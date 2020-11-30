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Кабмин введет локдаун с 23 декабря по 15 января, - СМИ
В Кабинете Министров согласовали дату введения локдауна. Жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Сегодня" сообщил источник в Кабмине.
"Вариант на две недели отклонили. Остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Подробности будут уже в эту среду", - поделился источник.
Ранее сообщалось, что сегодня представители Кабинета Mинистров, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции и ликвидации последствий COVID-19, а также Совета национальной безопасности и обороны, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.
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+46 Алла Новосад #194524
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Анонс.
https://concert.ua/uk/event/vechirnii-kvartal-22-12
.
Ограничения в Германии ужесточили в начале ноября. Сейчас конечная даты действия локдауна - 20 декабря. Однако, вероятнее всего, этот срок продлят.
https://news.24tv.ua/ru/ogranichenija-stranah-mira-novyj-god-rozhdestvo-novosti-mira_n1472015
в Европе наоборот снимают ограничения к Рождеству
Везде уже варят глинтвейн на улицах , все магазины работают , везде подарки продают
и тут ДРЕМУЧИЙ КАБМИН без подарков и причёсок забьётся по своим дворцам и будет глушить виски
Почему локдаун с 23 декабря?
https://kvartal95.com/afisha/ Афиша - НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕРНИЙ КВАРТАЛ. ТЕЛЕСЪЕМКА - 22 ДЕКАБРЯ КИЕВ - Дворец "Украина", 19:00