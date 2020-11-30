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Новини Коронавірус і карантин
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Керівництво держави проводить консультації, чи потрібен локдаун, - ОП

Керівництво держави проводить консультації, чи потрібен локдаун, - ОП

Сьогодні представники Кабінету Mіністров, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусної інфекції та ліквідації наслідків COVID-19, а також Ради національної безпеки і оборони, зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді.

Про результати буде повідомлено якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь і підготуватися з точки зору економіки та надання послуг населенню.

"Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути", – зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовий про запровадження локдауну: "Різдво скасувати не можна"

Водночас були обговорені останні дані щодо розвитку подій. Було повідомлено, що вже з понеділка розблоковані кошти на придбання тестів на антиген і відсьогодні почнеться їхня закупівля. За відсутності сімейного лікаря чи неможливості зустрічі з ним українці можуть телефонувати на створену гарячу лінію МОЗ, де вони отримають консультацію; за необхідності, до них виїде мобільна бригада, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що за порушення маскового режиму правоохоронці склали 8600 протоколів.

Автор: 

Зеленський (23653) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+7
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30.11.2020 14:04
+3
Для начала , надо штрафовать "подносников" . Наше наглое "бессмертное" население даже после замечания устраивает скандал на кассе .
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30.11.2020 14:02
+3
На сьогоднішній день для України переклад слова "локдаун" повинен звучати - "закрийте даунів".
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30.11.2020 14:06
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Локдаун вже нічого не дає, крім шкоди для економіки! Вірус розповсюджується попри карантин вихідного дня і б'є нові рекорди. Отже карантин вже не впливає на розповсюдження вірусу! Потрібно навпаки не обмежувати робочу активність населення, а дозволяти працювати в вихідні та святкові дні, щоб якось покращити економічну ситуацію в країні і наповнити бюджети всіх рівнів. Зараз потрібно скасувати всі вихідні та святкові дні до весни і ввести плаваючі вихідні для всіх працівників. Ми маємо працювати кожен день щоб якось побороти коронавірус, щоб кожного дня відбувались поставки мед.препаратів та засобів індивідуального захисту, щоб було кому возити медиків на роботу, щоб зароблялись гроші за які буде відбуватись боротьба з коронавірусом.
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30.11.2020 13:57 Відповісти
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30.11.2020 14:04 Відповісти
Вопрос, конечно, интересен, а ответ краток и исчерпывающий.
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30.11.2020 15:10 Відповісти
станом на
28 листопада зроблено 67348 тестів (виявлено 16294 це 24%)
29 листопада зроблено 49 180 тестів (виявлено12978 це 26%)
30 листопада зроблено 31 901 тестів (виявлено 9946 це 31%)

надо ждать когда будет 50% и экономика ляжет полностью,
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30.11.2020 14:06 Відповісти
Збільшення кількості позитивних ПЛР тестів і відсотках показує що ПЛР тести почали робити в більшості хворим а не групам ризику. Потрібно збільшувати кількість ПЛР тестів на добу і тоді відсоток позитивних тестів зменшиться. До того ж позитивний ПЛР тест буде і у тих хто перехворів коронавірусом ковід-19 ще протягом 70 днів після хвороби, тому збілшення відсотку позитивних ПЛР тестів не має нас лякати - це природній процес.
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30.11.2020 14:13 Відповісти
Криворогуль, просто не трогай людей.
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30.11.2020 14:02 Відповісти
Для начала , надо штрафовать "подносников" . Наше наглое "бессмертное" население даже после замечания устраивает скандал на кассе .
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30.11.2020 14:02 Відповісти
Надень две маски и отойди (с)
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30.11.2020 14:08 Відповісти
станом на
28 листопада зроблено 67348 тестів (виявлено 16294 це 24%)
29 листопада зроблено 49 180 тестів (виявлено12978 це 26%)
30 листопада зроблено 31 901 тестів (виявлено 9946 це 31%)

он нужен ещё ВЧЕРА
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30.11.2020 14:05 Відповісти
В выходные тестируют меньше и потому тех, кому очень надо. Отсюда и процент.
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30.11.2020 14:07 Відповісти
На сьогоднішній день для України переклад слова "локдаун" повинен звучати - "закрийте даунів".
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30.11.2020 14:06 Відповісти
так може воно так і звучить - ЛОКалізуйте ДАУНів

😌
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30.11.2020 14:13 Відповісти
А як же літак на Мальдіви ,Зелені вже забронювали, шось придумають
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30.11.2020 14:06 Відповісти
клоун консультируется с Жонглерами)))
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30.11.2020 14:07 Відповісти
Я вважаю,що локдаун потрібен,десь на рік.
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30.11.2020 14:07 Відповісти
Для Зеленої чуми і на Марсі хоча від цього зеленого марсіані подохнуть
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30.11.2020 14:12 Відповісти
Із всіх революціонерів сама революційна самодержавна влада на чолі з Миколою ІІ виявилась найефективнішею. Це до того, що тупі заборони знесуть і Зеленського і Служок олігархії прямо до ями на утилізацію. В країні, яка має колосальний штат проплаченої жандармерії і де по поїздам в час пандемії ходять торгаші, попрошайки, співаки, а у влади не має навіть бажання і клепки навести лад, не створено комітету, що приймає рішення протиепідеміологічних заходів, які повинні виконувати всі в державі - від президента , нардепа бобра і бомжа, які мають підписи відповідальних посадовців і тих, що щось пропунує , і тих хто відповідає за їх виконання, без цього це політична маніпуляція і фарисейство! Всі рішення повинні бути публічними і громадяни повинні знати хто їх приймає.
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30.11.2020 14:19 Відповісти
Хочуть, щоб у нас було, як у Парижі.

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30.11.2020 14:22 Відповісти
Выражаю глубокую озабоченность!
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30.11.2020 14:38 Відповісти
Знову в (ж)ОПУ(і) наркомани збираються)))
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30.11.2020 14:43 Відповісти
Ну не на городі ж їм в таку погоду різати маковиння.
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30.11.2020 15:12 Відповісти
Народ! 7 лет назад начался Майдан, где люди выступили против ненависного режима. Этот продажный режим тоже ведет людей на убой и разпродажу Украины! Давно назрела пора гнать эту зеленую свору !
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30.11.2020 14:43 Відповісти
Режим бариги, який був прийшов до влади 7 років тому в результаті "майдану" - ще більш ненависний аніж режим овоща та клоуна разом взяті....
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30.11.2020 16:48 Відповісти
https://www.facebook.com/100001065686198/videos/3616344581744362/ посмотрите видео!
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30.11.2020 14:45 Відповісти
Так а что, "5 вопросов президента" не помогли, нужен новый опрос?
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30.11.2020 15:08 Відповісти
ЛОХ ДАУН, и даже с булавой, у них уже есть!
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30.11.2020 15:13 Відповісти
а квиточки до ростова не замовляють часом?
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30.11.2020 15:43 Відповісти
Яка доцільність цьго "лохдауну" коли боротьба з коронавірусом фактично не ведеться?!

Потрібно відновлювати медицину яку було знищено ще за часів бариги "рехформами дохтор смерть". Адже в цьому напрямку нічого так і не зроблено!
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30.11.2020 16:46 Відповісти
 
 