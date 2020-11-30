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Кабмін запровадить локдаун з 23 грудня до 15 січня, - ЗМІ
У Кабінеті Міністрів погодили дату запровадження локдауну. Жорсткі обмеження діятимуть з 23 грудня до 15 січня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Сегодня" повідомило джерело в Кабміні.
"Варіант на два тижні відхилили. Зупинилися на датах з 23 грудня до 15 січня. Подробиці будуть вже в цю середу", - поділилося джерело.
Раніше повідомлялося, що сьогодні представники Кабінету Mіністров, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусній інфекції та ліквідації наслідків COVID-19, а також Ради національної безпеки і оборони, зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.
Топ коментарі
+46 Алла Новосад #194524
показати весь коментар30.11.2020 16:54
+30 Валерия Ларченко #413106
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+24 Viktor Turchanikov
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Анонс.
https://concert.ua/uk/event/vechirnii-kvartal-22-12
.
Ограничения в Германии ужесточили в начале ноября. Сейчас конечная даты действия локдауна - 20 декабря. Однако, вероятнее всего, этот срок продлят.
https://news.24tv.ua/ru/ogranichenija-stranah-mira-novyj-god-rozhdestvo-novosti-mira_n1472015
в Европе наоборот снимают ограничения к Рождеству
Везде уже варят глинтвейн на улицах , все магазины работают , везде подарки продают
и тут ДРЕМУЧИЙ КАБМИН без подарков и причёсок забьётся по своим дворцам и будет глушить виски
Почему локдаун с 23 декабря?
https://kvartal95.com/afisha/ Афиша - НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕРНИЙ КВАРТАЛ. ТЕЛЕСЪЕМКА - 22 ДЕКАБРЯ КИЕВ - Дворец "Украина", 19:00