Тіла 428 жертв політичних репресій перепоховали у Львові. ФОТОрепортаж

На Личаківському цвинтарі поховали тіла 428 в'язнів пересильної в'язниці №25 - однієї з найбільших українських в'язниць, звідки людей "етапами" відправляли в табори ГУЛАГу.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Перепоховання відбулося на полі почесних поховань № 76 Личаківського цвинтаря. Присутні вшанували пам'ять загиблих покладанням квітів та свічок. Була проведена громадська панахида.

"Відновлення правди про політичні репресії, гідне вшанування їхніх жертв є громадянським обов'язком кожного з нас. Люди, які загинули від жорстоких злочинів комуністичного режиму, мають бути поховані належним чином", - сказав заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

Тіла в'язнів пересильної в'язниці №25 в 2017-1018 рр. були ексгумовані з території садово-городнього кооперативу.

Пересильна в'язниця № 25 була створена у Львові восени 1944 року радянською окупаційною адміністрацією.

Читайте також: "Не будьте носіями міфів про "мір. труд. май", тому що цей жах може повторитися", - Супрун

Це була одна з найбільших в'язниць такого типу в УРСР. На території в'язниці було розташовано 21 барак, приміщення адміністрації, госпіталь. В'язниця була обгороджена цегляним і дерев'яним парканом заввишки 3 м. Основним призначенням був збір і відправка в'язнів "етапами" у виправно-трудові табори ГУЛАГу.

Тіла 428 жертв політичних репресій перепоховали у Львові 01Тіла 428 жертв політичних репресій перепоховали у Львові 02Тіла 428 жертв політичних репресій перепоховали у Львові 03
Тіла 428 жертв політичних репресій перепоховали у Львові 04
Тіла 428 жертв політичних репресій перепоховали у Львові 05
Тіла 428 жертв політичних репресій перепоховали у Львові 06
Тіла 428 жертв політичних репресій перепоховали у Львові 07
Тіла 428 жертв політичних репресій перепоховали у Львові 08Тіла 428 жертв політичних репресій перепоховали у Львові 09
Тіла 428 жертв політичних репресій перепоховали у Львові 10

ГУЛАГ (13) історія (1074) кладовище (204) Львів (3129) НКВС (34) перепоховання (47)
Топ коментарі
+14
Тела 428 жертв российских оккупантов перезахоронили во Львове.
29.12.2020 18:50 Відповісти
+14
Достойное отношение к Памяти соотечественников, погибших от террора московского красно-фашистского режима. Героям, отдавшим жизнь за свободу Украины, вечная память.

Московско-ордынским палачам - вечное проклятие.
29.12.2020 19:02 Відповісти
+10
И что на это скажет ватная орда ? Обвинит Украину в "воинственной враждебности" ?
29.12.2020 18:43 Відповісти
R.I.P.
29.12.2020 18:41 Відповісти
29.12.2020 18:43 Відповісти
29.12.2020 18:50 Відповісти
Тела 428 жертв политических репрессий перезахоронили во Львове - Цензор.НЕТ 2497
29.12.2020 19:00 Відповісти
В Умані в 1941 р. був розстрілян Чортківський етап-750 людей !!!
29.12.2020 19:00 Відповісти
29.12.2020 19:02 Відповісти
было бы замечательно если бы к этому перезахолонению жертв коммунистов добавили и трупы Симоненко вместе с бывшими депутатами этой партии которая годами блокировала голосования за демократические законы
29.12.2020 19:04 Відповісти
Слава Україні
29.12.2020 19:43 Відповісти
А скільки ще невідомих захоронень є на Україні! Москалі від Петра ! встеляють землі українськими кістками починаючи від побудови Санк Петербурга.
29.12.2020 23:09 Відповісти
Герої не вмирають
29.12.2020 23:19 Відповісти
Тіла 428 жертв політичних репресій перепоховали у Львові - Цензор.НЕТ 7214
29.12.2020 23:26 Відповісти
 
 