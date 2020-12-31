Полиция усилила меры безопасности в Киеве. ФОТОрепортаж
В новогоднюю ночь в столице правоохранители усилили меры безопасности.
На всех локациях, где будут проходить праздничные мероприятия, полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в усиленном режиме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
Безопасность граждан будут обеспечивать работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, а также представители других профильных служб и ведомств системы МВД.
Правоохранители призывают киевлян и гостей столицы не нарушать карантин, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
