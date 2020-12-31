Нацгвардія і поліція перейдуть на посилений режим у новорічну ніч

У ніч з 31 грудня на 1 січня на території України в 412 населених пунктах заплановано проведення масових заходів. Всього до забезпечення громадської безпеки та порядку на території держави залучається близько 23 тисяч правоохоронців - поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Правоохоронці в посиленому режимі охоронятимуть громадський порядок у місцях установки ялинок, забезпечувати безпеку дорожнього руху та реагування на заяви і повідомлення громадян. Поліцейські закликають всіх учасників масових заходів не порушувати громадський порядок і дотримуватися карантинних заходів", - підкреслюється в повідомленні.

