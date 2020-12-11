Зеленський взяв участь у засіданні Венеціанської комісії. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія), яке відбулося у форматі відеоконференції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Наше суспільство знає та поважає Венеціанську комісію як високофахову інституцію, з якою у держави є ефективна співпраця. Впевнений, що нинішній етап нашої взаємодії лише додасть позитиву до такого сприйняття", – зазначив Зеленський.

Президент солідарний з оцінкою Венеціанської комісії, що рішення Конституційного Суду підриває довіру громадськості до конституційного правосуддя загалом.

Зеленський вдячний за чітку рекомендацію Венеціанської комісії щодо зобов'язання державних службовців, включно із суддями, зокрема й Конституційного Суду, подавати фінансові декларації, а також щодо необхідності мати ефективний механізм їхньої перевірки та передбачити в законі відповідні санкції для тих, хто свідомо подає неправдиві дані.

"Два документи, які Комісія сьогодні формально схвалила, дають важливі орієнтири для вирішення ключових для мене завдань: яким чином уникнути заподіяння Конституційним Судом невідворотної шкоди антикорупційній реформі та як реформувати сам Конституційний Суд системно, щоб нинішня ситуація більше не повторилась", – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що юристи Офісу президента та Верховної Ради аналізують висновки й рекомендації Венеціанської комісії, щоб оперативно їх врахувати. Він також доручив Комісії з питань правової реформи при президентові України уважно опрацювати вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

"Крім того, стоїть чітке завдання – провести ретельний аудит та оцінку ефективності здійснених раніше реформ. Вважаю, що лише маючи такий аналіз, ми зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими зобов’язаннями та рекомендаціями Венеціанської комісії", – сказав президент.

Наступним етапом, на думку Зеленського, має стати напрацювання конкретних шляхів для відновлення довіри суспільства до конституційного судочинства.