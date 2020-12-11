Далекобійник-українець прикрасив фуру написом "Бандера", у Польщі розгорівся скандал. ФОТО

Польський перевізник покарав українського водія-далекобійника за те, що він розмістив на лобовому склі великий банер із написом "Бандера".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польське видання Onet.

Банер розмістив водій транспортної компанії Свєнтокшиського воєводства, який здійснював міжнародні рейси на польських реєстраційних номерах.

"Напис "Bandera" став одним із найпомітніших елементів вантажівки, що привертає увагу більше, ніж, наприклад, маркування перевізника", - зазначає ЗМІ.

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Скандал виник після того, як цю вантажівку сфотографували на території Італії.

У компанії відповіли, що не мають причетності до пропаганди жодної ідеології.

"У зв'язку з інформацією, що надходить до нас вчора і сьогодні, ми безапеляційно відмежовуємося від пропаганди діяльності будь-якої ідеології, з якою був пов'язаний Бандера. Ми розуміємо серйозність ситуації. Ми не терпимо таких дій. Ми нічого не знали про цю ситуацію, ми про все дізналися з Facebook. Ми приносимо вибачення всім, хто постраждав від цієї ситуації. Водій був притягнутий до відповідальності. Ми відреагували відразу після отримання інформації", - заявив перевізник.