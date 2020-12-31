Новый год в поездах будут встречать более 5,4 тыс. пассажиров, - Укрзализныця
По состоянию на 31 декабря пассажиры выкупили свыше 5,4 тысячи мест в поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь.
Об этом сообщает "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что всего в эти праздничные сутки будут курсировать 60 пассажирских поездов. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.
В УЗ напоминают также, что во время январского локдауна поезда продолжат курсировать, компания обещает обеспечивать все противоэпидемические меры.
Топ комментарии
+3 Alex Firman
показать весь комментарий31.12.2020 14:49 Ответить Ссылка
+2 Valery Greff
показать весь комментарий31.12.2020 14:52 Ответить Ссылка
+2 Valery Greff
показать весь комментарий31.12.2020 15:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Капец проводникам не будет. Будет наоборот - радость...
Ми - єдина цивілізація, яка вистояла проти Степу.
Новий рік приходить звідти.
https://mobile.twitter.com/Pet_lyra
https://mobile.twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра https://mobile.twitter.com/Pet_lyra @Pet_lyra https://mobile.twitter.com/Pet_lyra/status/1344588629436493826 2 ч
...На дискотеку в соседнее село ездили на конях.
У многих были кони.
Ночью. Главное - тихо вывести коня, чтобы дед не услышал. Седло и узду он прятал под замок. Пофиг. Без седла, а коню в зубы веревку.
И приезжаешь такой до девок на коне. Мотоциклисты нервно курят в сторонке))
Конь лучше мотоцикла. Конь сам видит дорогу даже ночью и никогда не врежется в дерево. Ему главное - направление показать: примерно - туда.
А как девки млели, это пипец. Хлебом не корми - дай на коне покататься...
Насипав піску повні вуха.
Порушив копита, рога поломив-
Ото була завірюха!З роком бика! Не будьте як корова!
...