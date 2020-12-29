Тела 428 жертв политических репрессий перезахоронили во Львове. ФОТОрепортаж

На Лычаковском кладбище захоронили тела 428 узников Пересыльной тюрьмы №25 - одной из крупнейших украинских тюрем, откуда людей "этапами" отправляли в лагеря ГУЛАГ.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Перезахоронение состоялось на на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища. Присутствующие почтили память погибших возложением цветов и свечей. Была проведена гражданская панихида.

"Восстановление правды о политических репрессиях, достойное чествование их жертв является гражданским долгом каждого из нас. Люди, которые погибли от жестоких преступлений коммунистического режима, должны были похоронены должным образом", - сказал зампредседателя Львовской ОГА Тарас Грень.

Также на Цензор.НЕТ: НКВД расстрелял в 1937-м Квиткина - руководителя переписи населения, показавшей демографический провал, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Тела узников Пересыльной тюрьмы №25 в 2017-1018 гг. были эксгумированы с территории садово-огородного кооператива.

Пересыльная тюрьма № 25 была создана во Львове осенью 1944 года советской оккупационной администрацией.

Это была одна из крупнейших тюрем такого типа в УССР. На территории тюрьмы были расположены 21 барак, помещение администрации, госпиталь. Тюрьма была огорожена кирпичным и деревянным забором высотой 3 м. Основным назначением был сбор и отправка узников "этапами" в исправительно-трудовые лагеря ГУЛАГа.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бой воинов УПА с солдатами НКВД воспроизвели в центре Ивано-Франковска. ФОТОрепортаж













