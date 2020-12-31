РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5241 посетитель онлайн
Новости Фото
2 380 15

Полиция усилила меры безопасности в Киеве. ФОТОрепортаж

В новогоднюю ночь в столице правоохранители усилили меры безопасности.

На всех локациях, где будут проходить праздничные мероприятия, полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в усиленном режиме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Безопасность граждан будут обеспечивать работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, а также представители других профильных служб и ведомств системы МВД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Днепре уменьшили количество общественного транспорта в новогоднюю ночь

Правоохранители призывают киевлян и гостей столицы не нарушать карантин, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Полиция усилила меры безопасности в Киеве 01
Полиция усилила меры безопасности в Киеве 02
Полиция усилила меры безопасности в Киеве 03
Полиция усилила меры безопасности в Киеве 04
Полиция усилила меры безопасности в Киеве 05
Полиция усилила меры безопасности в Киеве 06

Автор: 

карантин (16729) Киев (26015) Новый год (934) Нацполиция (16714) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Полиция усилила меры безопасности в Киеве - Цензор.НЕТ 3265
А это Минск сегодня ... ...и ни одного мусора кругом... ...впрочем, и не одного протестанта... -- как мне жаль! *)
показать весь комментарий
31.12.2020 19:30 Ответить
+1
А что себе греет этот персонаж в центре композиции?
показать весь комментарий
31.12.2020 19:35 Ответить
+1
Мне пофиг при Луке. ...а если станет хуже -- я возмутюсь! *)
показать весь комментарий
31.12.2020 19:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полиция усилила меры безопасности в Киеве - Цензор.НЕТ 3265
А это Минск сегодня ... ...и ни одного мусора кругом... ...впрочем, и не одного протестанта... -- как мне жаль! *)
показать весь комментарий
31.12.2020 19:30 Ответить
А что себе греет этот персонаж в центре композиции?
показать весь комментарий
31.12.2020 19:35 Ответить
Фаберже.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:58 Ответить
Мне пофиг при Луке. ...а если станет хуже -- я возмутюсь! *)
показать весь комментарий
31.12.2020 19:39 Ответить
Так ты еще и белорус в придачу
показать весь комментарий
02.01.2021 17:31 Ответить
Что такое: белорус ?
показать весь комментарий
02.01.2021 17:33 Ответить
Кароче нада, лаконичней: "Полиция усилела".
показать весь комментарий
31.12.2020 19:43 Ответить
Выпил! Веди себя прилично)
показать весь комментарий
31.12.2020 20:14 Ответить
Litva ******.Liudej netu i nebudet,vsio zakryli.Tolko jiolkaПоліція посилила заходи безпеки в Києві - Цензор.НЕТ 8491
показать весь комментарий
31.12.2020 21:01 Ответить
1 калаш на 10 копов а где же мп5...нах этот калаш нужен с его полетом пули в городе.....лол
показать весь комментарий
31.12.2020 23:34 Ответить
звонили мне опять третий год в копы звали гворю старый я учебку не выдержуне проканаю)
показать весь комментарий
31.12.2020 23:35 Ответить
 
 