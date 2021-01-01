У Львові відзначили день народження Бандери. ФОТОрепортаж
У Львові 1 січня відбулися урочисті заходи та віче з нагоди 112-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.
У заходах взяли участь голова ОДА Максим Козицький, керівництво обласної та міської ради, народні депутати, депутати обласної ради, представники громадськості, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.
Присутні поклали квіти до пам'ятника Степану Бандері у Львові, виконали державний гімн України, після чого відбулося громадське віче.
Також у рамках урочистостей відбулося нагородження переможців обласної премії імені Героя України Степана Бандери, яка присуджується у трьох номінаціях: громадська, політична, науково-навчальна національна державотворча діяльність. Грошова винагорода кожного з лауреатів премії становить 20 000 гривень.
Будь ласка, зачекайте...
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Степан Андрійович народився дуже зручно.
Всі москалі хочуть того чи ні відзначають день народження українського провідника.
Слава нації !
Ностальгія?
https://www.youtube.com/watch?v=z3xKvGuejZU
Рабские Вымираты, г.Мацква, в супермаркете местный ватан решил прикупить разделочную доску, и взявши товар в руки, прочитал адрес производителя: Украина, г.Киев, проспект Степана Бандеры.. кароче, ватан в шоке!
https://twitter.com/herooftheday10/status/1101971634813104128
...но Народ чтит и помнит.
Поддержал!
Слава Україні!
Бандера в Украине не победил!
...извините за выражение...*)
Але перемогу він здобув- Україна існує. Вона бориться за свою незалежність саме під його гаслами.
Його ідеї живуть всупереч. Але їхній час настає.
Але їхній час настає.
... вера в будущее -- лучшее средство бездарно жизнь прожить...*)
Його партія це ЗСУ.
... -- и не примыкают к бандеровцам...
И даже не огранизовываются в политическое движение.
Без политики, даже Майданы не случаются... -- при любой цене на колбасу...*)
Не обов'язково бути націоналістом щоб сповідувати ідеї Бандери.
Вони для всіх українців.
-- умники поддерживают -- так тут нам с Вами и спорить неочем...*) -- нас мало...
Бандера, як постать, ввійшов в життя українців лише 6 років тому.
І я вже бачу прогрес.
...и с Новым Годом Вас! -- шо было спокойно, богато и любимо...*)
Щасливого Нового року.
Иного и не ждал (с) *)
Тебя с Новым Годом -- и всех твоих чад и домочадцев!!! *)
Богу поклоняться надо, Богу. Когда уже до нас дойдет??
7 Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.
8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему];
9 но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.
10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.
11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.
12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.
14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
15 А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.
(Откр.22:7-15)
чисто як бадерівця ... 😂
навіть відійшовши у вічність, наводить жах на руSSкій мір і його адептів!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!