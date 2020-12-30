На Прикарпатті зіткнулися вантажівка і швидка, є постраждалі, - ДСНС. ФОТО

В Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і карети швидкої медичної допомоги. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ДТП сталася сьогодні близько 11:40 в селищі міського типу Верховина на автодорозі регіонального значення Р-24 Татарів-Коломия-Кам'янець-Подільський.

"Не розминулися автомобілі швидкої медичної допомоги Peugeot Boxer і вантажний автомобіль "ЗІЛ-130", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок події травми отримали двоє людей, одного з них доставили в медичний заклад.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Києвом сталося зіткнення 8 автомобілів, двоє людей постраждали, - поліція. ФОТОрепортаж