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ГФС уличила менеджмент международной сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины разоблачили менеджмент сети пиццерий, работающей в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов на сумму более 75 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба ГФС, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что организованная преступная группа осуществляла свою деятельность с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах во время предоставления услуг мобильного питания под известным международным брендом", - говорится в сообщении.

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По словам в.и.о. главы ГФС Дмитрия Сосиновича, в рамках спецоперации были осуществлены обыски офисных и складских помещений, по результатам которых обнаружены и изъяты цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и наличные средства.

"Фактически, должностные лица одного из ООО, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и интернет-магазин и скрывали реальные объемы полученного дохода, используя подконтрольных физических лиц-предпринимателей, доход которых фактически должен был декларироваться ООО", - говорится в сообщении.

Деятельность злоумышленников привела к непоступлению в бюджет средств на общую сумму свыше 75 млн грн.

ГФС уличила менеджмент международной сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн 01
ГФС уличила менеджмент международной сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн 02
ГФС уличила менеджмент международной сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн 03
ГФС уличила менеджмент международной сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн 04
ГФС уличила менеджмент международной сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн 05
ГФС уличила менеджмент международной сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн 06
ГФС уличила менеджмент международной сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн 07
ГФС уличила менеджмент международной сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн 08

ГФС уличила менеджмент международной сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн 09

налоги (3239) ГФС (3599)


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Топ комментарии
+11
Типичные восьмитысячники.
Типичные!
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16.12.2020 09:44
+10
ФОПи? Кармільци ?
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16.12.2020 09:37
+10
І заявки вчасно подали на 8000грн.
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16.12.2020 09:42
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Правила форума Совет форумчан
ФСЕ, пиццы больше не будет 😀😀😀
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16.12.2020 09:33 Ответить
Pizza forever! А ФОПы - временное недоразумение...
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16.12.2020 10:45 Ответить
Domino's?

P.S. Піца в них - лайно.
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16.12.2020 09:35 Ответить
Какую тогда посоветуешь?
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16.12.2020 10:02 Ответить
мамамия
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16.12.2020 10:20 Ответить
Ну тоже.... такое
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16.12.2020 11:56 Ответить
гарный сейфик )))))
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16.12.2020 09:36 Ответить
Такий вскрить і завтра можна роботу не іти
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16.12.2020 09:40 Ответить
цікаво, шо там у облізлому кофрі (мабуть золото у зливках))))
чи старий шматок піци з якого все почалось))))) (як у "Мышиной охоте" )))))
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16.12.2020 09:45 Ответить
я лично я считаю, что ГФС - это раковая опухоль на теле государства и она должна быть устранена, т.е. вырезана хирургическим путем - раз и навсегда...
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16.12.2020 09:36 Ответить
Податкова міліція - це явний атавізм. Ресрес врий орган у чистому вигляді. Такий собі державний рекет.
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16.12.2020 09:51 Ответить
ФОПи? Кармільци ?
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16.12.2020 09:37 Ответить
протестанти касових апаратів. я думаю на одного спонсора тих безладів, що імітують протести ФОПів стане менше.
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16.12.2020 10:17 Ответить
как бы не заставили извиняться.
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16.12.2020 09:42 Ответить
ну теперь то заживём, матёрых взяли
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16.12.2020 09:42 Ответить
І заявки вчасно подали на 8000грн.
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16.12.2020 09:42 Ответить
Типичные восьмитысячники.
Типичные!
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16.12.2020 09:44 Ответить
та чуваки все равно выкрутятся, будут недоимки и налоги в бюджет пиццей платить или томатным соусом
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16.12.2020 09:54 Ответить
Там купа фальшивих печаток - це вже явний кримінал.
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16.12.2020 11:14 Ответить
Как определил, что они фальшивые?
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16.12.2020 11:47 Ответить
Вірно, акту такого тут не показали.
Але порахуйте їх кількість ... Ги ...
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16.12.2020 12:58 Ответить
Ну если международная сеть, то похоже Доминос все-таки. Тока тонкость есть, они работают по франчайзингу, а там не все так просто.
И вот енто нефиг делать было столько печаток замазывать
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16.12.2020 10:04 Ответить
Спорим, если бы подобную операцию проводило наше "доблестное" СБУ не было бы никаких фотографий налички? Причем ГФС не озвучивает сумму изъятой налички, но публикует фото. СБУ делает с точностью до наоборот: Никогда не публикуют фото налички и всегда озвучивает суммы. Причем эти суммы у СБУ "почему-то" всегда в десятки раз меньше, чем у других спецслужб при подобных операциях.
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16.12.2020 10:05 Ответить
официальные цифры - они на то и официальные. а фоточки могут быть любыми. потом могут сказать, что не было ничего. а это просто фото не выплаченных зарплат (как оно наверное и есть).
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16.12.2020 10:41 Ответить
Ты реально не понял о чем был мой пост?
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16.12.2020 10:44 Ответить
Туда (в СБУ) десятилетиями на работу шли только ради "дела с сейфом, полным наличных". И буквально ждут "шанса". Как пример: вспомните историю "наркобарон сбежал от сбу в борисполе". И видео есть. Догадайтесь с трёх раз, сколько этот "барон" пообещал этим долбодятлам - ибо упустить так подследственного "случайно" это бред...
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16.12.2020 23:07 Ответить
Этот сколько нужно пицы продать, чтоб недоимка налоговая была в 75 миллионов, при том что ооо платит налог на прибыль плюс НДС, а не как ФОП на 3группе 5% с дохода
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16.12.2020 10:14 Ответить
так мабуть в тому й прикол, що мали працювати на загальній, а розпорошували доходи через ФОПів на спрощеній, от і недоїмка. Такий собі легальний спосіб оптимізації податків. Я думаю, якщо там ніхто не здавав схему, тобто немає негласних слідчих дій, то пропетляють.
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16.12.2020 10:22 Ответить
наверное весь мир борется с монополистами (потому что для развития нужна конкуренция, а монополии - всегда дешевле на логистике\организации\оптовым закупкам и т.п.) и только у нас относительно честному бизнесу выгоднее сделать миллион официальных фопов ... (а потом государству пытаться "законно" сбивать бабло) зато настоящие монополии Ахметова и всякие хххх\энерго\ - живут припеваючи, только бумажки тасуют.
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16.12.2020 10:35 Ответить
монополії доїти легше поважним людям - от і знищують малий бізнес загоняючи рабів у стойло.
Це ще тільки початок.
Янукович ще здасться нам маленьким хлопчиком у коротких штанцях
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16.12.2020 13:18 Ответить
Так мам походу вся сеть как франшиза работает под формат, не подкопаешься по закону они чисты, через суд фискалов нахер пошлют
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16.12.2020 10:50 Ответить
А необлікована виручка на фото ??
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16.12.2020 11:17 Ответить
Как определил, что она неучтенная?
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16.12.2020 11:50 Ответить
дуже вона і облікована, підприємці отримали офіційно бабло, сплатили своїх пару відсотків податків по спрощеній системі, ЄСВ, а решту обналічили і здали.
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16.12.2020 13:03 Ответить
я теж так думаю, вони не одні такі і не перші і не останні.
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16.12.2020 13:04 Ответить
По такой схеме работает 90% среднего бизнеса. Налоговая не хочет зайти в ЛЮБОЙ ресторан и проверить чеки? Там все оформлено на ФОПов. Также как и продажи электроники в Розетке и в 100% остальных интернет-магазинов.
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16.12.2020 10:22 Ответить
ха. зайдите посреди Киева в "супермаркет" ИБИС. просто наберите корзинку. Тоже минимум 2 чека. Это если алкоголя не брать.

"любой ресторан" - башляет местным инспекторам каждый месяц, те каждый месяц по пирамиде наверх отбашливают. А "международная сеть пицерий" видимо решила, что они бессмертные и для "международных инвесторов" неписанные коррупционные правила не обязательные.

Были там чеки или не были не суть важно - был бы бизнес, а за какие нарушения его взять за бубенцы - всегда у нашего доблесного ГФС найдётся.
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16.12.2020 23:12 Ответить
От що значить не підтримувати національного виробника
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16.12.2020 10:23 Ответить
Вполне законная схема минимизации... ГФС больше заняться нечем?
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16.12.2020 11:49 Ответить
Ну уйдет домино из Украины ,кому от этого легче станет ,идиоты 🤦🤔🙄
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16.12.2020 12:09 Ответить
Та пів-країни так живе. Спортлайф, Розетка і т.д. Просто не занесли куди треба от і прикрили. Епоха ідіотів на чолі з клоуном.
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16.12.2020 22:58 Ответить
мережа піцерій склала конкуренцію велюру, за що і потерпіла?
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17.12.2020 11:32 Ответить
 
 