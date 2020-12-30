На Прикарпатье столкнулись грузовик и скорая, есть пострадавшие, - ГСЧС. ФОТО
В Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и кареты скорой медицинской помощи. Пострадали двое людей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ДТП произошло сегодня около 11:40 в поселке городского типа Верховина на автодороге регионального значения Р-24 Татаров-Коломыя-Каменец-Подольский.
"Не разминулись автомобили скорой медицинской помощи Peugeot Boxer и грузовой автомобиль "ЗИЛ-130", - говорится в сообщении.
В результате происшествия травмы получили два человека, одного из них доставили в медицинское учреждение.
