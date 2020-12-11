Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которое состоялось в формате видеоконференции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Наше общество знает и уважает Венецианскую комиссию как высокопрофессиональную организацию, с которой у государства есть эффективное сотрудничество. Уверен, что нынешний этап нашего взаимодействия только придаст позитива к такому восприятию", - отметил Зеленский.
Президент солидарен с оценкой Венецианской комиссии, что решение Конституционного Суда подрывает доверие общественности к конституционному правосудию в целом.
Зеленский отметил четкую рекомендацию Венецианской комиссии относительно обязательства государственных служащих, включая судей, в том числе и Конституционного Суда, подавать финансовые декларации, а также о необходимости иметь эффективный механизм их проверки и предусмотреть в законе соответствующие санкции для тех, кто сознательно подает неправдивые данные.
"Два документы, которые Комиссия сегодня формально одобрила, дают важные ориентиры для решения ключевых для меня задач: каким образом избежать причинения Конституционным Судом необратимого вреда антикоррупционной реформе и как реформировать сам Конституционный Суд системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась", - сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что юристы Офиса Президента и Верховной Рады анализируют выводы и рекомендации Венецианской комиссии, чтобы оперативно их учесть. Он также поручил Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины внимательно проработать указанные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.
"Кроме того, стоит четкая задача - провести тщательный аудит и оценку эффективности осуществленных ранее реформ. Считаю, что только имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии ", - сказал Президент.
Следующим этапом, по мнению Зеленского, должна стать наработка конкретных путей для восстановления доверия общества к конституционному судопроизводству.
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Ну, так ему, как юрЫсту, сказали юристы его офиса!
- Вова, какие гондоны? Гондолы, мля!
- Да какая разница!..
бесмасочнику тупо дал бы в нос за неуважение и подвергание окружающих своей
своей зеленой, плохо оттестированой, сопле.
Без него в комисии грустно?
военкомата с салфеткой в руке - инстинкт 4жды головнокомандуещего наверняка сработает.
пропылесосьте там под столом, шо ли...
Зеля - не гей козак,
А «величайший» лідер,
Звичайно, і не підер.
«Влиятельный» у світі,
Писала Мендель в Твіті
«Сильнейший» він є воїн,
Убивця різних воєн,
І це не тільки в нас,
А цілий світ Зе спас…
Ще Арестович пише,
Інфу кидає глибше,
Що Зе є супермен:
Ще каратист- спортсмен.
Діждалась Україна,
Засрашку на коліна.
Й "Вініціанська" кличе,
Це чудо рятівниче.
І тільки Порох гадить,
Та проти шерсті гладить.
11.12.2020 р.
Анатолій Березенський
Тем более, что АБСОЛЮТНО все, что делает эта тварь, идет во вред Украине.
Надеюсь, там понимают, что это ничтожество президентом ненадолго, и скоро они будут все вопросы решать с Порошенко.
А это уже совсем другой уровень разговоров.