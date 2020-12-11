Дальнобойщик-украинец украсил фуру надписью "Бандера", в Польше разразился скандал. ФОТО
Польский перевозчик наказал украинского водителя-дальнобойщика за то, что он разместил на лобовом стекле большой баннер с надписью "Бандера".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польское издание Onet.
Баннер разместил водитель транспортной компании Свентокшиского воеводства, который осуществлял международные рейсы на польских регистрационных номерах.
"Надпись "Bandera" стала одним из самых заметных элементов грузовика, привлекающим внимание больше, чем, например, маркировка перевозчика", - отмечает СМИ.
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Скандал возник после того, как этот грузовик сфотографировали на территории Италии.
В компании ответили, что не имеют причастности к пропаганде любой идеологии.
"В связи с информацией, поступающей к нам вчера и сегодня, мы безапелляционно отмежевываемся от пропаганды деятельности любой идеологии, с которой был связан Бандера. Мы понимаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий. Мы ничего не знали об этой ситуации, мы обо всем узнали из Facebook. Мы приносим извинения всем, кто пострадал от этой ситуации. Водитель был привлечен к ответственности. Мы отреагировали сразу после получения информации", - заявил перевозчик.
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1. Кормовий прапор.
2. Часопис Військово-морських Сил Республіки Польща (!!!!!!!!!!!!!).
3. Місто у штаті Техас, у графстві Бандера.
4. Графство Бандера у штаті Техас.
5. Українське прізвище.
Які претензії до далекобійника? Може він польський патрійот, любить їхні ВМС?
Всем адекватам хочу пожелать меньше обращать внимания на такие вбросы.
akos https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733631 8 grudnia 2020 o 14:18
Bendera akurat siedział w obozie w czasie czystek, a odpowiedzialny jest za zamordowanie ministra spraw wewnętrznych Pierackiego. Dla Ukraińców Bendera to raczej symbol walki o niepodległość Ukrainy tak jak dla nas niejaki Łupaszka, który dla Białorusinów jest bandytą
dvd https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733963 9 grudnia 2020 o 10:03
To smutne że wycierasz sobie mordę patriotyzmem a gloryfikujesz morderce Polaków.
az https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733647 8 grudnia 2020 o 14:42
Dla ubeków Polski ludowej.
Bas https://www.lublin112.pl/ciezarowka-polskiego-przewoznika-a-za-szyba-napis-bandera-kierowca-zostal-pociagniety-do-odpowiedzialnosci/#comment-733639 8 grudnia 2020 o 14:28
Nie tylko dla Białorusinów.
Думаю переводом засорять не нужно, онлайн переводчик доступен всем, но если коротко, то поляки признают, что Бандера для украинцев это символ освободительной борьбы и сравнивают со своими героями.
Хорошего продолжения выходных!
-Nie każdy ukrainiec to psychopata
-…Ta, tylko ci co są już teraz staruszkami…
-Identycznie, zmiękczyli swoje społeczeństwa w normalnymi imigrantami z Europy a następnie zalali Azją i Afryką jak były zmiękczone. Nie dać się, wyrzucać wszystkich obcych.
-Nie dać się, wyrzucać wszystkich obcych.
Ты почитай высказывания местных уникалов. Сложится впечатление, что поляки - главное зло на земле.
Живеш там, все добре, так насолоджуйся... Чого з себе адвоката граєш? Та за всіх розписуєшся (80-90 лет назад).
Тут обговорюється конкретна тема, а саме: Що порушив даний водій, прикрасивши кабіну вантажівки?
На фото прекрасно видно, що водій на відпочинку та вважаю, що під час руху надпис BANDERA- не видно, бо заважає огляду.
Більш чим впевнений, що завдяки тобі, багато поляків змінили власну думку про українців...
Поляки за це теж українців по тюрмах тримали.
Хоча б з тої позіції, що Польща наш самий ймовірний союзник в боротьбі з кацапостаном. Не можна їх дратувати, зайвий раз, в такий важкий для Русі-України період. Ті хто це роблять або довбні недалекоглядні, або проплачена московитська агентура(пасивна чи активна - до дупи)...
Італія під кацапами