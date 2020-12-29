РУС
1 197 11

В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше

В новогоднюю ночь столичный метрополитен продлит свою работу на два часа.

Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В новогоднюю ночь Киевский метрополитен продлит свою работу на 2 часа. Также возможны ограничения (закрытие) на вход для пассажиров станций "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежності", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь"", - отметил он.

По его словам, механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

+4
Куда пойдут люди не попав на станции- Крещатик, Майдан и Зол. Ворота?
Правильно - на Театральную. С трех станций- на одну!
Кто это придумал?
29.12.2020 17:34 Ответить
+2
Сейчас Вас послушают и ещё "Театральную" прикроют...
29.12.2020 17:40 Ответить
+1
Шо там делать во время эпидемии даже в хорошую погоду?

Но уопротых ничего не смущает. Кто-то да будет.
29.12.2020 17:55 Ответить
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ У ЕЛКИ НИКОГО НЕ БУДЕТ
29.12.2020 17:47 Ответить
А что людям вобще делать в разгар пандемии в новогоднюю ночь в метро?
29.12.2020 17:56 Ответить
интересно КТО пойдет к киевской елке ПОД ПРОЛИВНЫМ ДОЖДЁМ ? .
29.12.2020 17:46 Ответить
- уже назначенные полицейские будут...
- будут под навесами шаурмистов стоять и нюхать слюнями исходя...
29.12.2020 18:23 Ответить
Два года назад я спрашивал: «кто проголосует за этого клоуна?». Так что попереться в новогоднюю ночь на метро в центр, что бы промокнуть это ещё не самое плохое что могут сделать поклонники дешевых сериалов...
29.12.2020 21:45 Ответить
А и правильно. Народу должно побольше шататься по Киеву. Гуляния, бухания, сэлфи без масок...

НАНУ утверждает, что, чем больше толпа будет шаро...биться во время праздников, тем ниже будет заболеваемость.
29.12.2020 17:54 Ответить
Налетай, веселись.
Заболел, приколись.
29.12.2020 18:07 Ответить
Метро будет ходить на 2 станции дальше.
29.12.2020 21:59 Ответить
 
 