Новий рік у потягах зустрічатимуть понад 5,4 тис. пасажирів, - Укрзалізниця
Станом на 31 грудня пасажири викупили понад 5,4 тисячі місць в потягах, які курсуватимуть у новорічну ніч.
Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що загалом цієї святкової доби курсуватимуть 60 пасажирських поїздів. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок.
В УЗ нагадують також, що під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати, компанія обіцяє забезпечувати всі протиепідемічні заходи.
Топ коментарі
+3 Alex Firman
показати весь коментар31.12.2020 14:49 Відповісти Посилання
+2 Valery Greff
показати весь коментар31.12.2020 14:52 Відповісти Посилання
+2 Valery Greff
показати весь коментар31.12.2020 15:04 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Капец проводникам не будет. Будет наоборот - радость...
Ми - єдина цивілізація, яка вистояла проти Степу.
Новий рік приходить звідти.
https://mobile.twitter.com/Pet_lyra
https://mobile.twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра https://mobile.twitter.com/Pet_lyra @Pet_lyra https://mobile.twitter.com/Pet_lyra/status/1344588629436493826 2 ч
...На дискотеку в соседнее село ездили на конях.
У многих были кони.
Ночью. Главное - тихо вывести коня, чтобы дед не услышал. Седло и узду он прятал под замок. Пофиг. Без седла, а коню в зубы веревку.
И приезжаешь такой до девок на коне. Мотоциклисты нервно курят в сторонке))
Конь лучше мотоцикла. Конь сам видит дорогу даже ночью и никогда не врежется в дерево. Ему главное - направление показать: примерно - туда.
А как девки млели, это пипец. Хлебом не корми - дай на коне покататься...
Насипав піску повні вуха.
Порушив копита, рога поломив-
Ото була завірюха!З роком бика! Не будьте як корова!
...