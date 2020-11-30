Руководство государства проводит консультации, нужен ли локдаун, - ОП

Сегодня представители Кабинета Mинистров, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции и ликвидации последствий COVID-19, а также Совета национальной безопасности и обороны, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании.

О результатах будет сообщено как можно быстрее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузки наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткого карантина не миновать", - отметил президент.

В то же время были обсуждены последние данные по развитию событий. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что уже с понедельника разблокированы средства на приобретение тестов на антиген и отныне начнется их закупка. При отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на созданную горячую линию Минздрава, где они получат консультацию; при необходимости, к ним выедет мобильная бригада.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители составили 8 600 протоколов.

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