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Общественный транспорт в Кривом Роге станет бесплатным

Общественный транспорт в Кривом Роге станет бесплатным

С 1 мая в родном городе президента Владимира Зеленского, Кривом Роге, введут бесплатный проезд в общественном транспорте для всех горожан.

Соответствующее решение принял горсовет Кривого Рога, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Средства на эту программу заложены в бюджете на 2021 год, который сегодня принял криворожский горсовет.

Жители города будут ездить по так называемым "карточками криворожца", еще предстоит разработать специальное программное обеспечение.

Читайте на Цензор.НЕТ: Таксист в Кривом Роге получил от пассажира пулю в ногу после просьбы оплатить 8 грн за простой

При этом уже с 1 января проезд в Кривом Роге станет бесплатным для педагогов, медиков, соцработников, работников учреждений коммунальной собственности. В целом это 35 000 человек.

Городской бюджет Кривого Рога на 2021 год, который принял горсовет, составляет 7,6 млрд грн, более 80% планируют потратить на социальную сферу. Сколько именно средств пойдет на программу по бесплатному проезду, не сообщается.

В проект бюджета речь шла о 116 млн грн в год.

6 мая в втором туре выборов городского головы Кривого Рога победил выдвиженец партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов. За него проголосовало 56,97% избирателей. Ему проиграл выдвиженец партии "Слуга народа", руководитель горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик (40% голосов).

Также на Цензор.НЕТ: "Зеленский проиграл выборы даже в родном городе. В следующем парламенте "слуг народа" не будет", - Гриценко

Ранее мэр Юрий Вилкул, который руководил городом более 10 лет, отказался участвовать во втором туре выборов.

Автор: 

горсовет (667) Кривой Рог (1403) льготы (547) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+27
Вся Україна буде платити за безкоштовний проїзд криворогих довбоЗЕбів.
Доречі, спасіба жителям крівбаса
За препіздєнта зедораса.
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24.12.2020 01:02
+19
В общем бабло для своих прямо из бюджета будут выделять и последним даже не нужно будет париться над подвижным транспортом, его содержанием, наймом водил и пр. Ну а для плебса запустят десяток убитых траликов на весь город... зато бесплатных)) Акуенная схема. Я уже чувствую этот запах отмытых купюр, мммм...)
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24.12.2020 01:17
+18
Тобто, проїзд будуть оплачувати платники податків всієї України?
Чи тільки Кривого Рогу?
Короче, гроші на оплату водіям і оплату електрики/бензину звідки будуть брати?
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24.12.2020 00:47
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АБЫ НЕ ЮЛЯ. 😅🤣😂😝😛
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24.12.2020 04:36 Ответить
Та ні, Носов. Це ти все це зробив. Разом із жопоблоком.
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24.12.2020 06:16 Ответить
Видимо кто смеется тот не в курсе совсем.Коммунальньlй транспорт не есть маршрутки,В Кривом Роге протяженность которого более 100 км.закупили большое колличество комфортабельlх басов и они курсирут на таком расстоянии за 4 грн.уже года 3-4 а проезд в трамвае здесь еще смешнее-2.50 грн.так что ничего ужасного для местного бюджета не случится.
.
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24.12.2020 01:48 Ответить
Сразу номера на руках набивайте) Или звезды давида на сюртуки шейте) Чо там мелочиться с какими-то карточками?)
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24.12.2020 02:21 Ответить
Общественный транспорт в Кривом Роге станет бесплатным - Цензор.НЕТ 745
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24.12.2020 02:41 Ответить
ничего себе, Ленину наколочку сделали
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24.12.2020 13:05 Ответить
Будет КрНР ?
Украина трещит по швам ?
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24.12.2020 02:39 Ответить
ууу, зрадулька.
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24.12.2020 03:36 Ответить
Непогана ідея , в деяких країнах Євросоюзу таке успішно працює , для місцевих суспільний транспорт оплачується з місцевого бюджету . Інша справа , що у нас в країні будь-яку найкращу задумку можуть запросто спаскудити . Але криворожани мають насторожитися - їхній міський голова тягне їх в Європу , замість омріяної ними Говноросії .
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24.12.2020 04:47 Ответить
ЭТо будет начало его краха. В наших условиях, свежая копейка водителей только их и держит. А тогда, многие просто поувольняются. На их места смогут сесть те, кто принимал такое решение.
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24.12.2020 04:55 Ответить
Есть такая практика в некоторых городах Европы. Расчёт на то, чтобы дорогая плата за проезд не отпугивала людей от жизни в этом городе. А когда люди полюбят бесплатный проезд то и останутся в данном городе и будут поднимать именно его экономику.
И есть подозрение, что ну и пусть снимают деньги с бюджетников и высчитывают из налогов, ведь по итогу город будет обустраиваться быстрее засчёт привлечённых приезжих и лучше станет всем. Очень интересный эксперимент, держите в курсе позитивных изменений, пожалуйста.
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24.12.2020 05:55 Ответить
Отримав перемогу "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов.
Мабуть братуха моторили з дамбасу.....
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24.12.2020 06:00 Ответить
..????......что, опять Кривой Рог? Так вот в свое время, имелась очень проверенная инфа, что только скоростной трамвай заказывал за месяц электроэнергии на мильон гривень. Это только месяц и только электроэнергия. Это месяц прошел и мильон вынь и положь.Ну *** ну клоуны в этом Кривом Роге.
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24.12.2020 06:17 Ответить
Это просто пиар ОПЗЖ за бюджетный счет, скоро все будут кричать какой у них клевый мэр если проезд бесплатный только у них одних в Украине.
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24.12.2020 07:16 Ответить
Замість того , щоб забрати "пільги" у шаровиків які вже були , ці совки плодять нових . А люди , які працювали все життя , отримують пенсію , якої не вистачає на один похід в магазин . Ну і вкрасти тут прекрасні можливості .
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24.12.2020 07:53 Ответить
Это такая "экономная экономика" на уровне отдельно взятого гражданина: ехать бесплатно на общественном транспорте за сто км., чтобы купить там колбасу на 2,5 гр. дешевле, чем рядом с домом. Заодно и погреться можно, и на людей посмотреть, а, если повезет - кого нибудь облаять, или даже тумаков надавать. Структуризация личного времени, господа!
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24.12.2020 08:07 Ответить
Мендель і брат Єрмака наколдували і в Кривому Розі вмить настав комунізм. Кривий Ріг виграв тендер серед міст України на безплатний проїзд. Як мило і демократично.
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24.12.2020 08:24 Ответить
З такими монстрами-підприємствами і податками в мільсикй бюджет у зв'язку із децентралізацією, то в Кривому Розі має бути все безкоштовно.
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24.12.2020 08:36 Ответить
социализм? или все таки коммунизм?
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24.12.2020 08:44 Ответить
Дебилизм.
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24.12.2020 08:47 Ответить
зачем разбираться в сортах дерьма?
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24.12.2020 09:19 Ответить
Схоже, кацапськи посіпаки медведчука хочуть переплюнути в піар-клоунаді самих клоунів...
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24.12.2020 08:51 Ответить
А у місті більше нема на що і куди потратити кошти ?
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24.12.2020 08:57 Ответить

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
Не стоит забывать о том, что случается с легковерной мышкой, пожелавшей отведать сыра... в мышеловке. Смысл выражения состоит в том что «бесплатных» благ не существует; всё «бесплатное» так или иначе оплачивается - либо, в скрытой форме, самим получателем, либо кем-то ещё.
Громадський транспорт у Кривому Розі стане безкоштовним - Цензор.НЕТ 409
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24.12.2020 08:58 Ответить
А как насчет того чтобы отменить налоги гулять так гулять
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24.12.2020 09:20 Ответить
Начали бы лучше с бесплатных, "Кварталов", а еще лучше, доплачивать за маразмы которые там представляют.
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24.12.2020 12:21 Ответить
2 задачи:
- "попилить" 7,6 млрд.грн.
- попиариться перед люмпено-совками, коих судя по победе ОПЗЖ, в К.Р. большинство.
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24.12.2020 09:21 Ответить
а платитиме за ці примхи вся країна?? Хай каломойські та пінчуки оплачують. Це звиздець, якщо чесно !!
якого 6 мая?? В кривому розі були вибори у травні чи що?
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24.12.2020 09:30 Ответить
6 мая в втором туре выборов городского головы Кривого Рога победил выдвиженец партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов.Источник: https://censor.net/ru/n3238799

?????????????????? огоу, редактори, я розумію що зима вже осточортіла, але ж... !!
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24.12.2020 09:31 Ответить
Транспорт зачахнет,зато мер пропиарился.
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24.12.2020 09:31 Ответить
то навіщо ж буде працювати маршруткам та автобусам приватних АТП?? З міської кишені вони будуть отримувати якусь платню (не думаю що дуже велику), з пасажирів гроші брати не можна буде, тож, скільки сяде, стільки і сяде, то і на роботу можна через раз виходити.. чо зря машину гробіть та пальне розходувати..
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24.12.2020 09:34 Ответить
...
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош
И делай с ним, что хошь.
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь...(с)
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24.12.2020 09:51 Ответить
оооо.... починають красти гроші! Й, доречі, вже не ховаються.
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24.12.2020 10:01 Ответить
Колись Одеса так зробила чим повністю ушатала транспорт міста. Вперед криворіжці! Ви цього гідні ))) Враховуючи довжину міста ваші походи пішки мають бути цікавими.
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24.12.2020 10:10 Ответить
Нічні піші прогулянки гоп-містом мають бути захопливими.
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24.12.2020 12:36 Ответить
Дурость какая то. Города-феодалы становятся реальностью. Как будто не в одной стране живем, где законы едины для всех граждан.
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24.12.2020 10:19 Ответить
ПОПУЛИЗМ как и маразм крепчает. Особенно общественный транспорт в Кривом Роге необходим бесплатный при коронавирусе - всех в банки как шпроты... Еще бы природный газ и электричество бесплатно и по потребности.
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24.12.2020 10:54 Ответить
Швидка допомога. Кривий Ріг. Немає масок, костюмів і доплат за Covid-19

https://www.facebook.com/BnoAiriian/videos/180677957100160/
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24.12.2020 10:57 Ответить
не плохой ход, за счет овец оплатить перевозчикам неудовлетворительные услуги на разбитых и не безопасных корытах, а овцы схавают, ржу не могу.
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24.12.2020 11:14 Ответить
Был когда то в Одессе такой многолетний эксперимент по бесплатному общественному транспорту, ничего хорошего из этого не вышло, до сих пор расхлёбываем тот хаос который из-за этого образовался в Одессе.
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24.12.2020 11:23 Ответить
Было дело, у нас в Днепре было, было еще в Одессе и еще в 2-3 городах, вроде бы. В троллейбус было не возможно влезть))) Ну, это если удавалось его догнать, конечно)))
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24.12.2020 13:14 Ответить
Ёптерь... благодетель ты наш.....
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24.12.2020 11:51 Ответить
порохоботы! НЕ ЗАВИДУЙ-ТЕ))))))))))))))))))))))))
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24.12.2020 12:05 Ответить
завидовать тут нечему) разве что пособолезновать)))
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24.12.2020 13:17 Ответить
кому?
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24.12.2020 13:19 Ответить
Безкоштовний транспорт - це трохи не те, це не зп вчителям у 4000 уо. Цікаво як довго транспорт буде безкоштовним, але дай бог!
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24.12.2020 12:08 Ответить
"Каталоги у нас бесплатные, поэтому их нет"
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24.12.2020 12:28 Ответить
Вообще-то, кто не помнит, был такой популист Гурвиц. Который превратил Одессу в помойку, снял кассу и свинтил в Европы. Тоже делал в Одессе бесплатный транспорт. Его не за что было ремонтировать, поэтому он почти не ходил. Давка была жуткая. Я тогда решил не унижаться и купил велосипед. И со всей дури въехал на нем в люк, с которого украли крышку. Потому что тогда много воровали, милиция ведь тоже была "бесплатная". То есть, платить ей приходилось дважды, трижды и четырежды, а порядка все равно не было.
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24.12.2020 12:33 Ответить
КАРТОЧКА КРИВОРОЖЦА ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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24.12.2020 12:38 Ответить
Громадський транспорт у Кривому Розі стане безкоштовним - Цензор.НЕТ 6559
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24.12.2020 12:40 Ответить
Привєт транспорту Кривого Рога! Совок - це діагноз.
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24.12.2020 12:40 Ответить
Не повинно бути безкоштовного проїзду, всі пільги повинні виплачуватися в виді живих грошей і платити повинні всі.
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24.12.2020 12:49 Ответить
а кривий ріг безплатним транспортом, це часом не те місто продукуються роліки в ютюбі, на яких вже неодноразово виганяли з маршруток людей з пенсінними посвідченнями та з посвідченями УБД?.
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24.12.2020 13:02 Ответить
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