Помпео поділився знімком з українськими військовими в київському госпіталі. ФОТО

Один із учасників бойових дій на Донбасі під час проходження лікування у військовому госпіталі в Києві подарував держсекретареві США Майку Помпео свою бойову нашивку.

Про це глава Держдепу написав у Twitter, опублікувавши фото їхньої зустрічі, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я відвідав київський військовий госпіталь, щоб зустрітися з хоробрими українськими бійцями за свободу, один із них зірвав нашивку зі своєю форми і віддав її мені", - розповів він.

Українська місія в НАТО зазначила в Twitter, що зворушена твітом Помпео і високо цінує підтримку з боку США.

Зазначимо, що зустріч глави Держдепу з пораненими українськими військовими в київському госпіталі відбулася в лютому 2020 року, проте своїм спогадом про подарунок українця він вирішив поділитися зараз.