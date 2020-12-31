У Дніпрі зменшили кількість громадського транспорту в новорічну ніч
Кількість громадського транспорту в місті Дніпро в новорічну ніч вирішили зменшити, оскільки місцева влада скасувала всі масові заходи через коронавірус.
Про це в коментарі Суспільне повідомив начальник управління транспорту Дніпровської міськради Олександр Лещенко, передає Цензор.НЕТ.
"Буде зменшено кількість громадського транспорту приблизно на 10 відсотків від кількості, яка працює зараз у будні дні. Але буде в нічний час організовано роботу чергових трамваїв і тролейбуса", - сказав він.
Останні тролейбуси в ніч з 31 грудня на 1 січня відправлятимуться о 22:00-22:30, а трамваї - 22:30-00:00; 00:25-00:42.
1 січня весь електротранспорт почне роботу на годину пізніше.
ПРОБУЮ ПОРІВНЯТИ БЮДЖЕТИ лЬВОВА І ДНІПРА НА 2021 Р.
НЕ МОЖУ ЗНАЙТИ ЦИФРИ ВИТРАТ НА САМУ МІСЬКРАДУ ДНІПРА.(у Львові це 700 млн)