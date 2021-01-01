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У Львові відзначили день народження Бандери. ФОТОрепортаж

У Львові 1 січня відбулися урочисті заходи та віче з нагоди 112-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

У заходах взяли участь голова ОДА Максим Козицький, керівництво обласної та міської ради, народні депутати, депутати обласної ради, представники громадськості, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Присутні поклали квіти до пам'ятника Степану Бандері у Львові, виконали державний гімн України, після чого відбулося громадське віче.

Також у рамках урочистостей відбулося нагородження переможців обласної премії імені Героя України Степана Бандери, яка присуджується у трьох номінаціях: громадська, політична, науково-навчальна національна державотворча діяльність. Грошова винагорода кожного з лауреатів премії становить 20 000 гривень.

У Львові відзначили день народження Бандери 01

У Львові відзначили день народження Бандери 02
У Львові відзначили день народження Бандери 03
У Львові відзначили день народження Бандери 04
У Львові відзначили день народження Бандери 05
У Львові відзначили день народження Бандери 06
У Львові відзначили день народження Бандери 07
У Львові відзначили день народження Бандери 08

Автор: 

Бандера Степан (197) Львів (3085) ОДА (1630)


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Топ коментарі
+56
Це найголовніше свято 1 січня !
Степан Андрійович народився дуже зручно.
Всі москалі хочуть того чи ні відзначають день народження українського провідника.
Слава нації !
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01.01.2021 18:19
+55
Жизнь надо прожить так, шоб твое имя полвека после твоей гибели икалось твоим противникам. Смерть ворогам!
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01.01.2021 18:22
+32
Во Львове отметили день рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 6668
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01.01.2021 18:23
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Це найголовніше свято 1 січня !
Степан Андрійович народився дуже зручно.
Всі москалі хочуть того чи ні відзначають день народження українського провідника.
Слава нації !
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01.01.2021 18:19 Відповісти
Жизнь надо прожить так, шоб твое имя полвека после твоей гибели икалось твоим противникам. Смерть ворогам!
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01.01.2021 18:22 Відповісти
Йому це вдалось )
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01.01.2021 18:23 Відповісти
Во Львове отметили день рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 6668
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01.01.2021 18:23 Відповісти
Нащо ти постиш, ці кацапські відосікі?
Ностальгія?
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01.01.2021 18:24 Відповісти
пшло вон, русмартышко.
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01.01.2021 18:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/354814...Смерть ворогам...!!!
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01.01.2021 20:01 Відповісти
Повезло ж москалям, кожен рік з першого ж його дня починається з русофобського шабашу в Україні 😂
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01.01.2021 20:33 Відповісти
молодцы. слава украине
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01.01.2021 18:19 Відповісти
У Львові відзначили день народження Бандери - Цензор.НЕТ 7397
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01.01.2021 18:36 Відповісти
Во Львове отметили день рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 4188
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01.01.2021 18:21 Відповісти
Мокшанские пуканы вот-вот взорвутся от дрожи негодования.
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01.01.2021 18:23 Відповісти
Смолоскипна хода (стрим)

https://www.youtube.com/watch?v=z3xKvGuejZU
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01.01.2021 18:27 Відповісти
Опередил, коллега. Я тоже вот толечко шо собирался стрим Нестора запостить, уже и текст набрал
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01.01.2021 18:32 Відповісти
дякую , почав дивитись
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01.01.2021 18:34 Відповісти
краткое описание ссылки:
Рабские Вымираты, г.Мацква, в супермаркете местный ватан решил прикупить разделочную доску, и взявши товар в руки, прочитал адрес производителя: Украина, г.Киев, проспект Степана Бандеры.. кароче, ватан в шоке!
https://twitter.com/herooftheday10/status/1101971634813104128
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01.01.2021 18:27 Відповісти
Во Львове отметили день рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 4342
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01.01.2021 18:28 Відповісти
Сколько продержится коцапский высер в этой ветке?😂🌷
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01.01.2021 18:29 Відповісти
їм тут навіть срати лячно
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01.01.2021 18:31 Відповісти
Самый значимый, известный и страшный украинский Неудачник.

...но Народ чтит и помнит.

Поддержал!

Слава Україні!
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01.01.2021 18:30 Відповісти
Ви не тямите в історії.
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01.01.2021 18:57 Відповісти
Возможно... -- только в Герои, надо выбирать Победителей, а не пораженцев...
Бандера в Украине не победил!

...извините за выражение...*)
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01.01.2021 19:00 Відповісти
В нього шансів не було від початку.
Але перемогу він здобув- Україна існує. Вона бориться за свою незалежність саме під його гаслами.
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01.01.2021 19:01 Відповісти
Согласен! -- он носитель Украинской Национальной Идеи. ...токо носить её некому... -- ну, мыж с Вами видим и наблюдаем Украину... -- Идеи Бандеры не победили. Или я неправ?
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01.01.2021 19:10 Відповісти
Напевно, не праві.
Його ідеї живуть всупереч. Але їхній час настає.
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01.01.2021 19:16 Відповісти
...партии Бандеры в Украине нет.

Але їхній час настає.
... вера в будущее -- лучшее средство бездарно жизнь прожить...*)
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01.01.2021 19:27 Відповісти
І не треба.
Його партія це ЗСУ.
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01.01.2021 19:28 Відповісти
Ксения -- Вы идеалистка -- все лучшие силы и личности, давно тикают и ЗСУ.
... -- и не примыкают к бандеровцам...
И даже не огранизовываются в политическое движение.
Без политики, даже Майданы не случаются... -- при любой цене на колбасу...*)
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01.01.2021 19:32 Відповісти
Так в тому то і суть.
Не обов'язково бути націоналістом щоб сповідувати ідеї Бандери.
Вони для всіх українців.
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01.01.2021 19:40 Відповісти
Все украинцы идеи Бандеры не поддерживают! ...иначе б мы тут с Вами нэ спэрычалися бы!

-- умники поддерживают -- так тут нам с Вами и спорить неочем...*) -- нас мало...
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01.01.2021 19:44 Відповісти
Дайте час. Повторюю.
Бандера, як постать, ввійшов в життя українців лише 6 років тому.
І я вже бачу прогрес.
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01.01.2021 19:50 Відповісти
Я Вам даю часу -- всю Вашу Жизнь!

...и с Новым Годом Вас! -- шо было спокойно, богато и любимо...*)
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01.01.2021 19:52 Відповісти
Дякую. Навзаєм !
Щасливого Нового року.
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01.01.2021 19:58 Відповісти
Абгемахт!

Иного и не ждал (с) *)
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01.01.2021 20:01 Відповісти
Ну если быть предельно честными, то боролся за незалежність Западной Украины. Ничего плохого сказать не могу, но это же так и есть. К примеру, Одесса, Харьков, Николаев, Черкассы, Днепр... за них он тоже боролся?
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01.01.2021 19:12 Відповісти
Т.е., упыря Гуталина в герои? Ты себя хорошо чувствуешь?
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01.01.2021 19:05 Відповісти
Ты меня за моё самочувствие трогай! -- я за Идею тут воюю...
Тебя с Новым Годом -- и всех твоих чад и домочадцев!!! *)
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01.01.2021 19:12 Відповісти
Тебя и твоих также. Смотри...Тадеуш Костюшко считается национальным героем аж 4 наций. И это при том, шо дома он таки все проиграл.
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01.01.2021 19:15 Відповісти
Я хочу, что бы бандеровцы правили в Украине! -- а не протестовали. Согласен?
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01.01.2021 19:18 Відповісти
Згоден. Але по-перше треба знищити русскую бациллу в Украiнi.
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01.01.2021 19:20 Відповісти
Сначала надо дома победить... ...с чем у нас проблема -- уже очень давно.
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01.01.2021 19:24 Відповісти
Під цим постом димить у вати.
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01.01.2021 18:30 Відповісти
"со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.Источник:". Це ж треба провідника проводником назвати.
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01.01.2021 18:56 Відповісти
Русские свиньи! Ответьте на простой вопрос - сколько русских в России убили бандеровцы?
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01.01.2021 19:09 Відповісти
У Львові відзначили день народження Бандери - Цензор.НЕТ 7472
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01.01.2021 19:10 Відповісти
У Львові відзначили день народження Бандери - Цензор.НЕТ 2993
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01.01.2021 19:11 Відповісти
В Україні горять смолоскипи - на параші горять пердаки.
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01.01.2021 19:12 Відповісти
--- Як мить - 115 промайнуло .опісля того як Великий Каменяр--- запитав всих нас :" ...невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм. Тяглом у поїздах їх бистроїздних ? " Його пророче. як ніколи. актуально і сьогодні в нашому всеохоплюючому ЗЕ-- НЕЛОХСЬКОМУ багні...
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01.01.2021 19:39 Відповісти
У Львові відзначили день народження Бандери - Цензор.НЕТ 3627
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01.01.2021 19:49 Відповісти
У Львові відзначили день народження Бандери - Цензор.НЕТ 6020
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01.01.2021 19:50 Відповісти
Одного идола - Ленина, поменяли на другого - Бандеру.

Богу поклоняться надо, Богу. Когда уже до нас дойдет??

7 Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.
8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему];
9 но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.
10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.
11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.
12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.
14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
15 А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.
(Откр.22:7-15)
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01.01.2021 19:52 Відповісти
У Львові відзначили день народження Бандери - Цензор.НЕТ 1086
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01.01.2021 19:55 Відповісти
У Львові відзначили день народження Бандери - Цензор.НЕТ 6460
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01.01.2021 19:55 Відповісти
Які патриоти, дуже правильно і добре, в чому у Львові так багато церков МП, і чому ці патриоти вирубають свої ліси, поясніть будь ласка.
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01.01.2021 19:56 Відповісти
Бо язик легше підняти, ніж руку... Ні? Дуже легко бути інтернет-бандерівцем...
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01.01.2021 20:03 Відповісти
Ліси мене теж дуже турбують.
чисто як бадерівця ... 😂
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01.01.2021 20:37 Відповісти
А скільки у Львові церков МП? Я знаю лише одну невеличку на Короленка. Вам відомі інші?
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01.01.2021 22:05 Відповісти
Запалити смолоскипи - Тисячі... Спалити ворогів - зеро...
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01.01.2021 20:00 Відповісти
Ми ж не ізверги щоб палити, хіба смерек мало... 😂
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01.01.2021 20:35 Відповісти
ТРЕБА НЕ СВЯТКУВАТИ, А ДІЯТИ!
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01.01.2021 20:04 Відповісти
Гоняю в battlefild 5 (онлай игра кто не знает) под ником BanderaUA. Для винторогих как красная тряпка, заё...юсь отмахиватьсяя ))
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01.01.2021 20:11 Відповісти
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02.01.2021 03:47 Відповісти
СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ,
навіть відійшовши у вічність, наводить жах на руSSкій мір і його адептів!
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01.01.2021 20:51 Відповісти
Зараз посол Ізраїлю знову завиє.
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05.01.2021 17:54 Відповісти
азіопська паРаша повинна бути знищена! знищена за всі багатостолітні злочини проти України-Русі та українців. Смерть паРаші! Смерть рашизму!

СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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05.01.2021 23:41 Відповісти
 
 