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Зеленський взяв участь у засіданні Венеціанської комісії. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія), яке відбулося у форматі відеоконференції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський взяв участь у засіданні Венеціанської комісії 01

"Наше суспільство знає та поважає Венеціанську комісію як високофахову інституцію, з якою у держави є ефективна співпраця. Впевнений, що нинішній етап нашої взаємодії лише додасть позитиву до такого сприйняття", – зазначив Зеленський.

Президент солідарний з оцінкою Венеціанської комісії, що рішення Конституційного Суду підриває довіру громадськості до конституційного правосуддя загалом.

Зеленський взяв участь у засіданні Венеціанської комісії 02

Зеленський вдячний за чітку рекомендацію Венеціанської комісії щодо зобов'язання державних службовців, включно із суддями, зокрема й Конституційного Суду, подавати фінансові декларації, а також щодо необхідності мати ефективний механізм їхньої перевірки та передбачити в законі відповідні санкції для тих, хто свідомо подає неправдиві дані.

"Два документи, які Комісія сьогодні формально схвалила, дають важливі орієнтири для вирішення ключових для мене завдань: яким чином уникнути заподіяння Конституційним Судом невідворотної шкоди антикорупційній реформі та як реформувати сам Конституційний Суд системно, щоб нинішня ситуація більше не повторилась", – сказав Зеленський.

Зеленський взяв участь у засіданні Венеціанської комісії 03

Глава держави зазначив, що юристи Офісу президента та Верховної Ради аналізують висновки й рекомендації Венеціанської комісії, щоб оперативно їх врахувати. Він також доручив Комісії з питань правової реформи при президентові України уважно опрацювати вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

"Крім того, стоїть чітке завдання – провести ретельний аудит та оцінку ефективності здійснених раніше реформ. Вважаю, що лише маючи такий аналіз, ми зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими зобов’язаннями та рекомендаціями Венеціанської комісії", – сказав президент.

Наступним етапом, на думку Зеленського, має стати напрацювання конкретних шляхів для відновлення довіри суспільства до конституційного судочинства.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) Зеленський Володимир (23829) КС (1427) Букіккіо Джанні (18)


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Топ коментарі
+15
постановочное видео - актер Голобородько играет президента Зеленского
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11.12.2020 17:01
+12
Оно само хоть поняло в чем участвовало???
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11.12.2020 17:02
+9
Ну й розумний! Аж страшно!
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11.12.2020 17:00
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Сейчас ему там "пистон"-поставят.
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11.12.2020 16:58 Відповісти
Намагання прикритись Венеціанською комісією задля того щоб лишити все як є і нічого не робити - не пройшло.
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11.12.2020 17:02 Відповісти
и шо оно там мычало? корпратив! корпоратив тафай!!!
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11.12.2020 19:51 Відповісти
А що толку від його участі? А "Васька слушаєт да єст"...
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11.12.2020 21:11 Відповісти
не зачет - колпака нет, бубенцов нет.... - fake news.
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11.12.2020 16:58 Відповісти
постановочное видео - актер Голобородько играет президента Зеленского
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11.12.2020 17:01 Відповісти
Ну й розумний! Аж страшно!
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11.12.2020 17:00 Відповісти
он читает с телепромптера
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11.12.2020 17:02 Відповісти
Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 9512
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11.12.2020 17:01 Відповісти
Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 8532
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11.12.2020 17:11 Відповісти
быдло крывоурожское!!!
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11.12.2020 19:52 Відповісти
Оно само хоть поняло в чем участвовало???
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11.12.2020 17:02 Відповісти
да,эта шутка уже неприлично затянулась..
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11.12.2020 17:13 Відповісти
Шо то с Венецией связано! Ну, типа туризм, как лодкам по городу ходить...
Ну, так ему, как юрЫсту, сказали юристы его офиса!
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11.12.2020 17:15 Відповісти
- Венеция да, Венеция да... Карнавалы у вас прикольные. И гондоны по каналам плавают...
- Вова, какие гондоны? Гондолы, мля!
- Да какая разница!..
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11.12.2020 17:25 Відповісти
Клован-юрист, любого преза за пояс заткне, тільки з суфлером.
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11.12.2020 18:43 Відповісти
Что оно там мекало-бекало? Завтра узнаем.
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11.12.2020 17:02 Відповісти
Бон джорно, синьоры и синьориты. Их бин президенте делла Юкрейн. Киев из э кепитал оф Юкрейн, Венеция из э сити оф мульто-мульто аква. Венеция из карнавал унд арлекино-арлекино. Ай эм арлекино ту. Ин зе 95 кварталь. Венеция комиссия из хорошо. Их бин хотель ту ду бизнес ту ю. Буона сера, у меня всё. Чао-какао Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 6028
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11.12.2020 17:15 Відповісти
🙂
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11.12.2020 17:21 Відповісти
А якщо ще й уявляти голос зєлі при прочитанні- взагалі жесть))
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11.12.2020 17:31 Відповісти
на месте мадамы, шо рядом в маске сидит, я бы етому недавно офеоофанившемуся
бесмасочнику тупо дал бы в нос за неуважение и подвергание окружающих своей
своей зеленой, плохо оттестированой, сопле.
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11.12.2020 17:03 Відповісти
Интерстно оно хоть знает что ето не мед комиссия)
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11.12.2020 17:06 Відповісти
Принял и что?
Без него в комисии грустно?
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11.12.2020 17:07 Відповісти
почему он снова не на СВОЕ место сел?))) в его кресле должен сидеть ермак))) а ему должны были включить игровую приставку Sony PlayStation в углу и дать чипсов....
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11.12.2020 17:12 Відповісти
Play Station? Ви дуже переоцінюєте його IQ...

Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 2047
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11.12.2020 17:20 Відповісти
интересно,а зачем валодю туда привели ?
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11.12.2020 17:14 Відповісти
Они заподозрили, что он нихрена не читает из входящей почты и решили лично донести информацию до зеленой извилины и заодно вставить пилюлей.
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11.12.2020 17:26 Відповісти
Сором.
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11.12.2020 17:32 Відповісти
Шкода, що Венеціанська комісія не може дати рекомендацій (через свій статус, відсутність повноважень_ що для перезапуску антикорупційної реформи, судової і правоохороних систем (вже мовчимо про проблемі в економіці і в ЗСУ) Україні потрібні дострокові перевибори парламенту.
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11.12.2020 17:33 Відповісти
самое время запустить майора с криворожского
военкомата с салфеткой в руке - инстинкт 4жды головнокомандуещего наверняка сработает.
пропылесосьте там под столом, шо ли...
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11.12.2020 17:42 Відповісти
А что делает завхоз на заседании этой комиссии?
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11.12.2020 17:50 Відповісти
Сказав експерт Ермак,
Зеля - не гей козак,
А «величайший» лідер,
Звичайно, і не підер.
«Влиятельный» у світі,
Писала Мендель в Твіті
«Сильнейший» він є воїн,
Убивця різних воєн,
І це не тільки в нас,
А цілий світ Зе спас…
Ще Арестович пише,
Інфу кидає глибше,
Що Зе є супермен:
Ще каратист- спортсмен.
Діждалась Україна,
Засрашку на коліна.
Й "Вініціанська" кличе,
Це чудо рятівниче.
І тільки Порох гадить,
Та проти шерсті гладить.
11.12.2020 р.
Анатолій Березенський
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11.12.2020 18:29 Відповісти
Полный профан Зеленский только и смог что выдавить из себя несколько общих фраз и запестрели заголовки "принял участие в работе", "все наши решения одобрены комиссией" и т.п. Дешёвая имитация политики, для невзыскательных любителей дешёвых сериалов и балаганного юмора.
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11.12.2020 18:31 Відповісти
зеля!!!! иди НАХ! иначе вынесем! заи пал!
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11.12.2020 19:53 Відповісти
Обдолбленый похоже сидел
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11.12.2020 20:00 Відповісти
Очень надеюсь, что там понимают, с каким выродком они имеют дело и не будут воспринимать всерьез его имитацию бурной деятельности.
Тем более, что АБСОЛЮТНО все, что делает эта тварь, идет во вред Украине.
Надеюсь, там понимают, что это ничтожество президентом ненадолго, и скоро они будут все вопросы решать с Порошенко.
А это уже совсем другой уровень разговоров.
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11.12.2020 20:08 Відповісти
 
 