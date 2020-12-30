Експрес із Києва до "Борисполя" зійшов з рейок, - УЗ
В "Укрзалізниці" повідомили, що експрес із Києва в аеропорт "Бориспіль" зійшов з рейок. Компанія почала розслідування інциденту.
Про це повідомляє пресслужба залізниці в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сьогодні о 11:53 на станції Дарниця під час руху потяга сталося сходження першої і другої колісної пари дизель-поїзда. В результаті події ніхто не постраждав.
УЗ пообіцяла встановити причини в найкоротші терміни.
Сходження - схождение.
гугл не помощник, когда мову с языком нужно держать в одной голове..
хотя называть оккупанта террористом, и проводить операции в западной части украины - так никакой гугл не смог бы так обезобразить
а при порошенку такого не було
Лучше бы сказать - "вознесение"...
Колёсная пара удерживается на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 рельсах с помощью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0 гребней колёс , упирающихся во внутренние грани головки рельса и препятствующих смещению колёс с поверхности катания рельсов. Сход может произойти при нарушении целостности колеса (разрушении колёсного диска, выкрашивании гребня колеса), непрерывности поверхности катания рельса (излом рельса, нарушение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA стыковых соединений), смещения рельса из нормального положения (раскантовка рельса, нарушения профиля пути), накатывания или выдавливания гребня колеса (дефект гребня, превышение скорости или динамических нагрузок, слишком малый радиус кривой).
На некоторых промышленных железных дорогах качество укладки временных путей настолько низкое, что сходы возникают довольно часто и являются практически обычным делом; - из W
Вот оно. корейское чудо. и сошло с рельсов...
Оно ж не нами сделано!
ТАК ОТ ФИЗИКУ ТЫ ТАКИ УЧИ, ПРИГОДИТСЯ. А ШО КАСАЕТСЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ТО ВСТАВКИ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИННЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ СТАВЯТ, И МЕНЯЮТ ТОЛЬКО В МЕСТАХ СВАРЕННЫХ УЧАСТКОВ РЕЛЬС. И ДЛИННА ТАКИХ УЧАСТКОВ ТАКИ СУЩЕСТВЕННА. ТАМ ГДЕ СОСЕДНИЕ РЕЛЬСЫ ПО 6 КАК ТЫ ГОВОРИШЬ МЕТРОВ СОЕДИНЯЮТСЯ НАКЛАДКАМИ, И ВСТАВКИ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ НЕПРИМЕНЯЮТ. ДОСТАТОЧНО ТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАЗОРА КОТОРЫЙ ТЫ ,,ОЧЕНЬ ВУМНЫЙ" СЛЫШИШЬ В ПЕРЕСТУКЕ КОЛЁС. 😆😅🤣😂😝
Начли бы с киевской городской электрички, чтобы она ходила строго по расписанию, а не когда вздумается, и сменили бы скотовозы на приличные вагоны. В стране есть Крюковский завод, а на маршрутах стыдоба с туалетами с дырками в полу...
а імпортне нащі можновладці ******* купувати, там любу суму можна прописати у контракті, різниця у кишеню
Це типова ******* Україна
Река дорог железных...
...Ла-ла, ла-ла, ла-ла.
Ну от, маразматична пісенька все ще актуальна. Перший рядок стосувався художеств панночки мендель. Другий - чинної новини.
Пришлось перевести стрелку.