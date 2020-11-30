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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін запровадить локдаун з 23 грудня до 15 січня, - ЗМІ

Кабмін запровадить локдаун з 23 грудня до 15 січня, - ЗМІ

У Кабінеті Міністрів погодили дату запровадження локдауну. Жорсткі обмеження діятимуть з 23 грудня до 15 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Сегодня" повідомило джерело в Кабміні.

"Варіант на два тижні відхилили. Зупинилися на датах з 23 грудня до 15 січня. Подробиці будуть вже в цю середу", - поділилося джерело.

Раніше повідомлялося, що сьогодні представники Кабінету Mіністров, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусній інфекції та ліквідації наслідків COVID-19, а також Ради національної безпеки і оборони, зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Кабміну щодо локдауну очікується до 4 грудня, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

Кабмін (14061) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+46
Со СРЕДЫ ! С понедельника, 21 декабря никак нельзя, потому что у квартальных блазней шоу "Вечерний квартал" во дворце Украина во вторник 22 декабря.

Анонс.

https://concert.ua/uk/event/vechirnii-kvartal-22-12
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30.11.2020 16:54
+30
Нагадуємо, чому локдаун почнеться саме 23, а не 21

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30.11.2020 16:57
+24
Ага, после концерта 95 квартала 22 декабря.
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30.11.2020 16:52
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Некотрые говорят что уже со 2 числа хотят...
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30.11.2020 16:50 Відповісти
2 числа решение принимается, а не локдаун вводится
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30.11.2020 16:55 Відповісти
зі свят, аж на водохреща залишилось масово зайти у воду і всім потопитись
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30.11.2020 17:04 Відповісти
Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б молодшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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30.11.2020 20:10 Відповісти
Водочные отделы закрывайте, бо это будет запой, причем всей страны.
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30.11.2020 16:51 Відповісти
Не запой, а массовая дезинфекция!
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30.11.2020 17:11 Відповісти
Самое то для иммунитета
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30.11.2020 17:15 Відповісти
Ага, после концерта 95 квартала 22 декабря.
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30.11.2020 16:52 Відповісти
Со СРЕДЫ ! С понедельника, 21 декабря никак нельзя, потому что у квартальных блазней шоу "Вечерний квартал" во дворце Украина во вторник 22 декабря.

Анонс.

https://concert.ua/uk/event/vechirnii-kvartal-22-12
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30.11.2020 16:54 Відповісти
полный дворец зелебобиков носик к носику, ну шо сказать - идийоты.
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30.11.2020 16:58 Відповісти
Ви що, хочете щоб Бубочка втратив шекелі?
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30.11.2020 17:20 Відповісти
Бариги і мародери, їх пох, що кожного дня помирає багато людей, головне набити кармани під час чуми.
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30.11.2020 17:44 Відповісти
от там їх густо хлоркою і засипати!
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30.11.2020 20:22 Відповісти
Идиоты, что с них возмешь.
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30.11.2020 16:55 Відповісти
Праильна, все пенсы хай по-выздыхают, вот и иканомия. (Своих в Эмираты вывезем). Вабще в Украине должно остаться 10 миллионов, работать в поле и на домнах с шахтами. Даойош вымирош!
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30.11.2020 16:56 Відповісти
точно будут перебои с алкоголем.....
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30.11.2020 16:57 Відповісти
Пора цирк закрывать,
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30.11.2020 16:57 Відповісти
Закрой.
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30.11.2020 17:01 Відповісти
Нагадуємо, чому локдаун почнеться саме 23, а не 21

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30.11.2020 16:57 Відповісти
теперь еще надо приплатить, чтобы увидеть этих п..аров?..
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30.11.2020 17:05 Відповісти
Думаю, небайдужим громадянам треба буде прийти і нагати про інтелектуальний лохдаун!!!
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30.11.2020 23:23 Відповісти
Я повністю підтримую.Бажано,щоб локдаун тривав довше,хоча би на порядок.
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30.11.2020 17:02 Відповісти
Та на завжди вже закрийте людей дома і по тому,хоч вже завтра.Хто висуре пику на вулицю шокерами затовкти і на зону.

.
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30.11.2020 17:09 Відповісти
Я наприклад не розумію людей.В них чомусь пики кислі.Ви подивіться,який Зєля молодець. Радіти потрібно і дивитися свати з кварталом.
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30.11.2020 17:08 Відповісти
А чому про Голобородька не написали? Цим "шедевром" вони керувалися на виборах.
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30.11.2020 17:46 Відповісти
какая разница.
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30.11.2020 18:46 Відповісти
Зе дебилы у власти. Колличество заболевших уменьшилось а они вводят локдаун перед праздниками.
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30.11.2020 17:15 Відповісти
Уменьшилось количество тестирований - с 80-85 тыс до сегодняшних 31900. Но даже при таком кол-ве тестов выявлено 10 тыс больных, - и это похоже на снижение заболеваемости?!
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30.11.2020 17:25 Відповісти
Та ну нах снижение, у нас уже некому работать, половина сотрудников на больничном. Один помер.
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30.11.2020 18:26 Відповісти
категорически поздравляю кофе, рестораны, магазины сувениров и подарков. с новым годом
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30.11.2020 17:20 Відповісти
Хуже нє будєт (с)
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30.11.2020 23:24 Відповісти
Бедные дети! Рошен успеет конфеты подвести?
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30.11.2020 17:22 Відповісти
Продуктовые магазины тоже закроют?
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30.11.2020 17:34 Відповісти
Украинским детям в этом году из подарков-только видео тупых шуток кварталла.
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30.11.2020 17:34 Відповісти
Для зебілів головне, що Голобородько буде по ТБ 😂😂😂
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30.11.2020 23:25 Відповісти
Ждем новых хороших опросов о прекрасной работе зе и компании и естественно повышение рейтинга ,,найвэличнейшего тела саврименнасти,,
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30.11.2020 17:26 Відповісти
Знову, як весною ? На роботу люди не ходитимуть ?
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30.11.2020 17:27 Відповісти
Європа послаблює локдаун на Різвдо, а ці - посилюють
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30.11.2020 17:28 Відповісти
А в них Різдво по мацковському календарю після "нового року".
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30.11.2020 17:48 Відповісти
у них немає Різдва. Не та релігія.
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30.11.2020 20:25 Відповісти
В Германии наоборот на праздники немного ослабят локдаун.Как людей удержать дома на праздники? Печень не выдержит локдауна .
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30.11.2020 17:37 Відповісти
В немецком правительстве предположили, что карантин в стране продержится до весны 2021 года.

Ограничения в Германии ужесточили в начале ноября. Сейчас конечная даты действия локдауна - 20 декабря. Однако, вероятнее всего, этот срок продлят.

https://news.24tv.ua/ru/ogranichenija-stranah-mira-novyj-god-rozhdestvo-novosti-mira_n1472015
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30.11.2020 18:06 Відповісти
Мне кажется все время правления зебилов назовут,,ЛОХДАУНОМ,,
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30.11.2020 17:39 Відповісти
Так я уже давно так называю лохдауном,барановирусом,кармановирусом и т.д.
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30.11.2020 21:14 Відповісти
Якщо ця шобла знову буде демонстративно порушувати карантин, бо вони, бляха, "обрані", то до сраки той локдаун.
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30.11.2020 17:46 Відповісти
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30.11.2020 18:09 Відповісти
Значит рейтиг твоего гнусавого не поменяется. Радуйся. Да и ты останешься прежним.
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30.11.2020 18:33 Відповісти
По ходу после карантина ты так и останешься *********.
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30.11.2020 18:50 Відповісти
Сомневаюсь,что стану ,,омерзительным,,
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30.11.2020 19:02 Відповісти
Омерзительным не станешь, потому что ты - *******.
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30.11.2020 19:39 Відповісти
Так говорил тебе в детстве напаша,но ты назло все таки стал еще и омерзительным
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30.11.2020 20:00 Відповісти
Папаша.
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30.11.2020 20:22 Відповісти
Кушай сам ,,печенье,, меньдель
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30.11.2020 19:03 Відповісти
Некоторые и без решения правительства себе алколодаун организуют. Как раз где-то в этом диапазоне дат.
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30.11.2020 18:17 Відповісти
В когось є знайомий телефонний терорист? Я гадаю, це було б перше міроприємство, яке б не відмінили через таку дрібничку, як замінування...
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30.11.2020 18:19 Відповісти
ПУСТЬ КАБМИН весь сидит без зарплаты .

в Европе наоборот снимают ограничения к Рождеству

Везде уже варят глинтвейн на улицах , все магазины работают , везде подарки продают

и тут ДРЕМУЧИЙ КАБМИН без подарков и причёсок забьётся по своим дворцам и будет глушить виски
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30.11.2020 18:20 Відповісти
Решили себе сделать зимние каникулы.
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30.11.2020 18:20 Відповісти
Анархия мать порядка.
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30.11.2020 18:28 Відповісти
а ковзанку для чого будують?
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30.11.2020 18:27 Відповісти
Па приколу!😆
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30.11.2020 23:11 Відповісти
Інтелектуальний локдаун - це період президентства Зеленського.
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30.11.2020 23:20 Відповісти
А почему именно с 23-го, а не с 20 или 21 например? В эпидемии чем раньше тем лучше. Аааааа, совсем забыл, 22-го во Дворце "Украина" будет концерт для умственно отсталых давать кипрско-офшорное ТОВ "Квартал 95". Теперь понятно с датой. Бизнес президента не должен постралать. Если он даже на смертях.
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01.12.2020 05:47 Відповісти
22 грудня подивимось 95квартал, посміємся наостанок і з Богом на карантин.Які зелені покидьки! Люди, не йдіть на цей "пир во время чумы". Хай Чмо саме дивиться...
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01.12.2020 11:26 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3234097/******************************************************
Почему локдаун с 23 декабря?
https://kvartal95.com/afisha/ Афиша - НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕРНИЙ КВАРТАЛ. ТЕЛЕСЪЕМКА - 22 ДЕКАБРЯ КИЕВ - Дворец "Украина", 19:00
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03.12.2020 13:49 Відповісти
 
 