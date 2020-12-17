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Невідомі спалили автомобіль детектива НАБУ у Львові. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні вночі невідомі підпалили автомобіль детектива НАБУ у Львові. Машина істотно пошкоджена.

Про це інформує пресслужба НАБУ в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Не виключаємо, що це може бути пов'язано з професійною діяльністю нашого співробітника", - йдеться в заяві бюро.

Невідомі спалили автомобіль детектива НАБУ у Львові 01
Невідомі спалили автомобіль детектива НАБУ у Львові 02

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За даним фактом слідчі Національної поліції внесли відомості в ЄРДР (ч. 2 ст. 347 КК України).

НАБУ просить свідків, які мають будь-яку інформацію про те, що трапилося, звертатися в Шевченківський відділ поліції ГУ НП у Львівській області.

Невідомі спалили автомобіль детектива НАБУ у Львові 03

авто (6180) НАБУ (5070) Львів (3075) підпал (678)


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Топ коментарі
+5
Бубочка считает, что борьба с антикоррупционными органами должна идти по всем фронтам. Кто-то из нарида его поддержал.
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17.12.2020 16:44
+4
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin?__cft__[0]=AZXpv8P0Ia-XtOzFh7ks751g10rqraZljMUjJvybVk0LrrlUoAiUwDzrQaxxUUwynGAvRgPEqWC5sZtuesy3i5axQPX1tFY2RDgTQGcg3xNnFExftQt7YdyY1xfeTtV2S7pi6Jf5e6UAvaTjnTXrTCOt&__tn__=-UC%2CP-R Vitaliy Shabunin

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin# 51 хв ·

На відео ви бачите як догорає підпалена зловмисниками Skoda Octavia (2012 р.в.) детектива НАБУ.


Це був один з детективів, який догнав сина Авакова за розкрадання 14 мільйонів на закупці рюкзаків (для потреб бійців АТО).
Щоправда пізніше тато міністр його відмазав.

А ще 65-ти річній експертці, яка встановила в тій же справі збитки, поліція Авакова підкинула наркотики і організувала кілька кримінальних проваджень.

А ще кримінальне провадження поліція організувала слідчому судді, який давав детективам дозволи у справі рюкзаків Авакова.

Соупадєніє?
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17.12.2020 17:31
+2
О, тепер у нас є ще армія детективів з зарплатами 40-50 тис., які ніякої користі вже не принесуть.
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17.12.2020 16:54
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давно не чути хорь верьовкі! чому немає продовження хітової теми - горіла автівка-палала
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17.12.2020 16:42 Відповісти
Бубочка считает, что борьба с антикоррупционными органами должна идти по всем фронтам. Кто-то из нарида его поддержал.
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17.12.2020 16:44 Відповісти
О, тепер у нас є ще армія детективів з зарплатами 40-50 тис., які ніякої користі вже не принесуть.
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17.12.2020 16:54 Відповісти
Совпадение? Остальные машины стоят на растоянии что бы не загореться.
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17.12.2020 17:02 Відповісти
То нові моделі з штучним інтелектом, поспілкувалися з шкодою і вирішили здриснути від гріха подалі!
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17.12.2020 17:08 Відповісти
не смешно
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17.12.2020 22:00 Відповісти
детектив поджигателя быстро найдёт...у него работа такая
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17.12.2020 17:02 Відповісти
Ні, ця категорія злочинів надзвичайно важка у розкритті та доведенні вини. Їх розкривають або випадково, або якщо злодій повний дебіл, що вчинив підпал на емоціях.
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18.12.2020 10:00 Відповісти
Это они не автомобиль сожгли а данью себя на новый обложили..
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17.12.2020 17:04 Відповісти
Лера в Лондоне усьмихнулась.Однако,.львовская мафия непобедима!
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17.12.2020 17:17 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26032476.html Українці, які завжди один-одного підтримують

Невідомі спалили автомобіль детектива НАБУ у Львові - Цензор.НЕТ 1735

https://www.facebook.com/100010578281118/posts/1322947258067871/ Alex Noinets: Чуваки вкладаються та відновлюють породу поліських коней. Одночасно перешкоджають місцевому олігарху шкодити заказнику. За що місцеві вже вдруге за тиждень палять зимовий запас сіна для коней.

2020, Ілон Маск і рокетсаєнс а в Україні місцеві палять сіно людям що розвивають ******** екопарк.
Це вже вдруге. Втупу вдруге. Після того як спалили перший раз небайдужі люди скинулись і поновили запас сіна.
Окрім зовнішнього ворога, у нас є не менша кількість внутрішнього ворого - місцеві кугути і бажаючи ********** екопарк задля власних потреб. Пам'ятайте про це.
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17.12.2020 17:24 Відповісти
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin?__cft__[0]=AZXpv8P0Ia-XtOzFh7ks751g10rqraZljMUjJvybVk0LrrlUoAiUwDzrQaxxUUwynGAvRgPEqWC5sZtuesy3i5axQPX1tFY2RDgTQGcg3xNnFExftQt7YdyY1xfeTtV2S7pi6Jf5e6UAvaTjnTXrTCOt&__tn__=-UC%2CP-R Vitaliy Shabunin

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin# 51 хв ·

На відео ви бачите як догорає підпалена зловмисниками Skoda Octavia (2012 р.в.) детектива НАБУ.


Це був один з детективів, який догнав сина Авакова за розкрадання 14 мільйонів на закупці рюкзаків (для потреб бійців АТО).
Щоправда пізніше тато міністр його відмазав.

А ще 65-ти річній експертці, яка встановила в тій же справі збитки, поліція Авакова підкинула наркотики і організувала кілька кримінальних проваджень.

А ще кримінальне провадження поліція організувала слідчому судді, який давав детективам дозволи у справі рюкзаків Авакова.

Соупадєніє?
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17.12.2020 17:31 Відповісти
Звичайно,що це пов"язано з професійною діяльністю...Людям вже надоїло,що ті детективи ні хрєна не роблять і таким чином хочуть їх розворушити...
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17.12.2020 18:03 Відповісти
Цензор так сором'язливо обійшов прізвище мерзоти авакяна, який має відношення не тільки до детектива НАБУ якому спалили авто, а і до експерта жінки, яка у 65 річному віці стала нарко залежною і до судді який вирішив позбивати велосипедистів.
Цензор будь ласка, частіше згадуйте про тварину яка розвалила патрульну поліцію і поліцію загалом, продовжуючи діяння "папередніков".
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17.12.2020 20:22 Відповісти
https://kriminal.tv/news/sozhgli_avtomobil_detektiva_nabu_on_vel_delo_rjukzakov_avakova_video.html Сожгли автомобиль детектива НАБУ. Он вел дело "рюкзаков Авакова" (Видео)
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18.12.2020 01:33 Відповісти
 
 