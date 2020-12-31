УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9991 відвідувач онлайн
Новини
1 507 14

Новий рік у потягах зустрічатимуть понад 5,4 тис. пасажирів, - Укрзалізниця

Новий рік у потягах зустрічатимуть понад 5,4 тис. пасажирів, - Укрзалізниця

Станом на 31 грудня пасажири викупили понад 5,4 тисячі місць в потягах, які курсуватимуть у новорічну ніч.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загалом цієї святкової доби курсуватимуть 60 пасажирських поїздів. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок.

В УЗ нагадують також, що під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати, компанія обіцяє забезпечувати всі протиепідемічні заходи.

Читайте також: Нацгвардія і поліція перейдуть на посилений режим у новорічну ніч

Автор: 

Новий рік (551) потяг (2018) Укрзалізниця (7011)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Новый год в поездах будут встречать больше 5,4 тыс. пассажиров, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 4343
показати весь коментар
31.12.2020 14:49 Відповісти
+2
С чего вдруг? Наоборот - золотое дно. Проводники всегда приторговывали бухлишком.
показати весь коментар
31.12.2020 14:52 Відповісти
+2
Сколько водки ни бери, всё равно два раза бегать - бытовой парадокс.
показати весь коментар
31.12.2020 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
капец проводникам в новогоднюю ночь
показати весь коментар
31.12.2020 14:49 Відповісти
С чего вдруг? Наоборот - золотое дно. Проводники всегда приторговывали бухлишком.
показати весь коментар
31.12.2020 14:52 Відповісти
Приторговывали... Но какой пассажир не возьмёт в Новогоднюю поездку бухлишко хотя бы для того, что бы заснуть под "празднование" попутчиков?
показати весь коментар
31.12.2020 15:02 Відповісти
Сколько водки ни бери, всё равно два раза бегать - бытовой парадокс.
показати весь коментар
31.12.2020 15:04 Відповісти
Да, логично....
Капец проводникам не будет. Будет наоборот - радость...
показати весь коментар
31.12.2020 15:12 Відповісти
Новый год в поездах будут встречать больше 5,4 тыс. пассажиров, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 4343
показати весь коментар
31.12.2020 14:49 Відповісти
не звикати
Ми - єдина цивілізація, яка вистояла проти Степу.
Новий рік приходить звідти.

https://mobile.twitter.com/Pet_lyra

https://mobile.twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра https://mobile.twitter.com/Pet_lyra @Pet_lyra https://mobile.twitter.com/Pet_lyra/status/1344588629436493826 2 ч
...На дискотеку в соседнее село ездили на конях.

У многих были кони.
Ночью. Главное - тихо вывести коня, чтобы дед не услышал. Седло и узду он прятал под замок. Пофиг. Без седла, а коню в зубы веревку.
И приезжаешь такой до девок на коне. Мотоциклисты нервно курят в сторонке))

Конь лучше мотоцикла. Конь сам видит дорогу даже ночью и никогда не врежется в дерево. Ему главное - направление показать: примерно - туда.

А как девки млели, это пипец. Хлебом не корми - дай на коне покататься...
показати весь коментар
31.12.2020 14:50 Відповісти
Новый год в поездах будут встречать больше 5,4 тыс. пассажиров, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 2143
показати весь коментар
31.12.2020 15:10 Відповісти
Я бачив, як вітер корову звалив,
Насипав піску повні вуха.
Порушив копита, рога поломив-
Ото була завірюха!З роком бика! Не будьте як корова!
показати весь коментар
31.12.2020 15:07 Відповісти
Бездомные...
показати весь коментар
31.12.2020 15:07 Відповісти
https://youtu.be/5wwARjvFjhk 2021 наступил в Окленде.Н.З.
показати весь коментар
31.12.2020 15:11 Відповісти
Украину можно обьехать с одного конца в другой за 12 часов. Но дурачки все равно умудряются взять билет на поезд чтобы новый год праздновать в скотовозах да на полке возле туалета
показати весь коментар
31.12.2020 15:18 Відповісти
Новий рік у потягах зустрічатимуть понад 5,4 тис. пасажирів, - Укрзалізниця - Цензор.НЕТ 5873

...
показати весь коментар
31.12.2020 15:52 Відповісти
это какой то новый тренд или просто так совпало?
показати весь коментар
31.12.2020 18:03 Відповісти
 
 