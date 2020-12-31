УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3902 відвідувача онлайн
Новини
1 550 12

У Дніпрі зменшили кількість громадського транспорту в новорічну ніч

У Дніпрі зменшили кількість громадського транспорту в новорічну ніч

Кількість громадського транспорту в місті Дніпро в новорічну ніч вирішили зменшити, оскільки місцева влада скасувала всі масові заходи через коронавірус.

Про це в коментарі Суспільне повідомив начальник управління транспорту Дніпровської міськради Олександр Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Буде зменшено кількість громадського транспорту приблизно на 10 відсотків від кількості, яка працює зараз у будні дні. Але буде в нічний час організовано роботу чергових трамваїв і тролейбуса", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У новорічну ніч метро в Києві працюватиме довше

Останні тролейбуси в ніч з 31 грудня на 1 січня відправлятимуться о 22:00-22:30, а трамваї - 22:30-00:00; 00:25-00:42.

1 січня весь електротранспорт почне роботу на годину пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадський транспорт у Кривому Розі стане безкоштовним

Автор: 

Дніпро (3355) Новий рік (551) транспорт (1433)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
В Днепре уменьшили количество общественного транспорта в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 6532
показати весь коментар
31.12.2020 17:39 Відповісти
+1
В Днепре уменьшили количество общественного транспорта в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 8908
показати весь коментар
31.12.2020 17:41 Відповісти
+1
..эт сверху...
показати весь коментар
31.12.2020 20:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Днепре уменьшили количество общественного транспорта в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 6532
показати весь коментар
31.12.2020 17:39 Відповісти
В Днепре уменьшили количество общественного транспорта в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 8908
показати весь коментар
31.12.2020 17:41 Відповісти
-- Почему общественный транспорт битком?
-- Потому, что мы ещё до Германии не доехали...
показати весь коментар
31.12.2020 17:47 Відповісти
У Дніпрі зменшили кількість громадського транспорту в новорічну ніч - Цензор.НЕТ 2615

.
У Дніпрі зменшили кількість громадського транспорту в новорічну ніч - Цензор.НЕТ 8514

.
У Дніпрі зменшили кількість громадського транспорту в новорічну ніч - Цензор.НЕТ 9385

.
У Дніпрі зменшили кількість громадського транспорту в новорічну ніч - Цензор.НЕТ 8861

.
У Дніпрі зменшили кількість громадського транспорту в новорічну ніч - Цензор.НЕТ 3746

.....
показати весь коментар
31.12.2020 18:05 Відповісти
шок как заграница не точ то мы
показати весь коментар
31.12.2020 19:47 Відповісти
..эт сверху...
показати весь коментар
31.12.2020 20:10 Відповісти
ЗАПИТАННЯ ДО ДНІПРЯН.
ПРОБУЮ ПОРІВНЯТИ БЮДЖЕТИ лЬВОВА І ДНІПРА НА 2021 Р.
НЕ МОЖУ ЗНАЙТИ ЦИФРИ ВИТРАТ НА САМУ МІСЬКРАДУ ДНІПРА.(у Львові це 700 млн)
У Дніпрі зменшили кількість громадського транспорту в новорічну ніч - Цензор.НЕТ 5075
показати весь коментар
31.12.2020 20:47 Відповісти
апропо ...у Дніпрі суми коменсацій від міськради перевізникам на 2021 за пільговиків втричі більші,ніж у Львові..
показати весь коментар
31.12.2020 20:51 Відповісти
На сайте горсовета.
показати весь коментар
31.12.2020 20:55 Відповісти
поки що лише за 2020
показати весь коментар
01.01.2021 10:06 Відповісти
 
 