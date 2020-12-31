Поліція посилила заходи безпеки в Києві. ФОТОрепортаж

У новорічну ніч у столиці правоохоронці посилили заходи безпеки.

На всіх локаціях, де проходитимуть святкові заходи, поліцейські і військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу в посиленому режимі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Безпеку громадян забезпечуватимуть працівники всіх структурних підрозділів, зокрема поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, а також представники інших профільних служб і відомств системи МВС.

Правоохоронці закликають киян і гостей столиці не порушувати карантин, використовувати засоби індивідуального захисту і дотримуватися соціальної дистанції.















