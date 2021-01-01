У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери
Сьогодні відзначається 112 років від дня народження лідера українських націоналістів Степана Андрійовича Бандери. У Києві 1 січня відбудеться традиційна щорічна смолоскипна хода націоналістичних організацій.
Про подію повідомляє організатор ходи "Правий сектор", передає Цензор.НЕТ.
Акцію планують почати о 18 годині, збір учасників заплановано в парку Тараса Шевченка біля пам'ятника поету.
"Бандера - видатна особистість українського націоналістичного руху. У важкі часи радянської і німецької окупації він боровся за визволення України, та зумів зробити величезний внесок у розвиток націоналістичного руху і зародив у головах молодих українців Ідею вільного народу. Сьогодні, ми продовжуємо справу нашого славного Провідника і боремося за Україну. 1 січня, о 18:00 біля пам'ятника Т. Г. Шевченку смолоскипною ходою вшануємо разом пам'ять Степана Бандери", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Ахметов не бажає Україні нічого хорошого.
Та й Вітренко теж.
Креветки. Рачки. Мидии. Планктон для большевиков.
2. Организаторы и участники факельного шествия - галимые пид...расы. Вместо того, чтобы создавать рашкинским СМИ пропагадисткую картинку, лучше бы проявили свой патриотический порыв и нетерпимость к врагу путём уничтожения врагов Украины, либо тех, котрые вышки одноимённые украли, либо тех, которые нефтепровод отжали и качают российский дизель. Но против этих ублюдков наши "патриоты" ссут выступить. А по центру Киева пройти с факелами ума много не надо. Как и смелости.
Я ціню критику, але тут є межа, "червона лінія". І ще не вечір...
Щодо 19-го року, "зеленого бидла" і ЄС з Порошенком - то Ви "линяєте з базару", переводячи стрілки на іншу тему, щедро кроплячи відсутність аргументів знаками запитань. Я на таке не купляюся - у мене надто велика перевага перед такими яку Ви.
Як кадровий офіцер Ви малибисьте знати, що в бою перемагає не тільки порядок і дисципліна, але й моральний дух вояків. Не буде ні порядку, ні дисципліни, якщо вони боягузи і деморалізовані. Наші добробати стояли насмерть і під Пісками, і Красногорівкою і біля ДАП. А якщо Ви уже зачепилисьте німців, то вони премагали чисельністю значно меншою навіть у наступальних боях. І через порядок, дисципліну, досконалу організацію військової справи, і, головним чином через високий моральний дух, віру у свої ідеали і цінності, і впевненість у своїй правоті.
Їхній лідер і ідеолог (проклятий нацист, звісно ж) писав, що "при рівній чисельності і озброєннях перемогу завжди отримає той, хто озброєний і деологією сильнішою, привабливішою, глибиннішою." Він, доречі і створив таку ідеологію і таку армію. Але Ви, як кадровий офіцер все це безумоно знаєте...
А щодо німців, то я тобі приведу слова Фрідріха ІІ - "Солдат повинен бояться палиці капрала більше, ніж кулі противника...". Страх смерті - головує над людиною... І саме страх перед покаранням у всіх арміях повинен його придушувать, бо там діє різниця між смертю в бою, і розстрілом за дезертирство...
Іловайською операцією хто командував: Тягнибок, Коханівський, Ярош? Такі "кадрові офіцери", як ви, "фахівці військової справи", "розробчики "Бойового статуту". Зрадники і боягузи -завели армію в котел і кинули напризволяще... хто, націоналісти - бандерівці?
Ви наводите "чудові" приклади, як для "кадрового офіцера" ... тільки невідомо чийого та й чи офіцера взагалі...
Коротше кажучи, "зав"язуй"... Тобі пояснювать, що таке служба, бій, наступ - все одно, що імпотенту пояснювать, що таке "оргазм"...
Доброї ночі, Вам.
Смерть або воля в карпатських лісах!
З нами наш тризуб і наш рідний стяг!
Наш батько - Бандера, ми - вірні сини!
За волю і правду боролись і ми!
Приспів:
Слава нашому Бандері і всім воякам,
Хто за вільну Україну голову поклав!
Хай живе Степан Бандера у наших піснях
Та не згасне його слава і в наших серцях!
То ж, браття, шануймо свободу свою,
Що була здобута в нерівнім бою!
Згадаймо героїв,
Вкраїну любім І славу Бандери навік збережім!
Приспів.
https://www.youtube.com/watch?v=4GKMNg765JM ЧУДОВИЙ ПОЗИТИВ від прослуховування. Автор музики та слів Святослав Клім Виконавець гурт Синьогора Порогівського будинку культури Богородчанського району під керівництвом автора.
смерть рашизму, фашизму современности! смерть азиопской раше-паРаше!
Потому, что боролся бы против внутренней оккупации страны олигархатом.