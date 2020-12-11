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Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которое состоялось в формате видеоконференции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии 01

"Наше общество знает и уважает Венецианскую комиссию как высокопрофессиональную организацию, с которой у государства есть эффективное сотрудничество. Уверен, что нынешний этап нашего взаимодействия только придаст позитива к такому восприятию", - отметил Зеленский.

Президент солидарен с оценкой Венецианской комиссии, что решение Конституционного Суда подрывает доверие общественности к конституционному правосудию в целом.

Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии 02

Зеленский отметил четкую рекомендацию Венецианской комиссии относительно обязательства государственных служащих, включая судей, в том числе и Конституционного Суда, подавать финансовые декларации, а также о необходимости иметь эффективный механизм их проверки и предусмотреть в законе соответствующие санкции для тех, кто сознательно подает неправдивые данные.

"Два документы, которые Комиссия сегодня формально одобрила, дают важные ориентиры для решения ключевых для меня задач: каким образом избежать причинения Конституционным Судом необратимого вреда антикоррупционной реформе и как реформировать сам Конституционный Суд системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась", - сказал Зеленский.

Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии 03

Глава государства отметил, что юристы Офиса Президента и Верховной Рады анализируют выводы и рекомендации Венецианской комиссии, чтобы оперативно их учесть. Он также поручил  Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины внимательно проработать указанные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

"Кроме того, стоит четкая задача - провести тщательный аудит и оценку эффективности осуществленных ранее реформ. Считаю, что только имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии ", - сказал Президент.

Следующим этапом, по мнению Зеленского, должна стать наработка конкретных путей для восстановления доверия общества к конституционному судопроизводству.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) Зеленский Владимир (20362) КС (2248) Букиккио Джанни (20)


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Топ комментарии
+15
постановочное видео - актер Голобородько играет президента Зеленского
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11.12.2020 17:01
+12
Оно само хоть поняло в чем участвовало???
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11.12.2020 17:02
+9
Ну й розумний! Аж страшно!
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11.12.2020 17:00
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Правила форума Совет форумчан
Сейчас ему там "пистон"-поставят.
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11.12.2020 16:58 Ответить
Намагання прикритись Венеціанською комісією задля того щоб лишити все як є і нічого не робити - не пройшло.
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11.12.2020 17:02 Ответить
и шо оно там мычало? корпратив! корпоратив тафай!!!
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11.12.2020 19:51 Ответить
А що толку від його участі? А "Васька слушаєт да єст"...
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11.12.2020 21:11 Ответить
не зачет - колпака нет, бубенцов нет.... - fake news.
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11.12.2020 16:58 Ответить
постановочное видео - актер Голобородько играет президента Зеленского
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11.12.2020 17:01 Ответить
Ну й розумний! Аж страшно!
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11.12.2020 17:00 Ответить
он читает с телепромптера
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11.12.2020 17:02 Ответить
Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 9512
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11.12.2020 17:01 Ответить
Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 8532
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11.12.2020 17:11 Ответить
быдло крывоурожское!!!
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11.12.2020 19:52 Ответить
Оно само хоть поняло в чем участвовало???
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11.12.2020 17:02 Ответить
да,эта шутка уже неприлично затянулась..
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11.12.2020 17:13 Ответить
Шо то с Венецией связано! Ну, типа туризм, как лодкам по городу ходить...
Ну, так ему, как юрЫсту, сказали юристы его офиса!
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11.12.2020 17:15 Ответить
- Венеция да, Венеция да... Карнавалы у вас прикольные. И гондоны по каналам плавают...
- Вова, какие гондоны? Гондолы, мля!
- Да какая разница!..
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11.12.2020 17:25 Ответить
Клован-юрист, любого преза за пояс заткне, тільки з суфлером.
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11.12.2020 18:43 Ответить
Что оно там мекало-бекало? Завтра узнаем.
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11.12.2020 17:02 Ответить
Бон джорно, синьоры и синьориты. Их бин президенте делла Юкрейн. Киев из э кепитал оф Юкрейн, Венеция из э сити оф мульто-мульто аква. Венеция из карнавал унд арлекино-арлекино. Ай эм арлекино ту. Ин зе 95 кварталь. Венеция комиссия из хорошо. Их бин хотель ту ду бизнес ту ю. Буона сера, у меня всё. Чао-какао Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 6028
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11.12.2020 17:15 Ответить
🙂
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11.12.2020 17:21 Ответить
А якщо ще й уявляти голос зєлі при прочитанні- взагалі жесть))
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11.12.2020 17:31 Ответить
на месте мадамы, шо рядом в маске сидит, я бы етому недавно офеоофанившемуся
бесмасочнику тупо дал бы в нос за неуважение и подвергание окружающих своей
своей зеленой, плохо оттестированой, сопле.
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11.12.2020 17:03 Ответить
Интерстно оно хоть знает что ето не мед комиссия)
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11.12.2020 17:06 Ответить
Принял и что?
Без него в комисии грустно?
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11.12.2020 17:07 Ответить
почему он снова не на СВОЕ место сел?))) в его кресле должен сидеть ермак))) а ему должны были включить игровую приставку Sony PlayStation в углу и дать чипсов....
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11.12.2020 17:12 Ответить
Play Station? Ви дуже переоцінюєте його IQ...

Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 2047
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11.12.2020 17:20 Ответить
интересно,а зачем валодю туда привели ?
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11.12.2020 17:14 Ответить
Они заподозрили, что он нихрена не читает из входящей почты и решили лично донести информацию до зеленой извилины и заодно вставить пилюлей.
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11.12.2020 17:26 Ответить
Сором.
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11.12.2020 17:32 Ответить
Шкода, що Венеціанська комісія не може дати рекомендацій (через свій статус, відсутність повноважень_ що для перезапуску антикорупційної реформи, судової і правоохороних систем (вже мовчимо про проблемі в економіці і в ЗСУ) Україні потрібні дострокові перевибори парламенту.
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11.12.2020 17:33 Ответить
самое время запустить майора с криворожского
военкомата с салфеткой в руке - инстинкт 4жды головнокомандуещего наверняка сработает.
пропылесосьте там под столом, шо ли...
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11.12.2020 17:42 Ответить
А что делает завхоз на заседании этой комиссии?
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11.12.2020 17:50 Ответить
Сказав експерт Ермак,
Зеля - не гей козак,
А «величайший» лідер,
Звичайно, і не підер.
«Влиятельный» у світі,
Писала Мендель в Твіті
«Сильнейший» він є воїн,
Убивця різних воєн,
І це не тільки в нас,
А цілий світ Зе спас…
Ще Арестович пише,
Інфу кидає глибше,
Що Зе є супермен:
Ще каратист- спортсмен.
Діждалась Україна,
Засрашку на коліна.
Й "Вініціанська" кличе,
Це чудо рятівниче.
І тільки Порох гадить,
Та проти шерсті гладить.
11.12.2020 р.
Анатолій Березенський
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11.12.2020 18:29 Ответить
Полный профан Зеленский только и смог что выдавить из себя несколько общих фраз и запестрели заголовки "принял участие в работе", "все наши решения одобрены комиссией" и т.п. Дешёвая имитация политики, для невзыскательных любителей дешёвых сериалов и балаганного юмора.
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11.12.2020 18:31 Ответить
зеля!!!! иди НАХ! иначе вынесем! заи пал!
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11.12.2020 19:53 Ответить
Обдолбленый похоже сидел
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11.12.2020 20:00 Ответить
Очень надеюсь, что там понимают, с каким выродком они имеют дело и не будут воспринимать всерьез его имитацию бурной деятельности.
Тем более, что АБСОЛЮТНО все, что делает эта тварь, идет во вред Украине.
Надеюсь, там понимают, что это ничтожество президентом ненадолго, и скоро они будут все вопросы решать с Порошенко.
А это уже совсем другой уровень разговоров.
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11.12.2020 20:08 Ответить
 
 