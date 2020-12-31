РУС
Новый год в поездах будут встречать более 5,4 тыс. пассажиров, - Укрзализныця

По состоянию на 31 декабря пассажиры выкупили свыше 5,4 тысячи мест в поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что всего в эти праздничные сутки будут курсировать 60 пассажирских поездов. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.

В УЗ напоминают также, что во время январского локдауна поезда продолжат курсировать, компания обещает обеспечивать все противоэпидемические меры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 11 месяцев Укрзализныця отремонтировала почти 12 тыс. грузовых вагонов

+3
капец проводникам в новогоднюю ночь
31.12.2020 14:49 Ответить
+2
С чего вдруг? Наоборот - золотое дно. Проводники всегда приторговывали бухлишком.
31.12.2020 14:52 Ответить
+2
Сколько водки ни бери, всё равно два раза бегать - бытовой парадокс.
31.12.2020 15:04 Ответить
капец проводникам в новогоднюю ночь
31.12.2020 14:49 Ответить
С чего вдруг? Наоборот - золотое дно. Проводники всегда приторговывали бухлишком.
31.12.2020 14:52 Ответить
Приторговывали... Но какой пассажир не возьмёт в Новогоднюю поездку бухлишко хотя бы для того, что бы заснуть под "празднование" попутчиков?
31.12.2020 15:02 Ответить
Сколько водки ни бери, всё равно два раза бегать - бытовой парадокс.
31.12.2020 15:04 Ответить
Да, логично....
Капец проводникам не будет. Будет наоборот - радость...
31.12.2020 15:12 Ответить
Новый год в поездах будут встречать больше 5,4 тыс. пассажиров, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 4343
31.12.2020 14:49 Ответить
не звикати
Ми - єдина цивілізація, яка вистояла проти Степу.
Новий рік приходить звідти.

https://mobile.twitter.com/Pet_lyra

https://mobile.twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра https://mobile.twitter.com/Pet_lyra @Pet_lyra https://mobile.twitter.com/Pet_lyra/status/1344588629436493826 2 ч
...На дискотеку в соседнее село ездили на конях.

У многих были кони.
Ночью. Главное - тихо вывести коня, чтобы дед не услышал. Седло и узду он прятал под замок. Пофиг. Без седла, а коню в зубы веревку.
И приезжаешь такой до девок на коне. Мотоциклисты нервно курят в сторонке))

Конь лучше мотоцикла. Конь сам видит дорогу даже ночью и никогда не врежется в дерево. Ему главное - направление показать: примерно - туда.

А как девки млели, это пипец. Хлебом не корми - дай на коне покататься...
31.12.2020 14:50 Ответить
Новый год в поездах будут встречать больше 5,4 тыс. пассажиров, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 2143
31.12.2020 15:10 Ответить
Я бачив, як вітер корову звалив,
Насипав піску повні вуха.
Порушив копита, рога поломив-
Ото була завірюха!З роком бика! Не будьте як корова!
31.12.2020 15:07 Ответить
Бездомные...
31.12.2020 15:07 Ответить
https://youtu.be/5wwARjvFjhk 2021 наступил в Окленде.Н.З.
31.12.2020 15:11 Ответить
Украину можно обьехать с одного конца в другой за 12 часов. Но дурачки все равно умудряются взять билет на поезд чтобы новый год праздновать в скотовозах да на полке возле туалета
31.12.2020 15:18 Ответить
Новий рік у потягах зустрічатимуть понад 5,4 тис. пасажирів, - Укрзалізниця - Цензор.НЕТ 5873

...
31.12.2020 15:52 Ответить
это какой то новый тренд или просто так совпало?
31.12.2020 18:03 Ответить
 
 