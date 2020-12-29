РУС
Тела 428 жертв политических репрессий перезахоронили во Львове. ФОТОрепортаж

На Лычаковском кладбище захоронили тела 428 узников Пересыльной тюрьмы №25 - одной из крупнейших украинских тюрем, откуда людей "этапами" отправляли в лагеря ГУЛАГ.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Перезахоронение состоялось на на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища. Присутствующие почтили память погибших возложением цветов и свечей. Была проведена гражданская панихида.

"Восстановление правды о политических репрессиях, достойное чествование их жертв является гражданским долгом каждого из нас. Люди, которые погибли от жестоких преступлений коммунистического режима, должны были похоронены должным образом", - сказал зампредседателя Львовской ОГА Тарас Грень.

Тела узников Пересыльной тюрьмы №25 в 2017-1018 гг. были эксгумированы с территории садово-огородного кооператива.

Пересыльная тюрьма № 25 была создана во Львове осенью 1944 года советской оккупационной администрацией.

Это была одна из крупнейших тюрем такого типа в УССР. На территории тюрьмы были расположены 21 барак, помещение администрации, госпиталь. Тюрьма была огорожена кирпичным и деревянным забором высотой 3 м. Основным назначением был сбор и отправка узников "этапами" в исправительно-трудовые лагеря ГУЛАГа.

Тела 428 жертв политических репрессий перезахоронили во Львове 01Тела 428 жертв политических репрессий перезахоронили во Львове 02Тела 428 жертв политических репрессий перезахоронили во Львове 03
Тела 428 жертв политических репрессий перезахоронили во Львове 04
Тела 428 жертв политических репрессий перезахоронили во Львове 05
Тела 428 жертв политических репрессий перезахоронили во Львове 06
Тела 428 жертв политических репрессий перезахоронили во Львове 07
Тела 428 жертв политических репрессий перезахоронили во Львове 08Тела 428 жертв политических репрессий перезахоронили во Львове 09
Тела 428 жертв политических репрессий перезахоронили во Львове 10

+14
Тела 428 жертв российских оккупантов перезахоронили во Львове.
29.12.2020 18:50 Ответить
+14
Достойное отношение к Памяти соотечественников, погибших от террора московского красно-фашистского режима. Героям, отдавшим жизнь за свободу Украины, вечная память.

Московско-ордынским палачам - вечное проклятие.
29.12.2020 19:02 Ответить
+10
И что на это скажет ватная орда ? Обвинит Украину в "воинственной враждебности" ?
29.12.2020 18:43 Ответить
R.I.P.
29.12.2020 18:41 Ответить
И что на это скажет ватная орда ? Обвинит Украину в "воинственной враждебности" ?
29.12.2020 18:43 Ответить
Тела 428 жертв российских оккупантов перезахоронили во Львове.
29.12.2020 18:50 Ответить
Тела 428 жертв политических репрессий перезахоронили во Львове - Цензор.НЕТ 2497
29.12.2020 19:00 Ответить
В Умані в 1941 р. був розстрілян Чортківський етап-750 людей !!!
29.12.2020 19:00 Ответить
Достойное отношение к Памяти соотечественников, погибших от террора московского красно-фашистского режима. Героям, отдавшим жизнь за свободу Украины, вечная память.

Московско-ордынским палачам - вечное проклятие.
29.12.2020 19:02 Ответить
было бы замечательно если бы к этому перезахолонению жертв коммунистов добавили и трупы Симоненко вместе с бывшими депутатами этой партии которая годами блокировала голосования за демократические законы
29.12.2020 19:04 Ответить
Слава Україні
29.12.2020 19:43 Ответить
А скільки ще невідомих захоронень є на Україні! Москалі від Петра ! встеляють землі українськими кістками починаючи від побудови Санк Петербурга.
29.12.2020 23:09 Ответить
Герої не вмирають
29.12.2020 23:19 Ответить
Тіла 428 жертв політичних репресій перепоховали у Львові - Цензор.НЕТ 7214
29.12.2020 23:26 Ответить
 
 