Экс-военнослужащий пытался продать партию портативных многофункциональных радиостанций за $50 тыс., - военная контрразведка СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила сбыт многофункциональных средств связи, которые были похищены в одной из воинских частей на Львовщине, где находились на учете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, бывший военнослужащий пытался нелегально продать партию военных портативных многофункциональных радиостанций. За 5 приборов фигурант планировал получить 50 тыс. долларов США.

Сотрудники СБУ задержали бывшего военнослужащего при попытке незаконной продажи трех средств связи за 30 тыс. долларов. У задержанного также было обнаружено программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое граждан РФ пытались устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ



