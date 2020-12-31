За 11 місяців Укрзалізниця відремонтувала майже 12 тис. вантажних вагонів

Укрзалізниця в січні-листопаді 2020 року плановими видами ремонту оновила 11 903 вантажні вагони. Найбільше було відремонтовано піввагонів - 5 953 тис. одиниць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

За вказаний період плановими видами ремонту було також оздоровлено, зокрема 773 платформи, 479 критих вагонів, 563 цистерни, 1066 зерновозів, 411 цементовозів, 468 хопер-дозаторів.

При цьому також нагадується, що Укрзалізниця в 2021 році планує виділити в 3 рази більше порівняно з 2020 роком на оновлення, капітальний ремонт, модернізацію рухомого складу та будівництво інфраструктури.

За словами голови правління компанії Володимира Жмака, 2021 повинен стати проривним на шляху перетворення Укрзалізниці зі збиткової компанії в прибутковий бізнес.