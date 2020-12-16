ГФС уличила менеджмент международной сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн. ФОТОрепортаж
Сотрудники Государственной фискальной службы Украины разоблачили менеджмент сети пиццерий, работающей в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов на сумму более 75 млн грн.
Об этом информирует пресс-служба ГФС, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно установлено, что организованная преступная группа осуществляла свою деятельность с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах во время предоставления услуг мобильного питания под известным международным брендом", - говорится в сообщении.
По словам в.и.о. главы ГФС Дмитрия Сосиновича, в рамках спецоперации были осуществлены обыски офисных и складских помещений, по результатам которых обнаружены и изъяты цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и наличные средства.
"Фактически, должностные лица одного из ООО, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и интернет-магазин и скрывали реальные объемы полученного дохода, используя подконтрольных физических лиц-предпринимателей, доход которых фактически должен был декларироваться ООО", - говорится в сообщении.
Деятельность злоумышленников привела к непоступлению в бюджет средств на общую сумму свыше 75 млн грн.
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P.S. Піца в них - лайно.
чи старий шматок піци з якого все почалось))))) (як у "Мышиной охоте" )))))
Типичные!
Але порахуйте їх кількість ... Ги ...
И вот енто нефиг делать было столько печаток замазывать
Ахметоваи всякие хххх\энерго\ - живут припеваючи, только бумажки тасуют.
Це ще тільки початок.
Янукович ще здасться нам маленьким хлопчиком у коротких штанцях
"любой ресторан" - башляет местным инспекторам каждый месяц, те каждый месяц по пирамиде наверх отбашливают. А "международная сеть пицерий" видимо решила, что они бессмертные и для "международных инвесторов" неписанные коррупционные правила не обязательные.
Были там чеки или не были не суть важно - был бы бизнес, а за какие нарушения его взять за бубенцы - всегда у нашего доблесного ГФС найдётся.