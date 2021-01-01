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У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери

У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери

Сьогодні відзначається 112 років від дня народження лідера українських націоналістів Степана Андрійовича Бандери. У Києві 1 січня відбудеться традиційна щорічна смолоскипна хода націоналістичних організацій.

Про подію повідомляє організатор ходи "Правий сектор", передає Цензор.НЕТ.

Акцію планують почати о 18 годині, збір учасників заплановано в парку Тараса Шевченка біля пам'ятника поету.

"Бандера - видатна особистість українського націоналістичного руху. У важкі часи радянської і німецької окупації він боровся за визволення України, та зумів зробити величезний внесок у розвиток націоналістичного руху і зародив у головах молодих українців Ідею вільного народу. Сьогодні, ми продовжуємо справу нашого славного Провідника і боремося за Україну. 1 січня, о 18:00 біля пам'ятника Т. Г. Шевченку смолоскипною ходою вшануємо разом пам'ять Степана Бандери", - сказано в повідомленні.

Читайте також: На питання про Бандеру має відповісти час. Не потрібно провокувати українське суспільство, - Зеленський

Автор: 

Бандера Степан (197) Київ (19618)


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Топ коментарі
+47
В Киеве сегодня пройдет факельное шествие к 112-летию Бандеры - Цензор.НЕТ 1397
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01.01.2021 13:11
+40
В Киеве сегодня пройдет факельное шествие к 112-летию Бандеры - Цензор.НЕТ 9378
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01.01.2021 13:11
+38
В Киеве сегодня пройдет факельное шествие к 112-летию Бандеры - Цензор.НЕТ 7314
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01.01.2021 13:11
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Але наступ на Україну ведеться і через тарифи також.
Ахметов не бажає Україні нічого хорошого.
Та й Вітренко теж.
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01.01.2021 17:40 Відповісти
зато все знают на чиi грошi ********** тролль https://censor.net/ru/user/475076 срет на форуме
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01.01.2021 17:41 Відповісти
У тебя мозги засраны после застолья - почитай завтра на свежую голову, если найдёшь её.
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01.01.2021 17:48 Відповісти
а мы тебя ,тупого *********** тролля-в спам пендалями!
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01.01.2021 17:51 Відповісти
Два алкоголика-жлоба. Ахметов такими питается как тупой биомассой.
Креветки. Рачки. Мидии. Планктон для большевиков.
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01.01.2021 18:35 Відповісти
Україна понад усе! Слава Україні! Смерть кацапським москалям! Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі стали ім поперек горла, москалям гівнючим!
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01.01.2021 16:48 Відповісти
в 2016 я был там!!!это не забываемо!!!!Слава УКРАИНЕ!!!!
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01.01.2021 17:07 Відповісти
У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 3763
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01.01.2021 17:43 Відповісти
У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 8049
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01.01.2021 17:44 Відповісти
У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 7976
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01.01.2021 17:45 Відповісти
У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 8070
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01.01.2021 17:49 Відповісти
1. Поздравляем с Днём рождения выдающегося деятеля и борца за государственность Украины Степана Бандеру.
2. Организаторы и участники факельного шествия - галимые пид...расы. Вместо того, чтобы создавать рашкинским СМИ пропагадисткую картинку, лучше бы проявили свой патриотический порыв и нетерпимость к врагу путём уничтожения врагов Украины, либо тех, котрые вышки одноимённые украли, либо тех, которые нефтепровод отжали и качают российский дизель. Но против этих ублюдков наши "патриоты" ссут выступить. А по центру Киева пройти с факелами ума много не надо. Как и смелости.
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01.01.2021 17:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/191517,у тебя язык опережает разум,давай ка мы тебя в спам.може там розуму набарешься
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01.01.2021 18:22 Відповісти
А может ты просто дебил?
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01.01.2021 18:54 Відповісти
Алекс, але ж він, частково, правий... Верещать на площі - багато розуму і сміливості, не треба... А от сидіть в окопі, на передовій - вони потрібні... От тільки їх там нема... У них розум і сміливість, як "любов до тещі", виміряється в кілометрах... Чим далі від передової, тим вони грізніші...
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02.01.2021 11:19 Відповісти
Не треба так. В 2015 му "свободівці" , націоналісти , патріоти першими масово йшли на фронт, записувалися в армію, в добробати ("Січ", "Карпатська Січ"). Нічого не було - самі купляли собі і форму, і бронежилети, і не тільки... І першими погибали... тоді по них ще застосовували артилерію, "Гради"...коли мій зять показував фото батальону - половини хлопців вже не було у живих. На парламентських виборах (коли "Свобода" програла - не потрапила до ВР) - "свободівців" фізично не вистачало для агітації, комплектації виборчих комісій, навіть спостерігачів - всі були на фронті.
Я ціню критику, але тут є межа, "червона лінія". І ще не вечір...
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02.01.2021 12:18 Відповісти
Чим "свободівці" займалися на початку 2019? Хто їх "у шию пхав", коли вони "стали в позу" і рвали горлянки, торуючи шлях "зеленому бидлу"? Чи ти мені хочеш сказать, що "Свобода" виступила єдиним фронтом з "ЄС", і в другому турі, голосувала за Порошенка?...
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02.01.2021 12:37 Відповісти
Я Вам сказав по темі, що "свободівці" і інші націоналісти першими масово добровольцями пішли у волонтери і на фронт і сформували добробати та закрили фронт на Сході, коли арміїя як така була ще слабкою.Власне, завдяки у значній мірі їм москаль і не дійшов до Дніпра. Ваші порівняння свободівців з "любов"ю до тещі", даруйте ні в пліт, ні в двері. Ймовірніше, це більше стосується таких, як Ви.
Щодо 19-го року, "зеленого бидла" і ЄС з Порошенком - то Ви "линяєте з базару", переводячи стрілки на іншу тему, щедро кроплячи відсутність аргументів знаками запитань. Я на таке не купляюся - у мене надто велика перевага перед такими яку Ви.
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02.01.2021 13:25 Відповісти
Я щось сказав проти того, що було у 2014-му? Я спитався про 2019-й... І питався не про тих, що в 19-му були на фронті, а про тих, що в цей час були поза ним...
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02.01.2021 14:30 Відповісти
Даруйте за різкість тону. По мірі росту ЗСУ, добробати розформували і перших добровольців націоналістів з лав ЗСУ витиснули. Рідні, близькі мені люди, котрі звідти повернулися, були крайнє обурені. І "свободівці" і Нацкорпус, і Правий сектор і ОУН... настало відоме розчарування від влади послідовників Майдану (доречі - розпочалося ще при Порошенкові і (особливо) Авакові). Що сталося далі - ми з Вами спостерігаємо. Націоналістичні сили наразі розрізнені, але вони мають те, чого не має жодна політична сила - глибинну ідеологію. Тому їх і бояться і кавалкують медведчуки - ахметови-коломойські-фірташі та решту наволочі. Вони добре знають, що лише націоналісти при владі реально припинять грабунок України і зовнішніми чинниками і своїми доморощеними мерзотниками, припинять паплюжити наші національні святині і цінності і повернення до московської залежності. Ще не вечір....
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02.01.2021 15:40 Відповісти
А ти хотів-би, командувать "партизанами"? Коли "сьогодні отаманом буде Петька!"?... Я-б, не хотів... Таке уже було... У 1917-му... Коли питання наступу вирішували не командири, а "полкові солдатські комітети"... В результаті, за кілька місяців, російсько-німецький фронт розвалився... Те саме було і в перший період Громадянської війни... І пізніше, тільки і Іспанії... Не треба мені, кадровому офіцеру, розповідать, чим "добробати" кращі від регулярної армії... Я не заперечую - геройства у них було повно... Однак, в бою перемагають порядок і дисципліна, а не "рвання рубахи на грудях...". Тому у німців і втрати були, на порядки менші, ніж у нас...
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02.01.2021 15:49 Відповісти
Ви самі собі перечите - критикуєте "партизанів" з "полковими комітетами" і, водночас, обурюєтесь, чому вони не на фронті...
Як кадровий офіцер Ви малибисьте знати, що в бою перемагає не тільки порядок і дисципліна, але й моральний дух вояків. Не буде ні порядку, ні дисципліни, якщо вони боягузи і деморалізовані. Наші добробати стояли насмерть і під Пісками, і Красногорівкою і біля ДАП. А якщо Ви уже зачепилисьте німців, то вони премагали чисельністю значно меншою навіть у наступальних боях. І через порядок, дисципліну, досконалу організацію військової справи, і, головним чином через високий моральний дух, віру у свої ідеали і цінності, і впевненість у своїй правоті.
Їхній лідер і ідеолог (проклятий нацист, звісно ж) писав, що "при рівній чисельності і озброєннях перемогу завжди отримає той, хто озброєний і деологією сильнішою, привабливішою, глибиннішою." Він, доречі і створив таку ідеологію і таку армію. Але Ви, як кадровий офіцер все це безумоно знаєте...
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02.01.2021 16:22 Відповісти
Я задав конкретне питання - "Ти згоден командувать людьми, які, за незгоди з твоїми рішеннями, відмовляться виконувать наказ?" Ну, от вони, такі "ідеологічно підковані", будуть приймать рішення на основі "рр-еволюційної впевненості", а не на підставі "Бойового статуту", розробленого фахівцями військової справи... Ну, раз "повезе"... Ну, два... А потім? Іловайськ - характерний приклад... Тоді теж "поперлись "на авось"... Чим закінчилося?... У 1918-му було те саме... Після цього набрали колишніх офіцерів (кого - добровільно, кого - примусово, взявши в заложники рідних), ввели "військову повинність", і, замість "Червоної Гвардії", створили РСЧА... Тільки потім почали перемагать... А скільки, за цей період, загинуло дарма твоїх "ідеалістів"?...
А щодо німців, то я тобі приведу слова Фрідріха ІІ - "Солдат повинен бояться палиці капрала більше, ніж кулі противника...". Страх смерті - головує над людиною... І саме страх перед покаранням у всіх арміях повинен його придушувать, бо там діє різниця між смертю в бою, і розстрілом за дезертирство...
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02.01.2021 16:53 Відповісти
Чому ж тільки ФрідріхІІ... Чінгіз-хан теж гнав перед собою тисячі полонених, що гамували у собі страх бути убитими противником, чи зарізаними у спину монголами... Ватутін посилав на "форсування" Дніпра десятки тисяч наспіх мобілізованих українців без плавзасобів, зброї, попередньої артобробки противника, котрі вибирали між страхом або бути розстріляними німцями, обо своїми "заградотрядами" у спину. Жуков гнав штрафбати на мінні поля при штурмі Зеєльовських висот теж з "вибором". страху або підірватися, або отримати кулю від комісара в потилицю.
Іловайською операцією хто командував: Тягнибок, Коханівський, Ярош? Такі "кадрові офіцери", як ви, "фахівці військової справи", "розробчики "Бойового статуту". Зрадники і боягузи -завели армію в котел і кинули напризволяще... хто, націоналісти - бандерівці?
Ви наводите "чудові" приклади, як для "кадрового офіцера" ... тільки невідомо чийого та й чи офіцера взагалі...
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02.01.2021 18:01 Відповісти
Ярема, от ти "молотиш язиком", сам не розуміючи, про що... Якщо ти сумніваєшся, чий я офіцер, і чи офіцер взагалі, то "сумнівайся" хоч до "усрачки" - мені однаково... Я, от, сумніваюсь, що ти в армії служив взагалі, бо таке "пореш" що й купи не тримається... Я тобі "стрижене", а ти мені "брите"... Я тобі про різницю між "партизанами" і кадровою армією пояснюю, а ти мені "ліпиш", що "Такі "кадрові офіцери", як ви, "фахівці військової справи", "розробчики "Бойового статуту". Зрадники і боягузи -завели армію в котел і кинули напризволяще... ". Де ти там "армію" побачив?... "Армія" примчалась, як тільки отримала наказ, рятувать тих, кого туди Семенченко з Білецьким завели... Ти про цих "фахівців військової справи" пишеш? Чи про Корбана з Коломойським? Так вони такі самі "фахівці", як і ти...
Коротше кажучи, "зав"язуй"... Тобі пояснювать, що таке служба, бій, наступ - все одно, що імпотенту пояснювать, що таке "оргазм"...
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02.01.2021 18:35 Відповісти
Ви починаєте нервувати, хамити і переходите на "ти" - вірна ознака браку аргументів і інтелекту для дискусії. Яка армія? Звідки примчалася? Армія звідти ледве вирвалась... З Вас такий офіцер, як з Промокашки скрипаль, пояснювати Вам, що таке патріотизм і бойовий дух війська - що вівці основи астрономії. Єдине, з чим можна погодитися, що треба "зав"язувати".
Доброї ночі, Вам.
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02.01.2021 21:02 Відповісти
Я? "Нервую"? Шановний, "на нервах" саме ти... Бо не здатен зрозуміть ті питання, які пробуєш вияснить... Ти кому "казки розказуєш"? Ти різницю між "добровольчими батальйонами" і "кадровою армією", що дала присягу і діє за наказом Головнокомандування країни, зрозуміть здатен?Спочатку назви мені склад озброєного угрупування, яке послали на захоплення ЗУГРЕС, встанови, який стосунок вони мали до ЗСУ чи НацГвардії, від кого вони отримали наказ на наступ, а потім спробуй мені "засрать мізки"... А то у мене, з тобою, виходить розмова , як з глухонімим...
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02.01.2021 21:15 Відповісти
Хай живе Степан Бандера!

Смерть або воля в карпатських лісах!
З нами наш тризуб і наш рідний стяг!
Наш батько - Бандера, ми - вірні сини!
За волю і правду боролись і ми!
Приспів:
Слава нашому Бандері і всім воякам,
Хто за вільну Україну голову поклав!
Хай живе Степан Бандера у наших піснях
Та не згасне його слава і в наших серцях!

То ж, браття, шануймо свободу свою,
Що була здобута в нерівнім бою!
Згадаймо героїв,
Вкраїну любім І славу Бандери навік збережім!
Приспів.
https://www.youtube.com/watch?v=4GKMNg765JM ЧУДОВИЙ ПОЗИТИВ від прослуховування. Автор музики та слів Святослав Клім Виконавець гурт Синьогора Порогівського будинку культури Богородчанського району під керівництвом автора.
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01.01.2021 18:50 Відповісти
У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 6499У Києві сьогодні відбудеться смолоскипна хода до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 3995
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01.01.2021 19:35 Відповісти
мОСКВЕ НУЖНА КАРТИНКА НА ТВ ВОТ ОНИ И ПРОПЛАТИЛИ МАССОВКУ
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01.01.2021 20:22 Відповісти
Идут с факелами мимо ЦУМа, принадлежащего Ахметову, который гнобит всю Украину - Бандера от души бы блеванул на этих скоморохов.
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01.01.2021 21:21 Відповісти
Некрофилы !смерть Фашизму!
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01.01.2021 22:52 Відповісти
ага, точно,
смерть рашизму, фашизму современности! смерть азиопской раше-паРаше!
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01.01.2021 23:20 Відповісти
Будь Бандера жив сегодня, в Украине он тоже был бы вне закона.
Потому, что боролся бы против внутренней оккупации страны олигархатом.
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02.01.2021 03:26 Відповісти
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