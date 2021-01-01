У Львові відзначили день народження Бандери. ФОТОрепортаж

У Львові 1 січня відбулися урочисті заходи та віче з нагоди 112-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

У заходах взяли участь голова ОДА Максим Козицький, керівництво обласної та міської ради, народні депутати, депутати обласної ради, представники громадськості, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Присутні поклали квіти до пам'ятника Степану Бандері у Львові, виконали державний гімн України, після чого відбулося громадське віче.

Також у рамках урочистостей відбулося нагородження переможців обласної премії імені Героя України Степана Бандери, яка присуджується у трьох номінаціях: громадська, політична, науково-навчальна національна державотворча діяльність. Грошова винагорода кожного з лауреатів премії становить 20 000 гривень.













