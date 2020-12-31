Нацгвардия и полиция перейдут на усиленный режим в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января на территории Украины в 412 населенных пунктах запланировано проведение массовых мероприятий. Всего к обеспечению публичной безопасности и порядка на территории государства привлекается около 23 тысяч правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Правоохранители в усиленном режиме будут охранять общественный порядок в местах установки елок, обеспечивать безопасность дорожного движения и реагирование на заявления и сообщения граждан. Полицейские призывают всех участников массовых мероприятий не нарушать общественный порядок и соблюдать карантинных меры", - подчеркивается в сообщении.

