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Во Львове отметили день рождения Бандеры. ФОТОрепортаж

Во Львове 1 января состоялись торжественные мероприятия и вече по случаю 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

В мероприятиях приняли участие председатель ОГА Максим Козицкий, руководство областного и городского совета, народные депутаты, депутаты областного совета, представители общественности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику Степану Бандере во Львове, выполнили государственный гимн Украины, после чего состоялось общественное вече.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве сегодня пройдет факельное шествие к 112-летию Бандеры

Также в рамках торжеств состоялось награждение победителей областной премии имени Героя Украины Степана Бандеры, которая присуждается в трех номинациях: общественная, политическая, научно-учебная национальная государственная деятельность. Денежное вознаграждение каждого из лауреатов премии составляет 20 000 гривен.

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Во Львове отметили день рождения Бандеры 07
Во Львове отметили день рождения Бандеры 08

Автор: 

Бандера Степан (752) Львов (4595) ОГА (2393)


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Топ комментарии
+56
Це найголовніше свято 1 січня !
Степан Андрійович народився дуже зручно.
Всі москалі хочуть того чи ні відзначають день народження українського провідника.
Слава нації !
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01.01.2021 18:19
+55
Жизнь надо прожить так, шоб твое имя полвека после твоей гибели икалось твоим противникам. Смерть ворогам!
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01.01.2021 18:22
+32
Во Львове отметили день рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 6668
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01.01.2021 18:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це найголовніше свято 1 січня !
Степан Андрійович народився дуже зручно.
Всі москалі хочуть того чи ні відзначають день народження українського провідника.
Слава нації !
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01.01.2021 18:19 Ответить
Жизнь надо прожить так, шоб твое имя полвека после твоей гибели икалось твоим противникам. Смерть ворогам!
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01.01.2021 18:22 Ответить
Йому це вдалось )
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01.01.2021 18:23 Ответить
Во Львове отметили день рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 6668
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01.01.2021 18:23 Ответить
Нащо ти постиш, ці кацапські відосікі?
Ностальгія?
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01.01.2021 18:24 Ответить
пшло вон, русмартышко.
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01.01.2021 18:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/354814...Смерть ворогам...!!!
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01.01.2021 20:01 Ответить
Повезло ж москалям, кожен рік з першого ж його дня починається з русофобського шабашу в Україні 😂
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01.01.2021 20:33 Ответить
молодцы. слава украине
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01.01.2021 18:19 Ответить
У Львові відзначили день народження Бандери - Цензор.НЕТ 7397
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01.01.2021 18:36 Ответить
Во Львове отметили день рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 4188
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01.01.2021 18:21 Ответить
Мокшанские пуканы вот-вот взорвутся от дрожи негодования.
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01.01.2021 18:23 Ответить
Смолоскипна хода (стрим)

https://www.youtube.com/watch?v=z3xKvGuejZU
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01.01.2021 18:27 Ответить
Опередил, коллега. Я тоже вот толечко шо собирался стрим Нестора запостить, уже и текст набрал
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01.01.2021 18:32 Ответить
дякую , почав дивитись
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01.01.2021 18:34 Ответить
краткое описание ссылки:
Рабские Вымираты, г.Мацква, в супермаркете местный ватан решил прикупить разделочную доску, и взявши товар в руки, прочитал адрес производителя: Украина, г.Киев, проспект Степана Бандеры.. кароче, ватан в шоке!
https://twitter.com/herooftheday10/status/1101971634813104128
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01.01.2021 18:27 Ответить
Во Львове отметили день рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 4342
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01.01.2021 18:28 Ответить
Сколько продержится коцапский высер в этой ветке?😂🌷
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01.01.2021 18:29 Ответить
їм тут навіть срати лячно
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01.01.2021 18:31 Ответить
Самый значимый, известный и страшный украинский Неудачник.

...но Народ чтит и помнит.

Поддержал!

Слава Україні!
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01.01.2021 18:30 Ответить
Ви не тямите в історії.
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01.01.2021 18:57 Ответить
Возможно... -- только в Герои, надо выбирать Победителей, а не пораженцев...
Бандера в Украине не победил!

...извините за выражение...*)
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01.01.2021 19:00 Ответить
В нього шансів не було від початку.
Але перемогу він здобув- Україна існує. Вона бориться за свою незалежність саме під його гаслами.
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01.01.2021 19:01 Ответить
Согласен! -- он носитель Украинской Национальной Идеи. ...токо носить её некому... -- ну, мыж с Вами видим и наблюдаем Украину... -- Идеи Бандеры не победили. Или я неправ?
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01.01.2021 19:10 Ответить
Напевно, не праві.
Його ідеї живуть всупереч. Але їхній час настає.
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01.01.2021 19:16 Ответить
...партии Бандеры в Украине нет.

Але їхній час настає.
... вера в будущее -- лучшее средство бездарно жизнь прожить...*)
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01.01.2021 19:27 Ответить
І не треба.
Його партія це ЗСУ.
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01.01.2021 19:28 Ответить
Ксения -- Вы идеалистка -- все лучшие силы и личности, давно тикают и ЗСУ.
... -- и не примыкают к бандеровцам...
И даже не огранизовываются в политическое движение.
Без политики, даже Майданы не случаются... -- при любой цене на колбасу...*)
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01.01.2021 19:32 Ответить
Так в тому то і суть.
Не обов'язково бути націоналістом щоб сповідувати ідеї Бандери.
Вони для всіх українців.
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01.01.2021 19:40 Ответить
Все украинцы идеи Бандеры не поддерживают! ...иначе б мы тут с Вами нэ спэрычалися бы!

-- умники поддерживают -- так тут нам с Вами и спорить неочем...*) -- нас мало...
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01.01.2021 19:44 Ответить
Дайте час. Повторюю.
Бандера, як постать, ввійшов в життя українців лише 6 років тому.
І я вже бачу прогрес.
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01.01.2021 19:50 Ответить
Я Вам даю часу -- всю Вашу Жизнь!

...и с Новым Годом Вас! -- шо было спокойно, богато и любимо...*)
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01.01.2021 19:52 Ответить
Дякую. Навзаєм !
Щасливого Нового року.
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01.01.2021 19:58 Ответить
Абгемахт!

Иного и не ждал (с) *)
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01.01.2021 20:01 Ответить
Ну если быть предельно честными, то боролся за незалежність Западной Украины. Ничего плохого сказать не могу, но это же так и есть. К примеру, Одесса, Харьков, Николаев, Черкассы, Днепр... за них он тоже боролся?
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01.01.2021 19:12 Ответить
Т.е., упыря Гуталина в герои? Ты себя хорошо чувствуешь?
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01.01.2021 19:05 Ответить
Ты меня за моё самочувствие трогай! -- я за Идею тут воюю...
Тебя с Новым Годом -- и всех твоих чад и домочадцев!!! *)
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01.01.2021 19:12 Ответить
Тебя и твоих также. Смотри...Тадеуш Костюшко считается национальным героем аж 4 наций. И это при том, шо дома он таки все проиграл.
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01.01.2021 19:15 Ответить
Я хочу, что бы бандеровцы правили в Украине! -- а не протестовали. Согласен?
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01.01.2021 19:18 Ответить
Згоден. Але по-перше треба знищити русскую бациллу в Украiнi.
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01.01.2021 19:20 Ответить
Сначала надо дома победить... ...с чем у нас проблема -- уже очень давно.
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01.01.2021 19:24 Ответить
Під цим постом димить у вати.
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01.01.2021 18:30 Ответить
"со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.Источник:". Це ж треба провідника проводником назвати.
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01.01.2021 18:56 Ответить
Русские свиньи! Ответьте на простой вопрос - сколько русских в России убили бандеровцы?
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01.01.2021 19:09 Ответить
У Львові відзначили день народження Бандери - Цензор.НЕТ 7472
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01.01.2021 19:10 Ответить
У Львові відзначили день народження Бандери - Цензор.НЕТ 2993
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01.01.2021 19:11 Ответить
В Україні горять смолоскипи - на параші горять пердаки.
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01.01.2021 19:12 Ответить
--- Як мить - 115 промайнуло .опісля того як Великий Каменяр--- запитав всих нас :" ...невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм. Тяглом у поїздах їх бистроїздних ? " Його пророче. як ніколи. актуально і сьогодні в нашому всеохоплюючому ЗЕ-- НЕЛОХСЬКОМУ багні...
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01.01.2021 19:39 Ответить
У Львові відзначили день народження Бандери - Цензор.НЕТ 3627
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01.01.2021 19:49 Ответить
У Львові відзначили день народження Бандери - Цензор.НЕТ 6020
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01.01.2021 19:50 Ответить
Одного идола - Ленина, поменяли на другого - Бандеру.

Богу поклоняться надо, Богу. Когда уже до нас дойдет??

7 Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.
8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему];
9 но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.
10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.
11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.
12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.
14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
15 А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.
(Откр.22:7-15)
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01.01.2021 19:52 Ответить
У Львові відзначили день народження Бандери - Цензор.НЕТ 1086
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01.01.2021 19:55 Ответить
У Львові відзначили день народження Бандери - Цензор.НЕТ 6460
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01.01.2021 19:55 Ответить
Які патриоти, дуже правильно і добре, в чому у Львові так багато церков МП, і чому ці патриоти вирубають свої ліси, поясніть будь ласка.
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01.01.2021 19:56 Ответить
Бо язик легше підняти, ніж руку... Ні? Дуже легко бути інтернет-бандерівцем...
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01.01.2021 20:03 Ответить
Ліси мене теж дуже турбують.
чисто як бадерівця ... 😂
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01.01.2021 20:37 Ответить
А скільки у Львові церков МП? Я знаю лише одну невеличку на Короленка. Вам відомі інші?
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01.01.2021 22:05 Ответить
Запалити смолоскипи - Тисячі... Спалити ворогів - зеро...
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01.01.2021 20:00 Ответить
Ми ж не ізверги щоб палити, хіба смерек мало... 😂
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01.01.2021 20:35 Ответить
ТРЕБА НЕ СВЯТКУВАТИ, А ДІЯТИ!
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01.01.2021 20:04 Ответить
Гоняю в battlefild 5 (онлай игра кто не знает) под ником BanderaUA. Для винторогих как красная тряпка, заё...юсь отмахиватьсяя ))
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01.01.2021 20:11 Ответить
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02.01.2021 03:47 Ответить
СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ,
навіть відійшовши у вічність, наводить жах на руSSкій мір і його адептів!
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01.01.2021 20:51 Ответить
Зараз посол Ізраїлю знову завиє.
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05.01.2021 17:54 Ответить
азіопська паРаша повинна бути знищена! знищена за всі багатостолітні злочини проти України-Русі та українців. Смерть паРаші! Смерть рашизму!

СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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05.01.2021 23:41 Ответить
 
 