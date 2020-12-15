Экс-военнослужащий пытался продать партию портативных многофункциональных радиостанций за $50 тыс., - военная контрразведка СБУ. ФОТО
Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила сбыт многофункциональных средств связи, которые были похищены в одной из воинских частей на Львовщине, где находились на учете.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, бывший военнослужащий пытался нелегально продать партию военных портативных многофункциональных радиостанций. За 5 приборов фигурант планировал получить 50 тыс. долларов США.
Сотрудники СБУ задержали бывшего военнослужащего при попытке незаконной продажи трех средств связи за 30 тыс. долларов. У задержанного также было обнаружено программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Quis custodiet ipsos custodes? - латинская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0 крылатая фраза , в переводе означает «Кто устережёт самих сторожей?» или «Кто наблюдает за самими наблюдателями?» Употребляется для описания ситуации, когда люди, поставленные охранять те или иные законы и правила, сами же их нарушают, расхищают имущество, которое должны сберечь от воров и т. п.".
Сотрудники СБУ задержали бывшего военнослужащего при попытке незаконной продажи трех средств связи за 30 тыс. долларов. У задержанного также было обнаружено программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию.Источник: https://censor.net/ru/p3237075Меня терзают смутные сомненья (с).