РУС
За 11 месяцев Укрзализныця отремонтировала почти 12 тыс. грузовых вагонов

За 11 месяцев Укрзализныця отремонтировала почти 12 тыс. грузовых вагонов

Укрзализныця в январе-ноябре 2020 года плановыми видами ремонта обновила 11 903 грузовых вагона. Больше всего было отремонтировано полувагонов - 5 953 тыс единиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

За указанный период плановыми видами ремонта было также оздоровлено, в частности 773 платформы, 479 крытых вагонов, 563 цистерны, 1066 зерновозов, 411 цементовозов, 468 хоппер-дозаторов.

При этом также напоминается, что Укрзализныця в 2021 году планирует выделить в 3 раза больше по сравнению с 2020 годом на обновление, капитальный ремонт, модернизацию подвижного состава и строительство инфраструктуры.

По словам председателя правления компании Владимира Жмака, 2021 должен стать прорывным на пути превращения Укрзализныци из убыточной компании в прибыльный бизнес.

+2
я его на Ютубе слушаю - уже каждый ролик не без этого шо Ахметов доит предприятие, но тарифы устанавливают министры и т.д.
31.12.2020 13:07 Ответить
+2
12000 за 11 месяцев, это 1 090,9 вагонов в месяц. 24 рабочих дня 45,5 вагонов в день. 8 часов рабочий день 5,7 вагонов в час. Один вагон ремонтировали 10 минут.
31.12.2020 13:09 Ответить
+1
Мужик на телеге въезжает в село:
-Люди, я уголь привез!
Лошадь оборачивается:
-Ох#@ть бл@,... он привез...
31.12.2020 12:49 Ответить
Мужик на телеге въезжает в село:
-Люди, я уголь привез!
Лошадь оборачивается:
-Ох#@ть бл@,... он привез...
31.12.2020 12:49 Ответить
Представляю сколько они списали бабла растыкав его по карманам если несколько лет тому накупили сотни урн художественного литья по 15 тыс. гривен ( ещё в ТЕ времена).
31.12.2020 12:54 Ответить
Лещенко писал, что отбить у ахметова льготный тариф даже на перевозку пустых вагонов не удаётся. Такое впечатление, что олигархи в нашей стране неуязвимы и вне закона.
31.12.2020 12:55 Ответить
єто впечатление - єто реальность.. а еще они думают что безсмертны... скоро будет шанс это проверить
31.12.2020 13:03 Ответить
Лещенко продвигает україномовний Ютуб, в чем тоже молодец. Я тоже его слушаю.
31.12.2020 13:13 Ответить
Ахметов для Шмыгаля должность у Ермака купил.
31.12.2020 13:14 Ответить
а відремонтували капітально, чи так як і дороги?
31.12.2020 13:02 Ответить
Ну а шо??? Молоточком по колесу стук!!! Готово. Слідуючи й😂😂
31.12.2020 13:16 Ответить
Я о том, что сколько денег украли на ремонтах грузовых вагонов и всего остального.
31.12.2020 13:23 Ответить
Так і я про це. Стукнув. Відремонтовано. А папір то таке. Стерпить.
31.12.2020 13:32 Ответить
Да, но вагон ремонтирует не один человек , а минимум десять. Получается ремонт за одну минуту.
31.12.2020 13:18 Ответить
 
 