Новый год в поездах будут встречать более 5,4 тыс. пассажиров, - Укрзализныця

По состоянию на 31 декабря пассажиры выкупили свыше 5,4 тысячи мест в поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что всего в эти праздничные сутки будут курсировать 60 пассажирских поездов. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.

В УЗ напоминают также, что во время январского локдауна поезда продолжат курсировать, компания обещает обеспечивать все противоэпидемические меры.

