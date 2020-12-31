УКР
Зеленська привітала громадян України з Новим роком. ФОТО

За кілька годин до Нового року перша леді Олена Зеленська привітала українців зі святом.

Привітання вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Нехай кожне бажання, загадане в новорічну ніч, - збудеться! З прийдешнім Новим роком!" - написала Зеленська.

На фото перша леді України постала в брючному костюмі смарагдового кольору і шовковій блузі. Образ вона доповнила зібраним волоссям і непомітним макіяжем. Позувала Зеленська біля прикрашеної ялинки.



Зеленская поздравила граждан Украины с Новым годом - Цензор.НЕТ 3732
31.12.2020 21:49 Відповісти
...будьмо! Зеленская поздравила граждан Украины с Новым годом - Цензор.НЕТ 3324
31.12.2020 21:56 Відповісти
Зеленская поздравила граждан Украины с Новым годом - Цензор.НЕТ 5407
31.12.2020 22:00 Відповісти
Тварь зеленая!
01.01.2021 12:36 Відповісти
Я уже знаю ее желание, которое обязательно сбудется в 2021 - иметь собственную хату, так «кімнаток на сімнадцять».
01.01.2021 16:00 Відповісти
Она нам никогда так не улыбалась,как этой елке.Что случилось,что она вылазит на публику,может она простила ему мендель?Так мы ему не простим,ничего.
01.01.2021 16:05 Відповісти
Что "простила"???? "Мендель"??????? Вы совсем ... нулись???? Сами сочинили БРЕД, сами в него поверили, а теперь ещё "строите догадки"?????? ЖЕСТЬ....
02.01.2021 04:21 Відповісти
сбыла таки золото
01.01.2021 17:02 Відповісти
А почему уборщица зеленских не поздравила?
01.01.2021 17:51 Відповісти
Покалічені люди в коментах ,їх не вилікувати.
01.01.2021 19:29 Відповісти
02.01.2021 04:22 Відповісти
Хто ти така, курва квартального телепня? Може наХ... підеш до зеленого х...? Вже забула як пропонувала здавати через інтернет переміщення ЗСУ?
02.01.2021 07:11 Відповісти
