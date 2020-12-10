Окупаційний "мер" Дебальцевого Захаревич похвалився тим, що подарував дитсадку кухонний віничок за 40 грн. СКРИНШОТИ
Призначений окупантами "мер" Дебальцевого Ігор Захаревич підніс дитсадку "подарунок, який дуже необхідний для приготування їжі".
На щедрість Захаревича звернув увагу член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначений бойовиками "мер" Дебальцевого Ігор Захаревич зробив щедрий подарунок дитячому садку. Подарував кухонний віничок для збивання за 40 грн і похвалився цим у соцмережах!" - написав Казанський.
Він опублікував скриншоти зі сторінки Захаревича в соціальній мережі "ВКонтакте" і з сайту "адміністрації" Дебальцевого. Зараз повідомлення про щедрий подарунок Захаревича з сайту видалено.
Топ коментарі
+28 Прощай немытая раССея
показати весь коментар10.12.2020 23:08
+23 Прощай немытая раССея
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+18 Semen Semenich
показати весь коментар10.12.2020 23:16
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пардон - "Марк Фрадкин, про нежность"
Назвал вещи своими именами, даже не предполагая на сколько прав!
Всё так же, как и на лугандонии
совпадєніє?
Треба перевірити , чи у торгових мережах ОРДЛО не було акції - "платиш за 1 - отримуєш -2 "
https://sprotyv.info/news/quot-v-debalcevo-sobytie-respublikanskogo-masshtaba-v-dve-pesochnicy-dosypali-pesok-quot-zhurnalist-o-propagande-boevikov-na-okkupirovannom-donbasse-foto