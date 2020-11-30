Керівництво держави проводить консультації, чи потрібен локдаун, - ОП
Сьогодні представники Кабінету Mіністров, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусної інфекції та ліквідації наслідків COVID-19, а також Ради національної безпеки і оборони, зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді.
Про результати буде повідомлено якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь і підготуватися з точки зору економіки та надання послуг населенню.
"Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути", – зазначив президент.
Водночас були обговорені останні дані щодо розвитку подій. Було повідомлено, що вже з понеділка розблоковані кошти на придбання тестів на антиген і відсьогодні почнеться їхня закупівля. За відсутності сімейного лікаря чи неможливості зустрічі з ним українці можуть телефонувати на створену гарячу лінію МОЗ, де вони отримають консультацію; за необхідності, до них виїде мобільна бригада, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що за порушення маскового режиму правоохоронці склали 8600 протоколів.
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29 листопада зроблено 49 180 тестів (виявлено12978 це 26%)
30 листопада зроблено 31 901 тестів (виявлено 9946 це 31%)
надо ждать когда будет 50% и экономика ляжет полностью,
28 листопада зроблено 67348 тестів (виявлено 16294 це 24%)
29 листопада зроблено 49 180 тестів (виявлено12978 це 26%)
30 листопада зроблено 31 901 тестів (виявлено 9946 це 31%)
он нужен ещё ВЧЕРА
😌
Потрібно відновлювати медицину яку було знищено ще за часів бариги "рехформами дохтор смерть". Адже в цьому напрямку нічого так і не зроблено!