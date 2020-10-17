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Бій воїнів УПА із солдатами НКВС відтворили в центрі Івано-Франківська. ФОТОрепортаж

Реконструктори показали івано-франківцям та гостям міста бій воїнів УПА із солдатами НКВС. Для постановки використовували справжні піхотні та снайперські гвинтівки, кулемет, автомати та військову техніку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Реконструкцію провели учасники Товариства пошуку жертв війни "Пам'ять". Для відтворення подій використовували справжні піхотні та снайперські гвинтівки, кулемет, автомати та військову техніку.

Щоб уникнути скупчення людей, реконструкцію боїв покажуть ще раз сьогодні о 16:00, тричі - в неділю, 18 жовтня, о 12:00, 14:00, 16:00.

Дивіться також: Пам'ятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після історичної реконструкції нагородили і привітали сім'ї депортованих українців. Також із реконструкторами можна було сфотографуватися.

Цього року в Івано-Франківській області відзначають річницю депортації українців з етнічних земель у 1945-1951 рр.

Бій воїнів УПА із солдатами НКВС відтворили в центрі Івано-Франківська 01
Бій воїнів УПА із солдатами НКВС відтворили в центрі Івано-Франківська 02
Бій воїнів УПА із солдатами НКВС відтворили в центрі Івано-Франківська 03
Бій воїнів УПА із солдатами НКВС відтворили в центрі Івано-Франківська 04
Бій воїнів УПА із солдатами НКВС відтворили в центрі Івано-Франківська 05
Бій воїнів УПА із солдатами НКВС відтворили в центрі Івано-Франківська 06
Бій воїнів УПА із солдатами НКВС відтворили в центрі Івано-Франківська 07

Автор: 

Івано-Франківськ (519) історія (1071) НКВС (33) УПА (136)


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Топ коментарі
+44
Бой воинов УПА с солдатами НКВД воспроизвели в центре Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 3837
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17.10.2020 16:08
+32
Перемогли бандерівці: СРСР розвалено, УРСР більше не існує.
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17.10.2020 16:30
+27
Хоч тут не було сцикла з його розведенням. Доречі зєсцикло вболівав би за нквд-істів.
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17.10.2020 16:06
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Хоч тут не було сцикла з його розведенням. Доречі зєсцикло вболівав би за нквд-істів.
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17.10.2020 16:06 Відповісти
шо естессст..но для сцикла
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17.10.2020 16:14 Відповісти
Десь фотки його діда в формі НКВД спливали.
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17.10.2020 16:25 Відповісти
Там лужи остались - наверное, участвовал Сивохо.
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17.10.2020 16:47 Відповісти
ліпше б реконструювали в КИЄВІ - на Печерських пагорбах...
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17.10.2020 18:48 Відповісти
з конкретними та однозначними ворогами України...
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17.10.2020 18:52 Відповісти
Бой воинов УПА с солдатами НКВД воспроизвели в центре Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 3837
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17.10.2020 16:08 Відповісти
Это все происки Штирлица!
Или пастор Шлаг налажал или профессор Плейшнер таки раскололся...
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17.10.2020 16:49 Відповісти
Хто переміг?
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17.10.2020 16:15 Відповісти
Перемогли бандерівці: СРСР розвалено, УРСР більше не існує.
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17.10.2020 16:30 Відповісти
У меня отец воевал с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, С. Шефир/ Зеленский: Бандера - герой для какого-то процента украинцев /Ах, лента за лентою -- набої подавай, Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!
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17.10.2020 16:15 Відповісти
А чого Ви хочете?Це Шєйфіррь -теж русккєй.
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18.10.2020 00:03 Відповісти
Бей краснопузых!
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17.10.2020 16:17 Відповісти
Где горы трупов НКВД-шников ?
Где драпающие комиссары ?
Мы хотим видеть результат.
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17.10.2020 16:23 Відповісти
Не солдаты НКВД,а каратели.
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17.10.2020 16:25 Відповісти
Така собі безнаціональна НКВД...
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17.10.2020 16:28 Відповісти
Давайте без антицементизму.
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17.10.2020 16:31 Відповісти
І Армія в НИХ була просто червона. Без усякої приналежності до будь якої держави, чи народу.
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17.10.2020 16:54 Відповісти
Залучити до бою Гордона, Ківу та інших реконструкторів з Опезежопи і лупити по них бойовими !
Досить гратися у гнилі помідори !
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17.10.2020 16:29 Відповісти
Достатньо одного безспілотника Байрактара.
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17.10.2020 16:33 Відповісти
киву перед вздрочкой - он тода шебуршливее...
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17.10.2020 17:58 Відповісти
Они воюют за каждую госдолжность - потому что это частичка власти.
А кто власть - тот прав.
И оплачивают власть те, кто от неё страдает - аборигены.
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17.10.2020 16:43 Відповісти
... Це було потужно, прямо як в житті, прямо один-в-один. То хто переміг? Наші?
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17.10.2020 16:41 Відповісти
А хто питає ?
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17.10.2020 16:44 Відповісти
нквдісти були гірші за есесівців.
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17.10.2020 16:46 Відповісти
Немцы впервые применили метод содержания заключённых из опыта советских ГУЛАГов!
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17.10.2020 23:17 Відповісти
-
Найцікавішим феноменом руху опору ОУН-УПА була участь в ньому багатьох тисяч представників інших національностей. Серед суто добровольчих підрозділів, організованих за національною ознакою, були сотні, курені ... Перший національний курінь (батальйон) УПА з'явився в 1943 р. Він складався з узбеків, командир - майор Ташкент. У військовому окрузі (ВО) «Заграва» (Рівненщина) організувався курінь з грузин, курінь з вірмен, з'явилася відважна сотня кубанських козаків. У військовому окрузі «Турів» був курінь азербайджанців. Кількість національних частин в УПА досягло під час переходу фронтів (1944 р) 15 формувань багато тисяч бійців всіх національностей. Австрійці, бельгійці, французи, югослави і навіть німці входили до складу формувань УПА. Була навіть і добірна сотня росіян, організована тільки з офіцерів РККА в 1943 р в окрузі «Заграва», вона брала активну участь в боях з німцями і відрізнялася хоробрістю. Було також багато сотень євреїв які хоробро воювали в УПА поруч з українськими братами знищуючи сталінську комуно - фашистську і гітлерівську фашистську нечисть. Так що з українськими патріотами УПА які боролися з найжахливішим злом у світі кривавими окупантами сталінськими комуно-фашистами і такими же фашистами гітлера брали участь багато народів, які намагалися позбавити весь світ від сталінської та гітлерівської кривавої комуно-фашистської і фашистської зарази. На жаль ця зараза вона залишилася і тепер, в особі кривавих кремлівських фашистів окупантів )(уйла.
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17.10.2020 16:59 Відповісти
У архівах КГБ про кожен бій є більше інформації, ніж у реальних участників подій.
Це не ********* ні на які роздуми ?
Це ж з якого куреня вона могла надходити ???
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17.10.2020 17:12 Відповісти
Кацапи своїх шпейонів всюди напхали.навіть у церкву.
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18.10.2020 00:06 Відповісти
Нет не перекрутили. Красножопых перестреляли!
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17.10.2020 17:55 Відповісти
дiдусi ваiвалє..
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17.10.2020 16:49 Відповісти
їшь чьйо какь!
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18.10.2020 00:07 Відповісти
все, кацапам порву сраку на німецький хрест )))
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17.10.2020 16:50 Відповісти
-
Архів. Унікальна статистика з облікових карток бандеровців - УПА виявлена ​​в секретних документах офіційного військового архіву. Виявила що УПА була набагато більш «робітничо-селянською», ніж продажні кремлівські холуї так звані "радянські партизани", які в основній своїй масі складалися з кривавих комуно-фашистів похилого віку , комісарів, ідеологічних працівників, московських маріонеток, чиновників комуняк, катів НКВС... кривавих опричників кацапів засланих в Україну кремлівськими окупантами кривавого ката сталіна.
На відміну від цієї продажної нечисті про-сталінських комуно-фашистiв, кривавих червоних партизан, УПА на 46,9% складалася з селян, на 34,5% - з робітників і ремісників, і з 17,3% інтелігенції і службовців. Професійних військових було лише 0,3%.
90% патріотів повстанців мали юний вік менше і від 18 до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю.
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17.10.2020 16:51 Відповісти
ну мы как бе с подобного на рашке ржем, и называем это пробитием дна, зачем вы это сделали? кто организатор сего действа, кто мячик перекинул на сторону росийских пропагандонов? а ну ка цензор фамилии в студию, кто этот шабаш организовал, сбу придержите фуры с соломой на весовой, пробейте деградант ватник или засланый?
Я думаю что воины УПА не хотели бы видеть этот шабаш, а хотели бы видеть людей с настоящим оружием воюющими с реальным врагом, и да кстати сколько из этой массовки воевали в АТО
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17.10.2020 17:00 Відповісти
Ну ,до придуркуватої рашшькє нам ой як далеко.
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18.10.2020 00:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=od8lX0vQ8DM

от тока не треба на кацапляндию смотреть и фанерные рейхстаги строить и штурмом брать.
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17.10.2020 17:15 Відповісти
И эти люди ещё смеются с кацев, которые тоже от идиотизма устраивают инсценировки??? Дблыблдь!
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17.10.2020 17:19 Відповісти
+100
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17.10.2020 18:05 Відповісти
Это совок - калька с победобесия *****. Кто спонсор? Порошенко?
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17.10.2020 17:23 Відповісти
Молодцы, показали единственно правильный результат "переговоров" с кацапами.
Бій воїнів УПА із солдатами НКВС відтворили в центрі Івано-Франківська - Цензор.НЕТ 6633
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17.10.2020 17:25 Відповісти
Вы идиоты? Зачем? Историческая память? Сколько денег стоил этот дегенаратизм? Вы займитесь лучше массово обучением реальным боевым действиям. Создайте тренинги, чтобы люди хотя бы умели стрелковым оружием пользоваться! Автоматом, пистолетом и т.д. Реконструкторы долбанные! Вон смотрите, как нужно решать вопросы в современном мире на примере Айзербаджана, засунув свои влажные воспоминания и эмоции подальше, а КАЖДЫЙ день, на протяжении 27 лет строить Армию нового поколения, с потрясающей дисциплиной, рассудительностью, мудростью и знанием дела. Чтобы потом четко по планам методично перемалывать своих врагов. А там всего лишь два корпуса! Два современных корпуса воююет в таких тяжелейших природных условиях- мало того что воюет, они решают поставленные перед ними задачи!
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17.10.2020 17:28 Відповісти
А колько денег может стоить взять из музея винтовки, форму и палатки ?
Никаких декораций строить не пришлось.
Если будет реконструкция входа советской армии во Львов - вот там уже
потребуется много красной жидкости для имитации крови замученных украинцев.
Крови в тюрьме было по косточки - вот потому и возникла УПА.
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17.10.2020 17:52 Відповісти
Вопрос не в том , почему возникла УПА, вопрос в другом- что вы сегодня сделали ,чтобы оградить себя любимых от потомков НКВД. Выбрали Клоуна в Президенты? Повторяюсь еще раз, то было и прошло! Мы все хорошо знаем и причины и следствия и хроеологию событий! Что сделано- ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС чтобы те жертвы не погибли за даром! Что вы сделали? Я уже не гражданин Украины, у меня другое гражданство и свои проблемы, во многом сходные, но я задаю этот вопрос не случайно! У вас 48 % населения устало от войны или родилось уставшими, они не способны защищать свою страну, а те кто способен и хочет- не имеет возможности даже получить тренинг по обращению с оружием! Вот об этом подумайте, и организуйте для потенциального населения элементарные тренинг, как быть если завтра война!
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17.10.2020 18:03 Відповісти
Ну ,в солдатики все взрослые играют. Фильм "Космобольцы" напомнило. Там была фраза - Я не скажу ,что вы в куклы играете.
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17.10.2020 17:59 Відповісти
я не понял, а где Рейхстаг??? все нормальные реконструкторы штурмуют рейхстаг.
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17.10.2020 17:32 Відповісти
Прекращай крамолу. Наша реконструкция это вам не детский сад.
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17.10.2020 17:55 Відповісти
крамола? а что у нас изменилось за последние 30-ть лет? нам дальше совок впаривают в другой упаковке... Ленина кругом сняли Шевченка кругом поставили, пионерские галстуки кругом сняли вышиванки вместо них одели и флаги флаги флаги, о них можно спорить бесконечно и вишенка на тортик - если не согласен с президентом значит враг народа (агент *****)
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18.10.2020 18:19 Відповісти
Це і є правильне виховання молодого покоління.
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17.10.2020 17:52 Відповісти
Думаешь молодежи это интересно?
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17.10.2020 17:56 Відповісти
Головне,щоб молодь розуміла хто є ворог.
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17.10.2020 17:59 Відповісти
Молодежь должна понимать ,что внутри врагов больше чем снаружи.
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17.10.2020 18:02 Відповісти
Окуповану в 1922 році жахливими кремлівськими бандитами - більшовиками Українську державу УНР московські окупанти перетворили в свою кацапську колонію урср. А в 1941 році Україна вже була окупована (змінився окупант) гітлерівською Німеччиною яка спочатку вдавали що вона дієво підтримує відновлення суверенної Української держави вже як союзну Рейху, але незалежну країну. Але Гітлер злочинно збрехав пізніше він затвердив Україну як землю - колонію Германії. Райхс-комісаріат Україна (нім. Reichskommissariat Ukraine ) - створена 20 серпня 1941 роки як адміністративно-територіальна одиниця в складі нацистської Німеччини (Третього рейху) під німецькою адміністрацією на окупованій німецькими військами території вже поневоленій України після сталінських окупантів.. Тобто гітлерівські загарбники теж як і кремлівські окупанти стали категорично діяти проти незалежної Української держави за яку так мужньо билися: Український народ, патріоти УПА...
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17.10.2020 18:01 Відповісти
как по мне ета постанова-карикатура - унижение бойцов УПА.
сродни зайчику на трамвае...
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17.10.2020 18:03 Відповісти
Вважаю,Ви неправі.Театри зачинені,пандемія.
Зробити сценку на годину-другу,вихід з положення
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17.10.2020 18:22 Відповісти
це не вихід, це знущання ....

не треба отого всьего робити...
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17.10.2020 18:27 Відповісти
-
ПРИСЯГА ВОИНА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ. (ОУН - УПА)
*
Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом Українським, перед святою землею Української, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів Українських і перед Вищим політичним проводом народу Українського: боротися за повне звільнення всіх Українських земель і Українського народу від загарбників та за створення Української незалежної соборної Української держави. У цій боротьбі не пошкодую ні крові, ні життя і буду битися до останнього подиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України.
Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі Української.
Буду чесним, дисциплінованим і революційно-пильним воїном. Буду виконувати всі накази начальників. Строго зберігати військову та державну таємницю.
Буду хорошим побратимом в бою і в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї.
Якщо я порушу, або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і впаде на мене зневага Українського народу.
СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
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17.10.2020 18:19 Відповісти
-
А ось присяга личакових москалів -кацапів .... гітлерівських холуїв - посіпаків.
РОСІЙСЬКА ВИЗВОЛЬНА АРМІЯ, РОА. ПРИСЯГА!
До 28 січня 1945 року:
Я, верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды Русской освободительной армии, торжественно клянусь: честно бороться против большевиков, на благо моей Родины. В этой борьбе против общего врага, на стороне Германской армии и её союзников, клянусь быть верным и беспрекословно повиноваться Вождю и Главнокомандующему всех освободительных армий Адольфу Гитлеру. Я готов, во исполнение этой клятвы, не щадить себя и свою жизнь.
Боже, помоги нам спасти Россию!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
З 28 січня 1945 року:
Я, как верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды бойцов Вооруженных сил народов России, перед лицом соотечественников присягаю - для блага моего народа, под главным командованием генерала Власова бороться против большевизма до последней капли крови. Эта борьба ведется всеми свободолюбивыми народами в союзе с Германией под главным командованием Адольфа Гитлера. Я клянусь быть верным этому союзу. Во исполнение этой клятвы я готов отдать свою жизнь.
Знайти відмінності в цих двох присягах, думаю не важко!
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17.10.2020 18:22 Відповісти
А с гитлеровцами, когда будут воспроизводить взятие Берлина тоже?
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17.10.2020 18:42 Відповісти
так твои ,в ******** уже воспроизводят взятие фанерного рейхстага:
Бій воїнів УПА із солдатами НКВС відтворили в центрі Івано-Франківська - Цензор.НЕТ 1280
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17.10.2020 23:21 Відповісти
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18.10.2020 00:33 Відповісти
в параллельной реальности у нквд все дуже плохо, их даже не случилось
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17.10.2020 18:50 Відповісти
Бей НКВДшную нечисть!
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17.10.2020 19:42 Відповісти
Проснулся? Они уже давно в АДу.
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18.10.2020 07:47 Відповісти
Граємося...
Репост https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1306728362997165&id=100009800401249
"...Вчора в центрі Києва певні особи побили військового на ім'я Іван. Прізвища воїна публікувати не буду, але людина героїчна: більше двох років провів в полоні, в який потрапив під час виконання бойового завдання в тилу ворога. В глибокому тилу - в окупованому Луганську. При чому, його з ще одним фахівцем своєї справи було затримано вже після успішного виконання завдання.І вчора, в глибокому нашому тилу, в центрі Києва, Івана побили вихідці з Донецьку...."
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17.10.2020 19:53 Відповісти
Я как эксперт по историческим костюмам ответственно заявляю: НКВДшники представлены не верно. Почему без рогов и не с голыми жопами? Не надо искажать историческую правду в угоду гейропейской толерантности!
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18.10.2020 19:14 Відповісти
 
 