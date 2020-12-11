Зеленський взяв участь у засіданні Венеціанської комісії. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія), яке відбулося у форматі відеоконференції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Наше суспільство знає та поважає Венеціанську комісію як високофахову інституцію, з якою у держави є ефективна співпраця. Впевнений, що нинішній етап нашої взаємодії лише додасть позитиву до такого сприйняття", – зазначив Зеленський.
Президент солідарний з оцінкою Венеціанської комісії, що рішення Конституційного Суду підриває довіру громадськості до конституційного правосуддя загалом.
Зеленський вдячний за чітку рекомендацію Венеціанської комісії щодо зобов'язання державних службовців, включно із суддями, зокрема й Конституційного Суду, подавати фінансові декларації, а також щодо необхідності мати ефективний механізм їхньої перевірки та передбачити в законі відповідні санкції для тих, хто свідомо подає неправдиві дані.
"Два документи, які Комісія сьогодні формально схвалила, дають важливі орієнтири для вирішення ключових для мене завдань: яким чином уникнути заподіяння Конституційним Судом невідворотної шкоди антикорупційній реформі та як реформувати сам Конституційний Суд системно, щоб нинішня ситуація більше не повторилась", – сказав Зеленський.
Глава держави зазначив, що юристи Офісу президента та Верховної Ради аналізують висновки й рекомендації Венеціанської комісії, щоб оперативно їх врахувати. Він також доручив Комісії з питань правової реформи при президентові України уважно опрацювати вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.
"Крім того, стоїть чітке завдання – провести ретельний аудит та оцінку ефективності здійснених раніше реформ. Вважаю, що лише маючи такий аналіз, ми зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими зобов’язаннями та рекомендаціями Венеціанської комісії", – сказав президент.
Наступним етапом, на думку Зеленського, має стати напрацювання конкретних шляхів для відновлення довіри суспільства до конституційного судочинства.
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Ну, так ему, как юрЫсту, сказали юристы его офиса!
- Вова, какие гондоны? Гондолы, мля!
- Да какая разница!..
бесмасочнику тупо дал бы в нос за неуважение и подвергание окружающих своей
своей зеленой, плохо оттестированой, сопле.
Без него в комисии грустно?
военкомата с салфеткой в руке - инстинкт 4жды головнокомандуещего наверняка сработает.
пропылесосьте там под столом, шо ли...
Зеля - не гей козак,
А «величайший» лідер,
Звичайно, і не підер.
«Влиятельный» у світі,
Писала Мендель в Твіті
«Сильнейший» він є воїн,
Убивця різних воєн,
І це не тільки в нас,
А цілий світ Зе спас…
Ще Арестович пише,
Інфу кидає глибше,
Що Зе є супермен:
Ще каратист- спортсмен.
Діждалась Україна,
Засрашку на коліна.
Й "Вініціанська" кличе,
Це чудо рятівниче.
І тільки Порох гадить,
Та проти шерсті гладить.
11.12.2020 р.
Анатолій Березенський
Тем более, что АБСОЛЮТНО все, что делает эта тварь, идет во вред Украине.
Надеюсь, там понимают, что это ничтожество президентом ненадолго, и скоро они будут все вопросы решать с Порошенко.
А это уже совсем другой уровень разговоров.