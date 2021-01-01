РУС
В Киеве сегодня пройдет факельное шествие к 112-летию Бандеры

Сегодня отмечается 112 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Андреевича Бандеры. В Киеве 1 января пройдет традиционное ежегодное факельное шествие националистических организаций.

О событии сообщает организатор шествия "Правый сектор", передает Цензор.НЕТ.

Акцию планируют начать в 18 часов, сбор участников проходит в парке Тараса Шевченко возле памятника поэту.

"Бандера — выдающаяся личность украинского националистического движения. В тяжелые времена советской и немецкой оккупации он боролся за освобождение Украины, и сумел сделать огромный вклад в развитие националистического движения и зародил в головах молодых украинцев Идею свободного народа. Сегодня, мы продолжаем дело нашего славного Проводника и боремся за Украину. 1 января, в 18:00 возле памятника Т. Г. Шевченко факельным шествием почтим вместе память Степана Бандеры", - говорится в сообщении.

Бандера Степан (753) Киев (26016)
+47
01.01.2021 13:11 Ответить
+40
01.01.2021 13:11 Ответить
+38
01.01.2021 13:11 Ответить
Але наступ на Україну ведеться і через тарифи також.
Ахметов не бажає Україні нічого хорошого.
Та й Вітренко теж.
01.01.2021 17:40 Ответить
зато все знают на чиi грошi ********** тролль https://censor.net/ru/user/475076 срет на форуме
01.01.2021 17:41 Ответить
У тебя мозги засраны после застолья - почитай завтра на свежую голову, если найдёшь её.
01.01.2021 17:48 Ответить
а мы тебя ,тупого *********** тролля-в спам пендалями!
01.01.2021 17:51 Ответить
Два алкоголика-жлоба. Ахметов такими питается как тупой биомассой.
Креветки. Рачки. Мидии. Планктон для большевиков.
01.01.2021 18:35 Ответить
Україна понад усе! Слава Україні! Смерть кацапським москалям! Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі стали ім поперек горла, москалям гівнючим!
01.01.2021 16:48 Ответить
в 2016 я был там!!!это не забываемо!!!!Слава УКРАИНЕ!!!!
01.01.2021 17:07 Ответить
У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 3763
01.01.2021 17:43 Ответить
У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 8049
01.01.2021 17:44 Ответить
У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 7976
01.01.2021 17:45 Ответить
У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 8070
01.01.2021 17:49 Ответить
1. Поздравляем с Днём рождения выдающегося деятеля и борца за государственность Украины Степана Бандеру.
2. Организаторы и участники факельного шествия - галимые пид...расы. Вместо того, чтобы создавать рашкинским СМИ пропагадисткую картинку, лучше бы проявили свой патриотический порыв и нетерпимость к врагу путём уничтожения врагов Украины, либо тех, котрые вышки одноимённые украли, либо тех, которые нефтепровод отжали и качают российский дизель. Но против этих ублюдков наши "патриоты" ссут выступить. А по центру Киева пройти с факелами ума много не надо. Как и смелости.
01.01.2021 17:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/191517,у тебя язык опережает разум,давай ка мы тебя в спам.може там розуму набарешься
01.01.2021 18:22 Ответить
А может ты просто дебил?
01.01.2021 18:54 Ответить
Алекс, але ж він, частково, правий... Верещать на площі - багато розуму і сміливості, не треба... А от сидіть в окопі, на передовій - вони потрібні... От тільки їх там нема... У них розум і сміливість, як "любов до тещі", виміряється в кілометрах... Чим далі від передової, тим вони грізніші...
02.01.2021 11:19 Ответить
Не треба так. В 2015 му "свободівці" , націоналісти , патріоти першими масово йшли на фронт, записувалися в армію, в добробати ("Січ", "Карпатська Січ"). Нічого не було - самі купляли собі і форму, і бронежилети, і не тільки... І першими погибали... тоді по них ще застосовували артилерію, "Гради"...коли мій зять показував фото батальону - половини хлопців вже не було у живих. На парламентських виборах (коли "Свобода" програла - не потрапила до ВР) - "свободівців" фізично не вистачало для агітації, комплектації виборчих комісій, навіть спостерігачів - всі були на фронті.
Я ціню критику, але тут є межа, "червона лінія". І ще не вечір...
02.01.2021 12:18 Ответить
Чим "свободівці" займалися на початку 2019? Хто їх "у шию пхав", коли вони "стали в позу" і рвали горлянки, торуючи шлях "зеленому бидлу"? Чи ти мені хочеш сказать, що "Свобода" виступила єдиним фронтом з "ЄС", і в другому турі, голосувала за Порошенка?...
02.01.2021 12:37 Ответить
Я Вам сказав по темі, що "свободівці" і інші націоналісти першими масово добровольцями пішли у волонтери і на фронт і сформували добробати та закрили фронт на Сході, коли арміїя як така була ще слабкою.Власне, завдяки у значній мірі їм москаль і не дійшов до Дніпра. Ваші порівняння свободівців з "любов"ю до тещі", даруйте ні в пліт, ні в двері. Ймовірніше, це більше стосується таких, як Ви.
Щодо 19-го року, "зеленого бидла" і ЄС з Порошенком - то Ви "линяєте з базару", переводячи стрілки на іншу тему, щедро кроплячи відсутність аргументів знаками запитань. Я на таке не купляюся - у мене надто велика перевага перед такими яку Ви.
02.01.2021 13:25 Ответить
Я щось сказав проти того, що було у 2014-му? Я спитався про 2019-й... І питався не про тих, що в 19-му були на фронті, а про тих, що в цей час були поза ним...
02.01.2021 14:30 Ответить
Даруйте за різкість тону. По мірі росту ЗСУ, добробати розформували і перших добровольців націоналістів з лав ЗСУ витиснули. Рідні, близькі мені люди, котрі звідти повернулися, були крайнє обурені. І "свободівці" і Нацкорпус, і Правий сектор і ОУН... настало відоме розчарування від влади послідовників Майдану (доречі - розпочалося ще при Порошенкові і (особливо) Авакові). Що сталося далі - ми з Вами спостерігаємо. Націоналістичні сили наразі розрізнені, але вони мають те, чого не має жодна політична сила - глибинну ідеологію. Тому їх і бояться і кавалкують медведчуки - ахметови-коломойські-фірташі та решту наволочі. Вони добре знають, що лише націоналісти при владі реально припинять грабунок України і зовнішніми чинниками і своїми доморощеними мерзотниками, припинять паплюжити наші національні святині і цінності і повернення до московської залежності. Ще не вечір....
02.01.2021 15:40 Ответить
А ти хотів-би, командувать "партизанами"? Коли "сьогодні отаманом буде Петька!"?... Я-б, не хотів... Таке уже було... У 1917-му... Коли питання наступу вирішували не командири, а "полкові солдатські комітети"... В результаті, за кілька місяців, російсько-німецький фронт розвалився... Те саме було і в перший період Громадянської війни... І пізніше, тільки і Іспанії... Не треба мені, кадровому офіцеру, розповідать, чим "добробати" кращі від регулярної армії... Я не заперечую - геройства у них було повно... Однак, в бою перемагають порядок і дисципліна, а не "рвання рубахи на грудях...". Тому у німців і втрати були, на порядки менші, ніж у нас...
02.01.2021 15:49 Ответить
Ви самі собі перечите - критикуєте "партизанів" з "полковими комітетами" і, водночас, обурюєтесь, чому вони не на фронті...
Як кадровий офіцер Ви малибисьте знати, що в бою перемагає не тільки порядок і дисципліна, але й моральний дух вояків. Не буде ні порядку, ні дисципліни, якщо вони боягузи і деморалізовані. Наші добробати стояли насмерть і під Пісками, і Красногорівкою і біля ДАП. А якщо Ви уже зачепилисьте німців, то вони премагали чисельністю значно меншою навіть у наступальних боях. І через порядок, дисципліну, досконалу організацію військової справи, і, головним чином через високий моральний дух, віру у свої ідеали і цінності, і впевненість у своїй правоті.
Їхній лідер і ідеолог (проклятий нацист, звісно ж) писав, що "при рівній чисельності і озброєннях перемогу завжди отримає той, хто озброєний і деологією сильнішою, привабливішою, глибиннішою." Він, доречі і створив таку ідеологію і таку армію. Але Ви, як кадровий офіцер все це безумоно знаєте...
02.01.2021 16:22 Ответить
Я задав конкретне питання - "Ти згоден командувать людьми, які, за незгоди з твоїми рішеннями, відмовляться виконувать наказ?" Ну, от вони, такі "ідеологічно підковані", будуть приймать рішення на основі "рр-еволюційної впевненості", а не на підставі "Бойового статуту", розробленого фахівцями військової справи... Ну, раз "повезе"... Ну, два... А потім? Іловайськ - характерний приклад... Тоді теж "поперлись "на авось"... Чим закінчилося?... У 1918-му було те саме... Після цього набрали колишніх офіцерів (кого - добровільно, кого - примусово, взявши в заложники рідних), ввели "військову повинність", і, замість "Червоної Гвардії", створили РСЧА... Тільки потім почали перемагать... А скільки, за цей період, загинуло дарма твоїх "ідеалістів"?...
А щодо німців, то я тобі приведу слова Фрідріха ІІ - "Солдат повинен бояться палиці капрала більше, ніж кулі противника...". Страх смерті - головує над людиною... І саме страх перед покаранням у всіх арміях повинен його придушувать, бо там діє різниця між смертю в бою, і розстрілом за дезертирство...
02.01.2021 16:53 Ответить
Чому ж тільки ФрідріхІІ... Чінгіз-хан теж гнав перед собою тисячі полонених, що гамували у собі страх бути убитими противником, чи зарізаними у спину монголами... Ватутін посилав на "форсування" Дніпра десятки тисяч наспіх мобілізованих українців без плавзасобів, зброї, попередньої артобробки противника, котрі вибирали між страхом або бути розстріляними німцями, обо своїми "заградотрядами" у спину. Жуков гнав штрафбати на мінні поля при штурмі Зеєльовських висот теж з "вибором". страху або підірватися, або отримати кулю від комісара в потилицю.
Іловайською операцією хто командував: Тягнибок, Коханівський, Ярош? Такі "кадрові офіцери", як ви, "фахівці військової справи", "розробчики "Бойового статуту". Зрадники і боягузи -завели армію в котел і кинули напризволяще... хто, націоналісти - бандерівці?
Ви наводите "чудові" приклади, як для "кадрового офіцера" ... тільки невідомо чийого та й чи офіцера взагалі...
02.01.2021 18:01 Ответить
Ярема, от ти "молотиш язиком", сам не розуміючи, про що... Якщо ти сумніваєшся, чий я офіцер, і чи офіцер взагалі, то "сумнівайся" хоч до "усрачки" - мені однаково... Я, от, сумніваюсь, що ти в армії служив взагалі, бо таке "пореш" що й купи не тримається... Я тобі "стрижене", а ти мені "брите"... Я тобі про різницю між "партизанами" і кадровою армією пояснюю, а ти мені "ліпиш", що "Такі "кадрові офіцери", як ви, "фахівці військової справи", "розробчики "Бойового статуту". Зрадники і боягузи -завели армію в котел і кинули напризволяще... ". Де ти там "армію" побачив?... "Армія" примчалась, як тільки отримала наказ, рятувать тих, кого туди Семенченко з Білецьким завели... Ти про цих "фахівців військової справи" пишеш? Чи про Корбана з Коломойським? Так вони такі самі "фахівці", як і ти...
Коротше кажучи, "зав"язуй"... Тобі пояснювать, що таке служба, бій, наступ - все одно, що імпотенту пояснювать, що таке "оргазм"...
02.01.2021 18:35 Ответить
Ви починаєте нервувати, хамити і переходите на "ти" - вірна ознака браку аргументів і інтелекту для дискусії. Яка армія? Звідки примчалася? Армія звідти ледве вирвалась... З Вас такий офіцер, як з Промокашки скрипаль, пояснювати Вам, що таке патріотизм і бойовий дух війська - що вівці основи астрономії. Єдине, з чим можна погодитися, що треба "зав"язувати".
Доброї ночі, Вам.
02.01.2021 21:02 Ответить
Я? "Нервую"? Шановний, "на нервах" саме ти... Бо не здатен зрозуміть ті питання, які пробуєш вияснить... Ти кому "казки розказуєш"? Ти різницю між "добровольчими батальйонами" і "кадровою армією", що дала присягу і діє за наказом Головнокомандування країни, зрозуміть здатен?Спочатку назви мені склад озброєного угрупування, яке послали на захоплення ЗУГРЕС, встанови, який стосунок вони мали до ЗСУ чи НацГвардії, від кого вони отримали наказ на наступ, а потім спробуй мені "засрать мізки"... А то у мене, з тобою, виходить розмова , як з глухонімим...
02.01.2021 21:15 Ответить
Хай живе Степан Бандера!

Смерть або воля в карпатських лісах!
З нами наш тризуб і наш рідний стяг!
Наш батько - Бандера, ми - вірні сини!
За волю і правду боролись і ми!
Приспів:
Слава нашому Бандері і всім воякам,
Хто за вільну Україну голову поклав!
Хай живе Степан Бандера у наших піснях
Та не згасне його слава і в наших серцях!

То ж, браття, шануймо свободу свою,
Що була здобута в нерівнім бою!
Згадаймо героїв,
Вкраїну любім І славу Бандери навік збережім!
Приспів.
https://www.youtube.com/watch?v=4GKMNg765JM ЧУДОВИЙ ПОЗИТИВ від прослуховування. Автор музики та слів Святослав Клім Виконавець гурт Синьогора Порогівського будинку культури Богородчанського району під керівництвом автора.
01.01.2021 18:50 Ответить
У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 6499У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 3995
01.01.2021 19:35 Ответить
мОСКВЕ НУЖНА КАРТИНКА НА ТВ ВОТ ОНИ И ПРОПЛАТИЛИ МАССОВКУ
01.01.2021 20:22 Ответить
Идут с факелами мимо ЦУМа, принадлежащего Ахметову, который гнобит всю Украину - Бандера от души бы блеванул на этих скоморохов.
01.01.2021 21:21 Ответить
Некрофилы !смерть Фашизму!
01.01.2021 22:52 Ответить
ага, точно,
смерть рашизму, фашизму современности! смерть азиопской раше-паРаше!
01.01.2021 23:20 Ответить
Будь Бандера жив сегодня, в Украине он тоже был бы вне закона.
Потому, что боролся бы против внутренней оккупации страны олигархатом.
02.01.2021 03:26 Ответить
Страница 4 из 4
 
 