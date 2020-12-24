Общественный транспорт в Кривом Роге станет бесплатным

С 1 мая в родном городе президента Владимира Зеленского, Кривом Роге, введут бесплатный проезд в общественном транспорте для всех горожан.

Соответствующее решение принял горсовет Кривого Рога, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Средства на эту программу заложены в бюджете на 2021 год, который сегодня принял криворожский горсовет.

Жители города будут ездить по так называемым "карточками криворожца", еще предстоит разработать специальное программное обеспечение.

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При этом уже с 1 января проезд в Кривом Роге станет бесплатным для педагогов, медиков, соцработников, работников учреждений коммунальной собственности. В целом это 35 000 человек.

Городской бюджет Кривого Рога на 2021 год, который принял горсовет, составляет 7,6 млрд грн, более 80% планируют потратить на социальную сферу. Сколько именно средств пойдет на программу по бесплатному проезду, не сообщается.

В проект бюджета речь шла о 116 млн грн в год.

6 мая в втором туре выборов городского головы Кривого Рога победил выдвиженец партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов. За него проголосовало 56,97% избирателей. Ему проиграл выдвиженец партии "Слуга народа", руководитель горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик (40% голосов).

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Ранее мэр Юрий Вилкул, который руководил городом более 10 лет, отказался участвовать во втором туре выборов.