У новорічну ніч метро в Києві працюватиме довше
Новорічної ночі столичний метрополітен продовжить свою роботу на дві години.
Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У новорічну ніч Київський метрополітен продовжить свою роботу на 2 години. Також можливі обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" і "Контрактова площа"", - зазначив він.
За його словами, механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Правильно - на Театральную. С трех станций- на одну!
Кто это придумал?
Но уопротых ничего не смущает. Кто-то да будет.
- будут под навесами шаурмистов стоять и нюхать слюнями исходя...
НАНУ утверждает, что, чем больше толпа будет шаро...биться во время праздников, тем ниже будет заболеваемость.
Заболел, приколись.