Нацгвардия и полиция перейдут на усиленный режим в новогоднюю ночь
В ночь с 31 декабря на 1 января на территории Украины в 412 населенных пунктах запланировано проведение массовых мероприятий. Всего к обеспечению публичной безопасности и порядка на территории государства привлекается около 23 тысяч правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
"Правоохранители в усиленном режиме будут охранять общественный порядок в местах установки елок, обеспечивать безопасность дорожного движения и реагирование на заявления и сообщения граждан. Полицейские призывают всех участников массовых мероприятий не нарушать общественный порядок и соблюдать карантинных меры", - подчеркивается в сообщении.
ага, у лукашизьма трі врага: твітер, фейсбук, тєлєграм
С Новим Гадам, таваріщі!
https://mobile.twitter.com/R1313131313 local @R1313131313
Советская Белоруссия, [31.12.20 00:59]
МВД РБ:
С 4 января в Беларуси будет запрещено посещать туалет с телефоном
Объясняется тем, что люди перестали обращаться к врачам перед праздниками. От себя добавлю, что начали массово заниматься самолечением...
Локдаун продлевают ещё на неделю. Министр Здравоохранения сказал, типа: Лучше две недели перебдеть, чем неделю не добдеть.
После 23 часов запрещено выходить на улицу -- ещё с позавчера. Добавилось 600 полицейских экипажей -- следить за беспорядком... -- с работы ночью сегодня ехал -- в Городе, как все вымерли -- транспорт пустой ходит. Полицаи редких велосипедистов отлавливают.
А народ? -- устроил массовую скупку продуктов питания -- как никогда. Все ж дома сидят -- занялись готовкой.
Продавцам сурпермаркетов, за напряг в масках, пречатказ и стрессах, выписали всем 500 евр. премии -- не облагаемой налогами. Они внатуре -- пашут, как китайские добровольцы...
Феерверки запрещены -- до 2х лет тюряги дадут, за нарушение режима тишины.
Так вчера -- все любители кемпингового и палаточного отдыха, ломанулись в Баварский Лес и во Франконскую Швейцарию -- тут рядышком всё -- уже с 9 утра -- всех местов занято, шашлыки, наливалки, гулянки... -- попозже -- салют, овации, кинофильм, танцы. Год тяжёлый был...
Отакэ... -- всех Наших с наступающим...
Guten Rutsch! -- как гриться. *)
А у вас весело -- в Минске, по крайней мере... ...девчонки мои вчера вечером на новогоднем шоу-празднике были -- видушки и фотки прислали -- я аж обзавидовался весь. Красотень!