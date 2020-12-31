УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9986 відвідувачів онлайн
Новини
510 13

Нацгвардія і поліція перейдуть на посилений режим у новорічну ніч

У ніч з 31 грудня на 1 січня на території України в 412 населених пунктах заплановано проведення масових заходів. Всього до забезпечення громадської безпеки та порядку на території держави залучається близько 23 тисяч правоохоронців - поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Правоохоронці в посиленому режимі охоронятимуть громадський порядок у місцях установки ялинок, забезпечувати безпеку дорожнього руху та реагування на заяви і повідомлення громадян. Поліцейські закликають всіх учасників масових заходів не порушувати громадський порядок і дотримуватися карантинних заходів", - підкреслюється в повідомленні.

Також читайте: Ляшко пояснив, чому не обмежили ярмарки та новорічні ялинки: Люди мають відпочити від пандемічної втоми, а після цього ми закриємося

Автор: 

МВС (3533) Новий рік (551) Нацполіція (15438) свято (683) Національна гвардія (1622)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
У нас, пред Вайнахтом, заболеваемость резко упала на половину, но смертность повысилась на 60 %.

Объясняется тем, что люди перестали обращаться к врачам перед праздниками. От себя добавлю, что начали массово заниматься самолечением...
Локдаун продлевают ещё на неделю. Министр Здравоохранения сказал, типа: Лучше две недели перебдеть, чем неделю не добдеть.
После 23 часов запрещено выходить на улицу -- ещё с позавчера. Добавилось 600 полицейских экипажей -- следить за беспорядком... -- с работы ночью сегодня ехал -- в Городе, как все вымерли -- транспорт пустой ходит. Полицаи редких велосипедистов отлавливают.
А народ? -- устроил массовую скупку продуктов питания -- как никогда. Все ж дома сидят -- занялись готовкой.
Продавцам сурпермаркетов, за напряг в масках, пречатказ и стрессах, выписали всем 500 евр. премии -- не облагаемой налогами. Они внатуре -- пашут, как китайские добровольцы...

Феерверки запрещены -- до 2х лет тюряги дадут, за нарушение режима тишины.
Так вчера -- все любители кемпингового и палаточного отдыха, ломанулись в Баварский Лес и во Франконскую Швейцарию -- тут рядышком всё -- уже с 9 утра -- всех местов занято, шашлыки, наливалки, гулянки... -- попозже -- салют, овации, кинофильм, танцы. Год тяжёлый был...
Отакэ... -- всех Наших с наступающим...

Guten Rutsch! -- как гриться. *)
показати весь коментар
31.12.2020 14:43 Відповісти
+2
Нацгвардия и полиция перейдут на усиленный режим в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 5175
показати весь коментар
31.12.2020 14:30 Відповісти
+1
Нацгвардия и полиция перейдут на усиленный режим в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 336
показати весь коментар
31.12.2020 14:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://youtu.be/5wwARjvFjhk З Новим 2021 Роком! Окленд.
показати весь коментар
31.12.2020 14:27 Відповісти
Нацгвардия и полиция перейдут на усиленный режим в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 5175
показати весь коментар
31.12.2020 14:30 Відповісти
Нацгвардия и полиция перейдут на усиленный режим в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 3491
показати весь коментар
31.12.2020 14:37 Відповісти
Как-то тоскливо от таких заявлений ...
показати весь коментар
31.12.2020 14:34 Відповісти
О !!! Девки будут просить у них шампанское открыть...
показати весь коментар
31.12.2020 14:35 Відповісти
https://mobile.twitter.com/R1313131313

ага, у лукашизьма трі врага: твітер, фейсбук, тєлєграм
С Новим Гадам, таваріщі!
https://mobile.twitter.com/R1313131313 local @R1313131313

https://mobile.twitter.com/R1313131313 https://mobile.twitter.com/R1313131313



Советская Белоруссия, [31.12.20 00:59]
МВД РБ:
С 4 января в Беларуси будет запрещено посещать туалет с телефоном
показати весь коментар
31.12.2020 14:35 Відповісти
А зачем в туалет ходить с телефоном?
показати весь коментар
31.12.2020 14:38 Відповісти
Типа, в такие туалеты нельзя будет заходить?

Нацгвардия и полиция перейдут на усиленный режим в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 6635
показати весь коментар
31.12.2020 14:39 Відповісти
Нацгвардия и полиция перейдут на усиленный режим в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 336
показати весь коментар
31.12.2020 14:35 Відповісти
У нас, пред Вайнахтом, заболеваемость резко упала на половину, но смертность повысилась на 60 %.

Объясняется тем, что люди перестали обращаться к врачам перед праздниками. От себя добавлю, что начали массово заниматься самолечением...
Локдаун продлевают ещё на неделю. Министр Здравоохранения сказал, типа: Лучше две недели перебдеть, чем неделю не добдеть.
После 23 часов запрещено выходить на улицу -- ещё с позавчера. Добавилось 600 полицейских экипажей -- следить за беспорядком... -- с работы ночью сегодня ехал -- в Городе, как все вымерли -- транспорт пустой ходит. Полицаи редких велосипедистов отлавливают.
А народ? -- устроил массовую скупку продуктов питания -- как никогда. Все ж дома сидят -- занялись готовкой.
Продавцам сурпермаркетов, за напряг в масках, пречатказ и стрессах, выписали всем 500 евр. премии -- не облагаемой налогами. Они внатуре -- пашут, как китайские добровольцы...

Феерверки запрещены -- до 2х лет тюряги дадут, за нарушение режима тишины.
Так вчера -- все любители кемпингового и палаточного отдыха, ломанулись в Баварский Лес и во Франконскую Швейцарию -- тут рядышком всё -- уже с 9 утра -- всех местов занято, шашлыки, наливалки, гулянки... -- попозже -- салют, овации, кинофильм, танцы. Год тяжёлый был...
Отакэ... -- всех Наших с наступающим...

Guten Rutsch! -- как гриться. *)
показати весь коментар
31.12.2020 14:43 Відповісти
Мда, тяжело вам. Крепитесь. С Новым годом. .
показати весь коментар
31.12.2020 16:07 Відповісти
Данкэ!
А у вас весело -- в Минске, по крайней мере... ...девчонки мои вчера вечером на новогоднем шоу-празднике были -- видушки и фотки прислали -- я аж обзавидовался весь. Красотень!
показати весь коментар
31.12.2020 16:15 Відповісти
Посилений режим? Будуть посилено охороняти Йосю ЗЕ від народної любові?
показати весь коментар
31.12.2020 15:15 Відповісти
 
 