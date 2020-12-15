РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11255 посетителей онлайн
Новости Фото
6 162 22

Экс-военнослужащий пытался продать партию портативных многофункциональных радиостанций за $50 тыс., - военная контрразведка СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила сбыт многофункциональных средств связи, которые были похищены в одной из воинских частей на Львовщине, где находились на учете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, бывший военнослужащий пытался нелегально продать партию военных портативных многофункциональных радиостанций. За 5 приборов фигурант планировал получить 50 тыс. долларов США.

Сотрудники СБУ задержали бывшего военнослужащего при попытке незаконной продажи трех средств связи за 30 тыс. долларов. У задержанного также было обнаружено программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое граждан РФ пытались устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ

Экс-военнослужащий пытался продать партию портативных многофункциональных радиостанций за $50 тыс., - военная контрразведка СБУ 01
Экс-военнослужащий пытался продать партию портативных многофункциональных радиостанций за $50 тыс., - военная контрразведка СБУ 02

Автор: 

СБУ (19928) военная контрразведка (32) Львовская область (2913)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Розстрілляти! Бялдь, війна в країні, народ податки платить, всі нормальні країни допомогають, бабусі носки бійцям в*яжуть-а воно *******!
показать весь комментарий
15.12.2020 16:18
+4
"Нічого особистого, просто бізнес..." Судячи з автомобіля та одягу, "бізнесмен" не голодує...
показать весь комментарий
15.12.2020 16:28
+4
а почему девайсы были не на фронте, а где-то во Львове на складе?
показать весь комментарий
15.12.2020 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Украине должна быть особая, не берущая взяток спецслужба. В СССР это КГБ было. Иначе все попытки построить государство будут марными. Пока нет такой спецслужбы-все будет разваливаться как желе. И не бабушек торгующих семечками на рынке она должна ловить а,а высших чиновников и всех кто своими действиями вредит Украине
показать весь комментарий
15.12.2020 16:16 Ответить
Римляни тобі відповіли на твій запит, більше двох тияч років тому :
"Quis custodiet ipsos custodes? - латинская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0 крылатая фраза , в переводе означает «Кто устережёт самих сторожей?» или «Кто наблюдает за самими наблюдателями?» Употребляется для описания ситуации, когда люди, поставленные охранять те или иные законы и правила, сами же их нарушают, расхищают имущество, которое должны сберечь от воров и т. п.".
показать весь комментарий
15.12.2020 16:30 Ответить
шо вы знаете про не берущих из КГБ ?кстати процентов 80 сбежавших из СССР с 50-х по 90-е как раз таки сотрудники этой конторы глубокого бурения
показать весь комментарий
15.12.2020 18:51 Ответить
Розстрілляти! Бялдь, війна в країні, народ податки платить, всі нормальні країни допомогають, бабусі носки бійцям в*яжуть-а воно *******!
показать весь комментарий
15.12.2020 16:18 Ответить
"Нічого особистого, просто бізнес..." Судячи з автомобіля та одягу, "бізнесмен" не голодує...
показать весь комментарий
15.12.2020 16:28 Ответить
не голодує бо гарно заробляв на кражі військової амуніції.
показать весь комментарий
15.12.2020 17:59 Ответить
По предварительным данным следствия, бывший военнослужащий пытался нелегально продать партию военных портативных многофункциональных радиостанций. За 5 приборов фигурант планировал получить 50 тыс. долларов США.
Сотрудники СБУ задержали бывшего военнослужащего при попытке незаконной продажи трех средств связи за 30 тыс. долларов. У задержанного также было обнаружено программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию.Источник: https://censor.net/ru/p3237075Меня терзают смутные сомненья (с).
показать весь комментарий
15.12.2020 16:30 Ответить
может типа двумя партиями? сначала 3 прибора, потом еще 2 ??
показать весь комментарий
15.12.2020 16:32 Ответить
Я бы тогда на месте авторов вместо "У задержанного также было обнаружено программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию." написал бы "На месте задержания у задержанного также было обнаружено программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию. Следственные действия по выявлению изъятию вещдоков продолжаются."
показать весь комментарий
15.12.2020 16:37 Ответить
Антена дороже айфона последней модели.
показать весь комментарий
15.12.2020 16:49 Ответить
та нет таких цен....на Р\ст Может на базовые с системой шифрования и есть... так там вес под 15-30 кг и размеры как у хорошего чемодана в противоударном исполнении потому как военка....а портативные с кодировочным чипом до 1 к за штуку..
показать весь комментарий
15.12.2020 17:14 Ответить
вкрав 5 станцій - але у спецури мічених грошей для контрольної закупівлі було тільки на три
показать весь комментарий
15.12.2020 16:47 Ответить
а почему девайсы были не на фронте, а где-то во Львове на складе?
показать весь комментарий
15.12.2020 16:56 Ответить
а вот это уже самый интересный вопрос...
показать весь комментарий
15.12.2020 17:05 Ответить
Що це курва за облік і охорона на військових складах?Та і що за мораль у цих тварин? Напевно "член" свободи.....Тільки ТРИ ВІДСОТКИ реально воювали за ВІЛЬНУ УКРАЇНУ, а решта базарні торгаші .....
показать весь комментарий
15.12.2020 17:14 Ответить
тебя пасодют, а ты не варуй (с)
показать весь комментарий
15.12.2020 17:02 Ответить
Мародер,гнида........
показать весь комментарий
15.12.2020 17:06 Ответить
Долбойоб одним словом
показать весь комментарий
15.12.2020 19:26 Ответить
вот уроды не дали чувау пожить сволота сбушки
показать весь комментарий
15.12.2020 22:01 Ответить
Чушь какая-то. 10 килодолларов за станцию... ето значит что станция нигде не сможет использоваться, кроме как в системе защищенной связи, круг юзеров которой весьма ограничен, похитивший их тип должен бьіл знать, что продукция специфическая и рьінка считай нет, учитьівая, что ето ворованное, то реальная цена вьіше... короче не сходится ничего
показать весь комментарий
15.12.2020 22:39 Ответить
 
 