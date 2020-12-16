ГФС уличила менеджмент международной сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины разоблачили менеджмент сети пиццерий, работающей в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов на сумму более 75 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба ГФС, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что организованная преступная группа осуществляла свою деятельность с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах во время предоставления услуг мобильного питания под известным международным брендом", - говорится в сообщении.

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По словам в.и.о. главы ГФС Дмитрия Сосиновича, в рамках спецоперации были осуществлены обыски офисных и складских помещений, по результатам которых обнаружены и изъяты цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и наличные средства.

"Фактически, должностные лица одного из ООО, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и интернет-магазин и скрывали реальные объемы полученного дохода, используя подконтрольных физических лиц-предпринимателей, доход которых фактически должен был декларироваться ООО", - говорится в сообщении.

Деятельность злоумышленников привела к непоступлению в бюджет средств на общую сумму свыше 75 млн грн.















