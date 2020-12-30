УКР
Експрес із Києва до "Борисполя" зійшов з рейок, - УЗ

Експрес із Києва до

В "Укрзалізниці" повідомили, що експрес із Києва в аеропорт "Бориспіль" зійшов з рейок. Компанія почала розслідування інциденту.

Про це повідомляє пресслужба залізниці в Telegram,  передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні о 11:53 на станції Дарниця під час руху потяга сталося сходження першої і другої колісної пари дизель-поїзда. В результаті події ніхто не постраждав.

УЗ пообіцяла встановити причини в найкоротші терміни.

Бориспіль (1148) потяг (2018) Укрзалізниця (7010)
Топ коментарі
+4
Колеса круглые, а стучат потому, что площадь круга пи р квадрат, вот этот квадрат и стучит.
30.12.2020 21:58 Відповісти
+3
+3
- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
30.12.2020 14:44 Відповісти
Восхождение?
Сходження - схождение.
30.12.2020 14:26 Відповісти
Долбаный гугл...
30.12.2020 14:27 Відповісти
в последнее время таких разночтений стало больше...
гугл не помощник, когда мову с языком нужно держать в одной голове..

хотя называть оккупанта террористом, и проводить операции в западной части украины - так никакой гугл не смог бы так обезобразить
30.12.2020 14:36 Відповісти
- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
30.12.2020 14:44 Відповісти
Нужно не держать, а знать.
30.12.2020 14:50 Відповісти
Он решил , хватит , пора домой , скоро Новый Год ?
30.12.2020 14:27 Відповісти
при гройсмане его такие мысли не посещали...
а при порошенку такого не було
показати весь коментар
30.12.2020 14:32 Відповісти
интересно, аваковские орлы версию кацапского теракта рассмотрят, или их тогда премии лишат?
30.12.2020 14:33 Відповісти
Причины
Колёсная пара удерживается на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 рельсах с помощью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0 гребней колёс , упирающихся во внутренние грани головки рельса и препятствующих смещению колёс с поверхности катания рельсов. Сход может произойти при нарушении целостности колеса (разрушении колёсного диска, выкрашивании гребня колеса), непрерывности поверхности катания рельса (излом рельса, нарушение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA стыковых соединений), смещения рельса из нормального положения (раскантовка рельса, нарушения профиля пути), накатывания или выдавливания гребня колеса (дефект гребня, превышение скорости или динамических нагрузок, слишком малый радиус кривой).
На некоторых промышленных железных дорогах качество укладки временных путей настолько низкое, что сходы возникают довольно часто и являются практически обычным делом; - из W
30.12.2020 14:39 Відповісти
недавно пустили и уже сходит с рельс,кащество по украински...
30.12.2020 14:44 Відповісти
недавно - листопад 2018-го.
30.12.2020 15:16 Відповісти
Інженерів-проектувальників в суд. Позбавити дипломів і на зону. Нехай тупі суки "проектують" рукавиці.
30.12.2020 14:44 Відповісти
- та шо тут віяснять?! Пооткручивали прохожие гайки на ріболовніе грузила...

Вот оно. корейское чудо. и сошло с рельсов...
Оно ж не нами сделано!
30.12.2020 14:48 Відповісти
Интересно, как поезд поворачивает без дифференциала?
30.12.2020 14:50 Відповісти
Так он еще поворачивает и без руля...
30.12.2020 15:15 Відповісти
Так еще и повороты не включает.
30.12.2020 18:24 Відповісти
там колесо на самом деле идем небольшим конусом, и имет разный диаметр по ширине колеса. Под действием центробежной силы в повороте поезд смещает к внешнему радиусу немного и этого смещения достаточно, чтоб на внутреннюю рельсу попадал именно тот диаметр колеса, который будет соответствовать необходимой скорости вращения. Наглядно https://www.youtube.com/watch?v=OLI7Qyz64ss тут
31.12.2020 09:45 Відповісти
ПОЗЗЗОРИЩЕ.
30.12.2020 14:50 Відповісти
Може якась падлюка камінь на рельсу поклала.
30.12.2020 15:18 Відповісти
А может на стрелке слетел-"порезал"
30.12.2020 18:26 Відповісти
Ви щоб бачили, як ублюдки залізничники зараз колії ремонтують! Роблять вставки в рельсове полотно із зазорами між рейсами по 3-5 см. Це ж якими потрібно бути ублюдками, щоб робити вставки з рельсів, які на 6-10 см коротші за потрібну довжину. Або шпали прогнивші міняють як ямковий ремонт на дорогах. Одну витягнуть гнилу туди підмостять бетонну, а решта як буде так і буде. Це так в нас роблять. А потім поїзди з рейок сходять.
30.12.2020 15:26 Відповісти
І яке ж розширення має бути у рельси довжиною 6 м? При нагріванні максимум до +80 градусів. Це перше питання до "знатока". І питання друге чому в світі залізничне полотно роблять взагалі без стиків? Чи ти примат про таке не чув?
30.12.2020 15:57 Відповісти
ВИЖУ ЧТО ТЫ ДАЛЁК КАК ОТ ФИЗИКИ, ТАК И ОТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. И С ГОРДОСТЬЮ ЭТО ДЕМОНСТРИРУЕШЬ. 😆😅🤣😂😝
ТАК ОТ ФИЗИКУ ТЫ ТАКИ УЧИ, ПРИГОДИТСЯ. А ШО КАСАЕТСЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ТО ВСТАВКИ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИННЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ СТАВЯТ, И МЕНЯЮТ ТОЛЬКО В МЕСТАХ СВАРЕННЫХ УЧАСТКОВ РЕЛЬС. И ДЛИННА ТАКИХ УЧАСТКОВ ТАКИ СУЩЕСТВЕННА. ТАМ ГДЕ СОСЕДНИЕ РЕЛЬСЫ ПО 6 КАК ТЫ ГОВОРИШЬ МЕТРОВ СОЕДИНЯЮТСЯ НАКЛАДКАМИ, И ВСТАВКИ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ НЕПРИМЕНЯЮТ. ДОСТАТОЧНО ТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАЗОРА КОТОРЫЙ ТЫ ,,ОЧЕНЬ ВУМНЫЙ" СЛЫШИШЬ В ПЕРЕСТУКЕ КОЛЁС. 😆😅🤣😂😝
30.12.2020 16:37 Відповісти
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ОТВЕТ. ТАМ НАПИСАНО ГДЕ СТАВЯТ ВСТАВКИ НА ЖД. А ГДЕ ИХ НЕСТАВЯТ. 😆😅😍😂😝
30.12.2020 16:53 Відповісти
30.12.2020 23:49 Відповісти
Та херня фсё это, мелочи! У людей поезда со скоростью 300км.час летають и ничяго! Про татарова давай!
30.12.2020 15:50 Відповісти
Все очень прозаично: польские экспрессы поставили на совковые пути.
30.12.2020 16:04 Відповісти
А тут недавно хрюкали о запуске гиперлупа, скоростных и сверхскоростных экспрессов...
Начли бы с киевской городской электрички, чтобы она ходила строго по расписанию, а не когда вздумается, и сменили бы скотовозы на приличные вагоны. В стране есть Крюковский завод, а на маршрутах стыдоба с туалетами с дырками в полу...
30.12.2020 16:23 Відповісти
Так чиновники не хочуть Корюківські вагони - на них же валюти не навариш як на вагонах з ЄС,
а імпортне нащі можновладці ******* купувати, там любу суму можна прописати у контракті, різниця у кишеню
31.12.2020 03:25 Відповісти
Та то ......................, у нас все стойло сошло с рельс.
30.12.2020 17:28 Відповісти
Сошел с рельс, потому что там совсем сошли с рельсов, судя по грамотности специалистов.
30.12.2020 18:42 Відповісти
Чудова новина.
Це типова ******* Україна
30.12.2020 20:20 Відповісти
Рука пород древесных,
Река дорог железных...
...Ла-ла, ла-ла, ла-ла.
Ну от, маразматична пісенька все ще актуальна. Перший рядок стосувався художеств панночки мендель. Другий - чинної новини.
30.12.2020 23:57 Відповісти
Наврное. кто-то из пассажиров потрбовал везти прямо в Стокгольм.
Пришлось перевести стрелку.
31.12.2020 00:20 Відповісти
Гіперлуп кажете УЗ хоче зробити ? ...
31.12.2020 03:22 Відповісти
 
 