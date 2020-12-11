УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13258 відвідувачів онлайн
Новини Фото
35 109 353

Далекобійник-українець прикрасив фуру написом "Бандера", у Польщі розгорівся скандал. ФОТО

Польський перевізник покарав українського водія-далекобійника за те, що він розмістив на лобовому склі великий банер із написом "Бандера".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польське видання Onet.

Банер розмістив водій транспортної компанії Свєнтокшиського воєводства, який здійснював міжнародні рейси на польських реєстраційних номерах.

"Напис "Bandera" став одним із найпомітніших елементів вантажівки, що привертає увагу більше, ніж, наприклад, маркування перевізника", - зазначає ЗМІ.

Далекобійник-українець прикрасив фуру написом Бандера, у Польщі розгорівся скандал 01

Читайте також: Питання про таких героїв має вирішуватися в суспільному діалозі, без нав'язування, - новий директор Інституту нацпам'яті Дробович про Бандеру і Шухевича

Скандал виник після того, як цю вантажівку сфотографували на території Італії.

У компанії відповіли, що не мають причетності до пропаганди жодної ідеології.

"У зв'язку з інформацією, що надходить до нас вчора і сьогодні, ми безапеляційно відмежовуємося від пропаганди діяльності будь-якої ідеології, з якою був пов'язаний Бандера. Ми розуміємо серйозність ситуації. Ми не терпимо таких дій. Ми нічого не знали про цю ситуацію, ми про все дізналися з Facebook. Ми приносимо вибачення всім, хто постраждав від цієї ситуації. Водій був притягнутий до відповідальності. Ми відреагували відразу після отримання інформації", - заявив перевізник.

Автор: 

Бандера Степан (196) Польща (8498) заробітчани (673) далекобійники (29)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+71
Поляки сруться як кацапи від одної згадки про Бандеру
показати весь коментар
11.12.2020 20:22
+50
Дальнобойщику- украинцу респект 👍🏼👍🏼👍🏼😊
показати весь коментар
11.12.2020 20:23
+40
В Америці таких фур багато. Дуже багато українців працює водіями і українці на загал ******* прикрашати свої вантажівки національною символікою.
показати весь коментар
11.12.2020 20:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Я поствив конкретні питання, а не бла-бла-бла... І хочу на конкретні питання отримать конкретні відповді, а не "слизьку відмазку"... ЖДУ...
показати весь коментар
13.12.2020 04:00 Відповісти
Московським документам нема віри, це знають всі.
показати весь коментар
16.12.2020 02:23 Відповісти
Знають всі? Ні... Я, наприклад, не знаю... Поясни, будь ласка, давши чіткі відповіді на поставлені мною питання...
показати весь коментар
16.12.2020 02:25 Відповісти
Якщо ти читаєш московські архіви і віриш ім , то нам нема про що говорити.
показати весь коментар
13.01.2021 02:40 Відповісти
Довго ж ти "телився"... Майже цілий місяць тягнув, а "розродився" лише тим, що висловив припущення", що я "читаю московські архіви"... Те, що я читаю - це моя справа. Крім того, щоб мать сили бороться з противником,треба знать його позицію, його "слабкі сторони"... Твою позицію, твої сторони я зрозумів - "Не читав, але засуджую...". Так про що МЕНІ з тобою говорить? Якщо я посилаюсь на міжнародні історико-правові документи (ті ж матеріали Нюрнберзького трибуналу, які точно не є "московськими архівами"), а у тебе вся "аргументація" зводиться до одного - "Ти дурень, бо моя думка не тільки не сходиться з моєю, але я тебе і зрозуміть не можу...". Розберись у питанні, навчись полемізувать, а потім лізь сперечаться... А то "скочив, як Пилип з конопель...", і городиш незрозуміло що... Ти хоч саму суть суперечки, розумієш?...
показати весь коментар
13.01.2021 05:00 Відповісти
Я уважно все прочитав,А звідки все почалося?Кому у Італії потрібно було фотографувати цей трак і опубліковувати свiтлину в інетi ?
показати весь коментар
12.12.2020 07:27 Відповісти
весь мир уважает Степана Андреевича!
показати весь коментар
12.12.2020 00:12 Відповісти
Яка Краса!!!🇺🇦
показати весь коментар
12.12.2020 01:08 Відповісти
Виставив в вікно прапор України, а щоб не було запитань дурних і не думали що то шторки , підписав " прапор" на зрозумілій іноземцям мові.І тут деяких порвало...
показати весь коментар
12.12.2020 01:37 Відповісти
показати весь коментар
12.12.2020 11:25 Відповісти
Коли патріоти карали польских донощиків, тоді поляки виселили всіх українців зі споконвічних українських земель. А це вже геноцид і попадає під міжнародний трибунал. Поляки це добре знають тому піняться ,як тільки чують про Бандеру. Далекобійник-українець прикрасив фуру написом "Бандера", у Польщі розгорівся скандал - Цензор.НЕТ 6440
показати весь коментар
12.12.2020 02:07 Відповісти
Далекобійник-українець прикрасив фуру написом "Бандера", у Польщі розгорівся скандал - Цензор.НЕТ 9213
показати весь коментар
12.12.2020 02:22 Відповісти
І серед поляків є кацапня. А в кацапні слово Бандера відразу наповнює штани.
показати весь коментар
12.12.2020 07:41 Відповісти
Це не кацапня, а польська вата, яка брєдіт величчю гівноімперського минулого. Саме того минулого, в якому вони безнаказанно вбивали українців в Україні, і разом з гітлером будували констабори і планували ділити інші країни.
показати весь коментар
12.12.2020 08:44 Відповісти
Поляки з Гітлером напали на Україну?
показати весь коментар
13.12.2020 21:11 Відповісти
Ты что куришь?
показати весь коментар
13.12.2020 21:15 Відповісти
В історії відносин народів є ще багато "непорозумінь"... Тим більше між сусідніми... Тому такий прояв патріотизму, така відвертість в чужій хаті недоречна, провокативна... Поки що неможливо змінити в свідомості народів ту створену сталінською пропагандою і старанно муміфіковану Кремлем версію історії... Альтернативну історію, "осєтріну второй свєжєсті"....
показати весь коментар
12.12.2020 08:07 Відповісти
Теперь украинцу можно подавать в суд на польского-нациста работодателя. Поскольку водителя уволили незаконно. Ну и для того, чтобы в слудующий раз пшеки-беспредельщики не забывали, что они в ЕС, требовать через суд многомиллионную компенсацию. Тут главное - найти толковых адвокатов и идти вплоть до Страсбурга.
показати весь коментар
12.12.2020 08:40 Відповісти
Гарна ідея! Але при президенті Дуді було прийнято багато каральних законів проти руху Бандери. Зараз це не на часі. Коли облмаємо роги москальским оленям, О тоді це буде гарна нагода .
показати весь коментар
12.12.2020 15:40 Відповісти
Да тема тут одна - "В чужой монастырь со своим уставом не ходят". Приехал батрачить к полякам, уважай их отношение к определенным персоналиям. А так да, молодец, теперь будет гордо рассекать по хайвеям тернопольской области
показати весь коментар
12.12.2020 09:18 Відповісти
Завтра поїде на литовській фурі з таким же написом))) ти не в темі, водіїв в ЄС не вистачає.
показати весь коментар
12.12.2020 11:53 Відповісти
Герою України Степану Андрійовичу Бандері тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!!
показати весь коментар
12.12.2020 09:56 Відповісти
Им не нравятся наши герои?
показати весь коментар
12.12.2020 09:57 Відповісти
ваші, ватні ?- нікому не подобаються.
показати весь коментар
12.12.2020 15:09 Відповісти
Если бы в Италии, та даже в Украине проехала польская фура с надписью PILSUDSKIY? то 100% ни какого скандала бы не было. Кстати BANDERA по испански ФЛАГ.
показати весь коментар
12.12.2020 10:24 Відповісти
Водила молодец, а хайвэи есть не только в пшэкии и Тернопольской обл. Увольнение с работы по статье Патриот Украины сейм уже принял? Боюсь, что с такой быдломассой как у нас, такой закон скорее появится в Украине.
показати весь коментар
12.12.2020 10:35 Відповісти
Значення слова "бандера" з польської Вікіпедії:
1. Кормовий прапор.
2. Часопис Військово-морських Сил Республіки Польща (!!!!!!!!!!!!!).

3. Місто у штаті Техас, у графстві Бандера.
4. Графство Бандера у штаті Техас.

5. Українське прізвище.
Які претензії до далекобійника? Може він польський патрійот, любить їхні ВМС? Далекобійник-українець прикрасив фуру написом "Бандера", у Польщі розгорівся скандал - Цензор.НЕТ 5196
показати весь коментар
12.12.2020 12:07 Відповісти
Кацапы всеми силами фсб пытаются вбить клин между стратегическими союзниками Украиной и Польшей. "Разделяй и властвуй" - никто не отменял. Очень жаль что украинские патриоты клюют на кремлевскую наживку. Обратите внимание на рашиssких тролей, которые используют любой предлог для дестабилизации в Украине, Европе и по всему миру.
показати весь коментар
12.12.2020 12:34 Відповісти
В Польских СМИ нет ни слова про данный случай. Прогуглил Ведомости польские и местные (вроцлавские).

Всем адекватам хочу пожелать меньше обращать внимания на такие вбросы.
показати весь коментар
12.12.2020 20:58 Відповісти
https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/ Ciężarówka polskiego przewoźnika, a za szybą napis "BANDERA". "Kierowca został pociągnięty do odpowiedzialności"
показати весь коментар
12.12.2020 21:24 Відповісти
Благодарю за ссылку. Но я писал за крупные СМИ и за местные для меня. А это местные люблинские новости. Но обрати внимание на комМентарии поляков:

akos https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733631 8 grudnia 2020 o 14:18

Bendera akurat siedział w obozie w czasie czystek, a odpowiedzialny jest za zamordowanie ministra spraw wewnętrznych Pierackiego. Dla Ukraińców Bendera to raczej symbol walki o niepodległość Ukrainy tak jak dla nas niejaki Łupaszka, który dla Białorusinów jest bandytą

dvd https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733963 9 grudnia 2020 o 10:03

To smutne że wycierasz sobie mordę patriotyzmem a gloryfikujesz morderce Polaków.

az https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733647 8 grudnia 2020 o 14:42

Dla ubeków Polski ludowej.

Bas https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733639 8 grudnia 2020 o 14:28

Nie tylko dla Białorusinów.

Думаю переводом засорять не нужно, онлайн переводчик доступен всем, но если коротко, то поляки признают, что Бандера для украинцев это символ освободительной борьбы и сравнивают со своими героями.
показати весь коментар
12.12.2020 21:40 Відповісти
Дякую за наводку на коменти, я їх пропустив. Я розумію польську. Перечитав обговорення. Коменти адекватних поляків вразили. Думав на всіх поляків слово Бандера діє як капоте на іспанського бика.
показати весь коментар
12.12.2020 23:04 Відповісти
Как уже писал не раз при обсуждении подобных тем, большинству поляков до лампочки, что происходило 80-90 лет назад. Даже старшему поколению которому 70и больше лет. А упоротые встречаются как среди украинцев, так и среди поляков.
Хорошего продолжения выходных!
показати весь коментар
12.12.2020 23:15 Відповісти
такі всі толерантні, як ти і написав... Тобі придбали рожеві окуляри?
-Nie każdy ukrainiec to psychopata

-…Ta, tylko ci co są już teraz staruszkami…

-Identycznie, zmiękczyli swoje społeczeństwa w normalnymi imigrantami z Europy a następnie zalali Azją i Afryką jak były zmiękczone. Nie dać się, wyrzucać wszystkich obcych.

-Nie dać się, wyrzucać wszystkich obcych.
показати весь коментар
16.12.2020 03:20 Відповісти
Я где то написал что ВСЕ поляки относятся хорошо к украинцам? Под такой новостью ОБЯЗАНЫ отметиться все ущербные (ура-патриоты и упоротые), но основное, что я хотел показать - отношение ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ поляков.
Ты почитай высказывания местных уникалов. Сложится впечатление, что поляки - главное зло на земле.
показати весь коментар
16.12.2020 11:12 Відповісти
зніми рожеві окуляри... Та про поляків, закупорюй мозок комусь іншому, хто не спілкувався з ними, не працював з ними, не товаришував з ними... І саме від таких, чув фразу, що пани у Польщі (на звернення, прошу пана).
Живеш там, все добре, так насолоджуйся... Чого з себе адвоката граєш? Та за всіх розписуєшся (80-90 лет назад).
показати весь коментар
16.12.2020 11:52 Відповісти
Я пишу то, что считаю правильным, так как живу в Польше и общаюсь с поляками в разных сферах жизни. Если тебе не нравиться мой взгляд и есть факты доказывающие, что ВСЕ или БОЛЬШИНСТВО поляков презирают украинцев - озвучивай. Только не надо пустых разглагольствований и примеров из общения с маргиналами. Узконаправленные националистические СМИ - это тоже не показатель.
показати весь коментар
16.12.2020 13:29 Відповісти
порахуй до десяти та спробуй осмислити написане... Те, що ти в силу життєвих обставин, вимушений бути "адвокатом" поляків в Україні і навпаки- я розумію та був у схожій ситуації... Втретє тобі раджу, зняти рожеві окуляри та наголошувати у кожному повідомленні, що висловлюєш свою суб'єктивну думку, що претендує на об'єктивність...
Тут обговорюється конкретна тема, а саме: Що порушив даний водій, прикрасивши кабіну вантажівки?
На фото прекрасно видно, що водій на відпочинку та вважаю, що під час руху надпис BANDERA- не видно, бо заважає огляду.
показати весь коментар
16.12.2020 13:50 Відповісти
Я не нашу розовые очки. Я принимаю действительность со всеми ее недостатками и плюсами. Изначально речь шла о возможных вбросах в сми со стороны России. Наш спор бессмысленный, так как мы описываем одно явление с разных точек наблюдения. И это не плохо, это просто разный взгляд на одну проблему, которая действительно существует и ее всеми силами раздувают заинтересованные стороны.
показати весь коментар
16.12.2020 20:58 Відповісти
наша суперечка, давно, перетворилась у конструктивний діалог... А те, що за цим стирчать кацапи- це так, як вода мокра...
Більш чим впевнений, що завдяки тобі, багато поляків змінили власну думку про українців...
показати весь коментар
16.12.2020 21:13 Відповісти
Поляки лучше бы больше зеленых человечков кремля боялись, которые могут "помножить их на ноль",как это было не раз в истории. Украина никакой угрозы Польше не представляет и не представляла никогда. Это факт. Неужели это трудно понять польским нацикам?
показати весь коментар
12.12.2020 12:57 Відповісти
Боюся навіть спитати, а що С.Бандера зробив Польщі? Ну, серйозно. Ще до війни організував атентат на польського міністра. Ну, був засуджений, кілька років відсидів. Які ще до нього претензії? Більше він з Польщею взагалі ніколи не перетинався.
показати весь коментар
12.12.2020 13:45 Відповісти
За незалежність України воював.
Поляки за це теж українців по тюрмах тримали.
показати весь коментар
12.12.2020 15:10 Відповісти
Украинский водила, на польской фуре, древненго немецкого производства, подписанной по-английски и по-испански, под Украинским Гербом, в Италии... -- шо может быть страшнее Всемирного Интернационала Трудящихся? *)
показати весь коментар
12.12.2020 15:48 Відповісти
Як бандеровець засуджую подібне.
Хоча б з тої позіції, що Польща наш самий ймовірний союзник в боротьбі з кацапостаном. Не можна їх дратувати, зайвий раз, в такий важкий для Русі-України період. Ті хто це роблять або довбні недалекоглядні, або проплачена московитська агентура(пасивна чи активна - до дупи)...
показати весь коментар
12.12.2020 17:18 Відповісти
що ти верзеш? Де тут, хоча б якесь порушення? Надпис видно, лише при відпочинку водія...
показати весь коментар
16.12.2020 03:27 Відповісти
Можно не сомневаться, что вся информационная каша заварена не Варшавой, а кремлём.
показати весь коментар
12.12.2020 17:38 Відповісти
Тю, може він мав на увазі "бандера росса"?
показати весь коментар
12.12.2020 20:26 Відповісти
Не знав водій що слово Бандера діє на поляків як колорадська стрічка на українців? Навіщо собі пригод шукати на чужині?
показати весь коментар
12.12.2020 21:17 Відповісти
Чи не забагато в останні дні провокацій? То один кретин демонстративно на камеру якогось російськомовного брата по розуму перевертає Хануку на площі у Києві і всі єврейські організації про це сповіщають. То інший такий же кретин, знаючи реакцію поляків (у Польщі !!!) виставляє гасло "BANDERA". ...хоча мабудь точно знає що не всі поляки знають іспанську !!!
показати весь коментар
14.12.2020 16:38 Відповісти
Позорна Італія - навіть в Польщі не було такого кіпішу коли фура там перебувала,
Італія під кацапами
показати весь коментар
04.03.2021 19:09 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 