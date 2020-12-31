РУС
Новости
В Днепре уменьшили количество общественного транспорта в новогоднюю ночь

В Днепре уменьшили количество общественного транспорта в новогоднюю ночь

Количество общественного транспорта в городе Днепр в новогоднюю ночь решили уменьшить, поскольку местные власти отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса.

Об этом в комментарии Суспільне сообщил начальник управления транспорта Днепровского горсовета Александр Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Будет уменьшено количество общественного транспорта примерно на 10 процентов от количества, которое работает сейчас в будние дни. Но будет в ночное время организована работа дежурных трамваев и троллейбуса", - сказал он.

Последние троллейбусы в ночь с 31 декабря на 1 января будут отправляться в 22:00-22:30, а трамваи– 22:30-00:00; 00:25-00:42.

1 января весь электротранспорт начнет работу на час позже.

..эт сверху...
-- Почему общественный транспорт битком?
-- Потому, что мы ещё до Германии не доехали...
шок как заграница не точ то мы
ЗАПИТАННЯ ДО ДНІПРЯН.
ПРОБУЮ ПОРІВНЯТИ БЮДЖЕТИ лЬВОВА І ДНІПРА НА 2021 Р.
НЕ МОЖУ ЗНАЙТИ ЦИФРИ ВИТРАТ НА САМУ МІСЬКРАДУ ДНІПРА.(у Львові це 700 млн)
апропо ...у Дніпрі суми коменсацій від міськради перевізникам на 2021 за пільговиків втричі більші,ніж у Львові..
На сайте горсовета.
поки що лише за 2020
