Ексвійськовослужбовець намагався продати партію портативних багатофункціональних радіостанцій за $50 тис., - військова контррозвідка СБУ. ФОТО
Військова контррозвідка Служби безпеки України попередила збут багатофункціональних засобів зв’язку, які були викрадені в одній з військових частин на Львівщині, де знаходилися на обліку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередніми даними слідства, колишній військовослужбовець намагався нелегально продати партію військових портативних багатофункціональних радіостанцій. За 5 приладів фігурант планував отримати 50 тис. доларів США.
Співробітники СБУ затримали колишнього військовослужбовця на спробі незаконного продажу трьох засобів зв’язку за 30 тисяч доларів. У затриманого також було виявлено програмне забезпечення, антени та інші комплектуючі до військового обладнання.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру і обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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"Quis custodiet ipsos custodes? - латинская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0 крылатая фраза , в переводе означает «Кто устережёт самих сторожей?» или «Кто наблюдает за самими наблюдателями?» Употребляется для описания ситуации, когда люди, поставленные охранять те или иные законы и правила, сами же их нарушают, расхищают имущество, которое должны сберечь от воров и т. п.".
Сотрудники СБУ задержали бывшего военнослужащего при попытке незаконной продажи трех средств связи за 30 тыс. долларов. У задержанного также было обнаружено программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию.Источник: https://censor.net/ru/p3237075Меня терзают смутные сомненья (с).