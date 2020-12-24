Громадський транспорт у Кривому Розі стане безкоштовним

З 1 травня в рідному місті президента Володимира Зеленського, Кривому Розі, запровадять безкоштовний проїзд у громадському транспорті для всіх містян.

Відповідне рішення ухвалила міськрада Кривого Рогу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Кошти на цю програму закладено в бюджеті на 2021 рік, який сьогодні ухвалила криворізька міськрада.

Жителі міста їздитимуть за так званими "картками криворіжця", ще належить розробити спеціальне програмне забезпечення.

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Водночас уже з 1 січня проїзд у Кривому Розі стане безкоштовним для педагогів, медиків, соцпрацівників – працівників закладів комунальної власності. Загалом це 35 000 осіб.

Міський бюджет Кривого Рогу на 2021 рік, який ухвалила міськрада, становить 7,6 млрд грн, понад 80% планують витратити на соціальну сферу. Скільки саме коштів піде на програму з безкоштовного проїзду, не повідомляється.

У проєкті бюджету йшлося про 116 млн грн на рік.

6 грудня у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу переміг висуванець партії "Опозиційна платформа – За життя" Костянтин Павлов. За нього проголосувало 56,97% виборців. Йому програв висуванець партії "Слуга народу", керівник гірничо-збагачувального комбінату Дмитро Шевчик (40% голосів).

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Раніше мер Юрій Вілкул, який керував містом понад 10 років, відмовився брати участь у другому турі виборів.