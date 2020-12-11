Далекобійник-українець прикрасив фуру написом "Бандера", у Польщі розгорівся скандал. ФОТО
Польський перевізник покарав українського водія-далекобійника за те, що він розмістив на лобовому склі великий банер із написом "Бандера".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польське видання Onet.
Банер розмістив водій транспортної компанії Свєнтокшиського воєводства, який здійснював міжнародні рейси на польських реєстраційних номерах.
"Напис "Bandera" став одним із найпомітніших елементів вантажівки, що привертає увагу більше, ніж, наприклад, маркування перевізника", - зазначає ЗМІ.
Скандал виник після того, як цю вантажівку сфотографували на території Італії.
У компанії відповіли, що не мають причетності до пропаганди жодної ідеології.
"У зв'язку з інформацією, що надходить до нас вчора і сьогодні, ми безапеляційно відмежовуємося від пропаганди діяльності будь-якої ідеології, з якою був пов'язаний Бандера. Ми розуміємо серйозність ситуації. Ми не терпимо таких дій. Ми нічого не знали про цю ситуацію, ми про все дізналися з Facebook. Ми приносимо вибачення всім, хто постраждав від цієї ситуації. Водій був притягнутий до відповідальності. Ми відреагували відразу після отримання інформації", - заявив перевізник.
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1. Кормовий прапор.
2. Часопис Військово-морських Сил Республіки Польща (!!!!!!!!!!!!!).
3. Місто у штаті Техас, у графстві Бандера.
4. Графство Бандера у штаті Техас.
5. Українське прізвище.
Які претензії до далекобійника? Може він польський патрійот, любить їхні ВМС?
Всем адекватам хочу пожелать меньше обращать внимания на такие вбросы.
akos https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733631 8 grudnia 2020 o 14:18
Bendera akurat siedział w obozie w czasie czystek, a odpowiedzialny jest za zamordowanie ministra spraw wewnętrznych Pierackiego. Dla Ukraińców Bendera to raczej symbol walki o niepodległość Ukrainy tak jak dla nas niejaki Łupaszka, który dla Białorusinów jest bandytą
dvd https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733963 9 grudnia 2020 o 10:03
To smutne że wycierasz sobie mordę patriotyzmem a gloryfikujesz morderce Polaków.
az https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733647 8 grudnia 2020 o 14:42
Dla ubeków Polski ludowej.
Bas https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733639 8 grudnia 2020 o 14:28
Nie tylko dla Białorusinów.
Думаю переводом засорять не нужно, онлайн переводчик доступен всем, но если коротко, то поляки признают, что Бандера для украинцев это символ освободительной борьбы и сравнивают со своими героями.
Хорошего продолжения выходных!
-Nie każdy ukrainiec to psychopata
-…Ta, tylko ci co są już teraz staruszkami…
-Identycznie, zmiękczyli swoje społeczeństwa w normalnymi imigrantami z Europy a następnie zalali Azją i Afryką jak były zmiękczone. Nie dać się, wyrzucać wszystkich obcych.
-Nie dać się, wyrzucać wszystkich obcych.
Ты почитай высказывания местных уникалов. Сложится впечатление, что поляки - главное зло на земле.
Живеш там, все добре, так насолоджуйся... Чого з себе адвоката граєш? Та за всіх розписуєшся (80-90 лет назад).
Тут обговорюється конкретна тема, а саме: Що порушив даний водій, прикрасивши кабіну вантажівки?
На фото прекрасно видно, що водій на відпочинку та вважаю, що під час руху надпис BANDERA- не видно, бо заважає огляду.
Більш чим впевнений, що завдяки тобі, багато поляків змінили власну думку про українців...
Поляки за це теж українців по тюрмах тримали.
Хоча б з тої позіції, що Польща наш самий ймовірний союзник в боротьбі з кацапостаном. Не можна їх дратувати, зайвий раз, в такий важкий для Русі-України період. Ті хто це роблять або довбні недалекоглядні, або проплачена московитська агентура(пасивна чи активна - до дупи)...
Італія під кацапами