Новости
Экспресс из Киева в "Борисполь" сошел с рельсов, - УЗ

В "Укрзализныце" сообщили, что экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сошел с рельсов. Компания начала расследование инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня в 11:53 на станции Дарница во время движения поезда произошло схождение первой и второй колесной пары дизель-поезда. В результате происшествия никто не пострадал.

УЗ пообещала установить причины в кратчайшие сроки.

Топ комментарии
+4
Колеса круглые, а стучат потому, что площадь круга пи р квадрат, вот этот квадрат и стучит.
30.12.2020 21:58 Ответить
+3
"произошло восхождение первой и второй колесной пары"
Лучше бы сказать - "вознесение"... Экспресс из Киева в "Борисполь" сошел с рельсов, - УЗ - Цензор.НЕТ 1817
30.12.2020 14:30 Ответить
+3
- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
30.12.2020 14:44 Ответить
Восхождение?
Сходження - схождение.
30.12.2020 14:26 Ответить
Долбаный гугл...
30.12.2020 14:27 Ответить
в последнее время таких разночтений стало больше...
гугл не помощник, когда мову с языком нужно держать в одной голове..

хотя называть оккупанта террористом, и проводить операции в западной части украины - так никакой гугл не смог бы так обезобразить
30.12.2020 14:36 Ответить
- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
30.12.2020 14:44 Ответить
Нужно не держать, а знать.
30.12.2020 14:50 Ответить
Он решил , хватит , пора домой , скоро Новый Год ?
30.12.2020 14:27 Ответить
при гройсмане его такие мысли не посещали...
а при порошенку такого не було
30.12.2020 14:32 Ответить
"произошло восхождение первой и второй колесной пары"
Лучше бы сказать - "вознесение"... Экспресс из Киева в "Борисполь" сошел с рельсов, - УЗ - Цензор.НЕТ 1817
30.12.2020 14:30 Ответить
интересно, аваковские орлы версию кацапского теракта рассмотрят, или их тогда премии лишат?
30.12.2020 14:33 Ответить
Причины
Колёсная пара удерживается на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 рельсах с помощью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0 гребней колёс , упирающихся во внутренние грани головки рельса и препятствующих смещению колёс с поверхности катания рельсов. Сход может произойти при нарушении целостности колеса (разрушении колёсного диска, выкрашивании гребня колеса), непрерывности поверхности катания рельса (излом рельса, нарушение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA стыковых соединений), смещения рельса из нормального положения (раскантовка рельса, нарушения профиля пути), накатывания или выдавливания гребня колеса (дефект гребня, превышение скорости или динамических нагрузок, слишком малый радиус кривой).
На некоторых промышленных железных дорогах качество укладки временных путей настолько низкое, что сходы возникают довольно часто и являются практически обычным делом; - из W
30.12.2020 14:39 Ответить
недавно пустили и уже сходит с рельс,кащество по украински...
30.12.2020 14:44 Ответить
недавно - листопад 2018-го.
30.12.2020 15:16 Ответить
Інженерів-проектувальників в суд. Позбавити дипломів і на зону. Нехай тупі суки "проектують" рукавиці.
30.12.2020 14:44 Ответить
- та шо тут віяснять?! Пооткручивали прохожие гайки на ріболовніе грузила...

Вот оно. корейское чудо. и сошло с рельсов...
Оно ж не нами сделано!
30.12.2020 14:48 Ответить
Интересно, как поезд поворачивает без дифференциала?
30.12.2020 14:50 Ответить
Так он еще поворачивает и без руля...
30.12.2020 15:15 Ответить
Так еще и повороты не включает.
30.12.2020 18:24 Ответить
там колесо на самом деле идем небольшим конусом, и имет разный диаметр по ширине колеса. Под действием центробежной силы в повороте поезд смещает к внешнему радиусу немного и этого смещения достаточно, чтоб на внутреннюю рельсу попадал именно тот диаметр колеса, который будет соответствовать необходимой скорости вращения. Наглядно https://www.youtube.com/watch?v=OLI7Qyz64ss тут
31.12.2020 09:45 Ответить
ПОЗЗЗОРИЩЕ.
30.12.2020 14:50 Ответить
Може якась падлюка камінь на рельсу поклала.
30.12.2020 15:18 Ответить
А может на стрелке слетел-"порезал"
30.12.2020 18:26 Ответить
Ви щоб бачили, як ублюдки залізничники зараз колії ремонтують! Роблять вставки в рельсове полотно із зазорами між рейсами по 3-5 см. Це ж якими потрібно бути ублюдками, щоб робити вставки з рельсів, які на 6-10 см коротші за потрібну довжину. Або шпали прогнивші міняють як ямковий ремонт на дорогах. Одну витягнуть гнилу туди підмостять бетонну, а решта як буде так і буде. Це так в нас роблять. А потім поїзди з рейок сходять.
30.12.2020 15:26 Ответить
І яке ж розширення має бути у рельси довжиною 6 м? При нагріванні максимум до +80 градусів. Це перше питання до "знатока". І питання друге чому в світі залізничне полотно роблять взагалі без стиків? Чи ти примат про таке не чув?
30.12.2020 15:57 Ответить
ВИЖУ ЧТО ТЫ ДАЛЁК КАК ОТ ФИЗИКИ, ТАК И ОТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. И С ГОРДОСТЬЮ ЭТО ДЕМОНСТРИРУЕШЬ. 😆😅🤣😂😝
ТАК ОТ ФИЗИКУ ТЫ ТАКИ УЧИ, ПРИГОДИТСЯ. А ШО КАСАЕТСЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ТО ВСТАВКИ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИННЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ СТАВЯТ, И МЕНЯЮТ ТОЛЬКО В МЕСТАХ СВАРЕННЫХ УЧАСТКОВ РЕЛЬС. И ДЛИННА ТАКИХ УЧАСТКОВ ТАКИ СУЩЕСТВЕННА. ТАМ ГДЕ СОСЕДНИЕ РЕЛЬСЫ ПО 6 КАК ТЫ ГОВОРИШЬ МЕТРОВ СОЕДИНЯЮТСЯ НАКЛАДКАМИ, И ВСТАВКИ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ НЕПРИМЕНЯЮТ. ДОСТАТОЧНО ТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАЗОРА КОТОРЫЙ ТЫ ,,ОЧЕНЬ ВУМНЫЙ" СЛЫШИШЬ В ПЕРЕСТУКЕ КОЛЁС. 😆😅🤣😂😝
30.12.2020 16:37 Ответить
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ОТВЕТ. ТАМ НАПИСАНО ГДЕ СТАВЯТ ВСТАВКИ НА ЖД. А ГДЕ ИХ НЕСТАВЯТ. 😆😅😍😂😝
30.12.2020 16:53 Ответить
Колеса круглые, а стучат потому, что площадь круга пи р квадрат, вот этот квадрат и стучит.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:58 Ответить
30.12.2020 23:49 Ответить
Та херня фсё это, мелочи! У людей поезда со скоростью 300км.час летають и ничяго! Про татарова давай!
30.12.2020 15:50 Ответить
Все очень прозаично: польские экспрессы поставили на совковые пути.
30.12.2020 16:04 Ответить
А тут недавно хрюкали о запуске гиперлупа, скоростных и сверхскоростных экспрессов...
Начли бы с киевской городской электрички, чтобы она ходила строго по расписанию, а не когда вздумается, и сменили бы скотовозы на приличные вагоны. В стране есть Крюковский завод, а на маршрутах стыдоба с туалетами с дырками в полу...
30.12.2020 16:23 Ответить
Так чиновники не хочуть Корюківські вагони - на них же валюти не навариш як на вагонах з ЄС,
а імпортне нащі можновладці ******* купувати, там любу суму можна прописати у контракті, різниця у кишеню
31.12.2020 03:25 Ответить
Та то ......................, у нас все стойло сошло с рельс.
30.12.2020 17:28 Ответить
Сошел с рельс, потому что там совсем сошли с рельсов, судя по грамотности специалистов.
30.12.2020 18:42 Ответить
Чудова новина.
Це типова ******* Україна
30.12.2020 20:20 Ответить
Рука пород древесных,
Река дорог железных...
...Ла-ла, ла-ла, ла-ла.
Ну от, маразматична пісенька все ще актуальна. Перший рядок стосувався художеств панночки мендель. Другий - чинної новини.
30.12.2020 23:57 Ответить
Наврное. кто-то из пассажиров потрбовал везти прямо в Стокгольм.
Пришлось перевести стрелку.
31.12.2020 00:20 Ответить
Гіперлуп кажете УЗ хоче зробити ? ...
31.12.2020 03:22 Ответить
 
 