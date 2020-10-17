Бой воинов УПА с солдатами НКВД воспроизвели в центре Ивано-Франковска. ФОТОрепортаж

Реконструкторы показали ивано-франковцам и гостям города бой воинов УПА с солдатами НКВД. Для постановки использовали настоящие пехотные и снайперские винтовки, пулемет, автоматы и военную технику.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Реконструкцию провели участники Общества поиска жертв войны "Память". Для воспроизведения событий использовали настоящие пехотные и снайперские винтовки, пулемет, автоматы и военную технику.

Чтобы избежать скопления людей, реконструкцию боев покажут еще раз сегодня в 16 часов, трижды - в воскресенье, 18-го октября, в 12:00, 14:00, 16:00.

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После исторической реконструкции наградили и поздравили семьи депортированных украинцев. Также с реконструкторами можно было сфотографироваться.

В этом году в Ивано-Франковской области отмечают годовщину депортации украинцев с этнических земель в 1945-1951 гг.













