Експрес із Києва до "Борисполя" зійшов з рейок, - УЗ

В "Укрзалізниці" повідомили, що експрес із Києва в аеропорт "Бориспіль" зійшов з рейок. Компанія почала розслідування інциденту.

Про це повідомляє пресслужба залізниці в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні о 11:53 на станції Дарниця під час руху потяга сталося сходження першої і другої колісної пари дизель-поїзда. В результаті події ніхто не постраждав.

УЗ пообіцяла встановити причини в найкоротші терміни.

