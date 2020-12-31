УКР
Поліція посилила заходи безпеки в Києві. ФОТОрепортаж

У новорічну ніч у столиці правоохоронці посилили заходи безпеки.

На всіх локаціях, де проходитимуть святкові заходи, поліцейські і військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу в посиленому режимі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Безпеку громадян забезпечуватимуть працівники всіх структурних підрозділів, зокрема поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, а також представники інших профільних служб і відомств системи МВС.

Правоохоронці закликають киян і гостей столиці не порушувати карантин, використовувати засоби індивідуального захисту і дотримуватися соціальної дистанції.

Поліція посилила заходи безпеки в Києві 01
Поліція посилила заходи безпеки в Києві 02
Поліція посилила заходи безпеки в Києві 03
Поліція посилила заходи безпеки в Києві 04
Поліція посилила заходи безпеки в Києві 05
Поліція посилила заходи безпеки в Києві 06

карантин (18172) Київ (20051) Новий рік (551) Нацполіція (15438) коронавірус (19923)
Полиция усилила меры безопасности в Киеве - Цензор.НЕТ 3265
А это Минск сегодня ... ...и ни одного мусора кругом... ...впрочем, и не одного протестанта... -- как мне жаль! *)
А что себе греет этот персонаж в центре композиции?
Мне пофиг при Луке. ...а если станет хуже -- я возмутюсь! *)
Фаберже.
Так ты еще и белорус в придачу
Что такое: белорус ?
Кароче нада, лаконичней: "Полиция усилела".
Выпил! Веди себя прилично)
Litva ******.Liudej netu i nebudet,vsio zakryli.Tolko jiolka
1 калаш на 10 копов а где же мп5...нах этот калаш нужен с его полетом пули в городе.....лол
звонили мне опять третий год в копы звали гворю старый я учебку не выдержуне проканаю)
