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Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе

Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которого стороны обсудили установление режима прекращения огня на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео поздравил Украину с Днем Независимости: "Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой"

"Поговорил с Помпео. Госсекретарь приветствовал установление режима тишины на Донбассе. 31 день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы. Спасибо за поддержку территориальной целостности и двухпартийную поддержку", - написал Зеленский.

Вместе с тем, в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский и Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями по ситуации в Беларуси.

"Зеленский отметил важность финансовой помощи от США для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины. Глава государства отметил исключительно важное значение для Украины сотрудничества с США в сфере безопасности и принятие мер для обеспечения ее реализации", - говорится в сообщении.

Президент проинформировал госсекретаря об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"31 день продолжается режим "тишины" на Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке - Европы и вашей", - добавил Зеленский.

Помпео приветствовал это достижение и отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку США.

Собеседники обменялись мнениями по ряду международных вопросов, в частности в рамках обсуждения ситуации в Беларуси.

"Главное - чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", - подчеркнул Зеленский. Он также выразил надежду, что свобода белорусского народа будет реализована в ближайшее время.

"Кроме того, президент отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след совместных противников Украины и США", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что более подробно некоторые вопросы двусторонних отношений он обсудит с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом во время встречи в Кривом Роге (Днепропетровская обл.).

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Помпео Майк (340)


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Топ комментарии
+12
Ця всі статті написана зі слів Зеленського з його Твіттера. А що думає Помпео невідомо.
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26.08.2020 18:53
+12
Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе - Цензор.НЕТ 9896
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26.08.2020 19:07
+10
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZWLXFRUcBYMdJp1Ucy6_qf-*******************************************************************************************************-RK8&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp 1.

Зеленский заявил, что надеется завершить войну в этом году. Мол, народ устал.

Какой-то народ у нас уставший... От войны устал, от коронавируса устал, работать устал. А жрать, *рать и клоунов выбирать не устал? Напомню...

...война - это вооружённый конфликт, который заканчиваются в том случае, когда удовлетворяются интересы одной из сторон за счёт другой. В истории не было случая, когда война закончилась бы обоюдным выиграшем. Если мы в этом году не вернём Крым и Донбасс, какие ещё интересы Путина мы удолетворим для того, чтобы он свернул агрессию? Если окончание войны по версии Зе будет таким же, как окончание эпохи бедности, то единственным выходом вижу завершение не войны, а лицемерной эпохи 95-го квартала.

2.

В День Независимости в ОБСЕ насчитали 6 нарушений "тишины" на Донбассе.

Вообще-то, с 27 июля ОБСЕ зафиксировано 658 нарушений перемирия. Но в ОП эти нарушения называют "незначительными инцидентами" или вообще о них забывают.

исчезла боль прошли обиды

и к жизни интерес возрос
проблемы многие решает
склероз
3.

Капитальные инвестиции в Украине за полгода упали на треть, а прибыль предприятий Украины упала в 7,5 раз.

Угу... И в этот момент, Рада поднимает минималку для того, чтобы окончательно добить бизнес. Ибо поставит перед выбором, как обеспечить вынужденное увеличение оплаты труда: поднимать цены на свою продукцию, увольнять рабочих, выводить их в тень или отказываться от инвестиций. Больше всего пострадают малые и средние предприятия, для которых рост минималки больнее, чем для крупного бизнеса.

4.

Началась предвыборная компания.

У зелёных главный лозунг: "Україна - це ти!"

Сразу вспоминается, как нынешний президент сравнивал Украину с порноактрисой, готовой "принимать со всех сторон." Теперь Україна - це ти! Вже прямим текстом пісяє в очі, але мудрому наріду все божа роса.

5.

Суд взялся за дело Шеремета: будут присяжные.

Чем бы ни закончился суд, в одном не имею сомнений - настанет время, когда Антоненко и Кузьменко поменяются местами с Зермаком и Аваковым, а последнему ещё придётся съесть столько рюкзаков, сколько месяцев он продержал в тюрьме этих людей.

6.

Тимошенко, якобы, в тяжёлом состоянии от COVID.

Я не фашист - пусть выздоравливает, конечно. Но когда вспоминаю её в инвалидной коляске, а потом играющей в теннис в лабутенах, гложат смутные сомнения...

врачи антона осмотрели

и констатировали смерть
потом услышали вы чо ***
и констатировали жизнь
7.

В случае моей победы на выборах Украина получит летальное вооружение, - Байден.

А зачем оно нам? Нынешней Украине сейчас больше к лицу зайчик с колокольчиком и Сердючка с эбонитовой палочкой. Пусть оружие пока полежит в США. До прихода того, кто умеет быть, а не казаться.

Кстати, о том, кто умеет быть. Порох, наконец, перестал либеральничать с "оппонентами" и попёр танком. А тех, кто вякает о том, что "не туда стал, не так пошёл, не то сказал", шлите в лес. Яныка Москва презирала, над Зе смеётся, Пороха продолжает ненавидеть. Вокруг него и объединяйтесь. Найдёте лидера более авторитетного, свистните. Но пока таковых на горизонте не вижу.

8.

Международные резервы России за неделю сократились на $10,5 млрд, "Газпром" стремительно теряет рынки Европы, а промышленность РФ лежит на «дне» третий месяц подряд.

Дело в углеводородах. У "Газпрома" остается только четыре основных европейских клиента на трубопроводный газ - Сербия, Венгрия, Австрия и Чехия. Турция нашла газ в Черном море и заявила, что полностью отказывается от российского. Достроит Эрэфия СП-2 или нет, уже не имеет значения - эпоха бензоколонки закончилась.

Сейчас бы сильного президента и добиваться своего на своих условиях. Но вокруг одни зайчики в панамках.

9.

Велика дяка за море відгуків і лайків під моїм постом про День незалежності. На відміну від минулорічного, хейтерів стало на порядок менше - від сили 5%. Прийшло багато людей, яких раніше відфрендилось, а тепер просто мовчки лайкають. Мабуть, соромно поки подавати голос, але знаю, що мовчазних однодумців все більшає.

І останнє... Знімайте вже свої білі пальта - під ними не вишиванка, а косоворотка фабрики "Красная заря". Неможливо перемогти ворога у білих рукавичках. Єднаймося, українці, та шануймося! Поборемо.
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26.08.2020 19:04
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Правила форума Совет форумчан
Ця всі статті написана зі слів Зеленського з його Твіттера. А що думає Помпео невідомо.
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26.08.2020 18:53 Ответить
Помпео думает "Что это за школота? Куда я попал?"
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26.08.2020 18:57 Ответить
Помпео приехал перетереть за Байдена, скорее всего!
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26.08.2020 18:58 Ответить
Куди приїхав, Зеля по телефону розмовляв, а з ким ...
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26.08.2020 19:00 Ответить
С вiслюком перетереть за Байдена? вiслюк - это кукла, которую одевают на руку через дырку в ж@пе.
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26.08.2020 19:04 Ответить
Приїхав же Біган, нащо одночасно дзвонить Помпео, знову втягуюють Україну в халепу зі своїми виборами.
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26.08.2020 19:09 Ответить
Осел это удобная, тупая кукла! Если Осел начнет топить за Трампа, а Трамп проиграет, не факт что Байден не обидиться!
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26.08.2020 19:12 Ответить
вiслюк не может за кого-то топить, или не топить. Это кукла, которая открывает рот под фонограмму.
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26.08.2020 19:35 Ответить
Як можна обговорювати те, чого нема?
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26.08.2020 20:27 Ответить
Это тебе сам помпео сказал, правда?))
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26.08.2020 19:01 Ответить
Я нижче написав, що говорив Помпео. Ти теж можеш задавати йому питання.
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26.08.2020 19:12 Ответить
Голос Америки,Фокс ньюс расскажут несекретную информацию.Возможно, акценты будут изменены.Ещё одна встреча с замом Помпео в Кривом Роге.Ибо разговоры в Киеве пишут все,кому не лень.Шатуны и шайтаны от фсб не перевелись в Украине.
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26.08.2020 19:10 Ответить
Установление режима тишины? Так он не соблюдается. С первого дня.
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26.08.2020 18:54 Ответить
шо?31 день нету?так и сказал помпео?так помпео же не дурак,у него есть данные разведки.
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26.08.2020 18:54 Ответить
Помпео про обстрелы и "режим тишины" на Донбассе узнает из более достоверных источников, чем брехливый клоун ЗЕ.

Так что обсуждали они явно нечто другое.
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26.08.2020 18:54 Ответить
Обсуждали они "слив" украинской стороной совместной с ЦРУ операции по переправке "вагнеровцев"!
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26.08.2020 19:06 Ответить
Это что - предателей Родины дамбасов теперь надо только тихо мочить?
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26.08.2020 18:55 Ответить
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26.08.2020 18:55 Ответить
Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе - Цензор.НЕТ 5336
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26.08.2020 19:02 Ответить
А че бы зебилу не признаться как его нагибают с перемирием когда у кацапов вдруг деньги кончились на войну. Сколько ъло предложило бабосов за перемирие.
Может зебил нуждается чтобы его запад немного нагнул по офшорам

Где хорватский вариант. Кацапы должны проиграть военным путем. Урок на будущее для новых жириновских, что нападть против украины в тапочках не гарантия выигрыша.
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26.08.2020 18:56 Ответить
Хорватский вариант хорош еще и тем, шо вся дамбасская ватная быдлота тоже свалит за поребрик вслед за кацапней.
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26.08.2020 19:27 Ответить
Нужно помнить, что в международных судах вiслюка уже намертво привязали к Бене, как соучастника, а значит, он на прочном крючке. На таком же прочном крючке он и у х-йла. Очень интересная позиция - жабы, раздираемой за ноги пополам.
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26.08.2020 19:02 Ответить
Судя из статьи языком молол только Зеленский.. А Помпео, шо там тот Помпео, был простым статистом, молчал себе в трубочку, и со всем соглашался.
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26.08.2020 19:03 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZWLXFRUcBYMdJp1Ucy6_qf-*******************************************************************************************************-RK8&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp 1.

Зеленский заявил, что надеется завершить войну в этом году. Мол, народ устал.

Какой-то народ у нас уставший... От войны устал, от коронавируса устал, работать устал. А жрать, *рать и клоунов выбирать не устал? Напомню...

...война - это вооружённый конфликт, который заканчиваются в том случае, когда удовлетворяются интересы одной из сторон за счёт другой. В истории не было случая, когда война закончилась бы обоюдным выиграшем. Если мы в этом году не вернём Крым и Донбасс, какие ещё интересы Путина мы удолетворим для того, чтобы он свернул агрессию? Если окончание войны по версии Зе будет таким же, как окончание эпохи бедности, то единственным выходом вижу завершение не войны, а лицемерной эпохи 95-го квартала.

2.

В День Независимости в ОБСЕ насчитали 6 нарушений "тишины" на Донбассе.

Вообще-то, с 27 июля ОБСЕ зафиксировано 658 нарушений перемирия. Но в ОП эти нарушения называют "незначительными инцидентами" или вообще о них забывают.

исчезла боль прошли обиды

и к жизни интерес возрос
проблемы многие решает
склероз
3.

Капитальные инвестиции в Украине за полгода упали на треть, а прибыль предприятий Украины упала в 7,5 раз.

Угу... И в этот момент, Рада поднимает минималку для того, чтобы окончательно добить бизнес. Ибо поставит перед выбором, как обеспечить вынужденное увеличение оплаты труда: поднимать цены на свою продукцию, увольнять рабочих, выводить их в тень или отказываться от инвестиций. Больше всего пострадают малые и средние предприятия, для которых рост минималки больнее, чем для крупного бизнеса.

4.

Началась предвыборная компания.

У зелёных главный лозунг: "Україна - це ти!"

Сразу вспоминается, как нынешний президент сравнивал Украину с порноактрисой, готовой "принимать со всех сторон." Теперь Україна - це ти! Вже прямим текстом пісяє в очі, але мудрому наріду все божа роса.

5.

Суд взялся за дело Шеремета: будут присяжные.

Чем бы ни закончился суд, в одном не имею сомнений - настанет время, когда Антоненко и Кузьменко поменяются местами с Зермаком и Аваковым, а последнему ещё придётся съесть столько рюкзаков, сколько месяцев он продержал в тюрьме этих людей.

6.

Тимошенко, якобы, в тяжёлом состоянии от COVID.

Я не фашист - пусть выздоравливает, конечно. Но когда вспоминаю её в инвалидной коляске, а потом играющей в теннис в лабутенах, гложат смутные сомнения...

врачи антона осмотрели

и констатировали смерть
потом услышали вы чо ***
и констатировали жизнь
7.

В случае моей победы на выборах Украина получит летальное вооружение, - Байден.

А зачем оно нам? Нынешней Украине сейчас больше к лицу зайчик с колокольчиком и Сердючка с эбонитовой палочкой. Пусть оружие пока полежит в США. До прихода того, кто умеет быть, а не казаться.

Кстати, о том, кто умеет быть. Порох, наконец, перестал либеральничать с "оппонентами" и попёр танком. А тех, кто вякает о том, что "не туда стал, не так пошёл, не то сказал", шлите в лес. Яныка Москва презирала, над Зе смеётся, Пороха продолжает ненавидеть. Вокруг него и объединяйтесь. Найдёте лидера более авторитетного, свистните. Но пока таковых на горизонте не вижу.

8.

Международные резервы России за неделю сократились на $10,5 млрд, "Газпром" стремительно теряет рынки Европы, а промышленность РФ лежит на «дне» третий месяц подряд.

Дело в углеводородах. У "Газпрома" остается только четыре основных европейских клиента на трубопроводный газ - Сербия, Венгрия, Австрия и Чехия. Турция нашла газ в Черном море и заявила, что полностью отказывается от российского. Достроит Эрэфия СП-2 или нет, уже не имеет значения - эпоха бензоколонки закончилась.

Сейчас бы сильного президента и добиваться своего на своих условиях. Но вокруг одни зайчики в панамках.

9.

Велика дяка за море відгуків і лайків під моїм постом про День незалежності. На відміну від минулорічного, хейтерів стало на порядок менше - від сили 5%. Прийшло багато людей, яких раніше відфрендилось, а тепер просто мовчки лайкають. Мабуть, соромно поки подавати голос, але знаю, що мовчазних однодумців все більшає.

І останнє... Знімайте вже свої білі пальта - під ними не вишиванка, а косоворотка фабрики "Красная заря". Неможливо перемогти ворога у білих рукавичках. Єднаймося, українці, та шануймося! Поборемо.
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26.08.2020 19:04 Ответить
Лучше и не скажешь.
А главное - всё лочично.
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26.08.2020 19:32 Ответить
Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе - Цензор.НЕТ 9896
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26.08.2020 19:07 Ответить
Знов балаганщик вляпається якщо переможе Трамп.
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26.08.2020 19:08 Ответить
Кого поддерживает промокашка из Кремля можно судить по очередным действиям тн Вована и Лексуса.Из трусов выпрыгивает орда в американской предвыборной горячке.
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26.08.2020 19:15 Ответить
Все кто там прокацапски вякает мол диванные воины пусть идут на передовую. Если это воин такое говорит, то пусть идет наъ с передовой, потому что они без информационных воинов никто, будут разогнаны по домам предателем зебилом и предателями генералами которых нагнут 200тысяч чекистов или потом агрессор их снова призовет где-то в сирии-ливии. Потому информационный воен в некоторые моменты имеет более высокую ценность и весомость. И их также нельзя обижать как и уважать своих героев. Так что если есть такой *******, то это скорее всего кацапы так хотят наеоать хахлов, обижая информационных воинов.
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26.08.2020 19:22 Ответить
Таки да. Диванна сотня Цензора в 14 році морально підтримувала наших бійців на фронті.
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26.08.2020 19:29 Ответить
А то что чекисты поставили своего минобороны и 3 дня сидевшего у чекистов хомчака это уже не считается?
Кто зебила будет выносить за прямое предательсво, если армию чекисты прикажут увести, то какой толк с армии без информ бойцов.Информ бойцы тут важнее всех сегодня.
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26.08.2020 19:34 Ответить
Парамыся ваш пхурэскэ и мачерэскэ сказал Помпео.
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26.08.2020 19:10 Ответить
Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе - Цензор.НЕТ 3128

..
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26.08.2020 19:12 Ответить
Ото такий маленький медіатор для гри на роялі у маестро?
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26.08.2020 19:31 Ответить
скажу Вам по секрету - то все таки... хвіст )))))) (я в окулярах - знаю шо кажу))))
(і хіба медіатором на роялі грають? ))) о, Ви такі коректні у своїх припущеннях))))
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26.08.2020 19:35 Ответить
Вже і пожартувати не мона.
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26.08.2020 19:40 Ответить
нуна! ще й як нуна! бо ж можно від сорому... апетита втратити)))) а воно нам треба? )))
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26.08.2020 19:43 Ответить
Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе - Цензор.НЕТ 6751
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26.08.2020 19:12 Ответить
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26.08.2020 19:14 Ответить
Зеля снова обманул взрослого дядю. Ну какой там режим тишины ? А на Западе враньё не прощают.
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26.08.2020 19:13 Ответить
Почитал комменты, удивлён. Людей плющит от злости, что украинских парней не убивают
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26.08.2020 19:15 Ответить
Плющить від того що вбивають, а влада бреше. Он хлопця поховали на Тернопільщині, снайпер застрілив.
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26.08.2020 19:19 Ответить
Фамилия? Ссылка?
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26.08.2020 19:25 Ответить
Зебіл не вірить букову?
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26.08.2020 19:34 Ответить
Золотниковский сельский совет Теребовлянского района на своем сайте подтвердил смерть воина и огласил Дни траура 22-24 августа.
В сообщении сказано, что Рудик Владимир Владимирович, 20.03.1989 года рождения, трагически погиб во время военной службы в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области.
Сельский совет выразил соболезнования родителям, сестре, родным и близким мужчины.
Предварительно, военный погиб 22 августа. Как сообщил в Facebook Сергей Сердюк, Рудик получил пулевое ранение в результате выстрела снайпера, однако официального подтверждения этому нет.
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26.08.2020 19:40 Ответить
Сергей Сердюк конечно огромный авторитет (кто это кстати?), но что мешает журналистам поговорить с родными и близкими и сослаться на них?
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26.08.2020 19:43 Ответить
А хто вам заважає зайти на сайт сільради і переконатись?
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26.08.2020 19:45 Ответить
Сердюк це військовий, що разом з ним служив. Та ж була стаття про нього на ЦН, зелені написали "необережне поводження зі зброєю", випадковий постріл у висок зі снайперки.
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26.08.2020 19:47 Ответить
В зоне проведения операции Объединенных сил в результате неосторожного обращения с оружием погиб старший лейтенант Владимир Рудик.
Как информирует https://censor.net/, об этом говорится в https://www.facebook.com/14ombr/posts/1762091157277600?__xts__[0]=68.ARDozvcjxao1RjVgOx0GeHzJlJf2RDM1CIilkvdnFGjq6Tgc0WvJu8MybmwEuD4vQr7rsAZvTQKF-DXmNLdfp_qXrkExr-lfu4Ld2frHliCm_ZjuK99bg-8WjgtDBsmrB0djEDO3jKu6l7IVvowv21C0dPyITfvhvXCHXfAig3tIqIwC_fSwkgcIcz_k1JF_So14prZOcvw-dS-r915EG9Ji7Qhii4ljAAbeqD3-odVsWiCaMqh2tiIgemz-pII-DcRXQ6fRCT1b8WcKMMNZwxYTHQRCKL86vfBzAqCb1KI9HVCiQJSlHGDjJanbHEeSkttI9yseHWPK5NPzRYv_UA&__tn__=-R сообщении 14 отдельной механизированная бригады имени князя Романа Великого.
"Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудика. По результатам предварительной служебной проверки воин умер в результате неосторожного обращения с оружием. Командование бригады выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/p3215652"Военнослужащий был мобилизован в апреле 2015 года. На войне прошел боевой путь от солдата до старшего лейтенанта. Был командиром роты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Источник: https://censor.net/p3215652
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26.08.2020 19:51 Ответить
Нашёл.
25.08.20 12:30 В районе проведения ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский воин Владимир Рудик. ФОТОрепортаж
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26.08.2020 19:52 Ответить
Ага, без розшифровки випадку, визнали через три дні тиску в мережах.....Загинув то він 22-го.
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26.08.2020 19:55 Ответить
Даже если Владимир погиб от пули вражеского снайпера, а командование скрывает это, чтобы не спровоцировать месть и новую бойню ещё на годы, то я лично абсолютно с этим согласен.
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26.08.2020 20:04 Ответить
Піди скажи це батькам загиблого, випердок зелений. У тебе з головою все гаразд?
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26.08.2020 20:37 Ответить
завершение войны без "бойни" - называется капитуляция
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26.08.2020 21:11 Ответить
Не всегда. Большинство войн завершается без капитуляции. Грузия капитулировала в 2008-м? Или Азербайджан перед Арменией? Кипр перед Турцией?
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26.08.2020 21:29 Ответить
Те аве́л бахтало́ ко́н кадо́ дине́ла🥴
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26.08.2020 19:20 Ответить
Ви відчуваєте задоволення від переваги над над людьми, які не знають якоїсь мови, що нічим не краща за українську. Начебто лише на цій мові існуюють якісь таємні знання, і Ви, начебто, такими знаннями володієте, а тому ми повинні дивитися на Вас знизу вверх, затамувавши подих. Даремно очікуєте.
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26.08.2020 20:48 Ответить
Вновь не затронута тема американского посла в Украине.Крайне нехорошо!
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26.08.2020 19:17 Ответить
Зеленский - s ука жириновского.
Зеленский - COVID-2020.
Речь 24го начинало с упокоения - тоесть с ИмунноДефицита.
Тоесть кто не готовится к войне, тот раб и скоро будет готовить армию агрессора на порядки больше.
Мир для украины которая В КОЛЬЦЕ ИМПЕРИЙ и ************* о мире ЕСТЬ СМЕРТЬ ДЛЯ УКРАИНЫ.
Если бы в спарте такое ссыкливое что такое сказало, то давно бы уже высело на пике возле общественной дороги и его б вороны жрали. В спарте убивали всех рахитных, которые свое рахитностью несли риски войны агрессора, несли желание нападения сверхтоксичного агрессора.
Шепот придурка с жидовскими лживыми примесями "о миге" был для уш ******* жириновского - тот уже знает какую область куда ввойдет и кто будет там сельским управляющим типа лукашенка. И это тварь говорит стране у которой ВОКРУГ ПО ПЕРИМЕТРУ ИМПЕРИИ с буйным имперским мышлением. У украине нет другого пути как путь СПАРТЫ.Потому все кто говорит о мире в украине ЕСТЬ ВРАГИ УКРАИНЫ.Не важно на информационном фронте или на боевом.
Если тело человека оставить в мире, тоесть без имуннодефицита. Особенно когда в тело вросло рука агрессора в виде рака без удаления есть СМЕРТЬ ОРГАНИЗМА.
Пидурок жириновского ЗЕБИЛ - это РАК для УКРАИНЫ, еще и БЕЗ ИММУНИТЕТА. Которое говорит нельзя антителам сопротивляться. Эволюция показывает что такой организм не имеет шансов - он умирает.И вымирает.
ЗЕБИЛ когда вякает о мире, он приговаривает украину к смерти, когда вокруг в замкнутом пространстве одни всерхтоксичные империи.Он приказывает антителам мир, тоесть зебил есть спид. ЭТО ВИРУС, который разъедает украинский организм.
УлЕЙ КВАРТАЛЬЦА - СПАСИ УКРАИНУ от деимунизации дураками-шутами.
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26.08.2020 19:20 Ответить
Джо Байден все исправит после 3 ноября.
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26.08.2020 19:22 Ответить
Зеленський і Помпео обговорили встановлення режиму тиші на Донбасі - Цензор.НЕТ 8581
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26.08.2020 19:30 Ответить
Лугандоны в курсе ?
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26.08.2020 19:39 Ответить
Какой чудесный день!
Какой чудесный пень!
Какой чудесный я,
И песенка моя!
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26.08.2020 20:15 Ответить
И шо он с клоуном обсуждал?чтобы зе сыгран на корпоративчике на рояле х....м??
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26.08.2020 21:23 Ответить
Зеленський і Помпео обговорили встановлення режиму тиші на Донбасі - Цензор.НЕТ 9936
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27.08.2020 01:01 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25499928.html Прогнуть Порошенко не вышло, поэтому запустили проект "Буратино"

https://www.facebook.com/ratner.alex/posts/3536062733079950 Ратнер Александр : На прошлой неделе в США рассекретили и обнародовали пятый отчет комитета по вопросам разведки. А там вот такая красота.

Но дело даже не во влажных московских фантазиях образца 2016 года, описанных в отчете. Дело в том, что с вероятностью чуть больше, чем 100%, вот прямо сейчас Кремль пропихивает новый план, не менее прекрасный, и одновременно сочиняет еще несколько - на все случаи жизни. И узнаем мы об этих планах лет через пять из очередного рассекреченного американского доклада. Если, конечно, через 5 лет у нас будет доступ к интернету и информации из США.

Ну так вот.

...В декабре 2016 года, то есть уже после победы Трампа на выборах, Килимник [русский агент] с помощью скрытого механизма обмена сообщениями передал Манафорту сигнал о готовности Москвы идти дальше в имплементации плана:

"1) Создание Автономной республики Донбасса (АРД), автономного региона Украины. АРД будет создана в пределах Донецкой и Луганской областей, которые существовали до апреля 2014 года. Решение о создании АРД в идеале должно быть одобрено в нормандском формате.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/08/25/7113578/ подробнее здесь
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27.08.2020 01:03 Ответить
 
 