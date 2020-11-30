Під час локдауну транспорт можуть повністю зупинити, - "слуга народу" Кравчук

Україна може повністю зупинити на час локдауну громадський транспорт і міжміські перевезення. Таке рішення може ухвалити Кабінет Міністрів. Але перед цим потрібно буде розробити систему спецперепусток для тих, хто не може працювати віддалено і залишатися вдома.

Про це заступник голови фракції політпартії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в ефірі "Апостроф ТВ", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в Україні в разі введення повного локдауну можуть зупинити громадський транспорт, це рішення ухвалюватиме Кабінет Міністрів.

"Звичайно, у найбільш жорсткі карантини в різних країнах, наприклад, у Китаї, не працював жодний транспорт. Ні міжміське сполучення, ні громадський транспорт. Але, знову ж таки, очевидно, Україні буде досить складно ввести локдаун і для транспорту, оскільки це фактично певний колапс", - зазначила вона.

За словами Кравчук, під час жорсткого карантину в березні був ефект несподіванки, люди боялися, зараз же звикли до цифр по захворюваності. Навіть якщо буде повний локдаун, якимось чином частині людей все одно потрібно буде добиратися на роботу.

"Тобто це досить складна система спеціальних перепусток. Для того, щоб вводити локдаун на громадський транспорт, вже повинна бути готова ця система - як хто доїжджає. Як медсестра доїжджає, як лікар доїжджає, як працівник атомної станції чи будь-яких об'єктів ЖКГ доїжджає на роботу. Це не просто "натиснути на кнопку і все зупинити"", - підсумувала нардеп.

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