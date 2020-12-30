РУС
Новости
В "Укрзализныце" ожидают праздничный трафик на уровне 65% от прошлого года

В "Укрзализныце" заявили, что ожидают новогодне-рождественский трафик на уровне 65% от прошлого года - почти 1 млн проданных билетов.

Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Внутренние путешествия под Новый год оживились: с 17 дополнительными поездами выходим на почти 1 млн приобретенных билетов на новогодне-рождественский период и 65% от трафика 2019 года. Еще не вижу цифр Amtrak, Deutsche Bahn и ÖBB для сравнения, но это очень положительная динамика, если вспомнить второй квартал и -94% пассажиров в Ирландии, -78% во Франции и Испании, -77% в Италии и -64% в Польше", - отметил Шевченко.

По его словам, во время январского локдауна поезда УЗ продолжат курсировать, поскольку вагоны и вокзалы регулярно дезинфицируются, а для пассажиров и персонала обязательно ношение масок на протяжении всего пути.

"И чтобы уж точно закрыть вопрос заботы о наших пассажирах: буквально вчера проводник поезда Рахов-Харьков нашел и вернул пассажиру забытый в вагоне чемодан с 19 тыс. долларов, а это могла бы быть рекордная выручка за продажу чая", - написал Шевченко.

Новый год (934) поезд (1037) Укрзализныця (2782)
У 99% читающих это, невольно вырвалось:
30.12.2020 10:51 Ответить
Если бы проводник открыл чемодан, то история закончилась бы по другому))) Он же не знал, что там баксы. Представляю его разочарование
30.12.2020 11:00 Ответить
допускаю шо бы и отдал.... но дома от жены получил бы.... (чмо японське, ти шо зробив шо в новинах пишуть ? ану сюда, кочергу взять треба просто - (звук ударов по чему-то порожнему))
30.12.2020 11:17 Ответить
нашел и вернул пассажиру забытый в вагоне чемодан с 19 тыс. долларов



Да ладно)))))


