В Киеве сегодня пройдет факельное шествие к 112-летию Бандеры

Сегодня отмечается 112 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Андреевича Бандеры. В Киеве 1 января пройдет традиционное ежегодное факельное шествие националистических организаций.

О событии сообщает организатор шествия "Правый сектор", передает Цензор.НЕТ.

Акцию планируют начать в 18 часов, сбор участников проходит в парке Тараса Шевченко возле памятника поэту.

"Бандера — выдающаяся личность украинского националистического движения. В тяжелые времена советской и немецкой оккупации он боролся за освобождение Украины, и сумел сделать огромный вклад в развитие националистического движения и зародил в головах молодых украинцев Идею свободного народа. Сегодня, мы продолжаем дело нашего славного Проводника и боремся за Украину. 1 января, в 18:00 возле памятника Т. Г. Шевченко факельным шествием почтим вместе память Степана Бандеры", - говорится в сообщении.

