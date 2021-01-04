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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Помпео поделился снимком с украинскими военными в киевском госпитале. ФОТО

Один из участников боевых действий на Донбассе во время прохождения лечения в военном госпитале в Киеве подарил госсекретарю США Майку Помпео свою боевую нашивку.

Об этом глава Госдепа написал в Twitter, опубликовав фото их встречи, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я посетил киевский военный госпиталь, чтобы встретиться с храбрыми украинскими бойцами за свободу, один из них сорвал нашивку со своей формы и отдал ее мне", - рассказал он.

Украинская миссия в НАТО отметила в Twitter, что тронуты твитом Помпео и высоко ценят поддержку со стороны США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе

Помпео поделился снимком с украинскими военными в киевском госпитале 01

Отметим, что встреча главы Госдепа с ранеными украинскими военными в киевском госпитале прошла в феврале 2020 года, однако своим воспоминанием о подарке украинца он решил поделился сейчас.

Автор: 

военнослужащие (6177) Помпео Майк (340)


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Топ комментарии
+60
Только после этого визита Помпео в госпиталь типа верховный главком Зе соизволил явиться к раненым.

https://www.facebook.com/nataliiayusupova/?__cft__[0]=AZUaNirV-1q5tJQLMit1TvRc3fTsCya77a7b_Y4UdQ4a7MoAQ5L5j958AmGTAGHx1DVusyPDLXjqeWdufSDQ44Tc_h6YAGDfOyh9MIiNoGeU8wzKZbQz_uDhPVsMb0ag9PIV4tvWdtoGjToVbMCUDEyU&__tn__=-UC%2CP-R Наталія Юсупова - Nataliia Yusupova

https://www.facebook.com/nataliiayusupova/posts/1513612448796287# 31 січня 2020 р. ·

С утра в госпитале готовились к прибытию важных гостей.
Вечером в травме собралось много народу и вот идут..

Я стою и тут заходят люди с камерами, затем дипломатич пул и охрана.
Следом заходит Майк Помпео, Гос Секретарь США, очень представительный мужчина, увидев меня подходит и протягивает руку «Hello, nice to meet you.."
Мне тоже приятно, особенно от того, что политик с мировым именем самой влиятельной страны в мире, прилетел в Украину на два дня и нашёл время приехать и проведать раненых, украинских воинов!
Я знаю, что Вы спросите.
Нет, президента нашей страны и главнокомандующего нашей армией в госпитале не было сегодня, он вообще ещё ни разу не приходил проведать раненых бойцов!
У человека, занимающего самую важную должность в Америке, после президента, есть время на госпиталь, а у наших новых « правителей» нет!!!
Стыдно и противно. И не бегал никто по коридорам и не запрещали стоять рядом обычным людям, все было быстро, спокойно и организованно.
Глядя на улыбчивого политика, гордо идущего по коридору госпиталя, поймала себя на мысли, что вот почему они так живут и гордятся своей армией и страной, потому что у них есть защита в лице достойных политиков, людей, которые всегда на страже интересов своего народа.
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04.01.2021 17:34
+42
Организм такие фото не ценит - больше любит с шаурмой или в труселях в Одессе
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04.01.2021 17:28
+40
Вова, бей козырем! Давай видос «я не лох!»
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04.01.2021 17:27
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Вова, бей козырем! Давай видос «я не лох!»
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04.01.2021 17:27 Ответить
Организм такие фото не ценит - больше любит с шаурмой или в труселях в Одессе
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04.01.2021 17:28 Ответить
Нас знімок з фікального одеського пляжу теж порадував. Так що "не все так однозначно"
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04.01.2021 17:58 Ответить
Хорошая идея ..: Янелох в душевном порыве срывает с гульфика своих трусов нашивку и на коленях с гордым видом дарит ее Байдену...
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04.01.2021 20:46 Ответить
нашивка Adidas ?
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04.01.2021 17:31 Ответить
Та не, пукин-*****!
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04.01.2021 19:26 Ответить
сегодня сдох в мучениях от неправославного КОВИДа начальник МЧС Крыма Сергей Шахов..
он занял эту должность при Януковоще в 2011 году, а в 2014 году этот предатель всячески содействовал кацапским оккупантам в захвате Крыма, за это его оставили на должности начальника МЧС.. земля стекловатой подонку и предателю Сергею Шахову..
Помпео поделился снимком с украинскими военными в киевском госпитале - Цензор.НЕТ 9430
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04.01.2021 17:33 Ответить
Мало молился на портрет ВВХ
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04.01.2021 17:34 Ответить
ВЕЧНЫЙ ПОЗОР !!!
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04.01.2021 17:35 Ответить
Только после этого визита Помпео в госпиталь типа верховный главком Зе соизволил явиться к раненым.

https://www.facebook.com/nataliiayusupova/?__cft__[0]=AZUaNirV-1q5tJQLMit1TvRc3fTsCya77a7b_Y4UdQ4a7MoAQ5L5j958AmGTAGHx1DVusyPDLXjqeWdufSDQ44Tc_h6YAGDfOyh9MIiNoGeU8wzKZbQz_uDhPVsMb0ag9PIV4tvWdtoGjToVbMCUDEyU&__tn__=-UC%2CP-R Наталія Юсупова - Nataliia Yusupova

https://www.facebook.com/nataliiayusupova/posts/1513612448796287# 31 січня 2020 р. ·

С утра в госпитале готовились к прибытию важных гостей.
Вечером в травме собралось много народу и вот идут..

Я стою и тут заходят люди с камерами, затем дипломатич пул и охрана.
Следом заходит Майк Помпео, Гос Секретарь США, очень представительный мужчина, увидев меня подходит и протягивает руку «Hello, nice to meet you.."
Мне тоже приятно, особенно от того, что политик с мировым именем самой влиятельной страны в мире, прилетел в Украину на два дня и нашёл время приехать и проведать раненых, украинских воинов!
Я знаю, что Вы спросите.
Нет, президента нашей страны и главнокомандующего нашей армией в госпитале не было сегодня, он вообще ещё ни разу не приходил проведать раненых бойцов!
У человека, занимающего самую важную должность в Америке, после президента, есть время на госпиталь, а у наших новых « правителей» нет!!!
Стыдно и противно. И не бегал никто по коридорам и не запрещали стоять рядом обычным людям, все было быстро, спокойно и организованно.
Глядя на улыбчивого политика, гордо идущего по коридору госпиталя, поймала себя на мысли, что вот почему они так живут и гордятся своей армией и страной, потому что у них есть защита в лице достойных политиков, людей, которые всегда на страже интересов своего народа.
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04.01.2021 17:34 Ответить
один из них сорвал нашивку со своей формы и отдал ее мне

Боец -- какой-то замордованный... -- на фоне прочих гражданско-лампасных толстожопов. Ещё и подняли его, с костылями...!

Сам военный медик и в госпиталях бывал по лишним дыркам в шкуре... -- некрасиво -- не понравилось.

Помпео -- ганьба! (если это ему не подстава)
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04.01.2021 17:37 Ответить
шо ты хотел сказать..? видимо слезы и сопли не дали тебе выразить и донести нормально мысль..
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04.01.2021 17:41 Ответить
...до стецьков не доходит, как правило...*)
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04.01.2021 17:50 Ответить
Тут соглашусь, твой понос из комфортного места, которое у тебя вместо головы, не до каждого дойдёт.
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04.01.2021 17:54 Ответить
Тут ты тоже прав! -- от комфортного до психиатрического в голове -- "ехать и ехать -- лететь и лететь" ... *)
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04.01.2021 17:58 Ответить
ты уже доехал, или долетел?
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04.01.2021 18:02 Ответить
-- я тебя к разговру не звал... -- "он лопнулся сам"! *)
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04.01.2021 18:05 Ответить
кто он? прищ в твоей голове??
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04.01.2021 18:08 Ответить
Иди, иди -- Панасыку-тылесыку... -- у меня три дня отпуска -- ты меня до бани не доведёшь... -- Покец! *)
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04.01.2021 18:14 Ответить
умение изъясняться - признак интеллекта.... или его отсутствие.
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04.01.2021 17:57 Ответить
-- умение изъясняться -- это уже, само по-себе, не признак отсутствия... -- но ты делаешь успехи... -- поддержал! *)
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04.01.2021 18:07 Ответить
Не понимают они немецкого юмора, братан... Будем воспитывать
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04.01.2021 20:36 Ответить
Хороший парень, этот Помпео, но президент попался ему не очень...
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04.01.2021 17:37 Ответить
Згодэн! -- но заява, шо Боец -- в Госпитале -- оторвал шеврон от своей формы, что бы вручить Помпео... -- дурка какая-то.
Откуда в Госпитале у тяжелораненных форма?
Да и сам Помпео -- не жлоб с Мотвиловки.
Шняга мутная... -- "Не верю!"
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04.01.2021 18:18 Ответить
Зелю на встречу не приглашали? или янелох там не нужен?
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04.01.2021 17:39 Ответить
Зелю запросили, але сеанс коксотерарії завадив!)
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04.01.2021 17:58 Ответить
А Зеля більше відвідав "героїв кварталу" ніж шпиталів. Його політика направлена на підвищення авторитету "російськогубів", які своїми щелепами вигукують радянські і москальські пісні, а не герої війни з кацапами. Бо сам гавнокомандувач сидів під спідницею жінки і не висовував носа, там де проходить лінія фронту. Він або в Києві, або в Москві - подалі від місця де стріляють. Правда ще був у Горлівці. То ж йому потрібно очорнити захисників, бо вони "вбивалим", а він хороший і герой, бо бажав всім миру і не йшов "вбивати", як і його шобла.
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04.01.2021 17:57 Ответить
Щас Зеля заявит, что в то время, когда американский госсекретарь прохлаждался в госпитале, он лично БАМБИЛ врага с бамбалёта.....
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04.01.2021 18:02 Ответить
Він нагадав, що одна "Джавелі" коштує 73 000 баксів для американських платників податків, тому розвалювати власний обороннний комплес можуть тільки олігофрени, а задавати ворогу власних агентів це вже державна зрада .
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04.01.2021 18:14 Ответить
А я от ще додам, що ототожнювати Майка Помпео з трампоном дуже некоректно і недальноглядно, Майк Помпео - гідний чоловік.
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04.01.2021 18:55 Ответить
якщо цікаво, то ось про їхній клас 86-го академії Вест Поінт: https://www.politico.com/news/magazine/2019/11/17/west-point-alumni-pompeo-esper-state-department-071212 Trump's 'West Point Mafia' Faces a Loyalty Test
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04.01.2021 19:15 Ответить
і що з того?
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04.01.2021 19:27 Ответить
Зрозуміло, що герої не ті, що воювали за Україну, а ті що положили на Україну. Не ті, що зі зброєю в руках виганяли окупанта, а ті що на паровозі із фанери співали під фанеру расейські пісні із зайчиками на задньому плані і топталися по українському прапору.
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04.01.2021 19:21 Ответить
Помпео- настоящий патриот Украины ! Жаль, что во власти нашей страны таких людей нет.
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04.01.2021 19:31 Ответить
Помпео поділився знімком з українськими військовими в київському госпіталі - Цензор.НЕТ 2664
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04.01.2021 20:18 Ответить
Тут ще справа в тому, що Байден пообіцяв Меланії залишити її в Білому домі
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04.01.2021 20:29 Ответить
Интересно, нужен ли Меланье Янелох -74 ?
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04.01.2021 20:51 Ответить
Ну он то ей может и не нужен, но Трампа он под*бнул знатно
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04.01.2021 21:21 Ответить
Ждав коли маятник влади остаточно качнеться в сторону Байдена
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04.01.2021 20:28 Ответить
приукрасил помпея
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05.01.2021 08:27 Ответить
вот так люди ноги руки потеряли а оно им медальку вручает целый помпео мох бы квартиру машину купить и реабилитацию оплатить а так вкшают это все еа бюджет а сами не при делах типа
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10.01.2021 19:24 Ответить
он уже извенился перед кадыровым кто знает
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10.01.2021 19:25 Ответить
 
 