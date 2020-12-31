В Днепре уменьшили количество общественного транспорта в новогоднюю ночь
Количество общественного транспорта в городе Днепр в новогоднюю ночь решили уменьшить, поскольку местные власти отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса.
Об этом в комментарии Суспільне сообщил начальник управления транспорта Днепровского горсовета Александр Лещенко, передает Цензор.НЕТ.
"Будет уменьшено количество общественного транспорта примерно на 10 процентов от количества, которое работает сейчас в будние дни. Но будет в ночное время организована работа дежурных трамваев и троллейбуса", - сказал он.
Последние троллейбусы в ночь с 31 декабря на 1 января будут отправляться в 22:00-22:30, а трамваи– 22:30-00:00; 00:25-00:42.
1 января весь электротранспорт начнет работу на час позже.
