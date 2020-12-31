Зеленская поздравила граждан Украины с Новым годом. ФОТО
За несколько часов до Нового года первая леди Елена Зеленская поздравила украинцев с праздником.
Поздравление она опубликовала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пусть каждое желание, загаданное в новогоднюю ночь – сбудется! С наступающим Новым годом!" - написала Зеленская.
На фото первая леди Украины предстала в брючном костюме изумрудного цвета и шелковой блузе. Образ она дополнила собранными волосами и легким макияжем. Позировала Зеленская у украшенной елки.
