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Дальнобойщик-украинец украсил фуру надписью "Бандера", в Польше разразился скандал. ФОТО

Польский перевозчик наказал украинского водителя-дальнобойщика за то, что он разместил на лобовом стекле большой баннер с надписью "Бандера".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польское издание Onet.

Баннер разместил водитель транспортной компании Свентокшиского воеводства, который осуществлял международные рейсы на польских регистрационных номерах.

"Надпись "Bandera" стала одним из самых заметных элементов грузовика, привлекающим внимание больше, чем, например, маркировка перевозчика", - отмечает СМИ.

Дальнобойщик-украинец украсил фуру надписью Бандера, в Польше разразился скандал 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Дробович об эксгумации могилы УПА на горе Монастырь в Польше: Если открывать этот ящик Пандоры, это может закончиться длительными скандалами

Скандал возник после того, как этот грузовик сфотографировали на территории Италии.

В компании ответили, что не имеют причастности к пропаганде любой идеологии.

"В связи с информацией, поступающей к нам вчера и сегодня, мы безапелляционно отмежевываемся от пропаганды деятельности любой идеологии, с которой был связан Бандера. Мы понимаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий. Мы ничего не знали об этой ситуации, мы обо всем узнали из Facebook. Мы приносим извинения всем, кто пострадал от этой ситуации. Водитель был привлечен к ответственности. Мы отреагировали сразу после получения информации", - заявил перевозчик.

Также на Цензор.НЕТ: Белорусские силовики нашли в протестах "украинский след" и портрет Бандеры. ФОТО

Автор: 

Бандера Степан (751) Польша (8410) заробитчане (587) дальнобойщики (55)


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Топ комментарии
+71
Поляки сруться як кацапи від одної згадки про Бандеру
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11.12.2020 20:22
+50
Дальнобойщику- украинцу респект 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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11.12.2020 20:23
+40
В Америці таких фур багато. Дуже багато українців працює водіями і українці на загал ******* прикрашати свої вантажівки національною символікою.
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11.12.2020 20:25
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Страница 4 из 4
Я поствив конкретні питання, а не бла-бла-бла... І хочу на конкретні питання отримать конкретні відповді, а не "слизьку відмазку"... ЖДУ...
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13.12.2020 04:00 Ответить
Московським документам нема віри, це знають всі.
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16.12.2020 02:23 Ответить
Знають всі? Ні... Я, наприклад, не знаю... Поясни, будь ласка, давши чіткі відповіді на поставлені мною питання...
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16.12.2020 02:25 Ответить
Якщо ти читаєш московські архіви і віриш ім , то нам нема про що говорити.
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13.01.2021 02:40 Ответить
Довго ж ти "телився"... Майже цілий місяць тягнув, а "розродився" лише тим, що висловив припущення", що я "читаю московські архіви"... Те, що я читаю - це моя справа. Крім того, щоб мать сили бороться з противником,треба знать його позицію, його "слабкі сторони"... Твою позицію, твої сторони я зрозумів - "Не читав, але засуджую...". Так про що МЕНІ з тобою говорить? Якщо я посилаюсь на міжнародні історико-правові документи (ті ж матеріали Нюрнберзького трибуналу, які точно не є "московськими архівами"), а у тебе вся "аргументація" зводиться до одного - "Ти дурень, бо моя думка не тільки не сходиться з моєю, але я тебе і зрозуміть не можу...". Розберись у питанні, навчись полемізувать, а потім лізь сперечаться... А то "скочив, як Пилип з конопель...", і городиш незрозуміло що... Ти хоч саму суть суперечки, розумієш?...
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13.01.2021 05:00 Ответить
Я уважно все прочитав,А звідки все почалося?Кому у Італії потрібно було фотографувати цей трак і опубліковувати свiтлину в інетi ?
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12.12.2020 07:27 Ответить
весь мир уважает Степана Андреевича!
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12.12.2020 00:12 Ответить
Яка Краса!!!🇺🇦
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12.12.2020 01:08 Ответить
Виставив в вікно прапор України, а щоб не було запитань дурних і не думали що то шторки , підписав " прапор" на зрозумілій іноземцям мові.І тут деяких порвало...
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12.12.2020 01:37 Ответить
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12.12.2020 11:25 Ответить
Коли патріоти карали польских донощиків, тоді поляки виселили всіх українців зі споконвічних українських земель. А це вже геноцид і попадає під міжнародний трибунал. Поляки це добре знають тому піняться ,як тільки чують про Бандеру. Далекобійник-українець прикрасив фуру написом "Бандера", у Польщі розгорівся скандал - Цензор.НЕТ 6440
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12.12.2020 02:07 Ответить
Далекобійник-українець прикрасив фуру написом "Бандера", у Польщі розгорівся скандал - Цензор.НЕТ 9213
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12.12.2020 02:22 Ответить
І серед поляків є кацапня. А в кацапні слово Бандера відразу наповнює штани.
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12.12.2020 07:41 Ответить
Це не кацапня, а польська вата, яка брєдіт величчю гівноімперського минулого. Саме того минулого, в якому вони безнаказанно вбивали українців в Україні, і разом з гітлером будували констабори і планували ділити інші країни.
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12.12.2020 08:44 Ответить
Поляки з Гітлером напали на Україну?
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13.12.2020 21:11 Ответить
Ты что куришь?
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13.12.2020 21:15 Ответить
В історії відносин народів є ще багато "непорозумінь"... Тим більше між сусідніми... Тому такий прояв патріотизму, така відвертість в чужій хаті недоречна, провокативна... Поки що неможливо змінити в свідомості народів ту створену сталінською пропагандою і старанно муміфіковану Кремлем версію історії... Альтернативну історію, "осєтріну второй свєжєсті"....
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12.12.2020 08:07 Ответить
Теперь украинцу можно подавать в суд на польского-нациста работодателя. Поскольку водителя уволили незаконно. Ну и для того, чтобы в слудующий раз пшеки-беспредельщики не забывали, что они в ЕС, требовать через суд многомиллионную компенсацию. Тут главное - найти толковых адвокатов и идти вплоть до Страсбурга.
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12.12.2020 08:40 Ответить
Гарна ідея! Але при президенті Дуді було прийнято багато каральних законів проти руху Бандери. Зараз це не на часі. Коли облмаємо роги москальским оленям, О тоді це буде гарна нагода .
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12.12.2020 15:40 Ответить
Да тема тут одна - "В чужой монастырь со своим уставом не ходят". Приехал батрачить к полякам, уважай их отношение к определенным персоналиям. А так да, молодец, теперь будет гордо рассекать по хайвеям тернопольской области
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12.12.2020 09:18 Ответить
Завтра поїде на литовській фурі з таким же написом))) ти не в темі, водіїв в ЄС не вистачає.
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12.12.2020 11:53 Ответить
Герою України Степану Андрійовичу Бандері тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!!
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12.12.2020 09:56 Ответить
Им не нравятся наши герои?
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12.12.2020 09:57 Ответить
ваші, ватні ?- нікому не подобаються.
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12.12.2020 15:09 Ответить
Если бы в Италии, та даже в Украине проехала польская фура с надписью PILSUDSKIY? то 100% ни какого скандала бы не было. Кстати BANDERA по испански ФЛАГ.
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12.12.2020 10:24 Ответить
Водила молодец, а хайвэи есть не только в пшэкии и Тернопольской обл. Увольнение с работы по статье Патриот Украины сейм уже принял? Боюсь, что с такой быдломассой как у нас, такой закон скорее появится в Украине.
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12.12.2020 10:35 Ответить
Значення слова "бандера" з польської Вікіпедії:
1. Кормовий прапор.
2. Часопис Військово-морських Сил Республіки Польща (!!!!!!!!!!!!!).

3. Місто у штаті Техас, у графстві Бандера.
4. Графство Бандера у штаті Техас.

5. Українське прізвище.
Які претензії до далекобійника? Може він польський патрійот, любить їхні ВМС? Далекобійник-українець прикрасив фуру написом "Бандера", у Польщі розгорівся скандал - Цензор.НЕТ 5196
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12.12.2020 12:07 Ответить
Кацапы всеми силами фсб пытаются вбить клин между стратегическими союзниками Украиной и Польшей. "Разделяй и властвуй" - никто не отменял. Очень жаль что украинские патриоты клюют на кремлевскую наживку. Обратите внимание на рашиssких тролей, которые используют любой предлог для дестабилизации в Украине, Европе и по всему миру.
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12.12.2020 12:34 Ответить
В Польских СМИ нет ни слова про данный случай. Прогуглил Ведомости польские и местные (вроцлавские).

Всем адекватам хочу пожелать меньше обращать внимания на такие вбросы.
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12.12.2020 20:58 Ответить
https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/ Ciężarówka polskiego przewoźnika, a za szybą napis "BANDERA". "Kierowca został pociągnięty do odpowiedzialności"
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12.12.2020 21:24 Ответить
Благодарю за ссылку. Но я писал за крупные СМИ и за местные для меня. А это местные люблинские новости. Но обрати внимание на комМентарии поляков:

akos https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733631 8 grudnia 2020 o 14:18

Bendera akurat siedział w obozie w czasie czystek, a odpowiedzialny jest za zamordowanie ministra spraw wewnętrznych Pierackiego. Dla Ukraińców Bendera to raczej symbol walki o niepodległość Ukrainy tak jak dla nas niejaki Łupaszka, który dla Białorusinów jest bandytą

dvd https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733963 9 grudnia 2020 o 10:03

To smutne że wycierasz sobie mordę patriotyzmem a gloryfikujesz morderce Polaków.

az https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733647 8 grudnia 2020 o 14:42

Dla ubeków Polski ludowej.

Bas https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733639 8 grudnia 2020 o 14:28

Nie tylko dla Białorusinów.

Думаю переводом засорять не нужно, онлайн переводчик доступен всем, но если коротко, то поляки признают, что Бандера для украинцев это символ освободительной борьбы и сравнивают со своими героями.
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12.12.2020 21:40 Ответить
Дякую за наводку на коменти, я їх пропустив. Я розумію польську. Перечитав обговорення. Коменти адекватних поляків вразили. Думав на всіх поляків слово Бандера діє як капоте на іспанського бика.
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12.12.2020 23:04 Ответить
Как уже писал не раз при обсуждении подобных тем, большинству поляков до лампочки, что происходило 80-90 лет назад. Даже старшему поколению которому 70и больше лет. А упоротые встречаются как среди украинцев, так и среди поляков.
Хорошего продолжения выходных!
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12.12.2020 23:15 Ответить
такі всі толерантні, як ти і написав... Тобі придбали рожеві окуляри?
-Nie każdy ukrainiec to psychopata

-…Ta, tylko ci co są już teraz staruszkami…

-Identycznie, zmiękczyli swoje społeczeństwa w normalnymi imigrantami z Europy a następnie zalali Azją i Afryką jak były zmiękczone. Nie dać się, wyrzucać wszystkich obcych.

-Nie dać się, wyrzucać wszystkich obcych.
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16.12.2020 03:20 Ответить
Я где то написал что ВСЕ поляки относятся хорошо к украинцам? Под такой новостью ОБЯЗАНЫ отметиться все ущербные (ура-патриоты и упоротые), но основное, что я хотел показать - отношение ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ поляков.
Ты почитай высказывания местных уникалов. Сложится впечатление, что поляки - главное зло на земле.
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16.12.2020 11:12 Ответить
зніми рожеві окуляри... Та про поляків, закупорюй мозок комусь іншому, хто не спілкувався з ними, не працював з ними, не товаришував з ними... І саме від таких, чув фразу, що пани у Польщі (на звернення, прошу пана).
Живеш там, все добре, так насолоджуйся... Чого з себе адвоката граєш? Та за всіх розписуєшся (80-90 лет назад).
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16.12.2020 11:52 Ответить
Я пишу то, что считаю правильным, так как живу в Польше и общаюсь с поляками в разных сферах жизни. Если тебе не нравиться мой взгляд и есть факты доказывающие, что ВСЕ или БОЛЬШИНСТВО поляков презирают украинцев - озвучивай. Только не надо пустых разглагольствований и примеров из общения с маргиналами. Узконаправленные националистические СМИ - это тоже не показатель.
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16.12.2020 13:29 Ответить
порахуй до десяти та спробуй осмислити написане... Те, що ти в силу життєвих обставин, вимушений бути "адвокатом" поляків в Україні і навпаки- я розумію та був у схожій ситуації... Втретє тобі раджу, зняти рожеві окуляри та наголошувати у кожному повідомленні, що висловлюєш свою суб'єктивну думку, що претендує на об'єктивність...
Тут обговорюється конкретна тема, а саме: Що порушив даний водій, прикрасивши кабіну вантажівки?
На фото прекрасно видно, що водій на відпочинку та вважаю, що під час руху надпис BANDERA- не видно, бо заважає огляду.
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16.12.2020 13:50 Ответить
Я не нашу розовые очки. Я принимаю действительность со всеми ее недостатками и плюсами. Изначально речь шла о возможных вбросах в сми со стороны России. Наш спор бессмысленный, так как мы описываем одно явление с разных точек наблюдения. И это не плохо, это просто разный взгляд на одну проблему, которая действительно существует и ее всеми силами раздувают заинтересованные стороны.
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16.12.2020 20:58 Ответить
наша суперечка, давно, перетворилась у конструктивний діалог... А те, що за цим стирчать кацапи- це так, як вода мокра...
Більш чим впевнений, що завдяки тобі, багато поляків змінили власну думку про українців...
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16.12.2020 21:13 Ответить
Поляки лучше бы больше зеленых человечков кремля боялись, которые могут "помножить их на ноль",как это было не раз в истории. Украина никакой угрозы Польше не представляет и не представляла никогда. Это факт. Неужели это трудно понять польским нацикам?
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12.12.2020 12:57 Ответить
Боюся навіть спитати, а що С.Бандера зробив Польщі? Ну, серйозно. Ще до війни організував атентат на польського міністра. Ну, був засуджений, кілька років відсидів. Які ще до нього претензії? Більше він з Польщею взагалі ніколи не перетинався.
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12.12.2020 13:45 Ответить
За незалежність України воював.
Поляки за це теж українців по тюрмах тримали.
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12.12.2020 15:10 Ответить
Украинский водила, на польской фуре, древненго немецкого производства, подписанной по-английски и по-испански, под Украинским Гербом, в Италии... -- шо может быть страшнее Всемирного Интернационала Трудящихся? *)
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12.12.2020 15:48 Ответить
Як бандеровець засуджую подібне.
Хоча б з тої позіції, що Польща наш самий ймовірний союзник в боротьбі з кацапостаном. Не можна їх дратувати, зайвий раз, в такий важкий для Русі-України період. Ті хто це роблять або довбні недалекоглядні, або проплачена московитська агентура(пасивна чи активна - до дупи)...
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12.12.2020 17:18 Ответить
що ти верзеш? Де тут, хоча б якесь порушення? Надпис видно, лише при відпочинку водія...
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16.12.2020 03:27 Ответить
Можно не сомневаться, что вся информационная каша заварена не Варшавой, а кремлём.
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12.12.2020 17:38 Ответить
Тю, може він мав на увазі "бандера росса"?
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12.12.2020 20:26 Ответить
Не знав водій що слово Бандера діє на поляків як колорадська стрічка на українців? Навіщо собі пригод шукати на чужині?
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12.12.2020 21:17 Ответить
Чи не забагато в останні дні провокацій? То один кретин демонстративно на камеру якогось російськомовного брата по розуму перевертає Хануку на площі у Києві і всі єврейські організації про це сповіщають. То інший такий же кретин, знаючи реакцію поляків (у Польщі !!!) виставляє гасло "BANDERA". ...хоча мабудь точно знає що не всі поляки знають іспанську !!!
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14.12.2020 16:38 Ответить
Позорна Італія - навіть в Польщі не було такого кіпішу коли фура там перебувала,
Італія під кацапами
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04.03.2021 19:09 Ответить
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