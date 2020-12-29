У новорічну ніч метро в Києві працюватиме довше

Новорічної ночі столичний метрополітен продовжить свою роботу на дві години.

Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У новорічну ніч Київський метрополітен продовжить свою роботу на 2 години. Також можливі обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" і "Контрактова площа"", - зазначив він.

За його словами, механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Також читайте: Понад 80% жителів України планують зустрічати 2021 рік у колі сім'ї, 8,8% - у гостях, - опитування