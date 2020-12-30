Экспресс из Киева в "Борисполь" сошел с рельсов, - УЗ

В "Укрзализныце" сообщили, что экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сошел с рельсов. Компания начала расследование инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня в 11:53 на станции Дарница во время движения поезда произошло схождение первой и второй колесной пары дизель-поезда. В результате происшествия никто не пострадал.

УЗ пообещала установить причины в кратчайшие сроки.

