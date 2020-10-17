Бій воїнів УПА із солдатами НКВС відтворили в центрі Івано-Франківська. ФОТОрепортаж
Реконструктори показали івано-франківцям та гостям міста бій воїнів УПА із солдатами НКВС. Для постановки використовували справжні піхотні та снайперські гвинтівки, кулемет, автомати та військову техніку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".
Реконструкцію провели учасники Товариства пошуку жертв війни "Пам'ять". Для відтворення подій використовували справжні піхотні та снайперські гвинтівки, кулемет, автомати та військову техніку.
Щоб уникнути скупчення людей, реконструкцію боїв покажуть ще раз сьогодні о 16:00, тричі - в неділю, 18 жовтня, о 12:00, 14:00, 16:00.
Після історичної реконструкції нагородили і привітали сім'ї депортованих українців. Також із реконструкторами можна було сфотографуватися.
Цього року в Івано-Франківській області відзначають річницю депортації українців з етнічних земель у 1945-1951 рр.
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Или пастор Шлаг налажал или профессор Плейшнер таки раскололся...
Где драпающие комиссары ?
Мы хотим видеть результат.
Досить гратися у гнилі помідори !
А кто власть - тот прав.
И оплачивают власть те, кто от неё страдает - аборигены.
Найцікавішим феноменом руху опору ОУН-УПА була участь в ньому багатьох тисяч представників інших національностей. Серед суто добровольчих підрозділів, організованих за національною ознакою, були сотні, курені ... Перший національний курінь (батальйон) УПА з'явився в 1943 р. Він складався з узбеків, командир - майор Ташкент. У військовому окрузі (ВО) «Заграва» (Рівненщина) організувався курінь з грузин, курінь з вірмен, з'явилася відважна сотня кубанських козаків. У військовому окрузі «Турів» був курінь азербайджанців. Кількість національних частин в УПА досягло під час переходу фронтів (1944 р) 15 формувань багато тисяч бійців всіх національностей. Австрійці, бельгійці, французи, югослави і навіть німці входили до складу формувань УПА. Була навіть і добірна сотня росіян, організована тільки з офіцерів РККА в 1943 р в окрузі «Заграва», вона брала активну участь в боях з німцями і відрізнялася хоробрістю. Було також багато сотень євреїв які хоробро воювали в УПА поруч з українськими братами знищуючи сталінську комуно - фашистську і гітлерівську фашистську нечисть. Так що з українськими патріотами УПА які боролися з найжахливішим злом у світі кривавими окупантами сталінськими комуно-фашистами і такими же фашистами гітлера брали участь багато народів, які намагалися позбавити весь світ від сталінської та гітлерівської кривавої комуно-фашистської і фашистської зарази. На жаль ця зараза вона залишилася і тепер, в особі кривавих кремлівських фашистів окупантів )(уйла.
Це не ********* ні на які роздуми ?
Це ж з якого куреня вона могла надходити ???
Архів. Унікальна статистика з облікових карток бандеровців - УПА виявлена в секретних документах офіційного військового архіву. Виявила що УПА була набагато більш «робітничо-селянською», ніж продажні кремлівські холуї так звані "радянські партизани", які в основній своїй масі складалися з кривавих комуно-фашистів похилого віку , комісарів, ідеологічних працівників, московських маріонеток, чиновників комуняк, катів НКВС... кривавих опричників кацапів засланих в Україну кремлівськими окупантами кривавого ката сталіна.
На відміну від цієї продажної нечисті про-сталінських комуно-фашистiв, кривавих червоних партизан, УПА на 46,9% складалася з селян, на 34,5% - з робітників і ремісників, і з 17,3% інтелігенції і службовців. Професійних військових було лише 0,3%.
90% патріотів повстанців мали юний вік менше і від 18 до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю.
Я думаю что воины УПА не хотели бы видеть этот шабаш, а хотели бы видеть людей с настоящим оружием воюющими с реальным врагом, и да кстати сколько из этой массовки воевали в АТО
от тока не треба на кацапляндию смотреть и фанерные рейхстаги строить и штурмом брать.
Никаких декораций строить не пришлось.
Если будет реконструкция входа советской армии во Львов - вот там уже
потребуется много красной жидкости для имитации крови замученных украинцев.
Крови в тюрьме было по косточки - вот потому и возникла УПА.
сродни зайчику на трамвае...
Зробити сценку на годину-другу,вихід з положення
не треба отого всьего робити...
ПРИСЯГА ВОИНА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ. (ОУН - УПА)
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Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом Українським, перед святою землею Української, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів Українських і перед Вищим політичним проводом народу Українського: боротися за повне звільнення всіх Українських земель і Українського народу від загарбників та за створення Української незалежної соборної Української держави. У цій боротьбі не пошкодую ні крові, ні життя і буду битися до останнього подиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України.
Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі Української.
Буду чесним, дисциплінованим і революційно-пильним воїном. Буду виконувати всі накази начальників. Строго зберігати військову та державну таємницю.
Буду хорошим побратимом в бою і в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї.
Якщо я порушу, або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і впаде на мене зневага Українського народу.
СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
А ось присяга личакових москалів -кацапів .... гітлерівських холуїв - посіпаків.
РОСІЙСЬКА ВИЗВОЛЬНА АРМІЯ, РОА. ПРИСЯГА!
До 28 січня 1945 року:
Я, верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды Русской освободительной армии, торжественно клянусь: честно бороться против большевиков, на благо моей Родины. В этой борьбе против общего врага, на стороне Германской армии и её союзников, клянусь быть верным и беспрекословно повиноваться Вождю и Главнокомандующему всех освободительных армий Адольфу Гитлеру. Я готов, во исполнение этой клятвы, не щадить себя и свою жизнь.
Боже, помоги нам спасти Россию!
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З 28 січня 1945 року:
Я, как верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды бойцов Вооруженных сил народов России, перед лицом соотечественников присягаю - для блага моего народа, под главным командованием генерала Власова бороться против большевизма до последней капли крови. Эта борьба ведется всеми свободолюбивыми народами в союзе с Германией под главным командованием Адольфа Гитлера. Я клянусь быть верным этому союзу. Во исполнение этой клятвы я готов отдать свою жизнь.
Знайти відмінності в цих двох присягах, думаю не важко!
Репост https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1306728362997165&id=100009800401249
"...Вчора в центрі Києва певні особи побили військового на ім'я Іван. Прізвища воїна публікувати не буду, але людина героїчна: більше двох років провів в полоні, в який потрапив під час виконання бойового завдання в тилу ворога. В глибокому тилу - в окупованому Луганську. При чому, його з ще одним фахівцем своєї справи було затримано вже після успішного виконання завдання.І вчора, в глибокому нашому тилу, в центрі Києва, Івана побили вихідці з Донецьку...."