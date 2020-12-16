ДФС викрила менеджмент міжнародної мережі піцерій в ухиленні від сплати податків на 75 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники Державної фіскальної служби України викрили менеджмент мережі піцерій, що працює в Україні під міжнародним брендом, в ухиленні від сплати податків на суму понад 75 млн грн.

Про це інформує пресслужба ДФС, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що організована злочинна група здійснювала свою діяльність задля ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час надання послуг мобільного харчування під відомим міжнародним брендом", - йдеться в повідомленні.

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За словами т.в.о глави ДФС України Дмитра Сосиновича, в межах спеціальної операції було здійснено обшуки офісних і складських приміщень, за результатами яких виявлено та вилучено цифрові носії, чорнові записи, фінансово-господарські документи та гроші.

"Фактично, службові особи одного з ТОВ, діючи у складі організованої групи, протягом тривалого періоду здійснювали на території України реалізацію товарно-матеріальних цінностей через стаціонарні магазини та інтернет-магазин і приховували реальні обсяги отриманого доходу, використовуючи підконтрольних фізичних осіб-підприємців, дохід яких фактично мав декларуватися ТОВ", - йдеться в повідомленні.

Діяльність зловмисників призвела до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму понад 75 млн грн.















