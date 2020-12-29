Тіла 428 жертв політичних репресій перепоховали у Львові. ФОТОрепортаж

На Личаківському цвинтарі поховали тіла 428 в'язнів пересильної в'язниці №25 - однієї з найбільших українських в'язниць, звідки людей "етапами" відправляли в табори ГУЛАГу.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Перепоховання відбулося на полі почесних поховань № 76 Личаківського цвинтаря. Присутні вшанували пам'ять загиблих покладанням квітів та свічок. Була проведена громадська панахида.

"Відновлення правди про політичні репресії, гідне вшанування їхніх жертв є громадянським обов'язком кожного з нас. Люди, які загинули від жорстоких злочинів комуністичного режиму, мають бути поховані належним чином", - сказав заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

Тіла в'язнів пересильної в'язниці №25 в 2017-1018 рр. були ексгумовані з території садово-городнього кооперативу.

Пересильна в'язниця № 25 була створена у Львові восени 1944 року радянською окупаційною адміністрацією.

Це була одна з найбільших в'язниць такого типу в УРСР. На території в'язниці було розташовано 21 барак, приміщення адміністрації, госпіталь. В'язниця була обгороджена цегляним і дерев'яним парканом заввишки 3 м. Основним призначенням був збір і відправка в'язнів "етапами" у виправно-трудові табори ГУЛАГу.













