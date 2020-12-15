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Ексвійськовослужбовець намагався продати партію портативних багатофункціональних радіостанцій за $50 тис., - військова контррозвідка СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки України попередила збут багатофункціональних засобів зв’язку, які були викрадені в одній з військових частин на Львівщині, де знаходилися на обліку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, колишній військовослужбовець намагався нелегально продати партію військових портативних багатофункціональних радіостанцій. За 5 приладів фігурант планував отримати 50 тис. доларів США.

Співробітники СБУ затримали колишнього військовослужбовця на спробі незаконного продажу трьох засобів зв’язку за 30 тисяч доларів. У затриманого також було виявлено програмне забезпечення, антени та інші комплектуючі до військового обладнання.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру і обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ексвійськовослужбовець намагався продати партію портативних багатофункціональних радіостанцій за $50 тис., - військова контррозвідка СБУ 01
Ексвійськовослужбовець намагався продати партію портативних багатофункціональних радіостанцій за $50 тис., - військова контррозвідка СБУ 02

Автор: 

СБУ (12854) військова контррозвідка (32) Львівська область (2437)


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Топ коментарі
+11
Розстрілляти! Бялдь, війна в країні, народ податки платить, всі нормальні країни допомогають, бабусі носки бійцям в*яжуть-а воно *******!
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15.12.2020 16:18
+4
"Нічого особистого, просто бізнес..." Судячи з автомобіля та одягу, "бізнесмен" не голодує...
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15.12.2020 16:28
+4
а почему девайсы были не на фронте, а где-то во Львове на складе?
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15.12.2020 16:56
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В Украине должна быть особая, не берущая взяток спецслужба. В СССР это КГБ было. Иначе все попытки построить государство будут марными. Пока нет такой спецслужбы-все будет разваливаться как желе. И не бабушек торгующих семечками на рынке она должна ловить а,а высших чиновников и всех кто своими действиями вредит Украине
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15.12.2020 16:16 Відповісти
Римляни тобі відповіли на твій запит, більше двох тияч років тому :
"Quis custodiet ipsos custodes? - латинская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0 крылатая фраза , в переводе означает «Кто устережёт самих сторожей?» или «Кто наблюдает за самими наблюдателями?» Употребляется для описания ситуации, когда люди, поставленные охранять те или иные законы и правила, сами же их нарушают, расхищают имущество, которое должны сберечь от воров и т. п.".
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15.12.2020 16:30 Відповісти
шо вы знаете про не берущих из КГБ ?кстати процентов 80 сбежавших из СССР с 50-х по 90-е как раз таки сотрудники этой конторы глубокого бурения
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15.12.2020 18:51 Відповісти
Розстрілляти! Бялдь, війна в країні, народ податки платить, всі нормальні країни допомогають, бабусі носки бійцям в*яжуть-а воно *******!
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15.12.2020 16:18 Відповісти
"Нічого особистого, просто бізнес..." Судячи з автомобіля та одягу, "бізнесмен" не голодує...
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15.12.2020 16:28 Відповісти
не голодує бо гарно заробляв на кражі військової амуніції.
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15.12.2020 17:59 Відповісти
По предварительным данным следствия, бывший военнослужащий пытался нелегально продать партию военных портативных многофункциональных радиостанций. За 5 приборов фигурант планировал получить 50 тыс. долларов США.
Сотрудники СБУ задержали бывшего военнослужащего при попытке незаконной продажи трех средств связи за 30 тыс. долларов. У задержанного также было обнаружено программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию.Источник: https://censor.net/ru/p3237075Меня терзают смутные сомненья (с).
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15.12.2020 16:30 Відповісти
может типа двумя партиями? сначала 3 прибора, потом еще 2 ??
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15.12.2020 16:32 Відповісти
Я бы тогда на месте авторов вместо "У задержанного также было обнаружено программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию." написал бы "На месте задержания у задержанного также было обнаружено программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию. Следственные действия по выявлению изъятию вещдоков продолжаются."
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15.12.2020 16:37 Відповісти
Антена дороже айфона последней модели.
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15.12.2020 16:49 Відповісти
та нет таких цен....на Р\ст Может на базовые с системой шифрования и есть... так там вес под 15-30 кг и размеры как у хорошего чемодана в противоударном исполнении потому как военка....а портативные с кодировочным чипом до 1 к за штуку..
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15.12.2020 17:14 Відповісти
вкрав 5 станцій - але у спецури мічених грошей для контрольної закупівлі було тільки на три
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15.12.2020 16:47 Відповісти
а почему девайсы были не на фронте, а где-то во Львове на складе?
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15.12.2020 16:56 Відповісти
а вот это уже самый интересный вопрос...
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15.12.2020 17:05 Відповісти
Що це курва за облік і охорона на військових складах?Та і що за мораль у цих тварин? Напевно "член" свободи.....Тільки ТРИ ВІДСОТКИ реально воювали за ВІЛЬНУ УКРАЇНУ, а решта базарні торгаші .....
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15.12.2020 17:14 Відповісти
тебя пасодют, а ты не варуй (с)
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15.12.2020 17:02 Відповісти
Мародер,гнида........
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15.12.2020 17:06 Відповісти
Долбойоб одним словом
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15.12.2020 19:26 Відповісти
вот уроды не дали чувау пожить сволота сбушки
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15.12.2020 22:01 Відповісти
Чушь какая-то. 10 килодолларов за станцию... ето значит что станция нигде не сможет использоваться, кроме как в системе защищенной связи, круг юзеров которой весьма ограничен, похитивший их тип должен бьіл знать, что продукция специфическая и рьінка считай нет, учитьівая, что ето ворованное, то реальная цена вьіше... короче не сходится ничего
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15.12.2020 22:39 Відповісти
 
 