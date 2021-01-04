Помпео поделился снимком с украинскими военными в киевском госпитале. ФОТО
Один из участников боевых действий на Донбассе во время прохождения лечения в военном госпитале в Киеве подарил госсекретарю США Майку Помпео свою боевую нашивку.
Об этом глава Госдепа написал в Twitter, опубликовав фото их встречи, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда я посетил киевский военный госпиталь, чтобы встретиться с храбрыми украинскими бойцами за свободу, один из них сорвал нашивку со своей формы и отдал ее мне", - рассказал он.
Украинская миссия в НАТО отметила в Twitter, что тронуты твитом Помпео и высоко ценят поддержку со стороны США.
Отметим, что встреча главы Госдепа с ранеными украинскими военными в киевском госпитале прошла в феврале 2020 года, однако своим воспоминанием о подарке украинца он решил поделился сейчас.
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он занял эту должность при Януковоще в 2011 году, а в 2014 году этот предатель всячески содействовал кацапским оккупантам в захвате Крыма, за это его оставили на должности начальника МЧС.. земля стекловатой подонку и предателю Сергею Шахову..
https://www.facebook.com/nataliiayusupova/?__cft__[0]=AZUaNirV-1q5tJQLMit1TvRc3fTsCya77a7b_Y4UdQ4a7MoAQ5L5j958AmGTAGHx1DVusyPDLXjqeWdufSDQ44Tc_h6YAGDfOyh9MIiNoGeU8wzKZbQz_uDhPVsMb0ag9PIV4tvWdtoGjToVbMCUDEyU&__tn__=-UC%2CP-R Наталія Юсупова - Nataliia Yusupova
https://www.facebook.com/nataliiayusupova/posts/1513612448796287# 31 січня 2020 р. ·
С утра в госпитале готовились к прибытию важных гостей.
Вечером в травме собралось много народу и вот идут..
Я стою и тут заходят люди с камерами, затем дипломатич пул и охрана.
Следом заходит Майк Помпео, Гос Секретарь США, очень представительный мужчина, увидев меня подходит и протягивает руку «Hello, nice to meet you.."
Мне тоже приятно, особенно от того, что политик с мировым именем самой влиятельной страны в мире, прилетел в Украину на два дня и нашёл время приехать и проведать раненых, украинских воинов!
Я знаю, что Вы спросите.
Нет, президента нашей страны и главнокомандующего нашей армией в госпитале не было сегодня, он вообще ещё ни разу не приходил проведать раненых бойцов!
У человека, занимающего самую важную должность в Америке, после президента, есть время на госпиталь, а у наших новых « правителей» нет!!!
Стыдно и противно. И не бегал никто по коридорам и не запрещали стоять рядом обычным людям, все было быстро, спокойно и организованно.
Глядя на улыбчивого политика, гордо идущего по коридору госпиталя, поймала себя на мысли, что вот почему они так живут и гордятся своей армией и страной, потому что у них есть защита в лице достойных политиков, людей, которые всегда на страже интересов своего народа.
Боец -- какой-то замордованный... -- на фоне прочих гражданско-лампасных толстожопов. Ещё и подняли его, с костылями...!
Сам военный медик и в госпиталях бывал по лишним дыркам в шкуре... -- некрасиво -- не понравилось.
Помпео -- ганьба! (если это ему не подстава)
Откуда в Госпитале у тяжелораненных форма?
Да и сам Помпео -- не жлоб с Мотвиловки.
Шняга мутная... -- "Не верю!"