За 11 місяців Укрзалізниця відремонтувала майже 12 тис. вантажних вагонів

За 11 місяців Укрзалізниця відремонтувала майже 12 тис. вантажних вагонів

Укрзалізниця в січні-листопаді 2020 року плановими видами ремонту оновила 11 903 вантажні вагони. Найбільше було відремонтовано піввагонів - 5 953 тис. одиниць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

За вказаний період плановими видами ремонту було також оздоровлено, зокрема 773 платформи, 479 критих вагонів, 563 цистерни, 1066 зерновозів, 411 цементовозів, 468 хопер-дозаторів.

При цьому також нагадується, що Укрзалізниця в 2021 році планує виділити в 3 рази більше порівняно з 2020 роком на оновлення, капітальний ремонт, модернізацію рухомого складу та будівництво інфраструктури.

Читайте: В "Укрзалізниці" очікують святковий трафік на рівні 65% від минулого року

За словами голови правління компанії Володимира Жмака, 2021 повинен стати проривним на шляху перетворення Укрзалізниці зі збиткової компанії в прибутковий бізнес.

+2
я его на Ютубе слушаю - уже каждый ролик не без этого шо Ахметов доит предприятие, но тарифы устанавливают министры и т.д.
31.12.2020 13:07 Відповісти
+2
12000 за 11 месяцев, это 1 090,9 вагонов в месяц. 24 рабочих дня 45,5 вагонов в день. 8 часов рабочий день 5,7 вагонов в час. Один вагон ремонтировали 10 минут.
31.12.2020 13:09 Відповісти
+1
Мужик на телеге въезжает в село:
-Люди, я уголь привез!
Лошадь оборачивается:
-Ох#@ть бл@,... он привез...
31.12.2020 12:49 Відповісти
31.12.2020 12:49 Відповісти
Представляю сколько они списали бабла растыкав его по карманам если несколько лет тому накупили сотни урн художественного литья по 15 тыс. гривен ( ещё в ТЕ времена).
31.12.2020 12:54 Відповісти
Лещенко писал, что отбить у ахметова льготный тариф даже на перевозку пустых вагонов не удаётся. Такое впечатление, что олигархи в нашей стране неуязвимы и вне закона.
31.12.2020 12:55 Відповісти
єто впечатление - єто реальность.. а еще они думают что безсмертны... скоро будет шанс это проверить
31.12.2020 13:03 Відповісти
я его на Ютубе слушаю - уже каждый ролик не без этого шо Ахметов доит предприятие, но тарифы устанавливают министры и т.д.
31.12.2020 13:07 Відповісти
Лещенко продвигает україномовний Ютуб, в чем тоже молодец. Я тоже его слушаю.
31.12.2020 13:13 Відповісти
Ахметов для Шмыгаля должность у Ермака купил.
31.12.2020 13:14 Відповісти
а відремонтували капітально, чи так як і дороги?
31.12.2020 13:02 Відповісти
12000 за 11 месяцев, это 1 090,9 вагонов в месяц. 24 рабочих дня 45,5 вагонов в день. 8 часов рабочий день 5,7 вагонов в час. Один вагон ремонтировали 10 минут.
31.12.2020 13:09 Відповісти
Ну а шо??? Молоточком по колесу стук!!! Готово. Слідуючи й😂😂
31.12.2020 13:16 Відповісти
Я о том, что сколько денег украли на ремонтах грузовых вагонов и всего остального.
31.12.2020 13:23 Відповісти
Так і я про це. Стукнув. Відремонтовано. А папір то таке. Стерпить.
31.12.2020 13:32 Відповісти
Да, но вагон ремонтирует не один человек , а минимум десять. Получается ремонт за одну минуту.
31.12.2020 13:18 Відповісти
 
 