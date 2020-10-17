Бой воинов УПА с солдатами НКВД воспроизвели в центре Ивано-Франковска. ФОТОрепортаж
Реконструкторы показали ивано-франковцам и гостям города бой воинов УПА с солдатами НКВД. Для постановки использовали настоящие пехотные и снайперские винтовки, пулемет, автоматы и военную технику.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Реконструкцию провели участники Общества поиска жертв войны "Память". Для воспроизведения событий использовали настоящие пехотные и снайперские винтовки, пулемет, автоматы и военную технику.
Чтобы избежать скопления людей, реконструкцию боев покажут еще раз сегодня в 16 часов, трижды - в воскресенье, 18-го октября, в 12:00, 14:00, 16:00.
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После исторической реконструкции наградили и поздравили семьи депортированных украинцев. Также с реконструкторами можно было сфотографироваться.
В этом году в Ивано-Франковской области отмечают годовщину депортации украинцев с этнических земель в 1945-1951 гг.
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Или пастор Шлаг налажал или профессор Плейшнер таки раскололся...
Где драпающие комиссары ?
Мы хотим видеть результат.
Досить гратися у гнилі помідори !
А кто власть - тот прав.
И оплачивают власть те, кто от неё страдает - аборигены.
Найцікавішим феноменом руху опору ОУН-УПА була участь в ньому багатьох тисяч представників інших національностей. Серед суто добровольчих підрозділів, організованих за національною ознакою, були сотні, курені ... Перший національний курінь (батальйон) УПА з'явився в 1943 р. Він складався з узбеків, командир - майор Ташкент. У військовому окрузі (ВО) «Заграва» (Рівненщина) організувався курінь з грузин, курінь з вірмен, з'явилася відважна сотня кубанських козаків. У військовому окрузі «Турів» був курінь азербайджанців. Кількість національних частин в УПА досягло під час переходу фронтів (1944 р) 15 формувань багато тисяч бійців всіх національностей. Австрійці, бельгійці, французи, югослави і навіть німці входили до складу формувань УПА. Була навіть і добірна сотня росіян, організована тільки з офіцерів РККА в 1943 р в окрузі «Заграва», вона брала активну участь в боях з німцями і відрізнялася хоробрістю. Було також багато сотень євреїв які хоробро воювали в УПА поруч з українськими братами знищуючи сталінську комуно - фашистську і гітлерівську фашистську нечисть. Так що з українськими патріотами УПА які боролися з найжахливішим злом у світі кривавими окупантами сталінськими комуно-фашистами і такими же фашистами гітлера брали участь багато народів, які намагалися позбавити весь світ від сталінської та гітлерівської кривавої комуно-фашистської і фашистської зарази. На жаль ця зараза вона залишилася і тепер, в особі кривавих кремлівських фашистів окупантів )(уйла.
Це не ********* ні на які роздуми ?
Це ж з якого куреня вона могла надходити ???
Архів. Унікальна статистика з облікових карток бандеровців - УПА виявлена в секретних документах офіційного військового архіву. Виявила що УПА була набагато більш «робітничо-селянською», ніж продажні кремлівські холуї так звані "радянські партизани", які в основній своїй масі складалися з кривавих комуно-фашистів похилого віку , комісарів, ідеологічних працівників, московських маріонеток, чиновників комуняк, катів НКВС... кривавих опричників кацапів засланих в Україну кремлівськими окупантами кривавого ката сталіна.
На відміну від цієї продажної нечисті про-сталінських комуно-фашистiв, кривавих червоних партизан, УПА на 46,9% складалася з селян, на 34,5% - з робітників і ремісників, і з 17,3% інтелігенції і службовців. Професійних військових було лише 0,3%.
90% патріотів повстанців мали юний вік менше і від 18 до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю.
Я думаю что воины УПА не хотели бы видеть этот шабаш, а хотели бы видеть людей с настоящим оружием воюющими с реальным врагом, и да кстати сколько из этой массовки воевали в АТО
от тока не треба на кацапляндию смотреть и фанерные рейхстаги строить и штурмом брать.
Никаких декораций строить не пришлось.
Если будет реконструкция входа советской армии во Львов - вот там уже
потребуется много красной жидкости для имитации крови замученных украинцев.
Крови в тюрьме было по косточки - вот потому и возникла УПА.
сродни зайчику на трамвае...
Зробити сценку на годину-другу,вихід з положення
не треба отого всьего робити...
ПРИСЯГА ВОИНА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ. (ОУН - УПА)
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Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом Українським, перед святою землею Української, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів Українських і перед Вищим політичним проводом народу Українського: боротися за повне звільнення всіх Українських земель і Українського народу від загарбників та за створення Української незалежної соборної Української держави. У цій боротьбі не пошкодую ні крові, ні життя і буду битися до останнього подиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України.
Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі Української.
Буду чесним, дисциплінованим і революційно-пильним воїном. Буду виконувати всі накази начальників. Строго зберігати військову та державну таємницю.
Буду хорошим побратимом в бою і в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї.
Якщо я порушу, або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і впаде на мене зневага Українського народу.
СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
А ось присяга личакових москалів -кацапів .... гітлерівських холуїв - посіпаків.
РОСІЙСЬКА ВИЗВОЛЬНА АРМІЯ, РОА. ПРИСЯГА!
До 28 січня 1945 року:
Я, верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды Русской освободительной армии, торжественно клянусь: честно бороться против большевиков, на благо моей Родины. В этой борьбе против общего врага, на стороне Германской армии и её союзников, клянусь быть верным и беспрекословно повиноваться Вождю и Главнокомандующему всех освободительных армий Адольфу Гитлеру. Я готов, во исполнение этой клятвы, не щадить себя и свою жизнь.
Боже, помоги нам спасти Россию!
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З 28 січня 1945 року:
Я, как верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды бойцов Вооруженных сил народов России, перед лицом соотечественников присягаю - для блага моего народа, под главным командованием генерала Власова бороться против большевизма до последней капли крови. Эта борьба ведется всеми свободолюбивыми народами в союзе с Германией под главным командованием Адольфа Гитлера. Я клянусь быть верным этому союзу. Во исполнение этой клятвы я готов отдать свою жизнь.
Знайти відмінності в цих двох присягах, думаю не важко!
Репост https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1306728362997165&id=100009800401249
"...Вчора в центрі Києва певні особи побили військового на ім'я Іван. Прізвища воїна публікувати не буду, але людина героїчна: більше двох років провів в полоні, в який потрапив під час виконання бойового завдання в тилу ворога. В глибокому тилу - в окупованому Луганську. При чому, його з ще одним фахівцем своєї справи було затримано вже після успішного виконання завдання.І вчора, в глибокому нашому тилу, в центрі Києва, Івана побили вихідці з Донецьку...."