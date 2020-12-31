Новий рік у потягах зустрічатимуть понад 5,4 тис. пасажирів, - Укрзалізниця

Станом на 31 грудня пасажири викупили понад 5,4 тисячі місць в потягах, які курсуватимуть у новорічну ніч.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загалом цієї святкової доби курсуватимуть 60 пасажирських поїздів. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок.

В УЗ нагадують також, що під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати, компанія обіцяє забезпечувати всі протиепідемічні заходи.

