В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше

В новогоднюю ночь столичный метрополитен продлит свою работу на два часа.

Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В новогоднюю ночь Киевский метрополитен продлит свою работу на 2 часа. Также возможны ограничения (закрытие) на вход для пассажиров станций "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежності", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь"", - отметил он.

По его словам, механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

