Зеленська привітала громадян України з Новим роком. ФОТО
За кілька годин до Нового року перша леді Олена Зеленська привітала українців зі святом.
Привітання вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Нехай кожне бажання, загадане в новорічну ніч, - збудеться! З прийдешнім Новим роком!" - написала Зеленська.
На фото перша леді України постала в брючному костюмі смарагдового кольору і шовковій блузі. Образ вона доповнила зібраним волоссям і непомітним макіяжем. Позувала Зеленська біля прикрашеної ялинки.
