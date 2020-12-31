Нацгвардія і поліція перейдуть на посилений режим у новорічну ніч
У ніч з 31 грудня на 1 січня на території України в 412 населених пунктах заплановано проведення масових заходів. Всього до забезпечення громадської безпеки та порядку на території держави залучається близько 23 тисяч правоохоронців - поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Правоохоронці в посиленому режимі охоронятимуть громадський порядок у місцях установки ялинок, забезпечувати безпеку дорожнього руху та реагування на заяви і повідомлення громадян. Поліцейські закликають всіх учасників масових заходів не порушувати громадський порядок і дотримуватися карантинних заходів", - підкреслюється в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Bandera Rosa
показати весь коментар31.12.2020 14:43 Відповісти Посилання
+2 Valery Greff
показати весь коментар31.12.2020 14:30 Відповісти Посилання
+1 Топ Ган
показати весь коментар31.12.2020 14:35 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ага, у лукашизьма трі врага: твітер, фейсбук, тєлєграм
С Новим Гадам, таваріщі!
https://mobile.twitter.com/R1313131313 local @R1313131313
https://mobile.twitter.com/R1313131313 https://mobile.twitter.com/R1313131313
Советская Белоруссия, [31.12.20 00:59]
МВД РБ:
С 4 января в Беларуси будет запрещено посещать туалет с телефоном
Объясняется тем, что люди перестали обращаться к врачам перед праздниками. От себя добавлю, что начали массово заниматься самолечением...
Локдаун продлевают ещё на неделю. Министр Здравоохранения сказал, типа: Лучше две недели перебдеть, чем неделю не добдеть.
После 23 часов запрещено выходить на улицу -- ещё с позавчера. Добавилось 600 полицейских экипажей -- следить за беспорядком... -- с работы ночью сегодня ехал -- в Городе, как все вымерли -- транспорт пустой ходит. Полицаи редких велосипедистов отлавливают.
А народ? -- устроил массовую скупку продуктов питания -- как никогда. Все ж дома сидят -- занялись готовкой.
Продавцам сурпермаркетов, за напряг в масках, пречатказ и стрессах, выписали всем 500 евр. премии -- не облагаемой налогами. Они внатуре -- пашут, как китайские добровольцы...
Феерверки запрещены -- до 2х лет тюряги дадут, за нарушение режима тишины.
Так вчера -- все любители кемпингового и палаточного отдыха, ломанулись в Баварский Лес и во Франконскую Швейцарию -- тут рядышком всё -- уже с 9 утра -- всех местов занято, шашлыки, наливалки, гулянки... -- попозже -- салют, овации, кинофильм, танцы. Год тяжёлый был...
Отакэ... -- всех Наших с наступающим...
Guten Rutsch! -- как гриться. *)
А у вас весело -- в Минске, по крайней мере... ...девчонки мои вчера вечером на новогоднем шоу-празднике были -- видушки и фотки прислали -- я аж обзавидовался весь. Красотень!