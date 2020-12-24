Общественный транспорт в Кривом Роге станет бесплатным
С 1 мая в родном городе президента Владимира Зеленского, Кривом Роге, введут бесплатный проезд в общественном транспорте для всех горожан.
Соответствующее решение принял горсовет Кривого Рога, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Средства на эту программу заложены в бюджете на 2021 год, который сегодня принял криворожский горсовет.
Жители города будут ездить по так называемым "карточками криворожца", еще предстоит разработать специальное программное обеспечение.
Читайте на Цензор.НЕТ: Таксист в Кривом Роге получил от пассажира пулю в ногу после просьбы оплатить 8 грн за простой
При этом уже с 1 января проезд в Кривом Роге станет бесплатным для педагогов, медиков, соцработников, работников учреждений коммунальной собственности. В целом это 35 000 человек.
Городской бюджет Кривого Рога на 2021 год, который принял горсовет, составляет 7,6 млрд грн, более 80% планируют потратить на социальную сферу. Сколько именно средств пойдет на программу по бесплатному проезду, не сообщается.
В проект бюджета речь шла о 116 млн грн в год.
6 мая в втором туре выборов городского головы Кривого Рога победил выдвиженец партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов. За него проголосовало 56,97% избирателей. Ему проиграл выдвиженец партии "Слуга народа", руководитель горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик (40% голосов).
Также на Цензор.НЕТ: "Зеленский проиграл выборы даже в родном городе. В следующем парламенте "слуг народа" не будет", - Гриценко
Ранее мэр Юрий Вилкул, который руководил городом более 10 лет, отказался участвовать во втором туре выборов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Украина трещит по швам ?
И есть подозрение, что ну и пусть снимают деньги с бюджетников и высчитывают из налогов, ведь по итогу город будет обустраиваться быстрее засчёт привлечённых приезжих и лучше станет всем. Очень интересный эксперимент, держите в курсе позитивных изменений, пожалуйста.
Мабуть братуха моторили з дамбасу.....
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
Не стоит забывать о том, что случается с легковерной мышкой, пожелавшей отведать сыра... в мышеловке. Смысл выражения состоит в том что «бесплатных» благ не существует; всё «бесплатное» так или иначе оплачивается - либо, в скрытой форме, самим получателем, либо кем-то ещё.
- "попилить" 7,6 млрд.грн.
- попиариться перед люмпено-совками, коих судя по победе ОПЗЖ, в К.Р. большинство.
якого 6 мая?? В кривому розі були вибори у травні чи що?
?????????????????? огоу, редактори, я розумію що зима вже осточортіла, але ж... !!
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош
И делай с ним, что хошь.
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь...(с)
https://www.facebook.com/BnoAiriian/videos/180677957100160/