У новорічну ніч метро в Києві працюватиме довше

Новорічної ночі столичний метрополітен продовжить свою роботу на дві години.

Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У новорічну ніч Київський метрополітен продовжить свою роботу на 2 години. Також можливі обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" і "Контрактова площа"", - зазначив він.

За його словами, механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Куда пойдут люди не попав на станции- Крещатик, Майдан и Зол. Ворота?
Правильно - на Театральную. С трех станций- на одну!
Кто это придумал?
29.12.2020 17:34 Відповісти
Сейчас Вас послушают и ещё "Театральную" прикроют...
29.12.2020 17:40 Відповісти
Шо там делать во время эпидемии даже в хорошую погоду?

Но уопротых ничего не смущает. Кто-то да будет.
29.12.2020 17:55 Відповісти
Куда пойдут люди не попав на станции- Крещатик, Майдан и Зол. Ворота?
Правильно - на Театральную. С трех станций- на одну!
Кто это придумал?
29.12.2020 17:34 Відповісти
Сейчас Вас послушают и ещё "Театральную" прикроют...
29.12.2020 17:40 Відповісти
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ У ЕЛКИ НИКОГО НЕ БУДЕТ
29.12.2020 17:47 Відповісти
А что людям вобще делать в разгар пандемии в новогоднюю ночь в метро?
29.12.2020 17:56 Відповісти
интересно КТО пойдет к киевской елке ПОД ПРОЛИВНЫМ ДОЖДЁМ ? .
29.12.2020 17:46 Відповісти
Шо там делать во время эпидемии даже в хорошую погоду?

Но уопротых ничего не смущает. Кто-то да будет.
29.12.2020 17:55 Відповісти
- уже назначенные полицейские будут...
- будут под навесами шаурмистов стоять и нюхать слюнями исходя...
29.12.2020 18:23 Відповісти
Два года назад я спрашивал: «кто проголосует за этого клоуна?». Так что попереться в новогоднюю ночь на метро в центр, что бы промокнуть это ещё не самое плохое что могут сделать поклонники дешевых сериалов...
29.12.2020 21:45 Відповісти
А и правильно. Народу должно побольше шататься по Киеву. Гуляния, бухания, сэлфи без масок...

НАНУ утверждает, что, чем больше толпа будет шаро...биться во время праздников, тем ниже будет заболеваемость.
29.12.2020 17:54 Відповісти
Налетай, веселись.
Заболел, приколись.
29.12.2020 18:07 Відповісти
Метро будет ходить на 2 станции дальше.
29.12.2020 21:59 Відповісти
 
 