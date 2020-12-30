Экспресс из Киева в "Борисполь" сошел с рельсов, - УЗ
В "Укрзализныце" сообщили, что экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сошел с рельсов. Компания начала расследование инцидента.
Об этом сообщает пресс-служба железной дороги в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сегодня в 11:53 на станции Дарница во время движения поезда произошло схождение первой и второй колесной пары дизель-поезда. В результате происшествия никто не пострадал.
УЗ пообещала установить причины в кратчайшие сроки.
Сходження - схождение.
гугл не помощник, когда мову с языком нужно держать в одной голове..
хотя называть оккупанта террористом, и проводить операции в западной части украины - так никакой гугл не смог бы так обезобразить
а при порошенку такого не було
Лучше бы сказать - "вознесение"...
Колёсная пара удерживается на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 рельсах с помощью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0 гребней колёс , упирающихся во внутренние грани головки рельса и препятствующих смещению колёс с поверхности катания рельсов. Сход может произойти при нарушении целостности колеса (разрушении колёсного диска, выкрашивании гребня колеса), непрерывности поверхности катания рельса (излом рельса, нарушение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA стыковых соединений), смещения рельса из нормального положения (раскантовка рельса, нарушения профиля пути), накатывания или выдавливания гребня колеса (дефект гребня, превышение скорости или динамических нагрузок, слишком малый радиус кривой).
На некоторых промышленных железных дорогах качество укладки временных путей настолько низкое, что сходы возникают довольно часто и являются практически обычным делом; - из W
Вот оно. корейское чудо. и сошло с рельсов...
Оно ж не нами сделано!
ТАК ОТ ФИЗИКУ ТЫ ТАКИ УЧИ, ПРИГОДИТСЯ. А ШО КАСАЕТСЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ТО ВСТАВКИ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИННЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ СТАВЯТ, И МЕНЯЮТ ТОЛЬКО В МЕСТАХ СВАРЕННЫХ УЧАСТКОВ РЕЛЬС. И ДЛИННА ТАКИХ УЧАСТКОВ ТАКИ СУЩЕСТВЕННА. ТАМ ГДЕ СОСЕДНИЕ РЕЛЬСЫ ПО 6 КАК ТЫ ГОВОРИШЬ МЕТРОВ СОЕДИНЯЮТСЯ НАКЛАДКАМИ, И ВСТАВКИ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ НЕПРИМЕНЯЮТ. ДОСТАТОЧНО ТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАЗОРА КОТОРЫЙ ТЫ ,,ОЧЕНЬ ВУМНЫЙ" СЛЫШИШЬ В ПЕРЕСТУКЕ КОЛЁС. 😆😅🤣😂😝
Начли бы с киевской городской электрички, чтобы она ходила строго по расписанию, а не когда вздумается, и сменили бы скотовозы на приличные вагоны. В стране есть Крюковский завод, а на маршрутах стыдоба с туалетами с дырками в полу...
а імпортне нащі можновладці ******* купувати, там любу суму можна прописати у контракті, різниця у кишеню
Це типова ******* Україна
Река дорог железных...
...Ла-ла, ла-ла, ла-ла.
Ну от, маразматична пісенька все ще актуальна. Перший рядок стосувався художеств панночки мендель. Другий - чинної новини.
Пришлось перевести стрелку.