В "Укрзалізниці" очікують святковий трафік на рівні 65% від минулого року

В "Укрзалізниці" заявили, що очікують новорічно-різдвяний трафік на рівні 65% від минулого року - майже 1 млн проданих квитків.

Про це повідомив керівник з комунікацій та клієнтського маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Внутрішні подорожі під Новий рік пожвавішали: із 17 додатковими поїздами виходимо на майже 1 млн придбаних квитків на новорічно-різдвяний період і 65% від трафіку 2019 року. Ще не бачу цифр Amtrak, Deutsche Bahn та ÖBB для порівняння, але це дуже позитивна динаміка, якщо згадати 2-й квартал і -94% пасажирів в Ірландії, -78% у Франції та Іспанії, -77% в Італії та -64% у Польщі", - зазначив Шевченко.



За його словами, під час січневого локдауну поїзди УЗ продовжать курсувати, позаяк вагони і вокзали регулярно дезінфікуються, а для пасажирів і персоналу обов'язковим є носіння масок протягом усього шляху.

"І щоб вже точно закрити питання піклування про наших пасажирів: буквально вчора провідник поїзда Рахів-Харків знайшов і повернув пасажирові забуту у вагоні валізу з 19 тисячами доларів, а це могла б бути рекордна виручка за продаж чаю", - написав Шевченко.

