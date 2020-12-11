Дальнобойщик-украинец украсил фуру надписью "Бандера", в Польше разразился скандал. ФОТО

Польский перевозчик наказал украинского водителя-дальнобойщика за то, что он разместил на лобовом стекле большой баннер с надписью "Бандера".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польское издание Onet.

Баннер разместил водитель транспортной компании Свентокшиского воеводства, который осуществлял международные рейсы на польских регистрационных номерах.

"Надпись "Bandera" стала одним из самых заметных элементов грузовика, привлекающим внимание больше, чем, например, маркировка перевозчика", - отмечает СМИ.

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Скандал возник после того, как этот грузовик сфотографировали на территории Италии.

В компании ответили, что не имеют причастности к пропаганде любой идеологии.

"В связи с информацией, поступающей к нам вчера и сегодня, мы безапелляционно отмежевываемся от пропаганды деятельности любой идеологии, с которой был связан Бандера. Мы понимаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий. Мы ничего не знали об этой ситуации, мы обо всем узнали из Facebook. Мы приносим извинения всем, кто пострадал от этой ситуации. Водитель был привлечен к ответственности. Мы отреагировали сразу после получения информации", - заявил перевозчик.

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