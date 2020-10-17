Бій воїнів УПА із солдатами НКВС відтворили в центрі Івано-Франківська. ФОТОрепортаж

Реконструктори показали івано-франківцям та гостям міста бій воїнів УПА із солдатами НКВС. Для постановки використовували справжні піхотні та снайперські гвинтівки, кулемет, автомати та військову техніку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Реконструкцію провели учасники Товариства пошуку жертв війни "Пам'ять". Для відтворення подій використовували справжні піхотні та снайперські гвинтівки, кулемет, автомати та військову техніку.

Щоб уникнути скупчення людей, реконструкцію боїв покажуть ще раз сьогодні о 16:00, тричі - в неділю, 18 жовтня, о 12:00, 14:00, 16:00.

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Після історичної реконструкції нагородили і привітали сім'ї депортованих українців. Також із реконструкторами можна було сфотографуватися.

Цього року в Івано-Франківській області відзначають річницю депортації українців з етнічних земель у 1945-1951 рр.













