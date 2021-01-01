В Киеве сегодня пройдет факельное шествие к 112-летию Бандеры
Сегодня отмечается 112 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Андреевича Бандеры. В Киеве 1 января пройдет традиционное ежегодное факельное шествие националистических организаций.
О событии сообщает организатор шествия "Правый сектор", передает Цензор.НЕТ.
Акцию планируют начать в 18 часов, сбор участников проходит в парке Тараса Шевченко возле памятника поэту.
"Бандера — выдающаяся личность украинского националистического движения. В тяжелые времена советской и немецкой оккупации он боролся за освобождение Украины, и сумел сделать огромный вклад в развитие националистического движения и зародил в головах молодых украинцев Идею свободного народа. Сегодня, мы продолжаем дело нашего славного Проводника и боремся за Украину. 1 января, в 18:00 возле памятника Т. Г. Шевченко факельным шествием почтим вместе память Степана Бандеры", - говорится в сообщении.
Ахметов не бажає Україні нічого хорошого.
Та й Вітренко теж.
Креветки. Рачки. Мидии. Планктон для большевиков.
2. Организаторы и участники факельного шествия - галимые пид...расы. Вместо того, чтобы создавать рашкинским СМИ пропагадисткую картинку, лучше бы проявили свой патриотический порыв и нетерпимость к врагу путём уничтожения врагов Украины, либо тех, котрые вышки одноимённые украли, либо тех, которые нефтепровод отжали и качают российский дизель. Но против этих ублюдков наши "патриоты" ссут выступить. А по центру Киева пройти с факелами ума много не надо. Как и смелости.
Я ціню критику, але тут є межа, "червона лінія". І ще не вечір...
Щодо 19-го року, "зеленого бидла" і ЄС з Порошенком - то Ви "линяєте з базару", переводячи стрілки на іншу тему, щедро кроплячи відсутність аргументів знаками запитань. Я на таке не купляюся - у мене надто велика перевага перед такими яку Ви.
Як кадровий офіцер Ви малибисьте знати, що в бою перемагає не тільки порядок і дисципліна, але й моральний дух вояків. Не буде ні порядку, ні дисципліни, якщо вони боягузи і деморалізовані. Наші добробати стояли насмерть і під Пісками, і Красногорівкою і біля ДАП. А якщо Ви уже зачепилисьте німців, то вони премагали чисельністю значно меншою навіть у наступальних боях. І через порядок, дисципліну, досконалу організацію військової справи, і, головним чином через високий моральний дух, віру у свої ідеали і цінності, і впевненість у своїй правоті.
Їхній лідер і ідеолог (проклятий нацист, звісно ж) писав, що "при рівній чисельності і озброєннях перемогу завжди отримає той, хто озброєний і деологією сильнішою, привабливішою, глибиннішою." Він, доречі і створив таку ідеологію і таку армію. Але Ви, як кадровий офіцер все це безумоно знаєте...
А щодо німців, то я тобі приведу слова Фрідріха ІІ - "Солдат повинен бояться палиці капрала більше, ніж кулі противника...". Страх смерті - головує над людиною... І саме страх перед покаранням у всіх арміях повинен його придушувать, бо там діє різниця між смертю в бою, і розстрілом за дезертирство...
Іловайською операцією хто командував: Тягнибок, Коханівський, Ярош? Такі "кадрові офіцери", як ви, "фахівці військової справи", "розробчики "Бойового статуту". Зрадники і боягузи -завели армію в котел і кинули напризволяще... хто, націоналісти - бандерівці?
Ви наводите "чудові" приклади, як для "кадрового офіцера" ... тільки невідомо чийого та й чи офіцера взагалі...
Коротше кажучи, "зав"язуй"... Тобі пояснювать, що таке служба, бій, наступ - все одно, що імпотенту пояснювать, що таке "оргазм"...
Доброї ночі, Вам.
Смерть або воля в карпатських лісах!
З нами наш тризуб і наш рідний стяг!
Наш батько - Бандера, ми - вірні сини!
За волю і правду боролись і ми!
Приспів:
Слава нашому Бандері і всім воякам,
Хто за вільну Україну голову поклав!
Хай живе Степан Бандера у наших піснях
Та не згасне його слава і в наших серцях!
То ж, браття, шануймо свободу свою,
Що була здобута в нерівнім бою!
Згадаймо героїв,
Вкраїну любім І славу Бандери навік збережім!
Приспів.
смерть рашизму, фашизму современности! смерть азиопской раше-паРаше!
Потому, что боролся бы против внутренней оккупации страны олигархатом.