Невідомі спалили автомобіль детектива НАБУ у Львові. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні вночі невідомі підпалили автомобіль детектива НАБУ у Львові. Машина істотно пошкоджена.

Про це інформує пресслужба НАБУ в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Не виключаємо, що це може бути пов'язано з професійною діяльністю нашого співробітника", - йдеться в заяві бюро.





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За даним фактом слідчі Національної поліції внесли відомості в ЄРДР (ч. 2 ст. 347 КК України).

НАБУ просить свідків, які мають будь-яку інформацію про те, що трапилося, звертатися в Шевченківський відділ поліції ГУ НП у Львівській області.