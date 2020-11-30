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Новости Коронавирус и карантин
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Руководство государства проводит консультации, нужен ли локдаун, - ОП

Руководство государства проводит консультации, нужен ли локдаун, - ОП

Сегодня представители Кабинета Mинистров, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции и ликвидации последствий COVID-19, а также Совета национальной безопасности и обороны, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании.

О результатах будет сообщено как можно быстрее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузки наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткого карантина не миновать", - отметил президент.

В то же время были обсуждены последние данные по развитию событий. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что уже с понедельника разблокированы средства на приобретение тестов на антиген и отныне начнется их закупка. При отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на созданную горячую линию Минздрава, где они получат консультацию; при необходимости, к ним выедет мобильная бригада.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители составили 8 600 протоколов.

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Зеленский (20196) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+7
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30.11.2020 14:04
+3
Для начала , надо штрафовать "подносников" . Наше наглое "бессмертное" население даже после замечания устраивает скандал на кассе .
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30.11.2020 14:02
+3
На сьогоднішній день для України переклад слова "локдаун" повинен звучати - "закрийте даунів".
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30.11.2020 14:06
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Локдаун вже нічого не дає, крім шкоди для економіки! Вірус розповсюджується попри карантин вихідного дня і б'є нові рекорди. Отже карантин вже не впливає на розповсюдження вірусу! Потрібно навпаки не обмежувати робочу активність населення, а дозволяти працювати в вихідні та святкові дні, щоб якось покращити економічну ситуацію в країні і наповнити бюджети всіх рівнів. Зараз потрібно скасувати всі вихідні та святкові дні до весни і ввести плаваючі вихідні для всіх працівників. Ми маємо працювати кожен день щоб якось побороти коронавірус, щоб кожного дня відбувались поставки мед.препаратів та засобів індивідуального захисту, щоб було кому возити медиків на роботу, щоб зароблялись гроші за які буде відбуватись боротьба з коронавірусом.
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30.11.2020 13:57 Ответить
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30.11.2020 14:04 Ответить
Вопрос, конечно, интересен, а ответ краток и исчерпывающий.
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30.11.2020 15:10 Ответить
станом на
28 листопада зроблено 67348 тестів (виявлено 16294 це 24%)
29 листопада зроблено 49 180 тестів (виявлено12978 це 26%)
30 листопада зроблено 31 901 тестів (виявлено 9946 це 31%)

надо ждать когда будет 50% и экономика ляжет полностью,
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30.11.2020 14:06 Ответить
Збільшення кількості позитивних ПЛР тестів і відсотках показує що ПЛР тести почали робити в більшості хворим а не групам ризику. Потрібно збільшувати кількість ПЛР тестів на добу і тоді відсоток позитивних тестів зменшиться. До того ж позитивний ПЛР тест буде і у тих хто перехворів коронавірусом ковід-19 ще протягом 70 днів після хвороби, тому збілшення відсотку позитивних ПЛР тестів не має нас лякати - це природній процес.
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30.11.2020 14:13 Ответить
Криворогуль, просто не трогай людей.
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30.11.2020 14:02 Ответить
Для начала , надо штрафовать "подносников" . Наше наглое "бессмертное" население даже после замечания устраивает скандал на кассе .
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30.11.2020 14:02 Ответить
Надень две маски и отойди (с)
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30.11.2020 14:08 Ответить
станом на
28 листопада зроблено 67348 тестів (виявлено 16294 це 24%)
29 листопада зроблено 49 180 тестів (виявлено12978 це 26%)
30 листопада зроблено 31 901 тестів (виявлено 9946 це 31%)

он нужен ещё ВЧЕРА
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30.11.2020 14:05 Ответить
В выходные тестируют меньше и потому тех, кому очень надо. Отсюда и процент.
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30.11.2020 14:07 Ответить
На сьогоднішній день для України переклад слова "локдаун" повинен звучати - "закрийте даунів".
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30.11.2020 14:06 Ответить
так може воно так і звучить - ЛОКалізуйте ДАУНів

😌
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30.11.2020 14:13 Ответить
А як же літак на Мальдіви ,Зелені вже забронювали, шось придумають
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30.11.2020 14:06 Ответить
клоун консультируется с Жонглерами)))
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30.11.2020 14:07 Ответить
Я вважаю,що локдаун потрібен,десь на рік.
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30.11.2020 14:07 Ответить
Для Зеленої чуми і на Марсі хоча від цього зеленого марсіані подохнуть
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30.11.2020 14:12 Ответить
Із всіх революціонерів сама революційна самодержавна влада на чолі з Миколою ІІ виявилась найефективнішею. Це до того, що тупі заборони знесуть і Зеленського і Служок олігархії прямо до ями на утилізацію. В країні, яка має колосальний штат проплаченої жандармерії і де по поїздам в час пандемії ходять торгаші, попрошайки, співаки, а у влади не має навіть бажання і клепки навести лад, не створено комітету, що приймає рішення протиепідеміологічних заходів, які повинні виконувати всі в державі - від президента , нардепа бобра і бомжа, які мають підписи відповідальних посадовців і тих, що щось пропунує , і тих хто відповідає за їх виконання, без цього це політична маніпуляція і фарисейство! Всі рішення повинні бути публічними і громадяни повинні знати хто їх приймає.
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30.11.2020 14:19 Ответить
Хочуть, щоб у нас було, як у Парижі.

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30.11.2020 14:22 Ответить
Выражаю глубокую озабоченность!
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30.11.2020 14:38 Ответить
Знову в (ж)ОПУ(і) наркомани збираються)))
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30.11.2020 14:43 Ответить
Ну не на городі ж їм в таку погоду різати маковиння.
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30.11.2020 15:12 Ответить
Народ! 7 лет назад начался Майдан, где люди выступили против ненависного режима. Этот продажный режим тоже ведет людей на убой и разпродажу Украины! Давно назрела пора гнать эту зеленую свору !
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30.11.2020 14:43 Ответить
Режим бариги, який був прийшов до влади 7 років тому в результаті "майдану" - ще більш ненависний аніж режим овоща та клоуна разом взяті....
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30.11.2020 16:48 Ответить
https://www.facebook.com/100001065686198/videos/3616344581744362/ посмотрите видео!
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30.11.2020 14:45 Ответить
Так а что, "5 вопросов президента" не помогли, нужен новый опрос?
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30.11.2020 15:08 Ответить
ЛОХ ДАУН, и даже с булавой, у них уже есть!
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30.11.2020 15:13 Ответить
а квиточки до ростова не замовляють часом?
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30.11.2020 15:43 Ответить
Яка доцільність цьго "лохдауну" коли боротьба з коронавірусом фактично не ведеться?!

Потрібно відновлювати медицину яку було знищено ще за часів бариги "рехформами дохтор смерть". Адже в цьому напрямку нічого так і не зроблено!
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30.11.2020 16:46 Ответить
 
 