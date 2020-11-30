Кабмин введет локдаун с 23 декабря по 15 января, - СМИ

В Кабинете Министров согласовали дату введения локдауна. Жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Сегодня" сообщил источник в Кабмине.

"Вариант на две недели отклонили. Остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Подробности будут уже в эту среду", - поделился источник.

Ранее сообщалось, что сегодня представители Кабинета Mинистров, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции и ликвидации последствий COVID-19, а также Совета национальной безопасности и обороны, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

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