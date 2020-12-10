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Окупаційний "мер" Дебальцевого Захаревич похвалився тим, що подарував дитсадку кухонний віничок за 40 грн. СКРИНШОТИ

Призначений окупантами "мер" Дебальцевого Ігор Захаревич підніс дитсадку "подарунок, який дуже необхідний для приготування їжі".

На щедрість Захаревича звернув увагу член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначений бойовиками "мер" Дебальцевого Ігор Захаревич зробив щедрий подарунок дитячому садку. Подарував кухонний віничок для збивання за 40 грн і похвалився цим у соцмережах!" - написав Казанський.

Він опублікував скриншоти зі сторінки Захаревича в соціальній мережі "ВКонтакте" і з сайту "адміністрації" Дебальцевого. Зараз повідомлення про щедрий подарунок Захаревича з сайту видалено.

Окупаційний мер Дебальцевого Захаревич похвалився тим, що подарував дитсадку кухонний віничок за 40 грн 01Окупаційний мер Дебальцевого Захаревич похвалився тим, що подарував дитсадку кухонний віничок за 40 грн 02Окупаційний мер Дебальцевого Захаревич похвалився тим, що подарував дитсадку кухонний віничок за 40 грн 03

Окупаційний мер Дебальцевого Захаревич похвалився тим, що подарував дитсадку кухонний віничок за 40 грн 04
Окупаційний мер Дебальцевого Захаревич похвалився тим, що подарував дитсадку кухонний віничок за 40 грн 05


Окупаційний мер Дебальцевого Захаревич похвалився тим, що подарував дитсадку кухонний віничок за 40 грн 06

Автор: 

русский мир (452) Дебальцеве (134) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+28
Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 7102
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10.12.2020 23:08
+23
У пацана взгляд, типа, "Дядя, ты дурак?"....
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10.12.2020 23:18
+18
не смешно... было недавно.... От "благодетеля" парик только черви побрезговали

Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 6035
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10.12.2020 23:16
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Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 7102
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10.12.2020 23:08 Відповісти
да уж в слове Дебальцево буква Д лишняя... а дальше читайте как гордо по кацапски будет звучать городишко сей...
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10.12.2020 23:10 Відповісти
а мені здається, що краще "а" замінити на "і" ))
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10.12.2020 23:13 Відповісти
Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 7169
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10.12.2020 23:14 Відповісти
конферансье - "рак матки промежности"
пардон - "Марк Фрадкин, про нежность"
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10.12.2020 23:35 Відповісти
Соло исполнит вялочленист Сидоров, без ансамбля, сам бл@, один бл@!
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11.12.2020 00:12 Відповісти
Не, там вместо а должно быть и
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10.12.2020 23:17 Відповісти
Вопрос остался Открытым , - Чем есть , а вот В Чем и Что сбивать подарят в следующий Раз.
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10.12.2020 23:11 Відповісти
Там, куда добрался "русский мир", и такие подарки за счастье.
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10.12.2020 23:11 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/society/ministr-zdravoohraneniya-lnr-kupila-nedvizhimost-pod-kievom-i-otpravila-doch-na-uchebu-vo-frantsiyu.htm "Министр здравоохранения ЛНР" купила недвижимость под Киевом и отправила дочь на учебу во Францию

Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 5570
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10.12.2020 23:12 Відповісти
Кто ей разрешил купить, вот в чем вопрос
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10.12.2020 23:32 Відповісти
Чья власть тот и разрешил.
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11.12.2020 07:26 Відповісти
Интересно кто ей дал биометрический украинский паспорт?
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10.12.2020 23:47 Відповісти
я бы изымал и рвал паспорта у тех паспортных чиновников, которые выдают этим ***** биометрические документы. читал что дочечка сейчас на карантине в луганске чалится, ну а потом опять в Париж. погранцы дело за вами, не взлумайте сучку выпустить, им самое место в лугандоне.
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11.12.2020 00:29 Відповісти
Как , кто ? Быдломасса 73%🐏🐑🐀👿 к корыту привели 🤡🤢
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11.12.2020 06:14 Відповісти
то, напевно, в диниерах дифіцит. Вони тістечка та креми мітлою збивають)), чи граблями.
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10.12.2020 23:12 Відповісти
дедывоевали
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10.12.2020 23:14 Відповісти
Деды омлет взбивали.
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10.12.2020 23:15 Відповісти
уміляє коментар до цього дійства.. Прямо так совком засмерділо ))
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10.12.2020 23:16 Відповісти
не смешно... было недавно.... От "благодетеля" парик только черви побрезговали

Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 6035
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10.12.2020 23:16 Відповісти
У пацана взгляд, типа, "Дядя, ты дурак?"....
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10.12.2020 23:18 Відповісти
ну... пацанчик бомба
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10.12.2020 23:20 Відповісти
Сомневаюсь, что мальчик подумал слово "дядя" и "дурак"...
Назвал вещи своими именами, даже не предполагая на сколько прав!
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11.12.2020 10:21 Відповісти
второй пацан хоть на голову еще меньше но тоже офигел от подарка. Зато взрослые стоят и как тпые имбицылы ржут над детьми как над подопытными
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10.12.2020 23:32 Відповісти
Пацан: "чмо лысое, ты что за х...ню даришь, в ж...у засунь его"
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10.12.2020 23:39 Відповісти
У кобиздога ручка в руці, мабуть відразу нею відмічає що кому подарував.
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11.12.2020 09:08 Відповісти
Вот такой он "щедрый руцкий мир
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10.12.2020 23:17 Відповісти
Гудок може вже двічі свиснуть в барабан. Такі міценати, пля....
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10.12.2020 23:17 Відповісти
Якась курка і порнографія на стінах висять .
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10.12.2020 23:18 Відповісти
На предпоследнем фото стает видно что это венчик с функцией самотыка
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10.12.2020 23:18 Відповісти
Лучше детям его в руки не давать. Не известно куда етот петух етот венчик себе совал
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10.12.2020 23:19 Відповісти
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10.12.2020 23:22 Відповісти
Он искал подарить детям большой Болт но такого большого болта не нашлось и решил подарить большой венчик. Почти такая же полезная для детсада вещь.
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10.12.2020 23:23 Відповісти
В годы Второй мировой войны немецкие оккупанты на Донбассе и то лучше подарки делали детям,а российские оккупанты украинских детей на оккупированном Донбассе в животики целуют и смотрят где ещё что нибудь стырить или попользоваться девчатами Донбасса.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1332401503778602&set=p.1332401503778602&type=3&av=100010262946037&eav=AfbUINSHYv08_9xprf-5251N4UdBpfx2KkYfcuCEp24rZuOddhywXJ7isx9CbRX5LrY&__cft__[0]=AZWdRmkDeQo9YISMGjhVuSRxlv4Un3usSRbenuAkJ1tHk_O4NJ10XXoO8tn1886yJYTdUkdMbIhL-9SOluhqk6rxw-srammRDSugNG7PHe9Ws86njaa8GhrrUG6QVxK9KYLJulVyZvB6KZrGrYbZ2vB-&__tn__=R]-R Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 8195 .
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10.12.2020 23:24 Відповісти
Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 9450
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10.12.2020 23:30 Відповісти
Зато кр. армия, щедрые подарки детям делала на оккупированных территориях гитлеровцами, по ночам сбрасывали мины в виде игрушек, около населённых пунктов! Рассказывали очевидцы на Херсонщине! Даже гитлеровцы предупреждали всех, что бы не трогали!
Всё так же, как и на лугандонии
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11.12.2020 10:37 Відповісти
Кацабское днище
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10.12.2020 23:30 Відповісти
Та чому ви на нього напали? Він же міг його, по славній традиції древніх домбасітів, просто в пункт здачі чормету той "вєнчік" здати, але пєрєасіліл сєбя!Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 8048
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10.12.2020 23:30 Відповісти
Посмотрите кто на заднем фоне висит.
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10.12.2020 23:30 Відповісти
Захарченко, Захаревич, Захар Прилєпін...
совпадєніє?
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10.12.2020 23:31 Відповісти
Сплошные "захеры".
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11.12.2020 07:31 Відповісти
Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 4628
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10.12.2020 23:34 Відповісти
Вот чЛенин увидал тот глаз, офигел и помер...
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10.12.2020 23:55 Відповісти
Это его дрочильная игрушка. Для садика символ будущего поколения " дрочили, дрочим и будем дрочить мозги новому поколению"
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10.12.2020 23:36 Відповісти
К венчику еще должен прилагаться очень полезный горшочек из под меда куда етот венчик замечательно будет входить и выходить. Чтобы дети играли в ослика Иа, олицетворяющего Рузгиймир.
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10.12.2020 23:40 Відповісти
🤣
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10.12.2020 23:53 Відповісти
в следущий раз нехай подарит ситечко для чая. палезная и талковая вещь ...
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10.12.2020 23:44 Відповісти
И потом можна будет на стул обменять...
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11.12.2020 08:22 Відповісти
Окупаційний "мер" Дебальцевого Захаревич похвалився тим, що подарував дитсадку кухонний віничок за 40 грн - Цензор.НЕТ 7715
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10.12.2020 23:48 Відповісти
Помог детям, что не так то? Он им ещё свой портрет потом может подарит.
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10.12.2020 23:49 Відповісти
Окупаційний "мер" Дебальцевого Захаревич похвалився тим, що подарував дитсадку кухонний віничок за 40 грн - Цензор.НЕТ 4695
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11.12.2020 00:03 Відповісти
Туземцы и бусы. Остатки мозгов бы себе взбил тем венчиком.
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11.12.2020 00:05 Відповісти
я всегда подозревал что там остались исключительно е б а нутые на всю голову!!!! это рашка детка!!!!
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11.12.2020 00:23 Відповісти
Щось мені здається - що ціна неправильна ...

Треба перевірити , чи у торгових мережах ОРДЛО не було акції - "платиш за 1 - отримуєш -2 "
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11.12.2020 02:57 Відповісти
Какая страна, такие и подарки 😁😁😁😁
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11.12.2020 05:01 Відповісти
ФУ ТЕРПИЛЫ ДОНБАССКИЕ !!!
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11.12.2020 06:29 Відповісти
По дыровским меркам венчик это я вам скажу ого-го теперь... страшно сказать, контрабандный товар.
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11.12.2020 08:55 Відповісти
В Дебальцево это не первое событие республиканского масштаба

https://sprotyv.info/news/quot-v-debalcevo-sobytie-respublikanskogo-masshtaba-v-dve-pesochnicy-dosypali-pesok-quot-zhurnalist-o-propagande-boevikov-na-okkupirovannom-donbasse-foto
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11.12.2020 10:43 Відповісти
а міг би і щітку для унітаза подарувати, для тих самих цілей.
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11.12.2020 12:15 Відповісти
 
 