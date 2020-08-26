Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которого стороны обсудили установление режима прекращения огня на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.
"Поговорил с Помпео. Госсекретарь приветствовал установление режима тишины на Донбассе. 31 день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы. Спасибо за поддержку территориальной целостности и двухпартийную поддержку", - написал Зеленский.
Вместе с тем, в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский и Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями по ситуации в Беларуси.
"Зеленский отметил важность финансовой помощи от США для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины. Глава государства отметил исключительно важное значение для Украины сотрудничества с США в сфере безопасности и принятие мер для обеспечения ее реализации", - говорится в сообщении.
Президент проинформировал госсекретаря об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
"31 день продолжается режим "тишины" на Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке - Европы и вашей", - добавил Зеленский.
Помпео приветствовал это достижение и отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку США.
Собеседники обменялись мнениями по ряду международных вопросов, в частности в рамках обсуждения ситуации в Беларуси.
"Главное - чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", - подчеркнул Зеленский. Он также выразил надежду, что свобода белорусского народа будет реализована в ближайшее время.
"Кроме того, президент отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след совместных противников Украины и США", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что более подробно некоторые вопросы двусторонних отношений он обсудит с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом во время встречи в Кривом Роге (Днепропетровская обл.).
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Так что обсуждали они явно нечто другое.
Может зебил нуждается чтобы его запад немного нагнул по офшорам
Где хорватский вариант. Кацапы должны проиграть военным путем. Урок на будущее для новых жириновских, что нападть против украины в тапочках не гарантия выигрыша.
Helgi Sharp 1.
Зеленский заявил, что надеется завершить войну в этом году. Мол, народ устал.
Какой-то народ у нас уставший... От войны устал, от коронавируса устал, работать устал. А жрать, *рать и клоунов выбирать не устал? Напомню...
...война - это вооружённый конфликт, который заканчиваются в том случае, когда удовлетворяются интересы одной из сторон за счёт другой. В истории не было случая, когда война закончилась бы обоюдным выиграшем. Если мы в этом году не вернём Крым и Донбасс, какие ещё интересы Путина мы удолетворим для того, чтобы он свернул агрессию? Если окончание войны по версии Зе будет таким же, как окончание эпохи бедности, то единственным выходом вижу завершение не войны, а лицемерной эпохи 95-го квартала.
2.
В День Независимости в ОБСЕ насчитали 6 нарушений "тишины" на Донбассе.
Вообще-то, с 27 июля ОБСЕ зафиксировано 658 нарушений перемирия. Но в ОП эти нарушения называют "незначительными инцидентами" или вообще о них забывают.
исчезла боль прошли обиды
и к жизни интерес возрос
проблемы многие решает
склероз
3.
Капитальные инвестиции в Украине за полгода упали на треть, а прибыль предприятий Украины упала в 7,5 раз.
Угу... И в этот момент, Рада поднимает минималку для того, чтобы окончательно добить бизнес. Ибо поставит перед выбором, как обеспечить вынужденное увеличение оплаты труда: поднимать цены на свою продукцию, увольнять рабочих, выводить их в тень или отказываться от инвестиций. Больше всего пострадают малые и средние предприятия, для которых рост минималки больнее, чем для крупного бизнеса.
4.
Началась предвыборная компания.
У зелёных главный лозунг: "Україна - це ти!"
Сразу вспоминается, как нынешний президент сравнивал Украину с порноактрисой, готовой "принимать со всех сторон." Теперь Україна - це ти! Вже прямим текстом пісяє в очі, але мудрому наріду все божа роса.
5.
Суд взялся за дело Шеремета: будут присяжные.
Чем бы ни закончился суд, в одном не имею сомнений - настанет время, когда Антоненко и Кузьменко поменяются местами с Зермаком и Аваковым, а последнему ещё придётся съесть столько рюкзаков, сколько месяцев он продержал в тюрьме этих людей.
6.
Тимошенко, якобы, в тяжёлом состоянии от COVID.
Я не фашист - пусть выздоравливает, конечно. Но когда вспоминаю её в инвалидной коляске, а потом играющей в теннис в лабутенах, гложат смутные сомнения...
врачи антона осмотрели
и констатировали смерть
потом услышали вы чо ***
и констатировали жизнь
7.
В случае моей победы на выборах Украина получит летальное вооружение, - Байден.
А зачем оно нам? Нынешней Украине сейчас больше к лицу зайчик с колокольчиком и Сердючка с эбонитовой палочкой. Пусть оружие пока полежит в США. До прихода того, кто умеет быть, а не казаться.
Кстати, о том, кто умеет быть. Порох, наконец, перестал либеральничать с "оппонентами" и попёр танком. А тех, кто вякает о том, что "не туда стал, не так пошёл, не то сказал", шлите в лес. Яныка Москва презирала, над Зе смеётся, Пороха продолжает ненавидеть. Вокруг него и объединяйтесь. Найдёте лидера более авторитетного, свистните. Но пока таковых на горизонте не вижу.
8.
Международные резервы России за неделю сократились на $10,5 млрд, "Газпром" стремительно теряет рынки Европы, а промышленность РФ лежит на «дне» третий месяц подряд.
Дело в углеводородах. У "Газпрома" остается только четыре основных европейских клиента на трубопроводный газ - Сербия, Венгрия, Австрия и Чехия. Турция нашла газ в Черном море и заявила, что полностью отказывается от российского. Достроит Эрэфия СП-2 или нет, уже не имеет значения - эпоха бензоколонки закончилась.
Сейчас бы сильного президента и добиваться своего на своих условиях. Но вокруг одни зайчики в панамках.
9.
Велика дяка за море відгуків і лайків під моїм постом про День незалежності. На відміну від минулорічного, хейтерів стало на порядок менше - від сили 5%. Прийшло багато людей, яких раніше відфрендилось, а тепер просто мовчки лайкають. Мабуть, соромно поки подавати голос, але знаю, що мовчазних однодумців все більшає.
І останнє... Знімайте вже свої білі пальта - під ними не вишиванка, а косоворотка фабрики "Красная заря". Неможливо перемогти ворога у білих рукавичках. Єднаймося, українці, та шануймося! Поборемо.
А главное - всё лочично.
Кто зебила будет выносить за прямое предательсво, если армию чекисты прикажут увести, то какой толк с армии без информ бойцов.Информ бойцы тут важнее всех сегодня.
..
(і хіба медіатором на роялі грають? ))) о, Ви такі коректні у своїх припущеннях))))
В сообщении сказано, что Рудик Владимир Владимирович, 20.03.1989 года рождения, трагически погиб во время военной службы в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области.
Сельский совет выразил соболезнования родителям, сестре, родным и близким мужчины.
Предварительно, военный погиб 22 августа. Как сообщил в Facebook Сергей Сердюк, Рудик получил пулевое ранение в результате выстрела снайпера, однако официального подтверждения этому нет.
Как информирует https://censor.net/, об этом говорится в https://www.facebook.com/14ombr/posts/1762091157277600?__xts__[0]=68.ARDozvcjxao1RjVgOx0GeHzJlJf2RDM1CIilkvdnFGjq6Tgc0WvJu8MybmwEuD4vQr7rsAZvTQKF-DXmNLdfp_qXrkExr-lfu4Ld2frHliCm_ZjuK99bg-8WjgtDBsmrB0djEDO3jKu6l7IVvowv21C0dPyITfvhvXCHXfAig3tIqIwC_fSwkgcIcz_k1JF_So14prZOcvw-dS-r915EG9Ji7Qhii4ljAAbeqD3-odVsWiCaMqh2tiIgemz-pII-DcRXQ6fRCT1b8WcKMMNZwxYTHQRCKL86vfBzAqCb1KI9HVCiQJSlHGDjJanbHEeSkttI9yseHWPK5NPzRYv_UA&__tn__=-R сообщении 14 отдельной механизированная бригады имени князя Романа Великого.
"Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудика. По результатам предварительной служебной проверки воин умер в результате неосторожного обращения с оружием. Командование бригады выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/p3215652"Военнослужащий был мобилизован в апреле 2015 года. На войне прошел боевой путь от солдата до старшего лейтенанта. Был командиром роты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Источник: https://censor.net/p3215652
25.08.20 12:30 В районе проведения ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский воин Владимир Рудик. ФОТОрепортаж
Зеленский - COVID-2020.
Речь 24го начинало с упокоения - тоесть с ИмунноДефицита.
Тоесть кто не готовится к войне, тот раб и скоро будет готовить армию агрессора на порядки больше.
Мир для украины которая В КОЛЬЦЕ ИМПЕРИЙ и ************* о мире ЕСТЬ СМЕРТЬ ДЛЯ УКРАИНЫ.
Если бы в спарте такое ссыкливое что такое сказало, то давно бы уже высело на пике возле общественной дороги и его б вороны жрали. В спарте убивали всех рахитных, которые свое рахитностью несли риски войны агрессора, несли желание нападения сверхтоксичного агрессора.
Шепот придурка с жидовскими лживыми примесями "о миге" был для уш ******* жириновского - тот уже знает какую область куда ввойдет и кто будет там сельским управляющим типа лукашенка. И это тварь говорит стране у которой ВОКРУГ ПО ПЕРИМЕТРУ ИМПЕРИИ с буйным имперским мышлением. У украине нет другого пути как путь СПАРТЫ.Потому все кто говорит о мире в украине ЕСТЬ ВРАГИ УКРАИНЫ.Не важно на информационном фронте или на боевом.
Если тело человека оставить в мире, тоесть без имуннодефицита. Особенно когда в тело вросло рука агрессора в виде рака без удаления есть СМЕРТЬ ОРГАНИЗМА.
Пидурок жириновского ЗЕБИЛ - это РАК для УКРАИНЫ, еще и БЕЗ ИММУНИТЕТА. Которое говорит нельзя антителам сопротивляться. Эволюция показывает что такой организм не имеет шансов - он умирает.И вымирает.
ЗЕБИЛ когда вякает о мире, он приговаривает украину к смерти, когда вокруг в замкнутом пространстве одни всерхтоксичные империи.Он приказывает антителам мир, тоесть зебил есть спид. ЭТО ВИРУС, который разъедает украинский организм.
УлЕЙ КВАРТАЛЬЦА - СПАСИ УКРАИНУ от деимунизации дураками-шутами.
Какой чудесный пень!
Какой чудесный я,
И песенка моя!
https://www.facebook.com/ratner.alex/posts/3536062733079950 Ратнер Александр : На прошлой неделе в США рассекретили и обнародовали пятый отчет комитета по вопросам разведки. А там вот такая красота.
Но дело даже не во влажных московских фантазиях образца 2016 года, описанных в отчете. Дело в том, что с вероятностью чуть больше, чем 100%, вот прямо сейчас Кремль пропихивает новый план, не менее прекрасный, и одновременно сочиняет еще несколько - на все случаи жизни. И узнаем мы об этих планах лет через пять из очередного рассекреченного американского доклада. Если, конечно, через 5 лет у нас будет доступ к интернету и информации из США.
Ну так вот.
...В декабре 2016 года, то есть уже после победы Трампа на выборах, Килимник [русский агент] с помощью скрытого механизма обмена сообщениями передал Манафорту сигнал о готовности Москвы идти дальше в имплементации плана:
"1) Создание Автономной республики Донбасса (АРД), автономного региона Украины. АРД будет создана в пределах Донецкой и Луганской областей, которые существовали до апреля 2014 года. Решение о создании АРД в идеале должно быть одобрено в нормандском формате.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/08/25/7113578/ подробнее здесь