У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери

Сьогодні відзначається 112 років від дня народження лідера українських націоналістів Степана Андрійовича Бандери. У Києві 1 січня відбудеться традиційна щорічна смолоскипна хода націоналістичних організацій.

Про подію повідомляє організатор ходи "Правий сектор", передає Цензор.НЕТ.

Акцію планують почати о 18 годині, збір учасників заплановано в парку Тараса Шевченка біля пам'ятника поету.

"Бандера - видатна особистість українського націоналістичного руху. У важкі часи радянської і німецької окупації він боровся за визволення України, та зумів зробити величезний внесок у розвиток націоналістичного руху і зародив у головах молодих українців Ідею вільного народу. Сьогодні, ми продовжуємо справу нашого славного Провідника і боремося за Україну. 1 січня, о 18:00 біля пам'ятника Т. Г. Шевченку смолоскипною ходою вшануємо разом пам'ять Степана Бандери", - сказано в повідомленні.

Читайте також: На питання про Бандеру має відповісти час. Не потрібно провокувати українське суспільство, - Зеленський