На Прикарпатье столкнулись грузовик и скорая, есть пострадавшие, - ГСЧС. ФОТО

В Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и кареты скорой медицинской помощи. Пострадали двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ДТП произошло сегодня около 11:40 в поселке городского типа Верховина на автодороге регионального значения Р-24 Татаров-Коломыя-Каменец-Подольский.

На Прикарпатье столкнулись грузовик и скорая, есть пострадавшие, - ГСЧС 01

"Не разминулись автомобили скорой медицинской помощи Peugeot Boxer и грузовой автомобиль "ЗИЛ-130", - говорится в сообщении.

В результате происшествия травмы получили два человека, одного из них доставили в медицинское учреждение.

На Прикарпатье столкнулись грузовик и скорая, есть пострадавшие, - ГСЧС 02

Автор: 

ДТП (7732) ГСЧС (5109) Ивано-Франковская область (945)
Дороги, мля, дороги... КАК ЖЕ МНЕ НАДОЕЛИ ДІРКИ В ПОЛОТНЕ!

особенно залитые водой из за которой не видишь глубину этих дырок!
30.12.2020 16:46 Ответить
Интересно, кто водители столкнувшихся автомобилей: они из 73,3% или из 22,7%? Жду компетентных комментариев
30.12.2020 16:47 Ответить
Ты представляешь порохобота за рулем зила стотридцатого? Я нет. Отож!!!
30.12.2020 16:49 Ответить
А врачи как и таксисты, как и учителя, по своей глупости и наивности - голосовали за зебила. Так что вывод напрашивается самим собой)
30.12.2020 16:50 Ответить
130й це жах а не машина- не керований тарантас з розбитою рульовою,який приходиться ловити по всій дорозі- приходилось декілька раз їздити в автошколі.
30.12.2020 17:42 Ответить
 
 