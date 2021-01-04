Помпео поделился снимком с украинскими военными в киевском госпитале. ФОТО

Один из участников боевых действий на Донбассе во время прохождения лечения в военном госпитале в Киеве подарил госсекретарю США Майку Помпео свою боевую нашивку.

Об этом глава Госдепа написал в Twitter, опубликовав фото их встречи, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я посетил киевский военный госпиталь, чтобы встретиться с храбрыми украинскими бойцами за свободу, один из них сорвал нашивку со своей формы и отдал ее мне", - рассказал он.

Украинская миссия в НАТО отметила в Twitter, что тронуты твитом Помпео и высоко ценят поддержку со стороны США.

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Отметим, что встреча главы Госдепа с ранеными украинскими военными в киевском госпитале прошла в феврале 2020 года, однако своим воспоминанием о подарке украинца он решил поделился сейчас.