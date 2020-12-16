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ДФС викрила менеджмент міжнародної мережі піцерій в ухиленні від сплати податків на 75 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники Державної фіскальної служби України викрили менеджмент мережі піцерій, що працює в Україні під міжнародним брендом, в ухиленні від сплати податків на суму понад 75 млн грн.

Про це інформує пресслужба ДФС, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що організована злочинна група здійснювала свою діяльність задля ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час надання послуг мобільного харчування під відомим міжнародним брендом", - йдеться в повідомленні.

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За словами т.в.о глави ДФС України Дмитра Сосиновича, в межах спеціальної операції було здійснено обшуки офісних і складських приміщень, за результатами яких виявлено та вилучено цифрові носії, чорнові записи, фінансово-господарські документи та гроші.

"Фактично, службові особи одного з ТОВ, діючи у складі організованої групи, протягом тривалого періоду здійснювали на території України реалізацію товарно-матеріальних цінностей через стаціонарні магазини та інтернет-магазин і приховували реальні обсяги отриманого доходу, використовуючи підконтрольних фізичних осіб-підприємців, дохід яких фактично мав декларуватися ТОВ", - йдеться в повідомленні.

Діяльність зловмисників призвела до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму понад 75 млн грн.

ДФС викрила менеджмент міжнародної мережі піцерій в ухиленні від сплати податків на 75 млн грн 01
ДФС викрила менеджмент міжнародної мережі піцерій в ухиленні від сплати податків на 75 млн грн 02
ДФС викрила менеджмент міжнародної мережі піцерій в ухиленні від сплати податків на 75 млн грн 03
ДФС викрила менеджмент міжнародної мережі піцерій в ухиленні від сплати податків на 75 млн грн 04
ДФС викрила менеджмент міжнародної мережі піцерій в ухиленні від сплати податків на 75 млн грн 05
ДФС викрила менеджмент міжнародної мережі піцерій в ухиленні від сплати податків на 75 млн грн 06
ДФС викрила менеджмент міжнародної мережі піцерій в ухиленні від сплати податків на 75 млн грн 07
ДФС викрила менеджмент міжнародної мережі піцерій в ухиленні від сплати податків на 75 млн грн 08

ДФС викрила менеджмент міжнародної мережі піцерій в ухиленні від сплати податків на 75 млн грн 09

Автор: 

податки (3856) ДФС (4046)


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Топ коментарі
+11
Типичные восьмитысячники.
Типичные!
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16.12.2020 09:44
+10
ФОПи? Кармільци ?
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16.12.2020 09:37
+10
І заявки вчасно подали на 8000грн.
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16.12.2020 09:42
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ФСЕ, пиццы больше не будет 😀😀😀
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16.12.2020 09:33 Відповісти
Pizza forever! А ФОПы - временное недоразумение...
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16.12.2020 10:45 Відповісти
Domino's?

P.S. Піца в них - лайно.
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16.12.2020 09:35 Відповісти
Какую тогда посоветуешь?
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16.12.2020 10:02 Відповісти
мамамия
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16.12.2020 10:20 Відповісти
Ну тоже.... такое
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16.12.2020 11:56 Відповісти
гарный сейфик )))))
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16.12.2020 09:36 Відповісти
Такий вскрить і завтра можна роботу не іти
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16.12.2020 09:40 Відповісти
цікаво, шо там у облізлому кофрі (мабуть золото у зливках))))
чи старий шматок піци з якого все почалось))))) (як у "Мышиной охоте" )))))
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16.12.2020 09:45 Відповісти
я лично я считаю, что ГФС - это раковая опухоль на теле государства и она должна быть устранена, т.е. вырезана хирургическим путем - раз и навсегда...
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16.12.2020 09:36 Відповісти
Податкова міліція - це явний атавізм. Ресрес врий орган у чистому вигляді. Такий собі державний рекет.
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16.12.2020 09:51 Відповісти
ФОПи? Кармільци ?
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16.12.2020 09:37 Відповісти
протестанти касових апаратів. я думаю на одного спонсора тих безладів, що імітують протести ФОПів стане менше.
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16.12.2020 10:17 Відповісти
как бы не заставили извиняться.
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16.12.2020 09:42 Відповісти
ну теперь то заживём, матёрых взяли
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16.12.2020 09:42 Відповісти
І заявки вчасно подали на 8000грн.
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16.12.2020 09:42 Відповісти
Типичные восьмитысячники.
Типичные!
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16.12.2020 09:44 Відповісти
та чуваки все равно выкрутятся, будут недоимки и налоги в бюджет пиццей платить или томатным соусом
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16.12.2020 09:54 Відповісти
Там купа фальшивих печаток - це вже явний кримінал.
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16.12.2020 11:14 Відповісти
Как определил, что они фальшивые?
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16.12.2020 11:47 Відповісти
Вірно, акту такого тут не показали.
Але порахуйте їх кількість ... Ги ...
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16.12.2020 12:58 Відповісти
Ну если международная сеть, то похоже Доминос все-таки. Тока тонкость есть, они работают по франчайзингу, а там не все так просто.
И вот енто нефиг делать было столько печаток замазывать
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16.12.2020 10:04 Відповісти
Спорим, если бы подобную операцию проводило наше "доблестное" СБУ не было бы никаких фотографий налички? Причем ГФС не озвучивает сумму изъятой налички, но публикует фото. СБУ делает с точностью до наоборот: Никогда не публикуют фото налички и всегда озвучивает суммы. Причем эти суммы у СБУ "почему-то" всегда в десятки раз меньше, чем у других спецслужб при подобных операциях.
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16.12.2020 10:05 Відповісти
официальные цифры - они на то и официальные. а фоточки могут быть любыми. потом могут сказать, что не было ничего. а это просто фото не выплаченных зарплат (как оно наверное и есть).
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16.12.2020 10:41 Відповісти
Ты реально не понял о чем был мой пост?
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16.12.2020 10:44 Відповісти
Туда (в СБУ) десятилетиями на работу шли только ради "дела с сейфом, полным наличных". И буквально ждут "шанса". Как пример: вспомните историю "наркобарон сбежал от сбу в борисполе". И видео есть. Догадайтесь с трёх раз, сколько этот "барон" пообещал этим долбодятлам - ибо упустить так подследственного "случайно" это бред...
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16.12.2020 23:07 Відповісти
Этот сколько нужно пицы продать, чтоб недоимка налоговая была в 75 миллионов, при том что ооо платит налог на прибыль плюс НДС, а не как ФОП на 3группе 5% с дохода
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16.12.2020 10:14 Відповісти
так мабуть в тому й прикол, що мали працювати на загальній, а розпорошували доходи через ФОПів на спрощеній, от і недоїмка. Такий собі легальний спосіб оптимізації податків. Я думаю, якщо там ніхто не здавав схему, тобто немає негласних слідчих дій, то пропетляють.
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16.12.2020 10:22 Відповісти
наверное весь мир борется с монополистами (потому что для развития нужна конкуренция, а монополии - всегда дешевле на логистике\организации\оптовым закупкам и т.п.) и только у нас относительно честному бизнесу выгоднее сделать миллион официальных фопов ... (а потом государству пытаться "законно" сбивать бабло) зато настоящие монополии Ахметова и всякие хххх\энерго\ - живут припеваючи, только бумажки тасуют.
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16.12.2020 10:35 Відповісти
монополії доїти легше поважним людям - от і знищують малий бізнес загоняючи рабів у стойло.
Це ще тільки початок.
Янукович ще здасться нам маленьким хлопчиком у коротких штанцях
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16.12.2020 13:18 Відповісти
Так мам походу вся сеть как франшиза работает под формат, не подкопаешься по закону они чисты, через суд фискалов нахер пошлют
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16.12.2020 10:50 Відповісти
А необлікована виручка на фото ??
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16.12.2020 11:17 Відповісти
Как определил, что она неучтенная?
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16.12.2020 11:50 Відповісти
дуже вона і облікована, підприємці отримали офіційно бабло, сплатили своїх пару відсотків податків по спрощеній системі, ЄСВ, а решту обналічили і здали.
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16.12.2020 13:03 Відповісти
я теж так думаю, вони не одні такі і не перші і не останні.
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16.12.2020 13:04 Відповісти
По такой схеме работает 90% среднего бизнеса. Налоговая не хочет зайти в ЛЮБОЙ ресторан и проверить чеки? Там все оформлено на ФОПов. Также как и продажи электроники в Розетке и в 100% остальных интернет-магазинов.
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16.12.2020 10:22 Відповісти
ха. зайдите посреди Киева в "супермаркет" ИБИС. просто наберите корзинку. Тоже минимум 2 чека. Это если алкоголя не брать.

"любой ресторан" - башляет местным инспекторам каждый месяц, те каждый месяц по пирамиде наверх отбашливают. А "международная сеть пицерий" видимо решила, что они бессмертные и для "международных инвесторов" неписанные коррупционные правила не обязательные.

Были там чеки или не были не суть важно - был бы бизнес, а за какие нарушения его взять за бубенцы - всегда у нашего доблесного ГФС найдётся.
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16.12.2020 23:12 Відповісти
От що значить не підтримувати національного виробника
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16.12.2020 10:23 Відповісти
Вполне законная схема минимизации... ГФС больше заняться нечем?
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16.12.2020 11:49 Відповісти
Ну уйдет домино из Украины ,кому от этого легче станет ,идиоты 🤦🤔🙄
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16.12.2020 12:09 Відповісти
Та пів-країни так живе. Спортлайф, Розетка і т.д. Просто не занесли куди треба от і прикрили. Епоха ідіотів на чолі з клоуном.
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16.12.2020 22:58 Відповісти
мережа піцерій склала конкуренцію велюру, за що і потерпіла?
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17.12.2020 11:32 Відповісти
 
 