На Прикарпатті зіткнулися вантажівка і швидка, є постраждалі, - ДСНС. ФОТО
В Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і карети швидкої медичної допомоги. Постраждали двоє людей.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ДТП сталася сьогодні близько 11:40 в селищі міського типу Верховина на автодорозі регіонального значення Р-24 Татарів-Коломия-Кам'янець-Подільський.
"Не розминулися автомобілі швидкої медичної допомоги Peugeot Boxer і вантажний автомобіль "ЗІЛ-130", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок події травми отримали двоє людей, одного з них доставили в медичний заклад.
