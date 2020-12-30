УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11105 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 728 5

На Прикарпатті зіткнулися вантажівка і швидка, є постраждалі, - ДСНС. ФОТО

В Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і карети швидкої медичної допомоги. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ДТП сталася сьогодні близько 11:40 в селищі міського типу Верховина на автодорозі регіонального значення Р-24 Татарів-Коломия-Кам'янець-Подільський.

На Прикарпатті зіткнулися вантажівка і швидка, є постраждалі, - ДСНС 01

"Не розминулися автомобілі швидкої медичної допомоги Peugeot Boxer і вантажний автомобіль "ЗІЛ-130", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок події травми отримали двоє людей, одного з них доставили в медичний заклад.

На Прикарпатті зіткнулися вантажівка і швидка, є постраждалі, - ДСНС 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Києвом сталося зіткнення 8 автомобілів, двоє людей постраждали, - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4530) ДСНС (5251) Івано-Франківська область (979)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дороги, мля, дороги... КАК ЖЕ МНЕ НАДОЕЛИ ДІРКИ В ПОЛОТНЕ!

особенно залитые водой из за которой не видишь глубину этих дырок!
показати весь коментар
30.12.2020 16:46 Відповісти
Интересно, кто водители столкнувшихся автомобилей: они из 73,3% или из 22,7%? Жду компетентных комментариев
показати весь коментар
30.12.2020 16:47 Відповісти
Ты представляешь порохобота за рулем зила стотридцатого? Я нет. Отож!!!
показати весь коментар
30.12.2020 16:49 Відповісти
А врачи как и таксисты, как и учителя, по своей глупости и наивности - голосовали за зебила. Так что вывод напрашивается самим собой)
показати весь коментар
30.12.2020 16:50 Відповісти
130й це жах а не машина- не керований тарантас з розбитою рульовою,який приходиться ловити по всій дорозі- приходилось декілька раз їздити в автошколі.
показати весь коментар
30.12.2020 17:42 Відповісти
 
 