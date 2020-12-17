Неизвестные сожгли автомобиль детектива НАБУ во Львове. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня ночью неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ во Львове. Машина существенно повреждена.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Не исключаем, что это может быть связано с профессиональной деятельностью нашего сотрудника", - говорится в заявлении бюро.
По данному факту следователи Национальной полиции внесли сведения в ЕРДР (ч. 2 ст. 347 УК Украины).
НАБУ просит свидетелей, обладающих любой информацией о случившемся обращаться в Шевченковский отдел полиции ГУ НП во Львовской области.
Топ комментарии
+5 Vladimir Soukhov
показать весь комментарий17.12.2020 16:44
+4 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий17.12.2020 17:31
+2 maravillo
показать весь комментарий17.12.2020 16:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/100010578281118/posts/1322947258067871/ Alex Noinets: Чуваки вкладаються та відновлюють породу поліських коней. Одночасно перешкоджають місцевому олігарху шкодити заказнику. За що місцеві вже вдруге за тиждень палять зимовий запас сіна для коней.
2020, Ілон Маск і рокетсаєнс а в Україні місцеві палять сіно людям що розвивають ******** екопарк.
Це вже вдруге. Втупу вдруге. Після того як спалили перший раз небайдужі люди скинулись і поновили запас сіна.
Окрім зовнішнього ворога, у нас є не менша кількість внутрішнього ворого - місцеві кугути і бажаючи ********** екопарк задля власних потреб. Пам'ятайте про це.
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin# 51 хв ·
На відео ви бачите як догорає підпалена зловмисниками Skoda Octavia (2012 р.в.) детектива НАБУ.
Це був один з детективів, який догнав сина Авакова за розкрадання 14 мільйонів на закупці рюкзаків (для потреб бійців АТО).
Щоправда пізніше тато міністр його відмазав.
А ще 65-ти річній експертці, яка встановила в тій же справі збитки, поліція Авакова підкинула наркотики і організувала кілька кримінальних проваджень.
А ще кримінальне провадження поліція організувала слідчому судді, який давав детективам дозволи у справі рюкзаків Авакова.
Соупадєніє?
Цензор будь ласка, частіше згадуйте про тварину яка розвалила патрульну поліцію і поліцію загалом, продовжуючи діяння "папередніков".