В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше
В новогоднюю ночь столичный метрополитен продлит свою работу на два часа.
Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В новогоднюю ночь Киевский метрополитен продлит свою работу на 2 часа. Также возможны ограничения (закрытие) на вход для пассажиров станций "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежності", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь"", - отметил он.
По его словам, механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Правильно - на Театральную. С трех станций- на одну!
Кто это придумал?
Но уопротых ничего не смущает. Кто-то да будет.
- будут под навесами шаурмистов стоять и нюхать слюнями исходя...
НАНУ утверждает, что, чем больше толпа будет шаро...биться во время праздников, тем ниже будет заболеваемость.
Заболел, приколись.