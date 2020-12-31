Зеленська привітала громадян України з Новим роком. ФОТО

За кілька годин до Нового року перша леді Олена Зеленська привітала українців зі святом.

Привітання вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.



"Нехай кожне бажання, загадане в новорічну ніч, - збудеться! З прийдешнім Новим роком!" - написала Зеленська.

На фото перша леді України постала в брючному костюмі смарагдового кольору і шовковій блузі. Образ вона доповнила зібраним волоссям і непомітним макіяжем. Позувала Зеленська біля прикрашеної ялинки.







