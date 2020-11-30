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Новини Коронавірус і карантин
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Під час локдауну транспорт можуть повністю зупинити, - "слуга народу" Кравчук

Під час локдауну транспорт можуть повністю зупинити, -

Україна може повністю зупинити на час локдауну громадський транспорт і міжміські перевезення. Таке рішення може ухвалити Кабінет Міністрів. Але перед цим потрібно буде розробити систему спецперепусток для тих, хто не може працювати віддалено і залишатися вдома.

Про це заступник голови фракції політпартії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в ефірі "Апостроф ТВ", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в Україні в разі введення повного локдауну можуть зупинити громадський транспорт, це рішення ухвалюватиме Кабінет Міністрів.

"Звичайно, у найбільш жорсткі карантини в різних країнах, наприклад, у Китаї, не працював жодний транспорт. Ні міжміське сполучення, ні громадський транспорт. Але, знову ж таки, очевидно, Україні буде досить складно ввести локдаун і для транспорту, оскільки це фактично певний колапс", - зазначила вона.

За словами Кравчук, під час жорсткого карантину в березні був ефект несподіванки, люди боялися, зараз же звикли до цифр по захворюваності. Навіть якщо буде повний локдаун, якимось чином частині людей все одно потрібно буде добиратися на роботу.

"Тобто це досить складна система спеціальних перепусток. Для того, щоб вводити локдаун на громадський транспорт, вже повинна бути готова ця система - як хто доїжджає. Як медсестра доїжджає, як лікар доїжджає, як працівник атомної станції чи будь-яких об'єктів ЖКГ доїжджає на роботу. Це не просто "натиснути на кнопку і все зупинити"", - підсумувала нардеп.

Читайте також: Кабмін запровадить локдаун з 23 грудня до 15 січня, - ЗМІ

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1390) Кравчук Євгенія (374) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+12
ваще красавы.

сидите дома лохи педальные. А ха ха ха ха

здобули бл
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30.11.2020 17:43
+9
******* новим Голодомором.
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30.11.2020 17:44
+6
Это великие реформы от клоуна. Поскольку всех озолотить он не умеет, да и характер не тот - зеленый крокодилий - то вот обосрать всю страну - в этом он профессионал.
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30.11.2020 17:47
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ваще красавы.

сидите дома лохи педальные. А ха ха ха ха

здобули бл
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30.11.2020 17:43 Відповісти
Эх, вот Петя показал бы!
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30.11.2020 17:51 Відповісти
Эко тебя Петя обидел. Так обидел, что до сих пор в чувство прийти не можешь. И сообразить, что сейчас у власти клоун, а не Порох. Не обижайся, а то ведь за водой пошлют. Пока без пропуска. Но это только пока...
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30.11.2020 17:56 Відповісти
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30.11.2020 18:49 Відповісти
А не педальні лохи лежтимуть в лікарнях? Над цим теж посмійся.
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30.11.2020 18:24 Відповісти
А ха ха ха ха. Педальные то как раз сидеть и не будут. 6 лет на велосипеде (как он мне надоел). А транспорт в наш ***** и так не ходит. Тока такси.
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30.11.2020 19:22 Відповісти
Це просто неймовірно чудово! ЗЄЛЯ молодець!
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30.11.2020 17:43 Відповісти
******* новим Голодомором.
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30.11.2020 17:44 Відповісти
а варіант ********* не розглядаєш?
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30.11.2020 17:59 Відповісти
Це звучить набагато краще.
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30.11.2020 18:10 Відповісти
Это великие реформы от клоуна. Поскольку всех озолотить он не умеет, да и характер не тот - зеленый крокодилий - то вот обосрать всю страну - в этом он профессионал.
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30.11.2020 17:47 Відповісти
Это не реформы.

Это - пандемия во всём мире, дружок.
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30.11.2020 17:49 Відповісти
А в Украине чисто! Это всё Зеля виноват!
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30.11.2020 17:53 Відповісти
Под это дело можно и от белорусского топлива отказаться.

И нам оно не нужно и их добьём.
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30.11.2020 17:48 Відповісти
Добити ми здатні виключно самих себе.
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30.11.2020 18:22 Відповісти
Согласен. Это было написано с сарказмом.
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30.11.2020 18:37 Відповісти
Зебилы подходит к концу карантин в Британии так вот там транспорт не останавливали ездил полупустые и реже но метро автобусы всё работало, мозги включать надо если все закрыто кто будет ездит на работу часть что приезжает с пригорода уедет, городской транспорт отпадает, что с областей поедут в свою Полтаву, Виницу та часть что кататься будет она в масках и полупустые вагоны будут, зачем закрывать вообще
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30.11.2020 17:50 Відповісти
У зебілів з цим звичні проблеми...

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30.11.2020 18:32 Відповісти
Перевозчикам будет выгодней сидеть дома чем возить только тех у кого спецпропуска.
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30.11.2020 17:51 Відповісти
Вы будете смеяться, но в Днепре по спецпропускам сначала возили бесплатно, но не долго...а потом за деньги (я так понял чтоб отсечь пенсов и убрать льготный проезд)
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30.11.2020 17:55 Відповісти
"слуга народа" Кравчук наверное не знает что "маршрутчики" это не муниципальный транспорт и если им будет невыгодно они просто перестанут ездить. И вопрос - а кто им возместит простой? А жалкие 8000грн которые обещал Зеленский не компенсируют убытки перевозчиков.
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30.11.2020 18:42 Відповісти
Не забудьте свет газ и тепло в квартирах отключить)))
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30.11.2020 17:51 Відповісти
и включать только по пердоплате на год )))

(зачем я это написал?))))) подумаю жеж что это "просьба трудящихся" ))))
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30.11.2020 17:56 Відповісти
и даже дополнительные поезда что запускает Укрзализныця? )))
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30.11.2020 17:52 Відповісти
У меня есть спецпропуск
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30.11.2020 17:56 Відповісти
дайош більше трешу! лохдаун вчергеве смачно нагодує фоп, євробляхерів, пенсів і ко. на новорічний стіл та під ялинку, під дебільні свати та квартал...народ вищатиме від радості
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30.11.2020 18:02 Відповісти
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30.11.2020 18:03 Відповісти
смеяться на слове борода?
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30.11.2020 18:07 Відповісти
это лицо незамутненное разумом. У них 99% таких.
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30.11.2020 18:45 Відповісти
Зате вірус переможемо - ура! Чи ви не раді і не цього бажали, коли вперше натягнули намордника? Тепер - команда - в будку!
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30.11.2020 18:09 Відповісти
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30.11.2020 18:10 Відповісти
Пора зеленым колаборантам и ворам замкнуть страну на замок, с ключем в зад мелкому бизнесу, а самим инкогнито смыться в Оман на пятый этаж отеля султана и там логданировать.
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30.11.2020 18:16 Відповісти
А розсьріляти з кулеметів, ще, живитх неспробують Як казало головне смердло - 'какая разница '
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30.11.2020 18:24 Відповісти
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30.11.2020 18:33 Відповісти
Чим буде важче, тим скоріше побіжать вакцинуватися. Чомусь ліки ніхто не розробляє, всі зайняті лише вакциною.
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30.11.2020 18:37 Відповісти
Полудурок,пропуска с сантехников начинай.Там кроме атомной электростанции куча рабочих спецальностей тоже нужна.А вот если такие г.ндоны,как ты, будут сидеть дома,то точно никакого коллапса не будет.
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30.11.2020 20:58 Відповісти
 
 