Громадський транспорт у Кривому Розі стане безкоштовним
З 1 травня в рідному місті президента Володимира Зеленського, Кривому Розі, запровадять безкоштовний проїзд у громадському транспорті для всіх містян.
Відповідне рішення ухвалила міськрада Кривого Рогу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Кошти на цю програму закладено в бюджеті на 2021 рік, який сьогодні ухвалила криворізька міськрада.
Жителі міста їздитимуть за так званими "картками криворіжця", ще належить розробити спеціальне програмне забезпечення.
Водночас уже з 1 січня проїзд у Кривому Розі стане безкоштовним для педагогів, медиків, соцпрацівників – працівників закладів комунальної власності. Загалом це 35 000 осіб.
Міський бюджет Кривого Рогу на 2021 рік, який ухвалила міськрада, становить 7,6 млрд грн, понад 80% планують витратити на соціальну сферу. Скільки саме коштів піде на програму з безкоштовного проїзду, не повідомляється.
У проєкті бюджету йшлося про 116 млн грн на рік.
6 грудня у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу переміг висуванець партії "Опозиційна платформа – За життя" Костянтин Павлов. За нього проголосувало 56,97% виборців. Йому програв висуванець партії "Слуга народу", керівник гірничо-збагачувального комбінату Дмитро Шевчик (40% голосів).
Раніше мер Юрій Вілкул, який керував містом понад 10 років, відмовився брати участь у другому турі виборів.
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Украина трещит по швам ?
И есть подозрение, что ну и пусть снимают деньги с бюджетников и высчитывают из налогов, ведь по итогу город будет обустраиваться быстрее засчёт привлечённых приезжих и лучше станет всем. Очень интересный эксперимент, держите в курсе позитивных изменений, пожалуйста.
Мабуть братуха моторили з дамбасу.....
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
Не стоит забывать о том, что случается с легковерной мышкой, пожелавшей отведать сыра... в мышеловке. Смысл выражения состоит в том что «бесплатных» благ не существует; всё «бесплатное» так или иначе оплачивается - либо, в скрытой форме, самим получателем, либо кем-то ещё.
- "попилить" 7,6 млрд.грн.
- попиариться перед люмпено-совками, коих судя по победе ОПЗЖ, в К.Р. большинство.
якого 6 мая?? В кривому розі були вибори у травні чи що?
?????????????????? огоу, редактори, я розумію що зима вже осточортіла, але ж... !!
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош
И делай с ним, что хошь.
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь...(с)
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