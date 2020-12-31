РУС
Зеленская поздравила граждан Украины с Новым годом. ФОТО

За несколько часов до Нового года первая леди Елена Зеленская поздравила украинцев с праздником.

Поздравление она опубликовала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пусть каждое желание, загаданное в новогоднюю ночь – сбудется! С наступающим Новым годом!" - написала Зеленская.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один". ВИДЕО

На фото первая леди Украины предстала в брючном костюме изумрудного цвета и шелковой блузе. Образ она дополнила собранными волосами и легким макияжем. Позировала Зеленская у украшенной елки.

Зеленская поздравила граждан Украины с Новым годом 01
Зеленская поздравила граждан Украины с Новым годом 02

Автор: 

Новый год (934) поздравление (1073) Зеленская Елена (228)
Зеленская поздравила граждан Украины с Новым годом - Цензор.НЕТ 3732
31.12.2020 21:49 Ответить
...будьмо! Зеленская поздравила граждан Украины с Новым годом - Цензор.НЕТ 3324
31.12.2020 21:56 Ответить
Зеленская поздравила граждан Украины с Новым годом - Цензор.НЕТ 5407
31.12.2020 22:00 Ответить
Тварь зеленая!
01.01.2021 12:36 Ответить
Я уже знаю ее желание, которое обязательно сбудется в 2021 - иметь собственную хату, так «кімнаток на сімнадцять».
01.01.2021 16:00 Ответить
Она нам никогда так не улыбалась,как этой елке.Что случилось,что она вылазит на публику,может она простила ему мендель?Так мы ему не простим,ничего.
01.01.2021 16:05 Ответить
Что "простила"???? "Мендель"??????? Вы совсем ... нулись???? Сами сочинили БРЕД, сами в него поверили, а теперь ещё "строите догадки"?????? ЖЕСТЬ....
02.01.2021 04:21 Ответить
сбыла таки золото
01.01.2021 17:02 Ответить
А почему уборщица зеленских не поздравила?
01.01.2021 17:51 Ответить
Покалічені люди в коментах ,їх не вилікувати.
01.01.2021 19:29 Ответить
02.01.2021 04:22 Ответить
Хто ти така, курва квартального телепня? Може наХ... підеш до зеленого х...? Вже забула як пропонувала здавати через інтернет переміщення ЗСУ?
показать весь комментарий
02.01.2021 07:11 Ответить
