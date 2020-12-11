Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которое состоялось в формате видеоконференции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Наше общество знает и уважает Венецианскую комиссию как высокопрофессиональную организацию, с которой у государства есть эффективное сотрудничество. Уверен, что нынешний этап нашего взаимодействия только придаст позитива к такому восприятию", - отметил Зеленский.

Президент солидарен с оценкой Венецианской комиссии, что решение Конституционного Суда подрывает доверие общественности к конституционному правосудию в целом.

Зеленский отметил четкую рекомендацию Венецианской комиссии относительно обязательства государственных служащих, включая судей, в том числе и Конституционного Суда, подавать финансовые декларации, а также о необходимости иметь эффективный механизм их проверки и предусмотреть в законе соответствующие санкции для тех, кто сознательно подает неправдивые данные.

"Два документы, которые Комиссия сегодня формально одобрила, дают важные ориентиры для решения ключевых для меня задач: каким образом избежать причинения Конституционным Судом необратимого вреда антикоррупционной реформе и как реформировать сам Конституционный Суд системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что юристы Офиса Президента и Верховной Рады анализируют выводы и рекомендации Венецианской комиссии, чтобы оперативно их учесть. Он также поручил Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины внимательно проработать указанные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

"Кроме того, стоит четкая задача - провести тщательный аудит и оценку эффективности осуществленных ранее реформ. Считаю, что только имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии ", - сказал Президент.

Следующим этапом, по мнению Зеленского, должна стать наработка конкретных путей для восстановления доверия общества к конституционному судопроизводству.