УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12861 відвідувач онлайн
Новини
490 4

В "Укрзалізниці" очікують святковий трафік на рівні 65% від минулого року

В

В "Укрзалізниці" заявили, що очікують новорічно-різдвяний трафік на рівні 65% від минулого року - майже 1 млн проданих квитків.

Про це повідомив керівник з комунікацій та клієнтського маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Внутрішні подорожі під Новий рік пожвавішали: із 17 додатковими поїздами виходимо на майже 1 млн придбаних квитків на новорічно-різдвяний період і 65% від трафіку 2019 року. Ще не бачу цифр Amtrak, Deutsche Bahn та ÖBB для порівняння, але це дуже позитивна динаміка, якщо згадати 2-й квартал і -94% пасажирів в Ірландії, -78% у Франції та Іспанії, -77% в Італії та -64% у Польщі", - зазначив Шевченко.

За його словами, під час січневого локдауну поїзди УЗ продовжать курсувати, позаяк вагони і вокзали регулярно дезінфікуються, а для пасажирів і персоналу обов'язковим є носіння масок протягом усього шляху.

"І щоб вже точно закрити питання піклування про наших пасажирів: буквально вчора провідник поїзда Рахів-Харків знайшов і повернув пасажирові забуту у вагоні валізу з 19 тисячами доларів, а це могла б бути рекордна виручка за продаж чаю", - написав Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У новорічну ніч метро в Києві працюватиме довше

Автор: 

Новий рік (551) потяг (2017) Укрзалізниця (7008)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"И чтобы уж точно закрыть вопрос заботы о наших пассажирах: буквально вчера проводник поезда Рахов-Харьков нашел и вернул пассажиру забытый в вагоне чемодан с 19 тыс. долларов, а это могла бы быть рекордная выручка за продажу чая", - написал Шевченко. Источник: https://censor.net/ru/n3239817\\\\\\\\\\

У 99% читающих это, невольно вырвалось:
В "Укрзализныце" ожидают праздничный трафик на уровне 65% от прошлого года - Цензор.НЕТ 1909
показати весь коментар
30.12.2020 10:51 Відповісти
Если бы проводник открыл чемодан, то история закончилась бы по другому))) Он же не знал, что там баксы. Представляю его разочарование
показати весь коментар
30.12.2020 11:00 Відповісти
допускаю шо бы и отдал.... но дома от жены получил бы.... (чмо японське, ти шо зробив шо в новинах пишуть ? ану сюда, кочергу взять треба просто - (звук ударов по чему-то порожнему))
показати весь коментар
30.12.2020 11:17 Відповісти
нашел и вернул пассажиру забытый в вагоне чемодан с 19 тыс. долларов



Да ладно)))))


В "Укрзализныце" ожидают праздничный трафик на уровне 65% от прошлого года - Цензор.НЕТ 6051
показати весь коментар
30.12.2020 10:51 Відповісти
 
 