За 11 месяцев Укрзализныця отремонтировала почти 12 тыс. грузовых вагонов

Укрзализныця в январе-ноябре 2020 года плановыми видами ремонта обновила 11 903 грузовых вагона. Больше всего было отремонтировано полувагонов - 5 953 тыс единиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

За указанный период плановыми видами ремонта было также оздоровлено, в частности 773 платформы, 479 крытых вагонов, 563 цистерны, 1066 зерновозов, 411 цементовозов, 468 хоппер-дозаторов.

При этом также напоминается, что Укрзализныця в 2021 году планирует выделить в 3 раза больше по сравнению с 2020 годом на обновление, капитальный ремонт, модернизацию подвижного состава и строительство инфраструктуры.

По словам председателя правления компании Владимира Жмака, 2021 должен стать прорывным на пути превращения Укрзализныци из убыточной компании в прибыльный бизнес.

