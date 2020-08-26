Зеленський і Помпео обговорили встановлення режиму тиші на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео, під час якої сторони обговорили встановлення режиму припинення вогню на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Поговорив із Помпео. Держсекретар привітав встановлення режиму тиші на Донбасі. 31 день бойових втрат серед військових немає. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці США і Європи. Дякую за підтримку територіальної цілісності і двопартійну підтримку", - написав Зеленський.

Водночас, в Офісі президента України повідомили, що Зеленський і Помпео обговорили в телефонній розмові актуальні питання двостороннього співробітництва, процес мирного врегулювання на Донбасі, а також обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі.

"Зеленський відзначив важливість фінансової допомоги від США для підтримки стабільності економіки та державних фінансів України. Глава держави наголосив на винятково важливе значення для України співробітництва з США у сфері безпеки і вжиття заходів для забезпечення її реалізації", - сказано в повідомленні.

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Президент поінформував держсекретаря про зусилля української сторони для досягнення прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі і подякував за незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України.

"31 день триває режим "тиші" на Донбасі. На щастя, бойові втрати серед наших військових відсутні. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці - Європи і вашої", - додав Зеленський.

Помпео вітав це досягнення і зазначив, що Україна має двопартійну підтримку США.

Співрозмовники обмінялися думками щодо низки міжнародних питань, зокрема в рамках обговорення ситуації в Білорусі.

"Головне - щоб у Білорусі стабілізувалася ситуація, щоб було мирне врегулювання. Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у вибори будь-якої держави", - підкреслив Зеленський. Він також висловив сподівання, що свобода білоруського народу буде реалізована найближчим часом.

"Крім того, президент зазначив, що не допустить жодного втручання України в американський виборчий процес, і будь-які спроби окремих політиків зробити певні заяви мають чітко виражений провокаційний слід спільних супротивників України і США", - сказано в повідомленні.

Зеленський зазначив, що детальніше деякі питання двосторонніх відносин він обговорить з заступником державного секретаря США Стівеном Біганом під час зустрічі в Кривому Розі (Дніпропетровська обл.).