Кабмін запровадить локдаун з 23 грудня до 15 січня, - ЗМІ

У Кабінеті Міністрів погодили дату запровадження локдауну. Жорсткі обмеження діятимуть з 23 грудня до 15 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Сегодня" повідомило джерело в Кабміні.

"Варіант на два тижні відхилили. Зупинилися на датах з 23 грудня до 15 січня. Подробиці будуть вже в цю середу", - поділилося джерело.

Раніше повідомлялося, що сьогодні представники Кабінету Mіністров, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусній інфекції та ліквідації наслідків COVID-19, а також Ради національної безпеки і оборони, зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

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